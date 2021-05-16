Разведка США ищет источник таинственных «русских лучей»

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НОВОСТЬ ЧАСА

Европарламент перечислил пять принципов ведения дел с Россией

16 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 10:58  |  vz.ru
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США просчитались с российским проектом МС-21

Теперь Россия умеет делать полностью композитное крыло без западных помощников Владимир Астапкович/РИА Новости
Попытка США с помощью санкций помешать созданию лайнера МС-21, превосходящего американских и европейских конкурентов, потерпела крах. За два года Россия сумела заместить композитные материалы из США и Японии, которые попали под запрет. Теперь у России есть не только запатентованные технологии создания «черного» крыла, но и отечественные материалы для его изготовления. Как США невольно помогли России? Подробности...
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Американскую дипломатию отрезали от российской прессы

Ребекка Росс позволяла себе жесткие заявления во время акций сторонников Навального @USEmbRuPress/Twitter
Больше полугода по вине властей США российское посольство в Вашингтоне работало без пресс-секретаря. Теперь Россия дала зеркальный ответ: атташе по работе с журналистами в американской миссии в Москве Ребекка Росс объявлена персоной нон-грата и будет выслана. Но почему Госдеп наотрез отказывается впустить в страну российского специалиста по работе с журналистами? Подробности...
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Чем опасно новое пользовательское соглашение WhatsApp

Facebook планирует превратить WhatsApp в поставщика личных данных пользователей Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Мессенджер WhatsApp начал заставлять пользователей соглашаться со своими спорными новыми условиями обслуживания – спустя почти полгода после того, как впервые объявил о планах сделать это. В Госдуме видят в действиях мессенджера противоречия закону и намерены обсудить меры реагирования с Роскомнадзором. Какие опасности для пользователей представляют новые правила WhatsApp и почему их уже называют цифровой удавкой? Подробности...
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Разведка США ищет источник таинственных «русских лучей»

«Русский ультразвук» подозревается в проблемах со здоровьем агентов ЦРУ «Ну, погоди!», «Союзмультфильм»
В США звучат новые обвинения в адрес российской разведки – на этот раз ГРУ подозревается в использовании некоей «направленной энергии» против американских дипломатов и сотрудников спецслужб. О каких атаках идет речь, насколько убедительны подобные заявления и почему их со смехом воспринимают даже в Конгрессе США? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Жизнь лучше подарить, чем отобрать

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Каждый человек – включая вас, меня, или ребенка, который еще находится в утробе, – драгоценен перед Богом и имеет право на жизнь. Если женщина не может взять на себя его воспитание – гораздо лучше родить его и отдать туда, где о нем позаботятся, чем убивать. Подробности...
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Михаил Булгаков – последний русский писатель

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Очевидно, что-то по-настоящему великое нас может ждать лишь на путях, намеченных Михаилом Булгаковым. И наш следующий большой классик (если Бог нам его пошлет) будет стоять на его плечах. Об этом же говорит нам популярность Ерофеева, Пелевина, Сорокина. Подробности...
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Хакеры подкармливают американскую паранойю

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
США склонны обвинять тех, чье поведение они не могут контролировать, во всех грехах именно потому, что сами для себя легко допускают возможность действовать вне всяких правил. Подробности...
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На Ближнем Востоке ужесточились ракетные обстрелы городов и столкновения арабов с евреями

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На школу в Казани напал вооруженный человек. В результате стрельбы погибла учительница и семеро детей, еще 20 детей получили ранения. Нападавшему 19 лет, он был вооружен официально зарегистрированным гладкоствольным ружьем
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Европарламент перечислил пять принципов ведения дел с Россией
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    Разведка США ищет источник таинственных «русских лучей»

    «Русский ультразвук» подозревается в проблемах со здоровьем агентов ЦРУ    16 мая 2021, 10:16
    Фото: «Ну, погоди!», «Союзмультфильм»
    Текст: Евгений Крутиков

    В США звучат новые обвинения в адрес российской разведки – на этот раз ГРУ подозревается в использовании некоей «направленной энергии» против американских дипломатов и сотрудников спецслужб. О каких атаках идет речь, насколько убедительны подобные заявления и почему их со смехом воспринимают даже в Конгрессе США?

    Американское издание Politico утверждает, что российская военная разведка ГРУ может быть ответственна за так называемые акустические атаки против американских дипломатов на Кубе, а также в нескольких аналогичных или похожих случаях в Москве и даже на территории США. Кроме того, речь идет о необъяснимом ухудшении здоровья некоторых сотрудников разведки США. Предположительно – из-за использования против них некоей «направленной энергии».

    Как водится в таких случаях, источники американского СМИ анонимны и таинственны. Газета утверждает, что за руку никого не поймали (в оригинале «нет дымящегося пистолета», оfficials do not have a smoking gun linking Russia's military intelligence unit, the GRU), но все равно это ГРУ, потому что больше некому. Верьте нам, люди, на слово. Хотя один случай был в Китае, но китайцы-то тоже неприятные ребята. Тема, которая протухла еще два года назад, заиграла новыми красками.

    Именно это издание во всем поддерживало на протяжении нескольких лет ту группу внутри ЦРУ, которая то ли искренне верит в существование лучевого оружия, то ли использует эту фантастику в каких-то своих личных целях. 

    Тут надо сразу упомянуть, что 4 мая состоялось закрытое заседание комитета по разведке США, на котором очень бурно обсуждалась эта история. По корректному выражению других американских источников, «было очень много споров». Конгрессмены не верят ЦРУ, требуют предъявить доказательства и отказываются надевать шапочки из фольги. А новый «байденского призыва» директор ЦРУ Уильям Бернс много рассказывал об «акустических атаках» и «направленных лучах» во время собеседования в Конгрессе при вступлении в должность. Это часть его предвыборной программы. 

    Конгрессмены 4 мая были очень недовольны отсутствием доказательств и каких-либо научных подтверждений всех этих историй про «лучи» и «энергетическое оружие» страшных русских и ужасных китайцев. Они требовали от Бернса фактов, но их не получили. Он рассказывал истории. Получился скандал с далеко идущими для Бернса последствиями. Кстати, один из сенаторов еще пару лет назад сказал, что ФБР, проведя свое расследование, ничего не нашло.

    Даже лояльный новой администрации Белого дома телеканал CNN вынужден был констатировать, что никаких объективных доказательств существования как самих «акустических атак» и «энергетического оружия», так и причастности к этому русских или китайцев у ЦРУ нет. Грубо говоря, директор ЦРУ Уильям Бернс потерпел фиаско 4 мая, пытаясь объяснить внутренние конфликты в ЦРУ таинственным оружием русских и немного китайцев.

    Конгрессмены теперь подозревают ЦРУ в том, что оно утаивало и утаивает до сих пор важные подробности по этому делу, а также предоставляет законодателям «скудное количество деталей». А «оскудение деталей» всегда свидетельствует в первую очередь об отсутствии фактов. В ответ ЦРУ рассказывает сказки об использовании «направленной энергии» в «одной из европейских стран». Ждем Петрова и Боширова. Это наверняка они.

    Первые вбросы в американские СМИ на уровне слухов и анонимных источников о якобы «акустических атаках» на американских дипломатов и сотрудников ЦРУ стали появляться в 2016 году. Утверждалось, что якобы в Гаване пострадали сразу 40 американских дипломатов и члены их семей. У них начались мигрени, потеря памяти, головные боли, расстройство слуха, звон в ушах, проблемы с вестибулярным аппаратом.

    Рассматривались разные версии, включая неизвестную инфекцию. Но самой популярной оказалась версия с использованием таинственного лучевого оружия, которое действует на мозг. Тогда США отозвали из Гаваны 60% дипломатического персонала, что тоже вызвало недовольство в Конгрессе.

    Затем пострадавшие дипломаты и работники ЦРУ стали обращаться к врачам. Примечательно, что врачи профильных медсанчастей ничего у них не обнаружили. Тогда по совету адвокатов пострадавшие стали ходить на экспертизы к гражданским специалистам и проводить дорогостоящие исследования.

    Результат оказался фантастическим. Ученые якобы установили, что в мозгу пострадавших изменилось соотношение белого и серого вещества. Как такое может быть – никто не знает. В Конгрессе поставили под сомнения эти паранормальные медицинские выводы. Замелькали слова «симулянты» и «выплата компенсации».

    Одновременно стали плодиться псевдонаучные термины, из которых «акустическая атака» – самый вменяемый. «Направленная энергия», «лучи смерти», «ультразвуковое оружие» и все тому подобное. В самом ЦРУ нашлись люди, которые откровенно смеялись над происходившим и публиковали карикатуры с людьми в шапочках из фольги. После двух с лишним лет расследования (ЦРУ создало специальную внутреннюю группу) дело закрыли. Дополнительно этому посодействовал президент Трамп, который в эту историю не верил изначально.

    Параллельно в нее вклинился бывший оперативник ЦРУ Полимеропулос, который потерял сознание в номере отеля в Москве. Он взялся с адвокатами за дело серьезно и стал выкатывать ЦРУ иски за потерю трудоспособности на рабочем месте, оперируя похожими выводами гражданских врачей. И это при том, что пол-Москвы видело, как накануне инцидента он с группой своих коллег путешествовал весь день и полночи из бара в бар на Пресне и на Арбате. Какой тут ультразвук? Водки с пивом достаточно, чтобы физически хлипкий Полимеропулос немного отключился.

    Кстати, симптомы, которые он описывал – один в один то явление, которое подростки, впервые попробовавшие спиртное, характеризуют как «вертолеты».

    Специалисты по так называемому нелетальному оружию утверждают, что опасность ультразвука – чистый миф. Он может в теории воздействовать только на человека до 18 лет. А чтобы как-то навредить взрослому, надо достичь уровня интенсивности излучения на СВЧ-волнах, да еще и в герметичной комнате. Никто из пострадавших голову в печку не засовывал. Хотя теперь уже не проверишь.

    И вот сейчас ЦРУ заявило комиссии по разведке, что якобы зафиксировано еще несколько случаев подобного «недружественного неприродного воздействия» на американских граждан. Один в Гуаньчжоу и еще два на территории США. Административная сотрудница Белого дома заявила, что ей стало плохо, когда она гуляла с собачкой у своего дома в Вирджинии. Аналогичный инцидент якобы имел место в прошлом году прямо рядом с Белым домом в Вашингтоне с другой сотрудницей. Надо полагать, по Новой Англии перемещается агент ГРУ с ультразвуковой пушкой в кармане?

    Американцам не впервой сваливать собственные ошибки и грехи на внешние силы. Теперь в моде сваливать на ГРУ. А «люди в шапочках из фольги» – тоже распространенное явление в США. Их вполне достаточно и среди работников ЦРУ, и среди алчных докторов с адвокатами, уже подсчитывающих проценты с выплаты компенсаций пострадавшим от таинственных «русских лучей».

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