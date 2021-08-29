Как Украина грабит своих ближайших союзников

«Вас обманут снова и снова». Такими словами инвесторы из Прибалтики описывают происходящее на Украине с точки зрения бизнес-климата - и отношения к ним как к «буружям, которых надо доить и кидать». Все это служит прекрасной иллюстрацией к резким обвинениям, которые на днях бросила в адрес Украины президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, посетившая Киев для участия в так называемой «Крымской платформе», огорошила хозяев обидным для украинцев заявлением. Кальюлайд сказала, что экономическая ситуация, сложившаяся ныне на Украине, крайне вредна для иностранных инвестиций. Кальюлайд дала понять, что очень низко оценивает ход проводимых на Украине «реформ». Поэтому она, как президент Эстонии, советует своим гражданам только торговать с Украиной, но ни в коем случае не инвестировать туда.

Почему же? «Ибо вы можете потерять свои инвестиции. У нас в Эстонии уже были случаи, когда наши люди теряли на Украине собственность. И, даже получив решение арбитража в свою пользу, так и не смогли вернуть назад свое имущество», – пояснила Кальюлайд.

Высокопоставленная гостья добавила: «Вам нужно, чтобы каждый, кто работает у вас, инвестирует и платит налоги, в случае спора мог надеяться, что ваша судебная система справедливо и незамедлительно рассмотрит его дело. Что ваша юстиция в самом деле слепая касательно того, какая позиция у спорящих сторон. И это нужно вам не в смысле вашего сближения с Евросоюзом. Это нужно вашей экономике. Экономика не будет расти, пока инвесторы не будут чувствовать справедливого отношения к себе на Украине. Да и ваши люди не будут чувствовать себя защищенными, малый бизнес в Украине будет ограничен в развитии».

Стоит сказать, что у Таллина действительно есть поводы досадовать на своих украинских союзников. Ведь Эстония по заказу Украины разработала систему электронных государственных услуг, названную по желанию Украины «Трембитой». Но окончательный запуск «Трембиты» и её сдача в эксплуатацию по вине киевских властей в свое время существенно затормозились – что вызвало крайнюю досаду эстонцев.

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Что же касается бизнесменов из Прибалтики, рискнувших завести с украинцами общий бизнес и горько об этом пожалевших, то такие примеры действительно имели место неоднократно. Например, у всех на Украине на слуху грустная история эстонских инвесторов, которые в свое время построили в Киеве торгово-развлекательный центр Sky Mall площадью в 88 тысяч квадратных метров, в котором сейчас размещаются около 250 магазинов.

Однако сейчас эти эстонские инвесторы обвиняют Украину в том, что она у них этот ТРЦ «отжала». Бывшие владельцы утверждают, что украинская власть экспроприировала их инвестиции, направленные на развитие ТРЦ Sky Mall, в пользу третьих лиц. В итоге эстонцы подали иск в Международный арбитраж, а также направили президенту Украины и Минюсту уведомления об инвестиционном споре с требованием возмещения 750 млн долларов из-за потери Sky Mall. Суд признал правоту экс-владельцев, однако добиться проведения его решений в жизнь эстонцам, как дипломатично указывают специалисты, будет «непросто».

А ведь казалось бы, страны Прибалтики, в том числе и Эстония - вернейшие и ближайшие союзники Украины. Руководство этих стран неоднократно заявляло о солидарности с Киевом в противостоянии российской агрессии, выступало за перспективу вступления Украины в НАТО, помогало Украине советами, специалистами, политической поддержкой и даже деньгами. Но стоит прибалтийским бизнесменам попытаться заработать на Украине - они тут же сталкиваются с обманом украинских партнеров.

Как был «кинут» латвийский «шпротный король»

В этом контексте горькие признания Кальюлайд – далеко не первые. Менее двух лет назад, в октябре 2019-го совершенно скандальные заявления сделал посол Латвии на Украине Юрис Пойканс, до сих пор занимающий эту должность. Он сказал, что иностранные инвесторы обходят Украину стороной, поскольку в стране процветают коррупция и рейдерство.

«Любой инвестор все-таки, несмотря на то, что Украина – страна очень большая, будет смотреть сначала на вопросы внутриполитической, внешнеполитической стабильности. Несомненно, вопрос войны очень важен. Несмотря на все это, мне кажется, что в последние годы очень сдерживало инвесторов также и многое другое… Это все-таки отсутствие ясных правил работы и всего, что касается функционирования судебной власти», – заявил Пойканс в программе «Евроинтеграторы» на украинском Oboz TV.

Что же конкретно вызвало недовольство посла Латвии? Пойканс подчеркнул, что неоднократно оказывался свидетелем того, когда у иностранного бизнеса отбирали на Украине имущество.

По его словам, в ЕС ожидали, что новый на тот момент президент Украины Владимир Зеленский сможет изменить ситуацию. «На сегодняшний день рано говорить, что "собрались уже – давайте результат". Мое ощущение и то, что я слышал от разных моих коллег – есть очень много ожиданий. И в этом смысле, я думаю, пока существует определенный режим тишины в отношении критики новой команды. Понятно, что к концу года уже более конкретно можно будет сказать, оправдались ли первые надежды или нет», – подчеркнул Пойканс. Сейчас, спустя два года можно констатировать – нет, не оправдались. Керсти Кальюлайд не даст соврать.

В качестве примера негатива, с которым сталкиваются прибалты в «жовто-блакитной» державе, Пойканс сослался на историю латвийца Арнольда Бабриса, который обзавелся на Украине двумя нефтебазами и сетью автозаправочных станций. Отметим, что еще раньше, в марте 2019 года глава латвийского МИДа Эдгар Ринкевич, беседуя с новоназначенным на тот момент украинским послом Александром Мищенко, посоветовал Киеву уделить усиленное внимание проблемам иностранных предпринимателей в своей стране. Поводом, опять же, стало то, что пресса Латвии много писала о проблемах, постигших Бабриса на Украине.

Тут надо ещё отметить, что вышеупомянутый Бабрис не является каким-то там дурачком, которого легко «развести». В свое время он был высокопоставленным сотрудником латвийской контрразведки – работал в Бюро защиты конституции, являющимся главной спецслужбой Латвии. Впоследствии же занялся развитием предприятия по рыбопереработке, получив в Латвии неофициальный титул «шпротного короля».

Так получилось, что восемь лет назад один из латвийских банков выдал кредит украинской сети автозаправочных станций «Народная», обеспечением по которому были девятнадцать АЗС и две нефтебазы. Через некоторое время банку перестали платить по процентам, и он оформил обеспечение кредита на себя, после чего продал АЗС и нефтебазы Бабрису. Но когда латыш стал перенимать эти активы, у него начались проблемы – от препятствий юридического характера до угроз. В 2016 году, несмотря на то, что право Бабриса на АЗС и нефтебазы было закреплено в Госреестре имущественных прав Украины, объекты заняли, по его словам, «рейдерские команды спортивных молодых людей».

Вот как Бабрис описывал силовую стадию предпринятой против него операции: «На АЗС в Киеве залетает автобус, 30 бойцов, нас "выносят" с заправки. Полиция готовится к штурму, и вдруг раздается звонок руководства – и полиция уезжает. Так захватывали и другие наши объекты – оружия и ветеранов войны на Украине сейчас больше чем достаточно. Не обошлось и без раненых. В Житомире один из их бойцов, правда, нанес себе самострел в ягодичную область из-за неумелого обращения с огнестрельным оружием. На нефтебазе в Мамрино, что под Коростышевым в Житомирской области, наши охранники и боевики стояли на грани перестрелки».

«Скорее всего, вас обманут снова и снова»

Поскольку вызванная на объекты полиция вмешиваться отказалась, Бабрису пришлось нанять охранную компанию, которая освободила АЗС. «К тому времени, однако, украинские оппоненты путем подкупа чиновников вписали в электронную версию реестра имущественных прав другое лицо», – жалуется бывший латвийский контрразведчик.

Долгое время украинские правоохранительные органы отказывали ему в возбуждении уголовного дела по данному факту. Встречи посла Латвии на с тогдашними украинскими министром юстиции Павлом Петренко и главой МВД Арсеном Аваковым дело с мертвой точки не сдвинули. «Однако дело все же возбудили – благодаря СБУ. Расследование дела было закончено еще летом 2018 года, однако украинская сторона долго затягивала рассмотрение в суде», – констатировал Арнольд Бабрис. Как доходчиво объяснили на Украине латвийскому предпринимателю, иностранные бизнесмены для местных – «буржуи, которых надо доить и кидать».

Наконец, украинский суд усмотрел в деле «технические неточности» и вернул его в Генеральную прокуратуру Украины – «для их устранения». А как только дело попало в Генпрокуратуру, там его решили прекратить «за отсутствием состава преступления». Пока же Бабрис вел борьбу за АЗС на Украине, их уже попытались продать – наложенный СБУ арест на имущество отменила Генпрокуратура. Однако юристы Бабриса вовремя оспорили это решение через суд. В конечном итоге его предприятие смогло отвоевать на Украине шесть АЗС и обе нефтебазы.

Параллельно с этим латвийский предприниматель вел сразу несколько судов – за оставшиеся заправки. «Отжимание чужого имущества и бизнеса – характерная особенность нынешней Украины, наводненной оружием и теми, кто прошел так называемую АТО в Донбассе. Армия этих людей насчитает 150 тысяч бойцов, многие из которых готовы на все», – так Бабрис охарактеризовал свои украинские злоключения.

Бизнесмен отметил, что он не один такой, кто из иностранцев влип на Украине в беды. «На Украине хотя и мало, но все же есть предприниматели из Латвии. И почти у всех у нас аналогичные проблемы – из-за коррупции, разросшейся до государственных масштабов», – резюмировал Арнольд Бабрис. А вот его «совет бывалого» неискушенным новичкам: «Если говорить о честности бизнеса, то на Украине эта категория неизвестна, это невыгодно. На одной из заправок, отнятых у нас, разбавляли топливо. Вести бизнес на Украине можно, только если у вас в руках деньги или ликвидный товар. Никаких условий FOB и лизинга: скорее всего, вас обманут снова и снова».

Иногда сотрудничество жителей стран Прибалтики со своими украинскими «союзниками» оборачивается совсем уж комичными ситуациями. В кулуарных разговорах прибалты жалуются, что иногда создается впечатление – в какого жителя Незалежной ни ткни, он оказывается жуликом. Так, стыдный конфуз возник, когда в прошлом году почетного консула Латвии на Украине Юрия Игнатко задержали на границе с Венгрией по подозрению в контрабанде сигарет. В различных регионах Украины у Латвии (с учетом Игнатко) было пять почетных консулов. Они не являются профессиональными дипломатами. Кандидатуры почетных консулов выдвигает украинская сторона, Латвия их тщательно оценивает и утверждает. На эту должность Игнатко был назначен в июле 2019 года.

И вот, спустя менее чем через год автомобиль Тoyota Land Cruiser 200 с дипломатическими номерами на пограничном пункте «Тиса» пересекал границу Украины и Венгрии. Водитель предъявил удостоверение почетного консула и, прикрываясь дипломатическим иммунитетом, отказывался предоставлять автомобиль для осмотра. Своими действиями представитель консульского учреждения почти на 6 часов заблокировал полосу движения на КПП. В итоге, дабы осуществить проверку машины Игнатко, пограничникам пришлось применить физическую силу и спецсредства. Выяснилось, что в автомобиле находилось 6550 пачек (три чемодана) контрабандных сигарет. Возникла стыдная для латышей ситуация – ведь контрабандист пытался провезти свой товар, ссылаясь именно на факт своего «дипломатического сотрудничества» с Латвией. После этого латышам оставалось лишь пообещать, что впредь они будут проверять консулов куда тщательнее…