Теракты против «предателей расы» на Западе планируют школьники

12 апреля эстонская Полиция безопасности (КаПо) опубликовала свой свежий ежегодник. Одной из тем этого документа стала радикализация эстонской молодежи. В качестве примера приводится история вожака неонацистской группировки Feuerkrieg Division, планировавшей массовые убийства. Задержанным оказался 13-летний эстонский школьник, а сеть, которую он возглавил, протянулась на целую группу западных стран.

Еще в прошлом году КаПо сообщила, что «накрыла» основателя и руководителя международной неонацистской группировки Feuerkrieg Division («Огненная дивизия»). В разных странах прошли аресты членов этой группировки. Однако ее главарь, известный своим подчиненным под псевдонимом Commander FKD, остался на свободе. По одной простой причине – им оказался 13-летний школьник, не подпадающий под уголовную ответственность в силу возраста.

В списке «врагов» – все человечество

Парнишка проживает в маленьком эстонском городке Куресааре на острове Сааремаа, ходит в школу, его успеваемость педагоги оценивают как нормальную. Заключить его под стражу правоохранители не смогли, как не имеют они права, в соответствии с законом, и озвучить имя малолетнего злодея. «Им занимаются» – единственная фраза, которой отделываются по поводу главаря группировки эстонские полицейские.

Надо сказать, что в неведении о личности Commander FKD пребывали и его подчиненные – все управление Feuerkrieg Division осуществлялось онлайн. Последователей себе Commander FKD подбирал по возрасту – лишь немногие из них были старше 20 лет, а некоторые и вовсе не достигли совершеннолетия. Члены группировки проживали в США, Великобритании, Канаде, Германии, Литве, Польше, Хорватии, Нидерландах, Латвии, Эстонии и в некоторых других странах. Между собой они делились инструкциями по изготовлению взрывных устройств или советами по приобретению и модификации оружия. Но основная деятельность FKD заключалась в распространении человеконенавистнических пропагандистских картинок.

Организация полностью состояла из юношей и подростков, девушек принимать в нее было строго запрещено. В целом члены Feuerkrieg Division считали своими врагами буквально всех – и всех они намеревались когда-нибудь поставить к стенке и расстрелять. Однако «командир» расставил врагов в порядке значимости: 1) полицейские, политики, «предатели расы», 2) евреи, 3) либертарианцы, 4) консерваторы, 5) коммунисты, 6) либералы, 7) «фурри» (люди, наделяющие животных антропоморфными качествами), 8) чернокожие, 9) гомосексуалисты, 10) транссексуалы. Обычных же людей в Feuerkrieg Division называли «леммингами» или «норми». Их убивать предполагалось в самую последнюю очередь. «Мы не боимся умирать и убиваем всех, кто встает у нас на пути», – хвастливо писали о себе члены «Огненной дивизии».

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Всего в «дивизии» состояло 70 человек по всему миру. Например, в германском отделении числилось шесть членов, известных друг другу под никами Heydrich, Teuton, Dekkit, Napola88, Wolfskampf и Jus-ad-bellum. Commander FKD лично искал в сети подростков и молодежь, которые казались ему подходящими для вступления в Feuerkrieg Division – и осуществлял их вербовку. Нужных ему людей юный нацист находил с трудом, а потом задушевно жаловался: «Меня раздражает, что вокруг так много идиотов, а не людей качественных». Своим адептам он излагал план того, как им со временем устроить террористическую атаку на Лондон. Также предлагалось создавать «тренировочные лагеря» – причем в деле их устройства Commander FKD намеревался воспользоваться опытом германской Национал-социалистической партии.

Правоохранители заинтересовались «Огненной дивизией» в августе 2019 года, когда в американском Лас-Вегасе, штат Невада задержали человека по имени Конор Климо. 23-летнего охранника Климо обвинили в незаконном хранении оружия и в изготовлении бомб и «коктейлей Молотова». По данным полиции, он планировал взорвать местную синагогу и гей-бар. В ходе следствия выяснилось, что мужчина активно общался с участниками Feuerkrieg Division. Члены группировки возненавидели Климо за то, что тот дал себя изловить. «Предатели вроде Климо не убегут живыми. Они будут расстреляны на месте за то, что являются предателями нашей расы. Если бы у меня была только одна пуля, и я бы столкнулся с врагом и предателем, то оставил бы ее в нем», – писал в чате один из юных экстремистов.

«Ваши головы будут нашей повесткой»

В сентябре 2019-го неонацистами из Feuerkrieg Division всерьез заинтересовались и в Великобритании. Это произошло после того, как в социальных сетях появилась картинка, на которой шеф полиции графства Уэст-Мидлендс Дейв Томпсон был изображен с пистолетом, направленным ему в голову. Надпись под картинкой гласила «предатель расы». Злоумышленники распространяли это изображение по своим каналам связи в Telegram, прилагая к нему адреса полицейских участков Уэст-Мидлендса, помещений временного содержания под стражей и учебных центров полиции. Эти объекты были охарактеризованы как «высокоценные цели», а их работников, как и Томпсона, называли «предателями расы».

Главный констебль Томпсон, как выяснилось, навлек на себя гнев неонацистов тем, что его подчиненные арестовали некоего 16-летнего подростка, которого заподозрили в правом экстремизме. После этого Томпсон и его подчиненные стали получать угрозы: либо они освобождают задержанного, либо «ваши головы будут нашей повесткой дня». Авторы угроз обвиняли полицию в том, что она преследует «белых борцов за свободу» и добавляли: «Наш товарищ будет свободен».

Полиция Уэст-Мидлендса начала поиск авторов картинок. Очень скоро британцы выявили связь своего дела с расследованием, что вели их коллеги из США относительно Конора Кливо. Постепенно вырисовывались контуры международной сети – к США и Великобритании добавились Нидерланды.

Тамошнюю полицию встревожило, что в ноябре 2019 года голландское отделение Feuerkrieg Division опубликовало в интернете карту маршрута, которым один политик из местной партии «Зеленых левых» ездил каждый день на велосипеде на работу. Гнев ультраправых этот политик вызвал тем, что приветствовал прибытие в Нидерланды беженцев из стран третьего мира.

Далее последовали вести из Германии. В начале 2020 года полиция этого государства арестовала в Баварии 22-летнего «Гейдриха», возглавлявшего немецкое отделение Feuerkrieg Division. Его настоящее имя – Фабиан, и он жил в подвальчике в доме своих родителей в одной из деревень Верхнего Пфальца. Знакомые описывали его как человека с немногочисленными социальными контактами и лабильной психикой. До своего ареста он работал электриком. Фабиан как-то написал друзьям по Feuerkrieg Division, что хочет стать «святым» – и намерен добиться этого, разрушив «дом веры плохих людей» (вероятно, мечеть).

Вскоре Commander FKD объявил о роспуске «Огненной дивизии». Хотя на самом деле, как позже выяснило следствие, он лишь намеревался произвести «ребрендинг» и продолжить «работу» под новой вывеской. Эстонского школьника очень тревожили известия о задержаниях единомышленников. И тревожился он не зря. На исходе 2019-го эстонская полиция получила от ФБР информацию о том, что самозваный «командир» интернет-неонацистской группировки, связанной со смертельным заговором в Неваде, общался с сообщниками из маленького городка в восточно-европейской стране. Эстонские следователи установили его личность, когда через местного провайдера отследили в популярной игровой сети Steam аккаунт HeilHitler8814.

Ребенок без присмотра

По некоторым данным, когда к «Коммандеру» заявилась полиция, его родители находились на заработках в Финляндии – воспитание ребенка они, судя по всему, совсем забросили. Эстонские полицейские, ознакомившись с тем, какие разговоры вел в своих чатах этот ребенок, были ошарашены. «Радикализация в интернете – масштабная общественная проблема и глобальное явление. Люди, имеющие подобные радикальные взгляды, общаются между собой на международном уровне – это общеизвестный факт», – прокомментировал ситуацию представитель эстонской Полиции безопасности Алар Ридамяэ.

Как выяснилось, «малолетний Гитлер» готовил настоящий «террористический манифест» и в беседах с единомышленниками обсуждал, кто именно должен стать мишенью для терактов в Эстонии. Юные экстремисты в первую очередь намеревались атаковать гей-парады, полицейские участки и левых политиков.

Известный общественный деятель из Эстонии Максим Рева сказал газете ВЗГЛЯД, что радикализация населения его страны в последнее время ощущается очень сильно. «Это видно невооруженным взглядом – достаточно почитать комменты в интернете или свежие новости, изобилующие фактами насилия. В людях, особенно в молодежи, копится раздражение, желание его выплеснуть, злость на всех и вся. С одной стороны, конечно, это связано с раздражением от затянувшейся жизни на карантине – а Эстония живет так уже больше года. С другой – нельзя не учитывать, что в последние десять лет важным фактором общественной жизни страны стала ультраправая Консервативная партия (EKRE).

Еще недавно они были представлены в правительстве, а сейчас это самая влиятельная в стране оппозиционная политическая сила. Факельные шествия, проводимые членами EKRE, их постоянные заявления о «внутренних» и «внешних врагах»", о «национальных героях" из легиона «ваффен СС», тиражируемые прессой, конечно, очень способствуют укреплению молодежной ультраправой субкультуры в Эстонии», – подчеркивает Рева.

Что интересно – по данным полиции, относительно немногочисленная Feuerkrieg Division являлась частью куда более глобальной сети. Ее члены поддерживали общение с участниками куда более широко известной неонацистской группировки Atomwaffen Division (AWD), базирующейся в США и имеющей отделения в Канаде, Германии, Украине, Австралии и других странах.

Это адепты «белого превосходства», которые ведут списки людей, которых считают достойными уничтожения. В подобные списки они заносят левых политиков, активистов, занимающихся помощью беженцам, а также евреев.

Неонацисты из AWD одними лишь разговорами не ограничиваются. В сентябре прошлого года ФБР арестовала члена Atomwaffen Division Джаррета Уильяма Смита, который подозревается в попытке взорвать здание крупной телесети. По данным следствия, Смит также намеревался вступить в ряды украинского батальона «Азов». И он же хорошо знаком с вышеупомянутым Конором Климо, был в курсе его намерений. Судя по всему, взрослые дяди из AWD рассматривали юнцов из Feuerkrieg Division в качестве «резерва» и «растущей смены».

Мальчишки из «Огненной дивизии» в закрытых сетях общались и с членами других неонацистских формирований. Например, с участниками группы Sonnenkrieg Division, большинство членов которой проживают в Соединенном Королевстве и в странах Восточной Европы. Sonnenkrieg был объявлен в Великобритании террористической группировкой 25 февраля 2020 года – после того, как два его члена пригрозили убить принца Гарри. Принц был объявлен за его брак с Меган Маркл «расовым предателем».

К слову, большинство участников Sonnenkrieg Divison тоже являются молодыми людьми, среди них много студентов. Feuerkrieg Division также поддерживала связи с группой из Австралии Antipodean Resistance («Сопротивление Антиподов»). Ее члены любят публиковать видеоролики, в которых они тренируются с огнестрельным оружием и разглагольствуют о «черной угрозе». Примечательно, что Atomwaffen использует для вербовки новых членов сайты онлайн-игр и приложения Voice over Internet Protocol (VoIP). Подобным же образом работал и Commander FKD из Эстонии. Сейчас с ним проводят «воспитательную работу». Но захочет ли он перевоспитываться?

В любом случае, посеянные им семена еще могут дать ядовитые всходы. Уже в конце июня 2020 года спецслужбы Литвы сообщили, что прошлой осенью в Вильнюсе ими была предотвращена попытка теракта. Молодой человек 1999 года рождения изготавливал самодельные взрывные устройства большой мощности. «Он поддерживал движения неонацистской направленности, интересовался соответствующей литературой, придерживался радикальных взглядов в отношении национальных меньшинств, был против устоявшегося демократического порядка. Он просто хотел обратить внимание на себя, выразить своеобразный протест», – пояснили в полиции. Выяснилось, что задержанный также состоял в рядах Feuerkrieg Division...