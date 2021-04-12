Теракты против «предателей расы» на Западе планируют школьники

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня

12 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 21:23  |  vz.ru
Разделы

На срочное расширение БАМа пришлось бросить армию

Военные железнодорожники оказались куда исполнительнее гражданских Игорь Агеенко/РИА Новости
Начавшиеся работы по строительству второй ветки БАМа силами Железнодорожных войск совпали с одной из самых знаменательных дат в истории отечественных путей сообщения – 130 лет назад, 11 апреля 1891 года, император Александр III издал указ о закладке Транссиба. Почему расширение БАМа критически важно для промышленности России и зачем к этой работе привлекли военных?  Подробности...
Перейти в раздел…

Эрдоган унизил Евросоюз по личным причинам

В зал входят трое – сам Эрдоган, председатель Евросовета и глава Еврокомиссии, но стульев только два Mustafa Kaya/Global Look Press
Беспрецедентный дипломатический скандал между Турцией и Евросоюзом. Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен унизили во время официального визита в Анкару, не предложив даже стула. «Диктатор», – кипятятся в ЕС, имея в виду президента Турции Эрдогана. Но зачем турецкому лидеру такое беспардонное хамство? Подробности...
Перейти в раздел…

Полет Гагарина сопровождала серия ошибок и неожиданностей

Момент старта гагаринского корабля «Восток-1» roscosmos.ru
12 апреля 2021 года мы празднуем 60-летие первого полета человека в космос. За это время полет Юрия Гагарина на корабле «Восток-1» не только стал историей, но и отчасти превратился в миф: «все было хорошо». В действительности первое знакомство человека с космическим пространством стало тяжелым испытанием и для Гагарина, и для всех, кто готовил его подвиг. Подробности...
Перейти в раздел…

От гражданской войны в США ждут повторения

Война началась из-за подозрений, что Вашингтон хочет установить однопартийную диктатуру общественное достояние
Ровно 160 лет назад в США началась гражданская война – самый кровавый конфликт в истории континента, унесший американских жизней больше, чем Вторая мировая. Этот юбилей американское государство встречает в расколотом состоянии, когда сопоставимые по силам противники – республиканцы и демократы – хронически не доверяют друг другу. Означает ли это, что война может повториться?  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
Перейти в раздел…

На реализацию затей Cталина Испании не хватает денег

Никита Коваленко
Никита Коваленко, политический обозреватель
Четырехдневка неизбежно вызовет снижение производства товаров и услуг, а незапланированные бюджетные расходы на помощь участвующему в проекте бизнесу нарастят госдолг. Издержки возрастут у предприятий промышленной отрасли и организаций сферы услуг. Подробности...

Нация без аристократов не имеет потолка

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Нация, не имеющая святых, была бы забыта Богом. Но это невозможно, и они есть везде, канонизированные или неизвестные. Нация, потерявшая монархию и аристократию – это нация с несчастной судьбой. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев

Гагарин с улыбкой смотрит на нас из будущего

Андрей Самохин
Андрей Самохин, журналист
Человечество уверенно идет не к коллективному «миру полдня», а к «часу быка» и оруэлловским кошмарам. И никакой гений-одиночка вроде Илона Маска не переключит этот тумблер. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

Кремль добавил Зеленского в игнор

Турки унизили европейцев

Китай «отжимает» у России союзника

Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Французское вино спасают с помощью костров

Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
Подробности...

Скончался супруг английской королевы принц Филип

Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
Подробности...

Старейший кинотеатр Москвы открылся после семи лет реконструкции

После семи лет реконструкции открылся старейший кинотеатр Москвы – «Художественный». Построенному 111 лет назад кинотеатру вернули прежнее название – «Художественный электро-театръ». Также была реконструирована подстанция, питающая «Художественный». Стоимость билетов на регулярные сеансы будет начинаться от 290 рублей
Подробности...
Перейти в раздел…
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Подробности...
Перейти в раздел…
На какое черноморское побережье вы предпочли бы отправиться на отдых этим летом?
  • В Крым

  • В Сочи
Кто должен заниматься сексуальным просвещением детей?
  • Родители

  • Школа

  • Узнают сами (улица, интернет и т.д.)
Становились ли вы объектом домогательств на рабочем месте?
  • Да, я женщина

  • Да, я мужчина

  • Нет, я женщина

  • Нет, я мужчина

  • Сам домогался

  • Сама домогалась
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня
    Голикова рекомендовала туристам с путевками в Турцию обменять направление Путин подписал новую редакцию основ госполитики по международной информбезопасности Восстановлена технология СССР получения жидкого водорода для ракетного топлива Первый испанский космонавт допустил существование внеземной жизни
    Попова: Большинство российских туристов привезли COVID из Турции В Москве пропал первый пресс-секретарь Лукашенко Джонсон решил смотреть похороны принца Филиппа по телевизору Криминального авторитета застрелили в фитнес-клубе в Москве
    Путин: Россия должна поддерживать статус одной из ведущих космических держав После кражи денег у дочери Чкалова возбудили уголовное дело Эксперты оценили последствия глобального потепления для нефтегазовых промыслов РФ Умерла актриса из «Бриллиантовой руки»

    Заявления главы Госдепа


    Эксперт: Для США Украина – проблемная страна

    «Вы там точно заболеете»


    Онищенко объяснил опасность отдыха в Турции

    «сам я не видел»


    Российский космонавт ответил на вопрос о существовании инопланетян

    Видео

    старта корабля «Восток-1»


    Полет Гагарина сопровождала серия ошибок и неожиданностей

    дорога жизни


    На срочное расширение БАМа пришлось бросить армию

    визит в стамбул


    Заявления Эрдогана о Крыме ввели Зеленского в заблуждение

    лайнер Ил-96-300ПУ


    Чем уникален новый «борт № 1» для президента России

    российский «Спутник»


    Игорь Мальцев: Вакцинация в Европе перетекла в скандал

    ситуация на украине


    Глеб Простаков: Слабость Зеленского ведет к новому конфликту

    официальный визит


    Геворг Мирзаян: Эрдоган показал себя настоящим султаном

    специальный репортаж


    Как советская интеллигенция хранила тайну полета Гагарина

    на ваш взгляд


    На какое черноморское побережье вы предпочли бы отправиться на отдых этим летом?

    Теракты против «предателей расы» на Западе планируют школьники

    Анонимные экстремисты в интернете - порою очень юного возраста    12 апреля 2021, 20:15
    Фото: соцсети
    Текст: Владимир Веретенников

    12 апреля эстонская Полиция безопасности (КаПо) опубликовала свой свежий ежегодник. Одной из тем этого документа стала радикализация эстонской молодежи. В качестве примера приводится история вожака неонацистской группировки Feuerkrieg Division, планировавшей массовые убийства. Задержанным оказался 13-летний эстонский школьник, а сеть, которую он возглавил, протянулась на целую группу западных стран.

    Еще в прошлом году КаПо сообщила, что «накрыла» основателя и руководителя международной неонацистской группировки Feuerkrieg Division («Огненная дивизия»). В разных странах прошли аресты членов этой группировки. Однако ее главарь, известный своим подчиненным под псевдонимом Commander FKD, остался на свободе. По одной простой причине – им оказался 13-летний школьник, не подпадающий под уголовную ответственность в силу возраста.

    В списке «врагов» – все человечество

    Парнишка проживает в маленьком эстонском городке Куресааре на острове Сааремаа, ходит в школу, его успеваемость педагоги оценивают как нормальную. Заключить его под стражу правоохранители не смогли, как не имеют они права, в соответствии с законом, и озвучить имя малолетнего злодея. «Им занимаются» – единственная фраза, которой отделываются по поводу главаря группировки эстонские полицейские.

    Надо сказать, что в неведении о личности Commander FKD пребывали и его подчиненные – все управление Feuerkrieg Division осуществлялось онлайн. Последователей себе Commander FKD подбирал по возрасту – лишь немногие из них были старше 20 лет, а некоторые и вовсе не достигли совершеннолетия. Члены группировки проживали в США, Великобритании, Канаде, Германии, Литве, Польше, Хорватии, Нидерландах, Латвии, Эстонии и в некоторых других странах. Между собой они делились инструкциями по изготовлению взрывных устройств или советами по приобретению и модификации оружия. Но основная деятельность FKD заключалась в распространении человеконенавистнических пропагандистских картинок.

    Организация полностью состояла из юношей и подростков, девушек принимать в нее было строго запрещено. В целом члены Feuerkrieg Division считали своими врагами буквально всех – и всех они намеревались когда-нибудь поставить к стенке и расстрелять. Однако «командир» расставил врагов в порядке значимости: 1) полицейские, политики, «предатели расы», 2) евреи, 3) либертарианцы, 4) консерваторы, 5) коммунисты, 6) либералы, 7) «фурри» (люди, наделяющие животных антропоморфными качествами), 8) чернокожие, 9) гомосексуалисты, 10) транссексуалы. Обычных же людей в Feuerkrieg Division называли «леммингами» или «норми». Их убивать предполагалось в самую последнюю очередь. «Мы не боимся умирать и убиваем всех, кто встает у нас на пути», – хвастливо писали о себе члены «Огненной дивизии».

    Всего в «дивизии» состояло 70 человек по всему миру. Например, в германском отделении числилось шесть членов, известных друг другу под никами Heydrich, Teuton, Dekkit, Napola88, Wolfskampf и Jus-ad-bellum. Commander FKD лично искал в сети подростков и молодежь, которые казались ему подходящими для вступления в Feuerkrieg Division – и осуществлял их вербовку. Нужных ему людей юный нацист находил с трудом, а потом задушевно жаловался: «Меня раздражает, что вокруг так много идиотов, а не людей качественных». Своим адептам он излагал план того, как им со временем устроить террористическую атаку на Лондон. Также предлагалось создавать «тренировочные лагеря» – причем в деле их устройства Commander FKD намеревался воспользоваться опытом германской Национал-социалистической партии.

    Правоохранители заинтересовались «Огненной дивизией» в августе 2019 года, когда в американском Лас-Вегасе, штат Невада задержали человека по имени Конор Климо. 23-летнего охранника Климо обвинили в незаконном хранении оружия и в изготовлении бомб и «коктейлей Молотова». По данным полиции, он планировал взорвать местную синагогу и гей-бар. В ходе следствия выяснилось, что мужчина активно общался с участниками Feuerkrieg Division. Члены группировки возненавидели Климо за то, что тот дал себя изловить. «Предатели вроде Климо не убегут живыми. Они будут расстреляны на месте за то, что являются предателями нашей расы. Если бы у меня была только одна пуля, и я бы столкнулся с врагом и предателем, то оставил бы ее в нем», – писал в чате один из юных экстремистов.

    «Ваши головы будут нашей повесткой»

    В сентябре 2019-го неонацистами из Feuerkrieg Division всерьез заинтересовались и в Великобритании. Это произошло после того, как в социальных сетях появилась картинка, на которой шеф полиции графства Уэст-Мидлендс Дейв Томпсон был изображен с пистолетом, направленным ему в голову. Надпись под картинкой гласила «предатель расы». Злоумышленники распространяли это изображение по своим каналам связи в Telegram, прилагая к нему адреса полицейских участков Уэст-Мидлендса, помещений временного содержания под стражей и учебных центров полиции. Эти объекты были охарактеризованы как «высокоценные цели», а их работников, как и Томпсона, называли «предателями расы».

    Главный констебль Томпсон, как выяснилось, навлек на себя гнев неонацистов тем, что его подчиненные арестовали некоего 16-летнего подростка, которого заподозрили в правом экстремизме. После этого Томпсон и его подчиненные стали получать угрозы: либо они освобождают задержанного, либо «ваши головы будут нашей повесткой дня». Авторы угроз обвиняли полицию в том, что она преследует «белых борцов за свободу» и добавляли: «Наш товарищ будет свободен».

    Полиция Уэст-Мидлендса начала поиск авторов картинок. Очень скоро британцы выявили связь своего дела с расследованием, что вели их коллеги из США относительно Конора Кливо. Постепенно вырисовывались контуры международной сети – к США и Великобритании добавились Нидерланды.

    Тамошнюю полицию встревожило, что в ноябре 2019 года голландское отделение Feuerkrieg Division опубликовало в интернете карту маршрута, которым один политик из местной партии «Зеленых левых» ездил каждый день на велосипеде на работу. Гнев ультраправых этот политик вызвал тем, что приветствовал прибытие в Нидерланды беженцев из стран третьего мира.

    Далее последовали вести из Германии. В начале 2020 года полиция этого государства арестовала в Баварии 22-летнего «Гейдриха», возглавлявшего немецкое отделение Feuerkrieg Division. Его настоящее имя – Фабиан, и он жил в подвальчике в доме своих родителей в одной из деревень Верхнего Пфальца. Знакомые описывали его как человека с немногочисленными социальными контактами и лабильной психикой. До своего ареста он работал электриком. Фабиан как-то написал друзьям по Feuerkrieg Division, что хочет стать «святым» – и намерен добиться этого, разрушив «дом веры плохих людей» (вероятно, мечеть).

    Вскоре Commander FKD объявил о роспуске «Огненной дивизии». Хотя на самом деле, как позже выяснило следствие, он лишь намеревался произвести «ребрендинг» и продолжить «работу» под новой вывеской. Эстонского школьника очень тревожили известия о задержаниях единомышленников. И тревожился он не зря. На исходе 2019-го эстонская полиция получила от ФБР информацию о том, что самозваный «командир» интернет-неонацистской группировки, связанной со смертельным заговором в Неваде, общался с сообщниками из маленького городка в восточно-европейской стране. Эстонские следователи установили его личность, когда через местного провайдера отследили в популярной игровой сети Steam аккаунт HeilHitler8814.

    Ребенок без присмотра

    По некоторым данным, когда к «Коммандеру» заявилась полиция, его родители находились на заработках в Финляндии – воспитание ребенка они, судя по всему, совсем забросили. Эстонские полицейские, ознакомившись с тем, какие разговоры вел в своих чатах этот ребенок, были ошарашены. «Радикализация в интернете – масштабная общественная проблема и глобальное явление. Люди, имеющие подобные радикальные взгляды, общаются между собой на международном уровне – это общеизвестный факт», – прокомментировал ситуацию представитель эстонской Полиции безопасности Алар Ридамяэ.

    Как выяснилось, «малолетний Гитлер» готовил настоящий «террористический манифест» и в беседах с единомышленниками обсуждал, кто именно должен стать мишенью для терактов в Эстонии. Юные экстремисты в первую очередь намеревались атаковать гей-парады, полицейские участки и левых политиков.

    Известный общественный деятель из Эстонии Максим Рева сказал газете ВЗГЛЯД, что радикализация населения его страны в последнее время ощущается очень сильно. «Это видно невооруженным взглядом – достаточно почитать комменты в интернете или свежие новости, изобилующие фактами насилия. В людях, особенно в молодежи, копится раздражение, желание его выплеснуть, злость на всех и вся. С одной стороны, конечно, это связано с раздражением от затянувшейся жизни на карантине – а Эстония живет так уже больше года. С другой – нельзя не учитывать, что в последние десять лет важным фактором общественной жизни страны стала ультраправая Консервативная партия (EKRE).

    Еще недавно они были представлены в правительстве, а сейчас это самая влиятельная в стране оппозиционная политическая сила. Факельные шествия, проводимые членами EKRE, их постоянные заявления о «внутренних» и «внешних врагах»", о «национальных героях" из легиона «ваффен СС», тиражируемые прессой, конечно, очень способствуют укреплению молодежной ультраправой субкультуры в Эстонии», – подчеркивает Рева.

    Что интересно – по данным полиции, относительно немногочисленная Feuerkrieg Division являлась частью куда более глобальной сети. Ее члены поддерживали общение с участниками куда более широко известной неонацистской группировки Atomwaffen Division (AWD), базирующейся в США и имеющей отделения в Канаде, Германии, Украине, Австралии и других странах.

    Это адепты «белого превосходства», которые ведут списки людей, которых считают достойными уничтожения. В подобные списки они заносят левых политиков, активистов, занимающихся помощью беженцам, а также евреев.

    Неонацисты из AWD одними лишь разговорами не ограничиваются. В сентябре прошлого года ФБР арестовала члена Atomwaffen Division Джаррета Уильяма Смита, который подозревается в попытке взорвать здание крупной телесети. По данным следствия, Смит также намеревался вступить в ряды украинского батальона «Азов». И он же хорошо знаком с вышеупомянутым Конором Климо, был в курсе его намерений. Судя по всему, взрослые дяди из AWD рассматривали юнцов из Feuerkrieg Division в качестве «резерва» и «растущей смены».

    Мальчишки из «Огненной дивизии» в закрытых сетях общались и с членами других неонацистских формирований. Например, с участниками группы Sonnenkrieg Division, большинство членов которой проживают в Соединенном Королевстве и в странах Восточной Европы. Sonnenkrieg был объявлен в Великобритании террористической группировкой 25 февраля 2020 года – после того, как два его члена пригрозили убить принца Гарри. Принц был объявлен за его брак с Меган Маркл «расовым предателем».

    К слову, большинство участников Sonnenkrieg Divison тоже являются молодыми людьми, среди них много студентов. Feuerkrieg Division также поддерживала связи с группой из Австралии Antipodean Resistance («Сопротивление Антиподов»). Ее члены любят публиковать видеоролики, в которых они тренируются с огнестрельным оружием и разглагольствуют о «черной угрозе». Примечательно, что Atomwaffen использует для вербовки новых членов сайты онлайн-игр и приложения Voice over Internet Protocol (VoIP). Подобным же образом работал и Commander FKD из Эстонии. Сейчас с ним проводят «воспитательную работу». Но захочет ли он перевоспитываться?

    В любом случае, посеянные им семена еще могут дать ядовитые всходы. Уже в конце июня 2020 года спецслужбы Литвы сообщили, что прошлой осенью в Вильнюсе ими была предотвращена попытка теракта. Молодой человек 1999 года рождения изготавливал самодельные взрывные устройства большой мощности. «Он поддерживал движения неонацистской направленности, интересовался соответствующей литературой, придерживался радикальных взглядов в отношении национальных меньшинств, был против устоявшегося демократического порядка. Он просто хотел обратить внимание на себя, выразить своеобразный протест», – пояснили в полиции. Выяснилось, что задержанный также состоял в рядах Feuerkrieg Division...


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •