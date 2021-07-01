Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

ФСБ задержала в Белгороде сторонников украинской неонацистской организации МКУ

1 июля, четверг  |  Последнее обновление — 12:34  |  vz.ru
Разделы

Почему морковь и картофель стали дороже бананов

Космические цены на морковь и картофель в летний период имеют причины Евгений Биятов/РИА Новости
Как бананы из Эквадора стали стоить в России дешевле, чем морковь и картофель? Такой вопрос жительница Липецка задала президенту Владимиру Путину во время прямой линии. Чтобы летом овощи в России росли в цене, а не падали – это крайне необычно. Как это ни парадоксально, но виноваты в этом не только рекордный урожай 2019 года и прошедшая затяжная зима, но и общемировой разгон инфляции силами США и Европы.  Подробности...
Перейти в раздел…

Вакцинация, цены и выборы. Путин ответил на вопросы россиян

За 3 часа 42 минуты прямой линии с россиянами Путин дал ответ на 68 вопросов Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool/REUTERS
В среду состоялась 18-я по счету и первая после прошлогоднего локдауна прямая линия Путина. В центре разговора президента с россиянами оказалась вакцинация и борьба с пандемией. Президент также ответил на такие волнующие россиян темы, как рост цен на продукты и тарифы ЖКХ. Он также рассказал, почему не видит смысла во встрече с Зеленским, а Украина не внесена в список недружественных РФ государств. Подробности...
Перейти в раздел…

Американскую воздушную мощь создал русский эмигрант

Биография Игоря Сикорского хорошо изучена – уроженец Киева, ученый, изобретатель, философ, богослов Общественное достояние
Ровно 90 лет назад Игорь Сикорский получил патент на создание вертолета собственной конструкции. К сожалению, это произошло в США, но мысль о постройке геликоптера, способного поднимать в воздух груз и пассажиров, зародилась у него еще тогда, когда он жил в Российской империи. Вынужденная эмиграция авиаконструктора оказалась подарком для Пентагона. Подробности...
Перейти в раздел…

Франция ведет грязную игру против интересов России в Африке

Российские инструкторы действительно работают в ЦАР, и совершенно легально Юрий Смитюк/ТАСС
Один из военных чиновников ЕС публично выразил недовольство присутствием российских военных советников в Центральной Африке и сказал, что «нужно это прекратить». Еще более провокационные заявления по данному поводу делаются представителями США. В чем обвиняют российских военных и почему это является частью грязной политической игры Франции? Подробности...
Перейти в раздел…

Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
Перейти в раздел…

Трагическое кукареку эпохи в гламурных интерьерах

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Градус оппозиционности снижается, зато повышается градус идиотизма. Желтая шестиконечная звезда с контурами из колючей проволоки и надписью «не привит» – познавательный знак клинического идиота. Совершенно безотносительно непростого разговора о вакцинации. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

России надо осторожно вступаться за Белоруссию

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Санкционные игры Минска и Брюсселя – это все еще про переговорные позиции, а не про сжигание мостов. А потому не стоит спешить вставать грудью за союзника. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Нужно ли давать чехам на пиво

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Чешские власти потребовали от России 25,5 млн евро компенсаций за «взрывы складов во Врбетице». Как Москве реагировать на это хамство? Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
Перейти в раздел…

«Прямая линия» Путина. Главное

Прямая линия с Владимиром Путиным

Обсуждение: 12 комментариев

Нефть по 100 долларов вредна для России

Перейти в раздел…

Москвичи спасаются от аномальной жары

В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
Подробности...

В Крыму из-за сильных ливней введен режим ЧС

В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
Подробности...

Переговоры лидеров России и США в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы радуетесь успехам сборной Украины на чемпионате Европы по футболу?
  • Да

  • Нет
Что вас больше мотивирует сделать прививку от COVID?
  • Вспышка заболеваемости

  • Невозможность посещать кафе и рестораны

  • Невозможность поехать на российские курорты

  • Требование работодателя привиться
Как вы отнесетесь к появлению представителя ЛГБТ в сборной России по футболу?
  • Положительно

  • Отрицательно

  • Будет зависеть от его результатов
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: ФСБ задержала в Белгороде сторонников украинской неонацистской организации МКУ
    Путин запретил отождествлять роль СССР и нацистской Германии Киев пожаловался НАТО на действия России в Черном море Австрия открыла въезд полностью привитым россиянам Украина начала распродажу сельхозземель
    Гватемала опровергла требование возврата средств за «Спутник V» Актер Гуськов рассказал о превращении Украиной Крыма в «помойку» ООН опубликовала доклад о «российских инструкторах» в ЦАР Девочка-подросток зарезала школьника в Братске
    Следователь по делу о взрывах во Врбетице рассказал об отсутствии контроля на складах Трамп испугался превращения США в банановую республику ФСБ задержала главаря татарстанского звена «Хизб ут-Тахрир» Бельгийский F-16 врезался в здание в Нидерландах

    «в Москве ходили бы гривны»


    Зеленский придумал обоснование, почему украинцы и россияне – не один народ

    «уберечь от шантажа»


    Германия объяснила переговоры с США по «Северному потоку – 2» заботой об Украине

    «современный театр»


    Богомолов позвал трансгендера на роль в спектакле «Вишневый сад»

    Видео

    религия и политика


    Как США вредят православию

    неожиданный ход


    Украину и Белоруссию заставят драться за российский газ

    ценовые рекорды


    Жара выявила новую уязвимость Европы

    лидеры криптоколонии


    Список самых влиятельных женщин стал позором Украины

    цены на нефть


    Почему Россия отказывается от ста долларов за баррель

    безжалостность нацистов


    Тимур Шерзад: Зачем нацисты устроили Ночь длинных ножей

    требование компенсации


    Геворг Мирзаян: Нужно ли давать чехам на пиво

    санкционные игры


    Глеб Простаков: России надо осторожно вступаться за Белоруссию

    на ваш взгляд


    Что вас больше мотивирует сделать прививку от COVID? Вспышка заболеваемости

    Франция ведет грязную игру против интересов России в Африке

    Российские инструкторы действительно работают в ЦАР, и совершенно легально    1 июля 2021, 11:30
    Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
    Текст: Евгений Крутиков

    Один из военных чиновников ЕС публично выразил недовольство присутствием российских военных советников в Центральной Африке и сказал, что «нужно это прекратить». Еще более провокационные заявления по данному поводу делаются представителями США. В чем обвиняют российских военных и почему это является частью грязной политической игры Франции?

    Генеральный директор Военного штаба Евросоюза Эрве Блежан сообщил, что убеждает руководство Центрально-Африканской Республики отказаться от услуг российских инструкторов и воспользоваться помощью западных стран для решения проблем безопасности страны. Выступая на конференции в Вашингтоне, французский вице-адмирал рассказал, что на прошлой неделе посетил ЦАР для встречи с президентом Фостеном-Арканжем Туадерой, и главной темой их переговоров было якобы присутствие в стране сотрудников российской частной военной компании «Вагнер».

    «Я посетил на прошлой неделе ЦАР и видел вагнеровцев. Они там повсеместно... Они не привносят ничего в страну, за исключением, может быть, оперативных решений в области безопасности, но ценой множественных... нарушений прав человека и тягот войны», – сказал Блежан. «Я об этом много говорил с президентом Туадерой на прошлой неделе и призывал его признать, что это не жизнеспособное решение. Оно несет риски ответных действий из-за нарушений прав человека. В конце концов, у вас не будет контроля над «Вагнером» и вы уступите ему часть суверенитета... Вам нужно это прекратить, изменить модель», – пересказал он свой разговор с президентом ЦАР.

    Несколько ранее с подобными заявлениями выступила и постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Согласно ее заявлению, которое распространила пресс-служба американского постпредства при международной организации, «ООН предоставила доказательства, в том числе свидетельства очевидцев, подробно описывающие насилие и злоупотребления, совершаемые в Центрально-Африканской Республике наемниками, работающими в качестве подразделения Минобороны России» (цитата по РИА «Новости»). «Россия должна немедленно прекратить насилие, привлечь виновных к ответственности и убрать наемников, подвергающих опасности миротворцев ООН и подрывающих их работу по поддержке мира и безопасности в ЦАР», – сказала Томас-Гринфилд.

    Россия, как известно, действительно совершенно официально отправила в Центрально-Африканскую Республику несколько сотен военных советников. Заявлялось, что это сделано для обучения военнослужащих национальной армии «в рамках содействия Банги в вопросах укрепления обороноспособности» и в ответ на «просьбу руководства республики».

    «Генеральный директор Военного штаба Евросоюза» – должность столь же мифическая, сколь и узкорегиональная. Мифическая, ибо у Евросоюза нет своих вооруженных сил. Есть абстрактная идея о том, что они должны быть. А узкорегиональная, поскольку полномочия всё равно не выходят за рамки Европы. Казалось бы, какое дело ЕС до присутствия российских инструкторов в Африке?

    Вице-адмирал Эрве Блежан знаменит в основном борьбой с сомалийскими пиратами. Еще он коллекционирует предметы так называемого tribal art, то есть собирает африканские статуэтки и поделки. Получается, что Африка ему не чужда и по профессии, и в быту.

    Кроме того, он в первую очередь француз, а уже затем чиновник Евросоюза. А Париж как раз очень тревожится из-за того, что буквально в считанные годы Франция потеряла практически все рычаги прежнего влияния в Тропической Африке и регионе Великих озер. Виноватой назначили Россию.

    Попытки вернуться в Центральную Африку, вытеснив оттуда Россию, Париж предпринимает постоянно. И использует при этом самые разнообразные методы. Цена вопроса для Парижа настолько велика (причем не только в финансовом плане, но с точки зрения чувства собственного французского достоинства, имперской гордости), что в ход идет всё – от вооруженных провокаций до закулисных комбинаций и прямого дипломатического давления. Поездки адмирала Блежана по Центральной Африке – как раз попытка «уболтать» африканцев по известным с прошлых веков лекалам.

    Другой вопрос, что Париж часто путает свою шерсть с государственной, как говорилось в знаменитом советском фильме. Адмирал Блежан на данный момент европейский чиновник, а не французский моряк. То есть его миссия – представлять коллективные интересы Евросоюза, чтобы это ни означало. А в Евросоюзе достаточно стран, которые знать не знают, что там в Центральной Африке, и знать не хотят.

    Кстати, Эрве Блежан сменил в прошлом году на этом посту финского генерала Эсу Пулккинена. Вот скажем честно: очень сложно представить себе генерала Пулккинена, что-то растолковывающего президенту Туадере. А Блежан такое себе позволяет, поскольку использует свою дипломатическую позицию для продвижения интересов Франции, а не Евросоюза в целом. А зарплату он вообще-то в Брюсселе получает. А до этого в НАТО работал, заместителем командующего ВМС альянса был.

    Год назад ЕС решил создать в ЦАР так называемую гражданскую консультативную миссию (CSDP). В Брюсселе тогда объяснили, что «цель миссии будет заключаться в поддержке реформы внутренних сил безопасности, чтобы позволить местным властям облегчить существующие проблемы безопасности в стране». Эта сложная фраза означает, что в ЦАР должны приехать как бы гражданские специалисты из Европы, которые будут обучать и тренировать местных полицейских, жандармов и сотрудников спецслужб. А «гражданской» это миссия будет называться потому, что участвовать в ней будут не действующие военнослужащие европейских армий и полиций, а отставники. Те же наемники, только вид сбоку. И вы там что-то про «Вагнер» говорите? Но, как принято сейчас говорить в цивилизованных странах, «это другое».

    Кроме того, в ЦАР действует еще одна миссия ЕС – «по военному обучению», EUTM RSA. Ее придумали в 2016 году «для стратегических консультаций политическим и военным властям Центрально-Африканской Республики, а также для обучения и подготовки ее вооруженных сил». Мандат этой организации недавно был продлен до осени 2022 года.

    На практике это несколько французских же офицеров, которые за огромные командировочные ничего не делают в Банги, потому что их никуда не пускают. Их жаль, ибо так можно и спиться. Ведь по идее они были готовы «давать консультации» руководству ЦАР, то есть по факту работать с президентом Туадерой и его ближним кругом.

    А сейчас там хмурые русские люди. Это нервирует тонкую французскую душу.

    Но с формальной точки зрения все эти миссии и программы ЕС в ЦАР действительно существуют, хотя это довольно странно. ЕС собирается в Брюсселе и вдруг решает, а не послать ли нам миссию в Центральную Африку? А вас туда звали? Да, африканцы, как правило, легко принимают любую европейскую помощь, но такого рода «миссии» выглядят как вторжение. И сейчас адмирал Блежан пытался оказать давление на президента ЦАР. Причем делает это крайне напористо и бесцеремонно.

    В то же время в последнее время в Центральной Африке (не только в ЦАР, а вообще в регионе) резко возросла активность французской разведки. При этом Париж стремится и «обычными» дипломатическими способами вернуться в регион. Показала это и недавняя поездка в Руанду президента Макрона, который принял участие в мероприятиях, посвященных геноциду. Получилось не совсем то, что он хотел, но некоторый прогресс достигнут. Правда, для этого пришлось изобретать сложные лингвистические конструкции, чтобы избежать прямых извинений в пособничестве геноциду, и обещать много денег, которых нет. Но это, по крайней мере, честный ход.

    Попытки Франции использовать институции Евросоюза для продвижения собственных интересов закулисными методами выглядят не очень красиво. Да, это конкурентная среда, но французам надо было думать давно, а не бросать народ Центральной Африки в беде. А теперь Франция пытается наверстать упущенное, используя все доступные методы – от дипломатии до шпионажа и прямого военного давления.

    Кстати, еще одним элементом давления стала уже привычная «гуманитарка» и «нарушение прав человека». Некий европейский «расследовательский центр» в прошлом месяце подготовил материал о том, что якобы российские инструкторы при освобождении города Гримари «использовали чрезмерную силу». Фильм показали по CNN как свидетельство «военных преступлений российских инструкторов». При этом никто из «расследовательского центра» и даже от CNN в Центральной Африке не был. Но эти же два источника потом рассказывали басни о том, что русские чуть не целую мечеть сожгли с людьми внутри, а потом мародерствовали. При этом точно известно, что ни одного белого человека в тот день в Гримари не было вообще. Опровергли эту фальшивку и представители правительства ЦАР, а затем и лично президент Туадера. «Это еще одна ложь», – прокомментировал обвинения и постпред России при ООН Василий Небензя.

    Мы к такому уже привыкли, но для африканцев информационные войны в новинку. Такой всемирный спрут, как CNN, воспринимается в Африке как безусловная воля Божья, и опровергать «информацию из телевизора» там не привыкли. Опять же, играть на некоторой наивности африканцев не совсем корректно. Но, похоже, что игра на площадке Центральной Африки и региона Великих озер только начинается, и придется иметь дело с самыми различными методами и уловками.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •