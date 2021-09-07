Талибы пригрозили Средней Азии дружбой
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7 сентября 2021, 11:46
Фото: Jalil Rezayee/EPA/ТАСС
Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
Михаил Мошкин
Движение «Талибан» (запрещенное в России) стремится завязать контакты с северными соседями – республиками Средней Азии. Первым выбран Узбекистан. Талибы отправляют в Ташкент поздравления, предлагают реанимировать проект железной дороги и обещают поддерживать «партнеров». Станет ли Узбекистан первой из бывших республик СССР, который пойдет на сотрудничество с «Исламским эмиратом»?
В понедельник представители движения «Талибан» (запрещено в России как террористическое) в очередной раз заявили о завершении войны в Афганистане. Хотя сопротивление талибам в Панджшере, возможно, не подавлено окончательно, укрепившиеся в Кабуле радикалы демонстрируют: талибский «Исламский эмират Афганистан» переходит к мирной жизни и готов выстраивать связи с соседями – если не политические, то по крайней мере экономические. Еще в минувшую среду «Талибан» отправил в МИД Узбекистана поздравление с 30-летием провозглашения независимости республики. Но протокольными фразами дело не ограничилось.
Пресс-секретарь политического офиса «Талибана» Мохаммад Сухейль Шахин подтвердил заинтересованность нового режима в продолжении инфраструктурных проектов. Судя по заявлению Шахина, талибов интересуют два трансграничных проекта. Оба обсуждались не далее как в июле во время встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Но последний, как известно, потерял власть и бежал – и межгосударственные инициативы достались по наследству талибам.
Первый проект – возведение линии электропередач из узбекского Сурхана в афганский Пули-Хумри. Известно, что Афганистан зависит от поставок электроэнергии из Туркмении, Таджикистана и Узбекистана. Проект ЛЭП «Сурхан – Пули-Хумри» очевидно выгоден для узбекской стороны. Линия протяженностью две сотни километров и стоимостью около 110 млн долларов должна нарастить экспорт электроэнергии из Узбекистана на 70%.
Второй проект – продолжение железной дороги, ведущей из Ташкента в пограничный узбекский город Термез. Магистраль планируется продлить через афганские Мазари-Шариф и Кабул до пакистанского Пешавара. Появление такой железной дороги (при условии, что перевозки и поездки по ней будут безопасными) будет означать выход стран Средней Азии к пакистанским и индийским океанским портам.
Представитель талибов Шахин уверяет, что его единомышленники, взявшие власть в Афганистане, поддержат «узбекских партнеров» в их начинаниях. Но, судя по действиям узбекских властей, Ташкент не спешит с налаживанием контактов с соседями «за речкой» (как в прошлом называли границу между республиками Средней Азией и Афганистаном, проходящую по рекам Амударья и Пяндж). Последние по времени инициативы властей республики скорее связаны с попыткой обезопаситься от новых хозяев Кабула.
В начале августа, в момент, когда талибы стремительно шли к победе, армия Узбекистана впервые за долгое время провела совместные учения с военными из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – из России и Таджикистана.
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«С другой стороны, надо отметить, что усиление влияния Пакистана на Афганистан означает усиление пропакистанской и одновременно самой радикальной фракции «Талибана» – «Сети Хаккани», – отметил Сариев. А это не может не беспокоить республики Центральной Азии, указал эксперт. По мнению экспертов, некоторые фракции «Талибана» будут вести борьбу с ИГ* и ее «филиалами», но в Средней Азии опасаются дальнейшей хаотизации Афганистана после бегства американцев.
Напомним, что Афганистан долгое время – в 1990-е годы и по крайней мере до начала американской операции в этой стране – был базой для «Исламского движения Узбекистана» (ИДУ, запрещено в России), которое участвовало в гражданской войне в Таджикистане, устраивало теракты в киргизских городах, а в 1999-м организовала вторжение джихадистов через Таджикистан в Южную Киргизию. На базе ИДУ было создано «Исламское движение Туркестана» (запрещено в РФ), что свидетельствует о расширении претензий этой террористической группировки. В 2014-м ИДУ присягнуло на верность «Исламскому государству*».
Напомним, что президент России Владимир Путин в своем выступлении на Восточном экономическом форуме отметил: в случае дезинтеграции в Афганистане «не с кем будет разговаривать».
«И «Исламское движение Узбекистана» (запрещено в РФ), и чего там только нет на территории сегодняшнего Афганистана, и все это угрожает нашим союзникам и соседям,
– указал российский лидер. – А если иметь в виду, что у нас нет визовых ограничений, свободное передвижение фактически через границы, это и для нас, для России, имеет очень серьезное значение с точки зрения обеспечения своей безопасности».
Недавнее участие Вооруженных сил Узбекистана впервые за долгое время в совместных учениях с военными из стран ОДКБ – России и Таджикистана – было продиктовано не попыткой продемонстрировать силу, а желанием подготовиться к потенциальному нападению «Исламского движения Туркестана», которое всегда неравнодушно смотрело в сторону Узбекистана, сказал газете ВЗГЛЯД председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
«Ташкент опасается не только талибов», – подчеркнул депутат. Есть и другие афганские группировки, которые готовы проводить боевые действия против Узбекистана на его территории, если к ним будут лояльно относиться в самом Афганистане. Поэтому Узбекистан хочет углублять военное сотрудничество с такими серьезными союзниками, как Россия и Казахстан. Он нуждается во взаимодействии с нами и в поставках Россией военной техники», – пояснил депутат.
Неудивительно, что сейчас Ташкент вспомнил о роли ОДКБ в защите Центральной Азии от угроз с юга. Договор о коллективной безопасности был подписан в 1992 году именно в Ташкенте, но с конца 90-х Узбекистан предпочел участие в прозападном объединении ГУАМ, а не в «пророссийском» ОДКБ. Но на фоне ситуации в Афганистане Ташкент может вернуться к статусу полноправного члена организации, предположил в июле в комментарии агентству «Спутник Таджикистан» завотделом Центральной Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин. Возвращение республики в ОДКБ усилило бы этот военный альянс – учитывая то, что Узбекистан тратит на оснащение и перевооружение своей 70-тысячной армии больше всех в Центрально-Азиатском регионе (до 4% ВВП идут на оборонные расходы).
Поскольку Узбекистан также беспокоит уязвимость южной границы, Ташкент будет наращивать сотрудничество с Москвой по линии ОДКБ, прогнозирует Сариев. Правда, официального вхождения республики в военно-политическую структуру ожидать не следует – так как этому препятствуют ограничения, прописанные в узбекском законодательстве, добавил эксперт. Но отметим, что никаких подтвержденных сообщений о планах Узбекистана вернуться в «пророссийский» ОДКБ пока не поступало.
Напротив, в конце августа официальный Ташкент предпринял шаг, который мог быть истолкован как не вполне дружественный по отношению к Москве (и, возможно, дружественный по отношению к Кабулу).
Президент Мирзиёев официально объявил 115 участников басмаческого движения, репрессированных в 1920–1930-х годах, борцами за национальную независимость. В их числе – крупный лидер басмачества курбаши Ибрагим-бек, который совершал нападения на советские республики Средней Азии как раз с территории Афганистана, был захвачен в плен ОГПУ в 1931 году и расстрелян. «Решение Узбекистана по реабилитации басмачей, воевавших с большевиками в 20-е годы, является антисоветским и частично, безусловно, антироссийским», – отметил директор Института ЕврАзЭс Владимир Лепехин.
По мнению среднеазиатских экспертов, Ташкент сейчас по меньшей мере не заинтересован в ссоре с новыми властями Кабула. Так, в частности, 31 августа американская The Wall Street Journal сообщила, что власти Узбекистана, на территорию которого бежала группа афганских военных пилотов, просят у США как можно быстрее вывезти этих летчиков в третьи страны во избежание конфронтации с движением «Талибан».
Узбекистан поставлен в условия, при которых вынужден заботиться и о защите от талибов, и о выстраивании с ними отношений – дабы соблюсти свою выгоду, отмечают эксперты. Сариев полагает, что в наиболее уязвимом положении сейчас оказывается не Узбекистан, а Таджикистан – учитывая, что таджикский президент Эмомали Рахмон в начале 2000-х оказывал поддержку силам лидера афганского «Северного Альянса» Ахмад Шаха Масуда, этнического таджика.
«Талибы сейчас могут закрыть глаза на то, что в Таджикистан начнут проникать исламистские группы, боевики «Исламского движения Узбекистана», ИГИЛ* и «Аль-Каиды» (запрещена в России)», – отметил киргизский эксперт.
Таким образом, Таджикистан, как страна, сделавшая ставку на проигравшую силу в Афганистане, и как страна, связанная обязательствами в рамках ОДКБ, не может позволить себе попыток игры в многовекторность, которую ведет соседний Узбекистан. Но, по мнению Лепехина, в настоящее время бывшим советским республикам в Азии ничего не остается, кроме как демонстрировать талибам свою лояльность. «Начинается большая игра: не только Узбекистан, но и любая другая центральноазиатская республика будет вынуждена сотрудничать с «Талибаном», – считает эксперт.
* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"