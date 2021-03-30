Норвежские подлодки помогут США при нападении на Россию

Норвегия становится крупным поставщиком антироссийских новостей. Звучат заявления об «опасности российских систем оружия», бомбардировщики США проводят в Норвегии учения, российскому бизнесу запрещают приобретать заводы в Норвегии. Но почти незамеченной осталась еще одна новость, куда более серьезная – и она прямо касается и норвежских, и российских подводных лодок.

Не секрет, что Норвегия, являясь страной, которой теоретически меньше всего угрожают какие-либо проблемы со стороны России, является при этом одной из самых антироссийски настроенных стран. У этого явления долгая история. Норвегия и в ходе холодной войны была на острие американских операций по оказанию давления на СССР.

Антироссийская Норвегия

После ее окончания ничего особо не изменилось. Норвежцы с радостью располагали на своей территории американские радиолокационные станции, вели разведку в интересах США, проводили откровенно хамскую политику по отношению к российским рыболовам. Можно вспомнить сменяющие друг друга разведывательные корабли ВМС Норвегии под общим названием «Марьятта», которые отнюдь не стали достоянием истории после краха СССР. Сегодня, когда отношения между Россией и Западом снова обостряются, норвежцы снова хотят быть на направлении главного удара.

Норвежцы непрерывно расширяют участие американских войск в учениях и принимают у себя реально опасные для России американские бомбардировщики. Все это сопровождается антироссийской риторикой. Так, 19 марта в ходе мероприятий в рамках Атлантического совета министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде заявила, что развитие российских «систем оружия большой дальности» и подводных лодок с баллистическими ракетами «усложняет ландшафт в области безопасности» в Арктике. Естественно, это ложь, хотя бы потому, что подлодки с баллистическими ракетами никак не угрожают Норвегии, а «системы оружия большой дальности» для Норвегии ничего реально не меняют – России и так есть чем «достать» эту страну.

История с заводом Bergen Engines из той же серии – британская компания «Роллс Ройс», владевшая заводом, не встретила никаких затруднений с продажей этого актива российской компании со стороны британского правительства. Зато норвежцы захотели быть «святее папы римского» и подошли к вопросу куда радикальнее ведущих стран НАТО.

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Причин у подобного радикализма много. Во-первых, норвежцы уверены, что если когда-нибудь США и НАТО что-то смогут «сделать» с Россией, то можно будет изменить в свою пользу статус Шпицбергена и вод вокруг него. Вторым «рациональным» аргументом (если это слово применимо в данном случае) является понимание норвежскими чиновниками того факта, что значимую карьеру в международных структурах типа НАТО или ЕС можно сделать только на русофобии. И действительно, кем бы сейчас был Йенс Столтенберг? Пенсионером в Норвегии, а так он генеральный секретарь НАТО. Кроме того, важную роль играет и психопатическое отношение к России в принципе, свойственное многим жителям западных стран.

О том же, во что может вылиться для Норвегии серьезная война с Россией, в Осло, похоже, не понимают. И вот на этом фоне на днях появилась еще одна связанная с Норвегией новость, еще более неприятная для нас, чем даже американские бомбардировщики. Норвегия достигла соглашения с Германией об обновлении своих подводных лодок. Прежде чем оценивать значение этого факта, стоит вспомнить то, сколько проблем нам доставлял норвежский подплав в недалеком прошлом.

Холодная война в холодном море

В 1960-х годах американцам стало ясно – ВМФ СССР не останется статистом в нарастающем противостоянии Советского Союза с США. В таких условиях американцы оказались заинтересованы в усилении военного могущества своих союзников по НАТО. В 1961-1967 годах при финансовой помощи США в Германии были построены 15 дизель-электрических подлодок (ДЭПЛ), которые вошли в состав ВМС Норвегии, как ДЭПЛ типа «Коббен». Подлодки, созданные на основе немецкого проекта 205, были маленькие, всего 370 тонн надводного водоизмещения, но исключительно тихими, и имели восемь торпедных аппаратов. Для сравнения: у нас в ВМФ столько имеют только «Ясени-М».

Изначально «Коббены» должны были не дать ВМФ СССР действовать в норвежских фьордах. Однако массовое появление у нас во флоте стратегических подлодок-ракетоносцев поставило американцев перед необходимостью борьбы с ними, а перед норвежскими подлодками – новую задачу. Вот что вспоминал капитан 1-го ранга К.Е. Пензин о применении этих лодок норвежцами в 1970-х годах:

Как-то командующий флотом адмирал флота Г.М. Егоров подбросил нашей эскадре вводную – найти районы патрулирования норвежских ПЛ. Они очень досаждали флоту. Практически ни одна из наших атомных ПЛ не могла войти или выйти из главной базы незаметно для них. О их присутствии поблизости мы знали, но требовалось найти способ как обойти их позиции? Нам было предложено осуществить поиск районов зарядки аккумуляторных батарей и, уцепившись за лодку, проследить за ней до прихода в район патрулирования. Эскадра выделила две пары ПЛ, действовавших в составе тактических групп. Безрезультатно.

Много позже было установлено, что норвежские «Коббены» перед выходом загружают одноразовые источники тока. Их емкости хватало на 15 суток патрулирования. Так что районов зарядки у них просто не существовало.

Эти лодки западногерманского производства оказались опасным противником. Имея водоизмещение 350 тонн, они вооружены восьмью ТА, расположенными по кругу, как патроны в барабане револьвера. В каждый аппарат они имеют возможность загружать две противолодочные торпеды Мк37С. Система телеуправления позволяет управлять одновременно двумя торпедами. Лодки исключительно малошумные …

«Коббены» использовались в качестве инструмента засады на наши подводные лодки до конца 1980-х годов. В конце холодной войны их сменили новые на тот момент подлодки типа «Ула», тоже немецкой постройки. Задача у них была та же самая, что и у старичков «Коббенов» – внезапный отстрел наших подлодок на выходе из баз, если вдруг США примут решение о начале войны против СССР и понадобится ликвидировать главную ударную силу советского флота – атомные подлодки. Атака что «Коббена», что «Улы» была бы внезапной. На мелководье у берега возможности подлодки по противодействию торпедной атаке очень ограничены. В дальнейшем, с появлением у противника ДЭПЛ «Ула» с современными торпедами, эти возможности стали нулевыми.

Распад СССР ничего не изменил – норвежцы по-прежнему были готовы участвовать в войне против теперь уже России. Но «Улы» старели, и к концу 2010-х годов часть лодок уже была в плохом состоянии. Те, которые могли выходить в море, уже не могли похвастать надежностью и безопасностью. Нужна была замена, особенно сейчас, когда США снова возвращают в свою повестку дня обретение возможности по внезапному обезоруживающему ядерному удару по России. При таком ударе важно будет не дать ускользнуть из базы уцелевшим подлодкам. Для этого нужны те, кто этого не допустит. И вот Норвегия начинает закупку новых неатомных подлодок.

Тип 212 для норвежских ВМС

Как и ранее, подлодки для Норвегии будет строить Германия – мировой «законодатель мод» в области строительства неатомных подлодок. Это действительно хорошие лодки – лучше в мире не просто нет, но и не намечается. Очень тихие, небольшого размера, с отличными немецкими торпедами, возможно, с немецкими же управляемыми противовоздушными ракетами IDAS, запускаемыми из-под воды и способными сбивать летательные аппараты. Возможно также создание для лодок управляемых ракет на базе ракет Kongsberg NSM.

Немецкие лодки такого типа оснащены воздухонезависимой энергетической установкой и не нуждаются в регулярной зарядке батарей, что является шумной процедурой, во время которой лодка уязвима. Норвежцы покупают только четыре таких лодки. Для полноценной обороны своего побережья этого очень мало. Для атаки нескольких шумных подлодок на выходе из базы – вполне хватает. Предположительно, первая 212-я поступит в ВМС Норвегии в 2029 году – примерно тогда же, когда у ВМС США должны окончательно сформироваться те возможности по первому ракетно-ядерному удару, которые американцы давно хотели получить, а армия США должна получить гиперзвуковое оружие.

И тут норвежские тихие лодки очень кстати. Задачи гарантированного ответного ядерного удара решает именно ВМФ России, именно его задача – осуществить возмездие, даже если противник как-то сможет уничтожить наши ракетные войска.

И отстрел выводимых в море ракетоносцев является важнейшей частью любой агрессии против нашей страны.

Доходят ли старенькие «Улы» до 2029 года? Все – нет. Но часть доходит. Планировалось, что «Улы» начнут сменяться с 2025 года, и только потому, что после этого их поддержание в боеспособном состоянии окажется слишком дорогим, а не потому, что они начнут разваливаться. В конце концов, часть «Коббенов» до сих пор служит в ВМС Польши. А ведь самому новому из них 54 года! Вся эта синхронность выглядит крайне неприятно, особенно с учетом того, какими темпами обновляется наш флот.

И тут надо подумать о том, как правильно с этими лодками бороться. Тем более что это жизненно необходимо, потому что иначе не будет обеспечена боевая устойчивость подлодок с баллистическими ракетами, а значит, и гарантия ответного ядерного удара по США.

Решение проблемы

Можно ли решить проблему внезапной атаки на выходе из базы? Можно, но надо отчетливо понимать – противник себя не проявит. Пытаться обнаружить шумы будущих норвежских подлодок – изначально гиблая затея.

России нужно идти по двум путям. Первое – восстанавливать свою противолодочную оборону. Причем надо идти по западному пути – много простых надводных кораблей с очень хорошей гидроакустической аппаратурой, способной искать противника в активном режиме. В том числе обеспечивая так называемый низкочастотный подсвет – излучение в воду низкочастотных колебаний, которые потом отражаются корпусом подлодки-цели и принимаются на свою буксируемую антенну кораблем-охотником. Способов защиты от такого поиска нет. Технически Россия может это делать прямо сейчас. Есть проекты недорогих и относительно массовых противолодочных кораблей, есть гидроакуcтические станции, есть оружие.

Вторым направлением должно стать оснащение наших подлодок антиторпедами. Антиторпеда решает проблему первого выстрела со стороны противника – теперь это не означает поражение, атакующая торпеда будет просто уничтожена, и вместо безответного расстрела получится бой, выиграть который будет очень сложно. Готовые к серийному производству антиторпеды в России есть.