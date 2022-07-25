Настоящий центр Евразии – вовсе не в Европе

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25 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 12:07  |  vz.ru
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Россия спасает жителей Запорожья от украинского газового террора

Из Донбасса российский газ пойдет через Бердянск на освобожденные территории Запорожья Николай Тришин/ТАСС
Россия предпринимает экстренные меры для экстренной постройки газопровода в освобожденные районы Запорожской области. Решение запитать Мелитополь, Бердянск и другие города и села российским топливом было принято всего 10 дней назад, когда Киев намеренно перекрыл вентиль газопровода. Почему срочная прокладка газовой трубы настолько критична для сотен тысяч жителей региона? Подробности...
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Почему Зеленский пытается сорвать «зерновую сделку»

«Зерновая сделка» в текущем виде невыгодна Зеленскому с военной точки зрения Ludovic Marin/EPA/ТАСС
ВС России нанесли ракетный удар по военным объектам на территории одесского порта. В ответ Владимир Зеленский и Энтони Блинкен заявили, что тем самым Москва якобы пошла на нарушение недавно подписанной «зерновой сделки». Насколько обоснованы подобные обвинения и какие цели в данном случае преследует президент Украины?  Подробности...
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Русские города Украины ждут прихода российской армии

Киев заподозрил жителей Краматорска в массовой лояльности к наступающей России zvezdakrama.org
Киевские власти публично недоумевают – почему население прифронтовых зон массово уклоняется от эвакуации в украинский тыл? Звучат подозрения, что жители Украины «как-то лояльно относятся к противнику», и угрозы в их адрес. И в самом деле, местное население признается, что ждет прихода российских войск. А способствует этому, как ни странно, сама украинская власть. Подробности...
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Как добить военно-морской флот Украины

Американские катера невелики, но некоторые проблемы могут доставить andrei-bt.livejournal.com
Оказалось, что у Украины еще остались Военно-морские силы – по крайней мере, это следует из заявлений Минобороны России о том, что один из украинских кораблей был уничтожен в порту Одессы. Более того, Украина вынашивает планы создания на Днепре речной флотилии. О чем идет речь, какую опасность в условиях спецоперации эта флотилия может представлять и как можно было бы ее уничтожить? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Настоящий центр Евразии – вовсе не в Европе

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, доктор философских наук, публицист
Судя по всему, элиты стран Средней Азии не до конца осознали, в какой геополитической реальности они оказались после 24 февраля. Эту реальность можно описать как нахождение между Россией и Китаем. Подробности...

Британия попала во власть этнических банд

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Сексуальной эксплуатацией детей промышляет в основном пакистанская мафия. Но толерантная британская пресса называет их «азиатскими мужчинами» или «мусульманскими бандами». Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

России нужна новая воинская элита

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Россия всегда была воинской империей. И сейчас нам необходимо сформировать новый верхний общественный слой, новую элиту, которая возьмет на себя ответственность за строительство новой цивилизации. Такую силу формирует война. Подробности...
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Худший и лучший президенты США (в одном лице)

Новые враги России

Новая военная реальность для Днепра

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Как выбирали победительницу конкурса «Мисс Москва – 2022»

На этой неделе в московском концертном зале «Известия Hall» прошел финал конкурса «Мисс Москва – 2022». Победительницей стала 24-летняя уроженка Белоруссии Анна Янкова. Всего за титул боролись 25 девушек в возрасте от 18 до 32 лет
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Всю Европу охватили лесные пожары

Сразу несколько стран Европы переживают волну сильных лесных пожаров. На фото – огонь, вспыхнувший на окраине Афин и вынудивший местных жителей эвакуироваться. Для тушения задействованы десятки пожарных машин и самолетов
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

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Какой традиционный русский безалкогольный напиток вы употребляете чаще всего?
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    Дмитрий Винник

    Настоящий центр Евразии – вовсе не в Европе

    Дмитрий Винник
    доктор философских наук, публицист
    		25 июля 2022, 12:00

    Пока наша страна сражается с Западом за Украину, Средняя Азия выпала из фокуса общественного внимания. После рождественского вмешательства сил ОДКБ в казахстанские события в регионе относительно спокойно. Подавлены массовые беспорядки на Памире в Таджикистане и начато строительство дороги через эту высокогорную провинцию в Китай. Узбекистан успешно усмиряет Каракалпакию. Таджикистан и Киргизия выясняют приграничные отношения за столом переговоров. Проект строительства железной дороги Китай-Киргизия-Узбекистан включен в список приоритетов ЕАЭС. В соседнем Афганистане продолжается вялотекущая гражданская война.

    Относительно украинских событий власти региональных держав декларируют нарочитый нейтралитет. Следует сказать, что Россия не требует от них большего, принимая как должное известное мнение, что местным национальным элитам очень страшно стать следующими после того, как мы наведем порядок на Украине. Или даже до того. В этом есть свой резон с точки зрения доминирующего общественного мнения.

    По местной прессе видно, что срочный вывод сил ОДКБ из Казахстана после подавления кровавого мятежа мало кого убедил в противном. Для казахстанских медиа является типичной трансляция прозападной позиции и даже откровенно проукраинской. Ссылки на украинские источники преобладают. Порой они носят просто карикатурный характер, например, 22 июля Informburo.kz сообщает, что ВС РФ потеряли 11 тысяч убитыми в сражении за Северодонецк, а город Изюм (!) чаще всего подвергается ударам российского ракетного оружия и поэтому разрушен до основания.

    Это отношение вовсе не ограничивается медиаподдержкой. Власти Казахстана объявили, что не намерены нарушать западные санкции против России, то есть фактически присоединились к ним. Соседние с Казахстаном страны подтвердили, что будут препятствовать параллельному импорту через территорию этой страны. Напомним, что Казахстан и Киргизия входят в Таможенный союз ЕАЭС. Российскому бизнесу начали ставить палки в колеса – открытие банковского счета или оформление ИНН для иностранцев стали архисложными. В Алма-Ате без всяких препятствий проходили проукраинские митинги, а празднование 9 мая и вовсе было отменено. 8 июня президент Токаев встретился с директорами транснациональных нефтедобывающих компаний и обсудил альтернативные маршруты экспорта нефти. Очевидно, что подобное поведние трудно назвать дружественным и даже нейтральным. Но что особенно важно – это поведение нельзя назвать благодарным.

    В Киргизии дела обстоят не многим лучше. Несмотря на то, что в этой республике есть российские военные части, эта страна упорно идет по пути политического украинства с поправкой на местную специфику. Несмотря на в целом дружественное отношение народа к России, местные грантостяжатели вполне успешно раскручивают оголтелую русофобию и киргизский национализм. По понятным причинам достается узбекам и таджикам, но это не носит настолько системный характер. Бишкек фактически стал главным азиатским центром по развитию русофобии и штабом всей гибридной войны Запада против России.

    Фото: @KyrgyzPresident

    Некая LAMPA Accelerator объявила региональный конкурс каких-то «дата-историй» на тему, как «война в Украине повиляла на наши страны». Авторам предлагается рассказать, как они страдают от санкций против России, как российские компании эти санкции обходят, как «нестабильная экономика России» плохо отражается на мигрантах и как «релоканты» (экспаты из России и беженцы с Украины) влияют на жизнь местных жителей.

    Киргизия сегодня – тихая гавань для среднеазиатских некоммерческих организаций, которых в стране более 10 тысяч. Буквально в каждом самом глухом кишлаке вы встретите респектабельного по местным меркам человека с визиткой «уважаемой международной организации» и, как правило, не одного. Политическое влияние этого сообщества настолько колоссально, что Киргизия превратилась в подлинную пиратскую гавань для радикалов всех мастей. Это настоящая вольница под протекторатом Запада – некоторые исламистские запрещенные партии и движения разрешены только в этой стране. Бишкек по тем же самым причинам и вовсе стал одной из мировых шпионских столиц.

    В более авторитарных республиках дела обстоят менее драматично, но общий смысл остается примерно тем же. Власти этих стран не уверены в нашей победе, страшно боятся Запада или просто привыкли к сложившимся колониально-коррупционным отношениям. Они занимают выжидательную позицию. Но эта позиция вовсе не носит пассивный и нейтральный характер. И эту позицию никоим образом нельзя назвать дальновидной.

    Средняя Азия это хартленд Евразийского континента. Это значит, что в сердце нашего континента не место колониальным гауляйтерам, миссионерам либерал-троцкизма и прочим высокомерным проповедникам с окраины континента, известной как Европа. Центру мировой системы пора возвращаться туда, где его место. Европа как географический центр цивилизации есть историческое недоразумение, которое должно быть окончательно избыто.

    Судя по всему, элиты стран Средней Азии не до конца осознали, в какой геополитической реальности они оказались после 24 февраля. Эту реальность можно описать как нахождение между Россией и Китаем, которые долго не будут терпеть западные козни вроде биолабораторий, разведения салафитов и воспитания ручных чикагских мальчиков для грабежа природных ресурсов нашей Евразии в пользу Запада. Альтернативных маршрутов вывоза награбленных природных ресурсов великие евразийские союзники не потерпят тем более. Чем дольше перечисленная публика морщит нос, пинает Россию, тем более драматичной будет для них развязка. Причём, чем большую роль в этой развязке будет играть Китай, тем больше будет драматизма, согласно известной исторической традиции отношений китайской цивилизации к кочевым народам.

    Идеальным для нас является вариант дезападнизации Средней Азии своими собственными силами. Плохо, что в настоящий момент рассчитывать на светскую интеллигенцию в этом вопросе не приходится – она чуть меньше, чем всецело заражена тем, что персы называют «гарбзадеги» – западнизмом или буквально «пришибленностью Западом». Дружественные нам по этому вопросу чабаны и дехкане скорее склонны идти за религиозными лозунгами, чем за геополитическими аргументами. Остается надежда, что действующие власти поддадутся вменению извне. Опыт говорит нам, что эта надежда далеко не призрачна, особенно когда она подкрепляется экономически. Однако этого явно недостаточно. Степень убедительности должна подкрепляться различными формами влияния, разъяснения и давления. И эту работу следует начинать прямо сейчас.


     
     
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