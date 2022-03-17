Как будут брать ценнейший донецкий город

Еще один значимый успех достигнут на Украине – части Народной милиции ЛНР вошли в Северодонецк (хотя еще не взяли его целиком). Оказавшиеся в полном окружении в этой агломерации части ВСУ и нацистов (особенно батальон «Айдар») защищаются упорно. Почему этот город и район в целом важен как для боевых действий, так и для республик Донбасса?

Северодонецк с 2015 года играл роль «столицы» Луганской области для официальных властей Украины, вследствие чего его занятие становится символическим. Здесь располагается так называемая военно-гражданская администрация (ВГА) Луганской области, которую несколько лет возглавляет Сергей Гайдай – одиозный националист, местный по рождению, но всю жизнь проведший в Киеве и в Закарпатье.

Сейчас Гайдай – один из самых громких из украинских лидеров крайне националистического толка. Он лично отменяет все попытки ЛНР организовать гуманитарные коридоры по выходу гражданских, ссылаясь якобы на «небезопасность» этих маршрутов. По факту же он просто удерживает гражданских внутри крупного города. Делается это по-иезуитски.

Например, в среду Гайдай лично объявил, что готовится поезд (!) из Новозолотаревки в 14.00, который довезет жителей до Донецкой области, а дальше будет пересадка на другие поезда вглубь Украины. В самом Северодонецке железной дороги нет, она есть в соседнем Лисичанске, а вот добраться до Новозолотаревки сейчас можно только через линию фронта. Но и этого мало. В 11.40 Гайдай вообще отменяет эвакуацию, поскольку «мы не можем рисковать людьми». До этого он таким же образом отменил автобусную эвакуацию из Рубежного.

В Северодонецке сейчас находится более 110 тысяч человек, не считая пришлых и военных. В Лисичанске, который по сути одно с ним целое – около 97 тысяч человек. В Рубежном – почти 60 тысяч. Это вторая по значимости промышленная агломерация не только в Донбассе (после, собственно, Донецкой), но и вообще на Украине.

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Завод «Северодонецкий Азот» – самый большой на Украине и входит в пятерку крупнейших химических предприятий Европы (долгое время при Советах был самым крупным в Европе). Еще там есть Северодонецкий приборостроительный завод, изготовлявший в лучшие времена приборы наведения и стыковки для космических станций. В частности, для проекта «Союз – Аполлон». Ну и по мелочи еще с десяток заводов, преимущественно химических, и научные институты химпрома.

А Лисичанск и вовсе официальная «колыбель Донбасса». Именно там еще при Петре I была основана первая угольная шахта региона. Поскольку выработка угля ведется там более 300 лет, то Лисичанск зарос терриконами, высота которых местами достигает 200 метров, что превращает его в «горный» город со сложным рельефом.

Собственно говоря, более крупный Северодонецк по отношению к Лисичанску вторичен, поскольку он целиком построен при Советах вокруг химзавода, но постепенно обогнал «материнский» Лисичанск и по размерам, и по промышленной значимости. В Рубежном тоже огромный химзавод, производящий в основном лакокрасочные изделия. Экономическая значимость всей этой агломерации сопоставима с Донецкой.

Примечательно, что в период с 2004 по 2014 год именно Северодонецк был центром «сепаратизма» на Луганщине, но после его занятия нацбатами Украины («Айдаром» и печально знаменитым «Торнадо») летом 2014 года там физически зачистили всё пророссийское и антифашистское. Создавались целые концлагеря. Впоследствии покойному Мозговому и Дремову ставили в вину оставление северодонецкой агломерации. Батальон «Айдар» изначально опирался на Северодонецк как на удобную тыловую базу, что делало жизнь в городе невыносимой.

В Лисичанске, кстати, родился маршал СССР Климент Ворошилов (его Дом-музей уничтожен «айдаровцами» в 2014 году). В советское время в его честь город Луганск именовался Ворошиловградом, а область, соответственно, стала Ворошиловградской.

Таким образом, Северодонецкая городская агломерация – это не только символ освобождения ЛНР, но и ценный промышленный центр. Кроме того, с его занятием освобождение всей территории ЛНР (бывшей Луганской области) можно будет считать законченным, поскольку и на севере, и на западе Народная милиция уже несколько дней назад вышла к бывшим административным границам региона.

С военной точки зрения занятие Северодонецкой агломерации высвободит крупные силы, которые можно будет направить на помощь ДНР в окружение другой важной агломерации: Славянск – Краматорск. Некоторые украинские части заранее отошли от Рубежного в сторону Славянска, избежав окружения и создав тем самым новую линию обороны у Славянска.

Но Славянск – Краматорск – это территория ДНР. И хотя обе республики действуют как единое целое, с символической точки зрения важно, чтобы именно донецкие части двигались на Славянск, хотя Народная милиция ЛНР находится от него примерно в двадцати километрах.

Сейчас тактика действий Народной милиции в Северодонецке очень напоминает ту, которую используют войска ДНР в Мариуполе. Есть большой котел с сильно укрепленными позициями и высокомотивированным противником. Мотивированы эти люди не только местным патриотизмом, но и пониманием того, что их ждет. Ладно, части ВСУ, та же 24-я яворовская бригада и горные стрелки из Закарпатского Мукачево (их притащил туда Гайдай, бывший одно время главой мукачевской районной администрации, но не сошедшийся характером с местными венграми, которых пытался заставить говорить на мове). Но «Айдару» и «Азову» пощады не будет.

Котел этот разрезается на несколько более мелких, желательно по естественной линии агломерации. Например, Рубежное блокировано полностью, а части ЛНР пробились к реке Донец (естественной северной границе агломерации) между Северодонецком и Рубежным. Затем, оставив в стороне Лисичанск, вышли к другой окраине Северодонецка и к химзаводу.

Примечательно, что окруженный Лисичанск никто пока не трогает. Нечто похожее происходит и в Мариуполе, где город постепенно разрезается на несколько котлов поквартально (он так удобно устроен – состоит из отельных «сот»), сообщение между которыми уже невозможно.

Сложно спрогнозировать, сколько в целом продлятся бои за Северодонецкую агломерацию, как, впрочем, и за Мариуполь. Таких операций в последние лет пятьдесят в мире не было. Речь идет о штурме и зачистке городов (агломераций) численностью в районе от 200 до 250 тысяч человек и с прекрасно вооруженным и мотивированным гарнизоном от 25 до 40 тысяч стволов (Багдад не в счет, там американцы просто купили местных генералов). Ситуация осложняется гуманитарной составляющей.

Но утешает одно. Окруженным украинским частям и нацбатам уже неоткуда ждать подмоги.