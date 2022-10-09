Почему Киргизия отказалась от «Нерушимого братства» ОДКБ

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9 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:18  |  vz.ru
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Европейской экономике пророчат «возвращение в Средневековье»

Европейская экономика разлагается на наших глазах Thomas Trutschel/picture alliance/photothek/ТАСС
Экономисты Евросоюза бьют тревогу: зима еще не началась, а экономика континента уже трещит по швам. В Швейцарии на грани банкротства второй банк страны Credit Suisse, в Британии обрушился курс фунта стерлингов, во Франции из-за рекордного подорожания электроэнергии закрываются предприятия. А дальше будет, по словам специалистов, еще хуже. Насколько и почему?  Подробности...
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Кто и как может улучшить снабжение армии

Общественники могут собрать средства на закупку армейских комплектов на сотни миллионов рублей Алексей Куденко/РИА Новости
Армейской службе тыла пригодятся современные методы логистики. Чтобы ускорить поставки оружия и амуниции на фронт, можно пригласить гражданских подрядчиков – например, команду специалистов из служб вроде Ozon и Wildberries. Такие идеи обсуждают военные аналитики. Поводом для дискуссии стал призыв депутатов Госдумы к Генпрокуратуре проверить готовность службы тыла после объявленной частичной мобилизации. Подробности...
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Крымский мост спасен благодаря хитрой конструкции

Крымский мост еще на этапе проекта подготовили к различным диверсиям и атакам Сергей Мальгавко/ТАСС
Движение по Крымскому мосту, поврежденному в результате теракта, удалось восстановить рекордными темпами. Уже в субботу было запущено и автомобильное, и железнодорожное сообщение, прерванное в результате ЧП. Как объясняют специалисты, феноменальная устойчивость моста была заложена еще на стадии проектирования. Но значение имело не только это. Подробности...
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Почему Киргизия отказалась от «Нерушимого братства» ОДКБ

Владимир Пирогов/РИА Новости
Киргизия, которая должна была с понедельника принимать у себя военные маневры ОДКБ «Нерушимое братство», в последний момент отменила проведение учений. Минобороны республики никак не объяснило это решение. В Бишкеке произошедшее связывают с участием военных из Таджикистана, с которым недавно был конфликт. В Москве называют другие причины – санкции Запада и отношение Киргизии к СВО на Украине. Какая причина оказалась определяющей? Подробности...
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Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
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Диверсия на Крымском мосту как акт информационной войны

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Наркотик ощущения величия, которым кормят украинцев со времен Майдана, перестает действовать – организм привыкает. Приходится увеличивать дозы. Причем любой ценой, пусть даже и с ущербом для себя. Подробности...
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Германия не прошла тест на лидерство в Европе

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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Обсуждение: 2259 комментариев

Последствия будут неотвратимыми

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Сняты последние сомнения в том, что Украина – фашистское государство, подобно гитлеровской Германии. Подобными актами Киев хочет заблокировать наш полуостров с жителями, как немцы пытались устроить блокаду Ленинграда во время ВОВ. Подробности...
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В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Почему Киргизия отказалась от «Нерушимого братства» ОДКБ

    		    9 октября 2022, 20:10
    Фото: Владимир Пирогов/РИА Новости
    Текст: Михаил Мошкин

    Киргизия, которая должна была с понедельника принимать у себя военные маневры ОДКБ «Нерушимое братство», в последний момент отменила проведение учений. Минобороны республики никак не объяснило это решение. В Бишкеке произошедшее связывают с участием военных из Таджикистана, с которым недавно был конфликт. В Москве называют другие причины – санкции Запада и отношение Киргизии к СВО на Украине. Какая причина оказалась определяющей?

    Минобороны Киргизии отменило проведение на территории страны командно-штабных учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство – 2022». Такую информацию в воскресенье распространило киргизское агентство 24.kg. Причины отказа не сообщаются.  

    Учения должны были начаться уже в понедельник, и планировались  до пятницы в учебном центре «Эдельвейс» в городе Балыкчи на Иссык-Куле. Маневры с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство» проводятся десять лет, с 2012 года. Так, к примеру, в прошлом году мероприятие проходило на полигоне Казанского высшего танкового командного училища.

    Предполагалось, что в этом году в учениях примут участие миротворческие контингенты из России, Белоруссии, Казахстана, а также из Таджикистана, с которым у Киргизии в середине сентября имел место пограничный конфликт, далеко не первый в этом районе. Для остановки похожих столкновений, происходивших годом ранее, Бишкек как раз требовал вмешательства ОДКБ.

    В разгар нынешнего таджико-киргизского инцидента, 15 сентября, ТАСС передал слова начальника Объединенного штаба ОДКБ, российского генерал-полковника Анатолия Сидорова: военные Таджикистана подтвердили намерение участвовать в учениях «Нерушимое братство-2022» в Киргизии.

    Эксперт Института общественный политики Кыргызстана Марс Сариев связывает решение минобороны республики именно с сентябрьскими событиями в приграничном Баткенском районе. «Логика понятна. Во время конфликта с Таджикистаном с киргизской стороны погибло 62 человека. В этих условиях, проведение на территории Кыргызстана учений с участием таджикских военных учения под названием «Нерушимое братство», может вызвать в нашей республике очень сильный социальный протест, – сказал Сариев газете ВЗГЛЯД. –  Возможны эксцессы против таджикских военнослужащих. В этом отношении настроения в Кыргызстане очень агрессивны».

    По мнению бишкекского политолога, по той же причине президент республики Садыр Жапаров не принял участие в неформальной встрече лидеров СНГ в Москве, главным событием на которой должно было стать празднование 70-летия Владимира Путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Жапаров поздравил российского президента по телефону. Добавим, что в воскресенье стало известно о возможной встрече Владимира Путина с киргизским коллегой Жапаровым на следующей неделе в столице Казахстана Астане. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что решение было принято в ходе телефонного разговора двух президентов.

    «Но сидеть рядом с Рахмоном, когда того награждают орденом, совершенно неприемлемо – в условиях когда между двумя членами ОДКБ, Кыргызстаном и Таджикистаном, фактически была война. Президент Жапаров очень потерял бы, если бы согласился на поездку, – подчеркивает Сариев. – Отмена учений ОДКБ в нашей республике было логичным шагом».

    Иную версию решения киргизского минобороны выдвинул первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. «Киргизия, как и некоторые другие страны, улавливает сигналы», идущие от Запада, с которым она не хочет ссориться, заметил Затулин в эфире радиостанции «Говорит Москва». С другой стороны, Киргизия, «как и все другие страны, но особенно страны СНГ», анализирует, насколько сильной себя проявляет Россия в ходе спецоперации на Украине, считает российский парламентарий.

    «Поскольку с этим в последнее время не заладилось, целый ряд событий произошёл: в августе, сентябре и сейчас в октябре, – заметил депутат Затулин. – Мне кажется, что в Киргизии сочли, что можно слегка дистанцироваться от России в этой ситуации. Это, конечно, не какой-то решающий шаг к какому-то разрыву, но это такая игра, которая идет во всём мире, чтобы не попасть под раздачу каких-либо западных санкций».

    Как ранее отмечал бывший советник премьер-министра Киргизии, эксперт клуба «Валдай» Кубатбек Рахимов, весной этого года в некоторых республиканских СМИ и соцсетях начал подниматься вопрос о том, что Кыргызской Республике надо выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за того, что Россия попала под масштабные санкции стран Запада. Это притом, заметил эксперт, что в этом году Киргизия председательствует в органах ЕАЭС. Очевидно, что перспектива выхода из Евразийского союза опасна для республики, отмечал Рахимов – такой шаг приведет к резкому ужесточению условий пребывания киргизских мигрантов в России (на родину вернутся 200-300 тыс. недовольных граждан), будет свернута работа российских инвесторов и Российско-киргизского фонда развития, прекратится бюджетная поддержка со стороны Москвы и т.д.

    По оценке экспертов, Бишкек не допускал откровенно недружественные шаги в отношении России. Пожалуй, можно отметить лишь апрельский запрет проката в Киргизии трех российских фильмов, посвященных событиям на Донбассе – по решению министра культуры республики Азамата Жаманкулова. «В связи с нынешней международной ситуацией, а также учитывая позицию нейтралитета Кыргызской Республики», – так объяснил чиновник это решение. Но 3 сентября Жаманкулов лишился министерского поста.

    С другой стороны, к Киргизии, как и к другим государствам Средней Азии, продолжает проявлять повышенное внимание Запад. Так, в пятницу в Бишкек прибыла с визитом и.о. помощника госсекретаря США Элизабет Трюдо, которая до этого посетила Узбекистан. Как отмечает агентство Regnum, в планах чиновницы Госдепа встреча не только с киргизскими властями, но и с руководителями неправительственных организаций, прессы, с популярными блогерами и со студентами.

    «Решение минобороны Киргизии об отмене учений ОДКБ – это показатель эффективности той активности, которую Соединенные Штаты проявляют в отношении всех стран Центральной Азии.

    Запад активизировал усилия после начала российской военной операции на Украине. В частности, готовятся новые соглашения с Киргизией по военному сотрудничеству с США. Аналогичные процессы происходят в Туркмении, в Узбекистане. В Таджикистане в августе прошли совместные с американцами учения», – сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Александр Князев. Речь, напомним, идет о командно-штабных учениях Regional Cooperation-2022, организованных Центральным командованием США совместно с минобороны Таджикистана. «При этом Вашингтон работает и с киргизскими элитами», – добавил Князев.

    «С другой стороны, отмена учений ОДКБ в Киргизии – это показатель сиюминутного подхода властей республики к данному вопросу, – заметил востоковед. – Локальный конфликт с Таджикистаном переносится на площадку ОДКБ, и, на самом деле, таким образом дискредитирует эту организацию. Притом, что киргизская сторона, так же как и таджикская, неоднократно отказывалась от российских предложений об участии в  урегулировании киргизско-таджикского конфликта, и от предложений со стороны ОДКБ в том числе».

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