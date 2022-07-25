Настоящий центр Евразии – вовсе не в Европе

Пока наша страна сражается с Западом за Украину, Средняя Азия выпала из фокуса общественного внимания. После рождественского вмешательства сил ОДКБ в казахстанские события в регионе относительно спокойно. Подавлены массовые беспорядки на Памире в Таджикистане и начато строительство дороги через эту высокогорную провинцию в Китай. Узбекистан успешно усмиряет Каракалпакию. Таджикистан и Киргизия выясняют приграничные отношения за столом переговоров. Проект строительства железной дороги Китай-Киргизия-Узбекистан включен в список приоритетов ЕАЭС. В соседнем Афганистане продолжается вялотекущая гражданская война.

Относительно украинских событий власти региональных держав декларируют нарочитый нейтралитет. Следует сказать, что Россия не требует от них большего, принимая как должное известное мнение, что местным национальным элитам очень страшно стать следующими после того, как мы наведем порядок на Украине. Или даже до того. В этом есть свой резон с точки зрения доминирующего общественного мнения.

По местной прессе видно, что срочный вывод сил ОДКБ из Казахстана после подавления кровавого мятежа мало кого убедил в противном. Для казахстанских медиа является типичной трансляция прозападной позиции и даже откровенно проукраинской. Ссылки на украинские источники преобладают. Порой они носят просто карикатурный характер, например, 22 июля Informburo.kz сообщает, что ВС РФ потеряли 11 тысяч убитыми в сражении за Северодонецк, а город Изюм (!) чаще всего подвергается ударам российского ракетного оружия и поэтому разрушен до основания.

Это отношение вовсе не ограничивается медиаподдержкой. Власти Казахстана объявили, что не намерены нарушать западные санкции против России, то есть фактически присоединились к ним. Соседние с Казахстаном страны подтвердили, что будут препятствовать параллельному импорту через территорию этой страны. Напомним, что Казахстан и Киргизия входят в Таможенный союз ЕАЭС. Российскому бизнесу начали ставить палки в колеса – открытие банковского счета или оформление ИНН для иностранцев стали архисложными. В Алма-Ате без всяких препятствий проходили проукраинские митинги, а празднование 9 мая и вовсе было отменено. 8 июня президент Токаев встретился с директорами транснациональных нефтедобывающих компаний и обсудил альтернативные маршруты экспорта нефти. Очевидно, что подобное поведние трудно назвать дружественным и даже нейтральным. Но что особенно важно – это поведение нельзя назвать благодарным.

В Киргизии дела обстоят не многим лучше. Несмотря на то, что в этой республике есть российские военные части, эта страна упорно идет по пути политического украинства с поправкой на местную специфику. Несмотря на в целом дружественное отношение народа к России, местные грантостяжатели вполне успешно раскручивают оголтелую русофобию и киргизский национализм. По понятным причинам достается узбекам и таджикам, но это не носит настолько системный характер. Бишкек фактически стал главным азиатским центром по развитию русофобии и штабом всей гибридной войны Запада против России.

Некая LAMPA Accelerator объявила региональный конкурс каких-то «дата-историй» на тему, как «война в Украине повиляла на наши страны». Авторам предлагается рассказать, как они страдают от санкций против России, как российские компании эти санкции обходят, как «нестабильная экономика России» плохо отражается на мигрантах и как «релоканты» (экспаты из России и беженцы с Украины) влияют на жизнь местных жителей.

Киргизия сегодня – тихая гавань для среднеазиатских некоммерческих организаций, которых в стране более 10 тысяч. Буквально в каждом самом глухом кишлаке вы встретите респектабельного по местным меркам человека с визиткой «уважаемой международной организации» и, как правило, не одного. Политическое влияние этого сообщества настолько колоссально, что Киргизия превратилась в подлинную пиратскую гавань для радикалов всех мастей. Это настоящая вольница под протекторатом Запада – некоторые исламистские запрещенные партии и движения разрешены только в этой стране. Бишкек по тем же самым причинам и вовсе стал одной из мировых шпионских столиц.

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В более авторитарных республиках дела обстоят менее драматично, но общий смысл остается примерно тем же. Власти этих стран не уверены в нашей победе, страшно боятся Запада или просто привыкли к сложившимся колониально-коррупционным отношениям. Они занимают выжидательную позицию. Но эта позиция вовсе не носит пассивный и нейтральный характер. И эту позицию никоим образом нельзя назвать дальновидной.

Средняя Азия это хартленд Евразийского континента. Это значит, что в сердце нашего континента не место колониальным гауляйтерам, миссионерам либерал-троцкизма и прочим высокомерным проповедникам с окраины континента, известной как Европа. Центру мировой системы пора возвращаться туда, где его место. Европа как географический центр цивилизации есть историческое недоразумение, которое должно быть окончательно избыто.

Судя по всему, элиты стран Средней Азии не до конца осознали, в какой геополитической реальности они оказались после 24 февраля. Эту реальность можно описать как нахождение между Россией и Китаем, которые долго не будут терпеть западные козни вроде биолабораторий, разведения салафитов и воспитания ручных чикагских мальчиков для грабежа природных ресурсов нашей Евразии в пользу Запада. Альтернативных маршрутов вывоза награбленных природных ресурсов великие евразийские союзники не потерпят тем более. Чем дольше перечисленная публика морщит нос, пинает Россию, тем более драматичной будет для них развязка. Причём, чем большую роль в этой развязке будет играть Китай, тем больше будет драматизма, согласно известной исторической традиции отношений китайской цивилизации к кочевым народам.

Идеальным для нас является вариант дезападнизации Средней Азии своими собственными силами. Плохо, что в настоящий момент рассчитывать на светскую интеллигенцию в этом вопросе не приходится – она чуть меньше, чем всецело заражена тем, что персы называют «гарбзадеги» – западнизмом или буквально «пришибленностью Западом». Дружественные нам по этому вопросу чабаны и дехкане скорее склонны идти за религиозными лозунгами, чем за геополитическими аргументами. Остается надежда, что действующие власти поддадутся вменению извне. Опыт говорит нам, что эта надежда далеко не призрачна, особенно когда она подкрепляется экономически. Однако этого явно недостаточно. Степень убедительности должна подкрепляться различными формами влияния, разъяснения и давления. И эту работу следует начинать прямо сейчас.