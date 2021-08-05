Литва побуждает Белоруссию сближаться с Россией

Литва грозится перекрыть перевалку белорусских удобрений, но соответствующее решение должен принять Евросоюз. Ранее Минск уже начал переваливать нефтепродукты через российские порты, что лишило Литву солидных доходов. Насколько вероятен сценарий, при котором белорусские удобрения также станут отгружаться через российские порты на Балтике?

Литва может полностью перекрыть экспорт белорусских удобрений через свою территорию в связи с расширением санкций против Минска. Как заявил министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис, Вильнюс уже предоставил предложения Брюсселю по расширению секторальных санкций. Однако «реальные переговоры» по этому вопросу «еще не начались». По словам министра, решение может быть принято в сентябре.

Под секторальные санкции Евросоюза, введенные из-за инцидента с Романом Протасевичем, ранее попали удобрения «Беларуськалия», экспортируемые преимущественно через Клайпеду. Пока эти санкции охватывают только 20% проходящих через Литву удобрений и распространяются на договоры, заключенные позже 26 июня. Общий товарооборот белорусских товаров через литовские порты оценивается в миллиарды долларов.

Из нефтепродуктов под запрет попали только поставки битума, нефтяных газов и парафинов, а бензин и дизтопливо пока санкций избежали. Аналогичным образом рестрикции введены только в отношении технического калия с содержанием K2O менее 40% и более 62%.

Весной этого года президент Белоруссии Александр Лукашенко, ранее не соглашавшийся на перевод грузов из литовских в российские порты, передумал. Благодаря этому Усть-Луга и Петербургский нефтяной терминал смогли дополнительно заработать на перевалке белорусских нефтепродуктов почти 350 млн рублей только за один месяц. При сохранении таких объемов до конца года наши балтийские порты заработают еще 3,5 млрд рублей, в то время как Литва отчитывается о падении выручки.

На этом фоне Лукашенко размышляет, какие еще грузы можно перенаправить через российские порты взамен литовских. Эксперты не исключали, что речь пойдет о перевозках калия, а также грузов машиностроительной и лесной промышленности. Проблемой называется лишь то, что пока в российских портах не хватает терминалов. Но на будущее запланировано расширение для пропуска больших объемов удобрений.

Уже через год в России появится крупнейший на постсоветском пространстве терминал по перевалке удобрений в порту Усть-Луга, который строит компания «Ультрамар». Через него планируют работать компании «ФосАгро», «Уралхим» и «Акрон», а потом, скорее всего, и «Уралкалий». В «Ультрамаре» не скрывают интереса в работе и с «Беларуськалием». По данным Белстата, в 2020 году компания заработала на поставках за рубеж около 2,4 млрд долларов.

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Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук констатирует, что между Литвой и Белоруссией идет полноценная торговая и информационная война. «В контексте миграционного кризиса Литва может даже ценой своих потерь перекрыть экспорт удобрений», – прогнозирует эксперт.

По его оценкам, если Белоруссия не сможет экстренно наладить поставки по другим каналам, то убытки могут составить миллиард долларов, потому что «многие годы литовские порты были безальтернативными». Что касается альтернативных возможностей, то соседняя Латвия тоже не подходит с точки зрения технических возможностей. В связи с этим не исключены срывы поставок по заключенным на 2021 год контрактам.

«Инфраструктура должна быть нацелена именно на возможность обработки калийных удобрений. Поэтому латвийские, как и российские порты – едва ли подойдут. Порт в Усть-Луге пока не приспособлен под такие грузы. В этом и загвоздка. В данной ситуации порты Литвы являются в краткосрочном периоде безальтернативными», – пояснил эксперт.

В то же время политолог Семен Уралов считает, что угрозы Литвы в отношении белорусского экспорта продиктованы желанием хоть как-то повлиять на Минск в условиях миграционного кризиса. «Это похоже на отношения двух заклятых друзей: литовцы систематически вредили Белоруссии, а Минск, в свою очередь, модернизировал терминалы в Клайпеде и вкладывал средства в литовские причалы», – отметил он.

Но когда случился политический кризис 2020 года, «у Минска началась своеобразная шизофрения».

«С одной стороны, белорусские власти хотели бы сохранить экспорт через литовские порты по географическим соображениям, с другой стороны, возникло желание отомстить за антибелорусскую политику Вильнюса», – объяснил он.

«Думаю, белорусы постараются сохранить перевалку товаров в Клайпеде, а литовцы будут много шуметь, но они не откажутся от белорусских удобрений, потому что это живые деньги и до 30% доходов этого региона», – убежден Уралов.

Собеседник также признал, что для переориентации экспорта на российский порт в Усть-Луге потребуется немало времени и вложений. «Для удобрений нужно подготовить терминалы, а пока эта работа ведется – перевалка белорусских удобрений будет осуществляться через порт в Клайпеде», – прогнозирует эксперт.

Схожей точки зрения придерживается экономист Иван Лизан. «Литва может предлагать и грозить чем угодно, но финальное решение будет приниматься на уровне Евросоюза осенью. А к тому времени, судя по активности европейской дипломатии, миграционный кризис закончится. Он прекратится не из-за того, что Вильнюс и Минск договорятся (вероятность этого практически нулевая), а потому что ЕС принялся давить на Ирак, чтобы сократить до минимума количество авиарейсов в Минск. В итоге миграционный поток минимизируется и фон для решений по экспорту будет более благоприятным», – пояснил он.

«Если же Литва по какой-то причине все-таки добьется расширения санкций против Белоруссии, то Минск потеряет около 200 млн долларов, что не очень критично, а Литве грозят более серьезные потери и деградация транспортной системы. Прибалтика рискует превратиться в транспортный тупик, потому что грузопоток из России смещается в сторону портов Ленинградской области, и к этому процессу активно подключается Белоруссия», – добавил эксперт. По мнению собеседника,

если не случится политических эксцессов, белорусские грузы полностью уйдут на Северо-Запад России.

«Это длительный процесс. Переориентация не произойдет за полгода или год, но в перспективе трех-пяти лет грузопоток из Белоруссии уйдет в Россию, в том числе и на порт в Усть-Луге», – считает он.

«Кроме того, если Евросоюз примет решение отказаться от импорта белорусских удобрений, Минску придется договориться со своим злейшим конкурентом – «Уралкалием». В таком случае Минск сможет обойти санкции за счет того, что в Европу пойдет российский калий, а белорусский калий по взаимозачету пойдет на какой-то другой рынок, который «Беларуськалию» отдаст «Уралкалий», – полагает Лизан.

По его словам, такие схемы – достаточно распространенная практика. «Многим странам совершенно безразлично, чьи удобрения сыпать в землю. Для Минска будет хуже, если к европейским санкциям присоединится Украина. Это будет чувствительный удар. Нужно ли это Киеву – большой вопрос. Но все эти процессы в любом случае способствуют интеграции Белоруссии с Россией», – подытожил эксперт.

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