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11 августа, среда  |  Последнее обновление — 15:54  |  vz.ru
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Принято принципиальное решение о том, каким образом будет решена одна из важнейших проблем Крыма, возникшая после воссоединения региона с Россией – водоснабжение. На полуострове появятся новые водохранилища и первые опреснительные установки. Почему выбраны именно такие методы и как это скажется на коммунальных платежах для жителей полуострова?  Подробности...
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Как наказывать гонителей русскоговорящих за рубежом

На Украине атаки на русский язык – не отдельный инцидент, а государственная политика SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
В Госдуме возникла идея ввести запрет на въезд в страну тем жителям зарубежья, которые проявили себя как активные русофобы, ненавистники русского языка. Поводом стало нападение на русскоязычную продавщицу в Киргизии. Однако в Совете Федерации инициативу не поддержали. Каковы плюсы и минусы данного предложения? Подробности...
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Вместо реванша Швеция подверглась еще большему унижению от России

Триста лет назад Швеция была опаснейшим геополитическим соперником России общественное достояние
Почти 300 лет назад, 8 августа 1741 года, Швеция объявила войну России – стремясь вернуть территории, отобранные у нее Петром I. Эта война сегодня почти полностью забыта – и совершенно напрасно. Ведь по итогам попытки реванша Швеция не только не достигла успеха, но потеряла даже то, что имела. Как же это произошло? Подробности...
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Власти Литвы угодили в вырытую для Лукашенко яму

Литовские власти столкнулись с протестным бумерангом кадр delfi.lt
Во флегматичной Литве назрел политический кризис, вылившийся в акции протеста, беспорядки и столкновения с силовиками. Президент страны Науседа призвал граждан не путать демократию с анархией, а в полиции анонсировали суровые меры наказания митингующих. Что стало причиной радикального развития событий и почему власти республики, потакающие протестам в Белоруссии и России, применяют в отношении собственных граждан дубинки и слезоточивый газ? Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Как политика разрушает спорт в Белоруссии и на Украине

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Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
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России надо готовиться к «большому переходу»

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Страны, блоки и макрорегионы, которые не смогут осуществить реиндустриализацию и новое пространственное освоение своих территорий и новых сред (Арктики, космоса и т. д.), быстро и ощутимо отстанут в развитии и присоединятся к третьему миру. Подробности...
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Новое освоение Сибири – наша историческая миссия

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Россия – страна больших проектов. Без них она чахнет, теряет смысл своего существования. Мечтой о Марсе пытается соблазнить человечество Илон Маск. Но у нас есть свой Марс, целая планета, красивая, величественная и богатая. Подробности...
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    Власти Литвы угодили в вырытую для Лукашенко яму

    Литовские власти столкнулись с протестным бумерангом    11 августа 2021, 14:34
    Фото: кадр delfi.lt
    Текст: Елена Лексина,
    Анастасия Куликова

    Во флегматичной Литве назрел политический кризис, вылившийся в акции протеста, беспорядки и столкновения с силовиками. Президент страны Науседа призвал граждан не путать демократию с анархией, а в полиции анонсировали суровые меры наказания митингующих. Что стало причиной радикального развития событий и почему власти республики, потакающие протестам в Белоруссии и России, применяют в отношении собственных граждан дубинки и слезоточивый газ?

    Во вторник днем у здания парламента Литвы в Вильнюсе прошла акция протеста против решения властей ввести ограничения для тех, кто не привился от коронавируса. К вечеру она переросла в беспорядки. Митингующие заблокировали депутатов внутри здания Сейма, полиции пришлось применить слезоточивый газ, передает Delfi.

    Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал действия протестующих. «Граждане могут протестовать и выражать свое мнение. Да, политикам не следует вешать ярлыки на граждан, нужно аргументировать и объяснять свои решения. Но демократия – это не анархия. Я призываю цивилизованно – без оскорблений и нападок – позволить представителям Сейма покинуть здание парламента», – написал он в Facebook.

    По подсчетам полиции, у парламента собралось около 4,5 тыс. человек, передает LRT. Полиция, чтобы разогнать протестующих, пошла на силовые действия. В связи с беспорядками были задержаны 26 человек, сообщил департамент полиции при МВД республики.

    В самой Литве и за рубежом многие отмечают жесткое отношение властей к протестующим в то время, когда Вильнюс охотно поддерживает митинги и антиправительственные выступления в других странах. Особенно это касается Белоруссии и России.

    В частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале привела слова главы МВД Литвы Агне Билотайте, которая заявила, что «беспорядки у Сейма в Вильнюсе в контексте ситуации с нелегальными мигрантами на полигоне в Руднинкае, недалеко от границы с Белоруссией, – антигосударственная деятельность, не имеющая ничего общего с выражением гражданской позиции».

    «Как интересно: граждане протестуют литовские, а к выражению гражданской позиции их протесты отношения не имеют. Получается, глава МВД Литвы лишает своих граждан самой возможности на выражение гражданской позиции?» – прокомментировала Захарова ее слова.

    «Еще недавно Литва критиковала действия силовиков во время протестов, проходивших в России, Белоруссии и в Китае, – соглашается с Захаровой политолог Николай Межевич. – А теперь в Вильнюсе полиция применяет против протестующих слезоточивый газ и задерживает их в жесткой форме, анонсируя суровые меры наказания».

    По его словам, тот же президент Литвы Гитанас Науседа, призвавший литовцев не путать демократию с анархией, – «обычный лимитрофный поджигатель, который всегда старается разжечь костер в доме у соседа, но при этом удивляется, когда собственные граждане не считают его легитимным лидером, представляющим интересы народа».

    «Что касается задержанных, то литовская власть, проливающая крокодиловы слезы по поводу задержаний в Москве и Минске, придумает отменно жестокое наказание для граждан, несогласных с линией правительства», – убежден Межевич.

    В то же время политолог Александр Носович считает, что главной причиной протестов стала «очень глупая политика премьера Ингриды Шимоните, которая собралась ввести новые коронавирусные ограничения накануне четвертой волны пандемии».

    «Литва серьезно пострадала от последствий пандемии. В прошлом году страна входила в первую тройку стран ЕС по безработице и занимала первое место в Европе по коэффициенту распространения инфекции на 100 тыс. жителей. Санитарные меры для литовцев были очень строгими, вплоть до запрета на выход из дома для невакцинированных граждан. Поэтому, когда появились заявления о возвращении драконовских мер, в обществе произошел взрыв», – отмечает Носович.

    Второй причиной протестов, по мнению политолога, стал внутриполитический кризис. «В Литве сейчас идет подковерная борьба за власть. Правящая партия консерваторов «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» (СО-ХДЛ) копает под действующего президента страны Гитанаса Науседу, чтобы протащить на пост главы государства министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса», – пояснил эксперт.

    Носович также упомянул о том, что в последние месяцы в Литве разыгралась большая политическая интрига по лишению Науседы права представлять страну на уровне Евросоюза. «Вчерашние протесты могут рассматриваться как ответный ход администрации президента. Конечно, это похоже на конспирологию, но есть совершенно неопровержимый факт того, что протесты поощряются и поддерживаются системной парламентской оппозицией. Так, вчера депутаты сами провели протестующих в здание Сейма. То есть нельзя сказать, что этот протест совсем маргинальный и несистемный», – полагает Носович.

    Все остальные проблемы, включая социально-экономические и внешнеполитические, по его мнению, лишь усилили протестные настроения в обществе и придали им массовость. «Что касается политики двойных стандартов в Литве, то тут и говорить не о чем. То, что в Минске называется народной революцией, в Литве считается беспорядками, которые провоцирует Кремль. Сегодня-завтра они обязательно скажут, что за протестами в Вильнюсе стоит Москва», – прогнозирует Носович.

    При этом в Белоруссии удивились протестам в Вильнюсе. «Литовцы – флегматичная нация. По тем вопросам, из-за которых украинцы или поляки вышли бы протестовать намного раньше, литовцы терпели до последнего. Если сейчас в Вильнюсе начались волнения, значит, в стране все не в порядке», – отметил минский политолог Петр Петровский.

    «Кроме того, в Литве нет демократии. Литовская государственная машина всегда преследовала реальных оппозиционеров.

    Например, в 2004 году был произведен государственный переворот через процедуру импичмента президента Роландаса Паксаса. Я думаю, коллективный авторитаризм, как и коллективный полицейский режим, просто надоел литовцам», – считает политолог.

    «Также не стоит забывать, что Литва на протяжении 30 лет проводила неолиберальные реформы, ее экономика не развивалась. У них нет новых инновационных предприятий, а старые давно закрыты. В республике не хватает рабочих мест, из-за чего местные жители вынужден уезжать на заработки в другие страны», – перечислил эксперт.

    По мнению собеседника, в связи с этими причинами протесты будут усиливаться. «Нарастать будет и кризис литовской политической системы, которая авторитарна и репрессивна как в отношении этнических меньшинств, так и инакомыслящих групп. Литовское руководство будет применять все доступные им средства для подавления протестов. Но двойные стандарты литовского истеблишмента приведут республику к печальным последствиям», – заключил Петровский.

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