Новый тон Байдена не вызвал доверия в России

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НОВОСТЬ ЧАСА

В МВД поставили ультиматум странам СНГ из-за мигрантов

16 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 15:37  |  vz.ru
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Почему «адские» санкции США слабо ударили по России

Российский рубль не испугался новых экономических санкций США Артем Геодакян/ТАСС
Американские законодатели окрестили новые санкции против России «адскими». Однако главный удар, нанесенный по российскому госдолгу, оказался не столь страшным. Реакция рубля и вовсе вызывает удивление: если в 2014 и 2018 годах в ответ на экономические санкции рубль резко уходил вниз и провоцировал валютную панику, то в этот раз он даже укрепился. Что будет дальше? Подробности...
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Москва готовит чувствительные для США контрсанкции

Правящие круги США надеются вызвать внутри России смуту с помощью новых финансовых санкций Юрий Смитюк/ТАСС
Американская политика в очередной раз продемонстрировала свою непоследовательность. После, казалось бы, рассудительного звонка в Кремль, Байден ввел серию новых антироссийских санкций. Он запретил продавать в США российские долговые облигации, выслал десять наших дипломатов и внес в черный список десятки предприятий и отдельных россиян. Москва уже пообещала ответ. Каким он должен быть? Подробности...
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«Северный поток – 2» требует защиты военными методами

Укладка «Северного потока – 2» очень нервирует наших западных партнеров Jens Büttner/ZB/Global Look Press
Запад продолжает оказывать давление на Россию с целью прекратить строительство газопровода «Северный поток – 2» – и важнейшим событием в этой цепи стали польские военные провокации. Могут ли противники газопровода прибегнуть к реальным военным операциям против «Северного потока – 2» – и если да, то что Россия должна этому противопоставить?  Подробности...
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Новый тон Байдена не вызвал доверия в России

Байден назвал Россию великой державой, а русских – гордым народом POOL/CNP/InStar/Cover Images/Reuters
Джо Байден выступил с новой речью об отношениях с Россией. Американский лидер назвал РФ великой державой, а русских – гордым народом, заявил о нежелании эскалации конфликта и выразил надежду на прямые переговоры с Владимиром Путиным. «Слащавые речи» президента США после введенных накануне санкций вызвали критику экспертов в России. Как Москве относиться к противоречивым действиям Вашингтона? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Блинкен должен уйти

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Из чего следует, что завтра или через 10-15 дней не последует никаких новых виражей, двойных интерпретаций, оговорок, санкций и прочих действий, прямо противоречащих байденовскому «настало время заняться деэскалацией»? Подробности...
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Киев нарвался на настоящие санкции Москвы и Минска

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если в России и Белоруссии действительно решили подержать Украину на голодном топливном пайке, эффект от таких контрсанкций превысит все то, что мы наблюдали до сих пор. Страна в буквальном смысле остановится. Подробности...
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Как нам реорганизовать историю

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Строевое инакомыслие не кажется мне хорошей перспективой. Чтобы идти вперед, свободный человек должен сам разобраться со своей историей и с историей собственной страны. Подробности...
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Байден ввел против России «суперсанкции»

Путин и Байден: Историческая встреча

Обсуждение: 7 комментариев

У Азербайджана претензии к России

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Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
  • Россия

  • США

  • Обе в равной степени
На какое черноморское побережье вы предпочли бы отправиться на отдых этим летом?
  • В Крым

  • В Сочи
Кто должен заниматься сексуальным просвещением детей?
  • Родители

  • Школа

  • Узнают сами (улица, интернет и т.д.)
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    Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?

    Новый тон Байдена не вызвал доверия в России

    Байден назвал Россию великой державой, а русских – гордым народом    16 апреля 2021, 14:30
    Фото: POOL/CNP/InStar/Cover Images/Reuters
    Текст: Елена Лексина,
    Наталья Макарова

    Джо Байден выступил с новой речью об отношениях с Россией. Американский лидер назвал РФ великой державой, а русских – гордым народом, заявил о нежелании эскалации конфликта и выразил надежду на прямые переговоры с Владимиром Путиным. «Слащавые речи» президента США после введенных накануне санкций вызвали критику экспертов в России. Как Москве относиться к противоречивым действиям Вашингтона?

    В четверг президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности в отношениях с Россией, однако готовы к введению новых санкций в случае «вмешательства» в их внутренние дела. Он также указал, что на России и США, как на двух великих державах, лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность. Это же касается совместной работы по вопросам КНДР, Ирана, пандемии и изменениям климата.

    Столь миролюбивому заявлению Байдена предшествовало подписание указа о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.

    При этом сам Байден призвал Россию ответить на новые санкции пропорционально. «На этой неделе я говорил с президентом России Путиным о характере наших отношений. Я был искренен, почтителен. Беседа была искренней и уважительной. Моя надежда и ожидание заключаются в том, что мы сможем выработать modus vivendi (условия существования). Но важно, чтобы у нас были прямые переговоры и чтобы мы продолжали находиться в контакте друг с другом», – заявил глава Белого дома.

    Американские законодатели окрестили новые санкции против России «адскими». Однако главный удар, нанесенный по российскому госдолгу, оказался не столь страшным. Реакция рубля и вовсе вызывает удивление: если в 2014 и 2018 годах в ответ на экономические санкции рубль резко уходил вниз и провоцировал валютную панику, то в этот раз он даже укрепился.

    «На этом фоне примечательно то, что Байден полностью сменил риторику. Еще недавно он оскорблял Владимира Путина и говорил о России менторским тоном. Но сейчас от этого тона ничего не осталось. Более того, он стал извиняющимся», – считает тележурналист Владимир Соловьев.

    В речи американского президента неожиданно не прозвучало ни одного обвинения в адрес России по поводу нарушения прав человека, ситуации вокруг блогера Алексея Навального или якобы поощрения атак «Талибана» (запрещенное в РФ террористическое движение) против американских войск в Афганистане.  

    «Байден явно не может понять, какие именно шаги предпримет Россия в ответ на действия США. Именно поэтому он сначала звонит Путину, затем вводит санкции, а после выходит, объясняет их введение более ранними обещаниями времен избирательной кампании и умудряется сказать что-то о сотрудничестве», – поясняет собеседник. Соловьев убежден, что «слащавые речи Байдена в совокупности с новыми рестрикциями ни в коем случае не должны вводить Россию в заблуждение», поскольку слова о деэскалации напряженности в двусторонних отношениях – это абсолютно пустая риторика.

    «Подход Байдена к России – это политика кнута и пряника», – соглашается профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. – Одновременными угрозами и уговорами Россию пытаются включить в число стран, которые не вредят США. А еще лучше – включить Россию в союз против Китая».

    В свою очередь генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что «двусмысленность, если не сказать лицемерие, всегда были свойственны стилю американского руководства, особенно Демократической партии».

    По его словам, «Байден пытается применить на практике принцип селективного, избирательного вовлечения России в решение международных вопросов, но такой подход крайне сложно реализовать». «Ведь вопросы стратегической стабильности трудно отделить от вопросов санкций и давления на экономику, из-за чего сокращаются возможности страны для активной внешней политики», – поясняет Кортунов.

    «Потому России при любых контактах с США следует исходить из своих приоритетов, а не из той повестки, которая может быть предложена американцами. Кроме того, с нынешним президентом одна из главных проблем заключается в том, что он может показаться слишком слабым и мягким. И если это произойдет, тогда в вопросе санкций Конгресс попытается вернуть инициативу к себе и вводить свои санкции. Поэтому коридор возможностей, в котором находится Байден, выглядит довольно узким», – считает Кортунов. 

    «За то, что пережил мир за последние 4-5 дней, кто-то в американской администрации должен ответить. Как минимум, подать в отставку, – отмечает в этой связи политолог-американист Дмитрий Дробницкий. – В противном случае следует считать, что исполнительная власть в Соединенных Штатах расколота, ее решения ненадежны, непредсказуемы, а потому опасны».

    По его словам, сначала весь мир напрягся, наблюдая за эскалацией сразу двух конфликтов в Евразии – вокруг Украины и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но затем Байден неожиданно позвонил Путину, после чего стало известно о намечающейся встрече руководителей двух великих держав.

    На ваш взгляд

     
    Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?



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    «Но не тут-то было! Два дня, последовавшие за поспешным всеобщим вздохом облегчения, стали настоящим триллером», – указывает Дробницкий, имея в виду попытку администрации Белого дома дезавуировать разговор Байдена и Путина, которая сопровождалась визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Брюссель, где все громче звучала риторика в стиле «Россия должна заплатить цену». И если для Байдена, как выяснилось в ходе его выступления, «Северный поток – 2» является «сложным вопросом, все еще находящимся в игре», то Блинкен в Европе однозначно заявлял о необходимости проект остановить.

    «Из всех публично выступающих сотрудников администрации Белого дома Блинкен является самым отъявленным «ястребом». Санкции в отношении России он предлагал ввести еще в 2012 году. Затем он был открытым противником дипломатической сделки Лавров – Керри по ликвидации сирийского химического оружия и требовал «наказать» Россию за то, что она не выдала Сноудена. В 2014 году, еще до событий на Украине, Блинкен призывал бойкотировать Олимпиаду в Сочи. Ну и как такой человек будет готовить встречу Путина и Байдена?» – задается вопросом политолог.

    «Доподлинно нам неизвестно, кто дирижировал попыткой отмены деэскалационного процесса. Возможно, Блинкен – верхушка айсберга, а решение принималось в других вашингтонских кабинетах. Но это, увы, уже неважно. Никто не олицетворяет сейчас саботаж решения Байдена о деэскалации с Россией ярче и достовернее, чем Блинкен. А потому, чтобы нынешней администрации Белого дома была хоть какая-то вера, Блинкен должен уйти. Сползание к войне должно быть остановлено. Blinken must go!» – добавялет Дробницкий.

    Иного мнения придерживается председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. По его словам, «неверно разделять администрацию США на «хорошего» Байдена и «плохого» Блинкена». «То, что кому-то кажется непоследовательной и конвульсивной политикой, на деле является согласованной и единой политикой. При внешней противоречивости суть линии Байдена состоит в проведении враждебного России курса при минимизации реакции на него со стороны Москвы. Именно этой цели служат обещания будущего сотрудничества», – убежден Пушков.

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