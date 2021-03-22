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Эксперт оценил идею Лаврова создать коалицию против западных санкций

22 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 13:14  |  vz.ru
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Центробанк возвращает рублю сберегательный статус

Центробанк не будет резко повышать ключевую ставку Сергей Бобылев/ТАСС
Впервые с 2018 года Банк России поднял ключевую ставку. Брошь в виде ястреба у Эльвиры Набиуллиной прямо говорит о смене политики: ставка будет расти и дальше. Что означает этот разворот курса Центробанком и к чему стоит готовиться россиянам? Подробности...
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Пашинян рассчитывает сохранить власть. И у него вполне может получиться Omer Messinger/Sipa USA/Reuters
Никола Пашиняна недолюбливают многие в России и буквально ненавидит значительная часть Армении. Формально у всех этих людей есть большой повод для радости: Пашиняна все-таки «дожали», и он согласился провести в июне досрочные выборы. Ради этого в Армении придется отменить военное положение. Однако радость противников премьера рискует оказаться преждевременной.  Подробности...
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Черноморский флот оттачивает мастерство на кораблях НАТО

Черноморский подводный флот продемонстрировал небывалую боеготовность mil.ru
Впервые за долгое время сразу шесть подводных лодок Черноморского флота вышли на боевое дежурство. По мнению командования, это беспрецедентный случай, которого «нет ни на флотах России, ни на флотах иностранных государств». Действительно ли столь масштабное развертывание подлодок является уникальным для России и чем оно могло быть вызвано?  Подробности...
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Почему Индия все больше недовольна Россией

Российско-индийская дружба достигла своего расцвета в советские времена С. М. Забалуев, 1956 год
Традиционная, проверенная десятилетиями дружба России с Индией начала подвергаться сомнениям. Несмотря на эмоциональные и военно-технические связи, в Нью-Дели все чаще звучат в связи с Россией не надежды, а опасения. Почему это происходит и причем здесь отношения Индии с Афганистаном? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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«Северный поток – 2» вновь поссорит США и Евросоюз

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Сооружение «Северного потока – 2» и всеобъемлющая сделка с Россией о сохранении украинского транзита составляют прямой интерес Берлина безотносительно того, сколько раз США или Великобритания, уже не являющаяся членом ЕС, объявят Россию своим главным геополитическим врагом. Подробности...

Призраки Хатыни соврать не дадут

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Белорусская деревня Хатынь стала одним из главных символов зверств фашистов во время Великой Отечественной. Нелюдей, причастных к этой трагедии, в том числе и советских граждан, отлавливали многие десятилетия спустя. Подробности...
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Цель – не война, а освободительное движение в Японии

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Мы должны говорить японцам: настоящие ваши враги – не мы, а американцы. Это с ними вы воевали. Это они сбросили на вас атомные бомбы, лишили вас армии и национальной гордости, а теперь хотят ампутировать вам национальную и историческую память. Подробности...
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Пашиняна дожали

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Хамство Байдена и отзыв посла

Немцев обязали вернуть Крым Украине

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Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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На фото – первое изображение прототипа мотоцикла модели Aurus, представленного Минпромторгом России. Как утверждает разработчик, институт НАМИ, мотоцикл будет электрическим. Его предназначение – сопровождение кортежа главы российского государства
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17:56

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Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Эксперт оценил идею Лаврова создать коалицию против западных санкций
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    Почему Индия все больше недовольна Россией

    Российско-индийская дружба достигла своего расцвета в советские времена    22 марта 2021, 11:38
    Фото: С. М. Забалуев, 1956 год
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Традиционная, проверенная десятилетиями дружба России с Индией начала подвергаться сомнениям. Несмотря на эмоциональные и военно-технические связи, в Нью-Дели все чаще звучат в связи с Россией не надежды, а опасения. Почему это происходит и причем здесь отношения Индии с Афганистаном?

    Внешняя политика России в регионах мира основывается на очень простом и правильном принципе: «Мы хотим дружить со всеми, кто хочет дружить с нами, и не участвуем в разборках внутри этой группы стран, не играем на стороне одних против других».

    С одной стороны, этот принцип позволяет России сохранять как минимум стабильно-рабочие отношения с большинством государств мира. Более того, иногда играть роль посредника между конфликтующими сторонами. Например, так уж получилось, что на Ближнем Востоке Россия – единственная держава, поддерживающая как минимум рабочие дружественные отношения со всеми местными странами, переругавшимися между собой.

    С другой стороны, у такого подхода есть и недостаток. Он создает стеклянный потолок, мешающий повысить отношения с рядом влиятельных стран до уровня союзных (не говоря уже о каком-то блоковом взаимодействии). Например, с той же Индией. Бытует мнение, что «хинди руси бхай бхай» («индийцы и русские – братья», лозунг периода советско-индийской дружбы) – это навсегда и безусловно. С Индией у России нет никаких конфликтов, Москва и Дели вместе состоят в БРИКС и двигают идею многополярного мира.

    Однако на деле все отнюдь не так радужно. «Не надо делать вид, что российско-индийские отношения такие же, какими они были раньше – они и близко сейчас не такие», – пишет Раджеш Раджагопалан, профессор столичного индийского университета им. Джавахарлала Неру. Причин тому несколько – и все они как раз связаны с российской концепцией «дружим со всеми».

    Афганский разлом

    Прежде всего у Москвы и Нью-Дели разные подходы по афганскому вопросу. Если Россия выступает за стабилизацию ситуации в Афганистане на основе баланса интересов, то Индия хочет превратить эту страну в шмеля на затылке своего врага.

    Так, на днях разгорелся большой скандал – на состоявшуюся 18 марта в Москве большую конференцию по Афганистану не пригласили индийскую сторону. В конференции участвовали, помимо внутриафганских игроков, США, КНР, Россия и Пакистан. То есть все важнейшие внешние интересанты, кроме Индии (ну и Ирана, однако индийцам от этого не легче). И это при том, что «традиционно Индия активно участвует в жизни Афганистана, ведется торговля, есть инвестиционные проекты (по словам министра иностранных дел Индии Венкатеша Вармы, его страна выделила 3 миллиарда долларов на различные проекты во всех регионах страны – прим. ВЗГЛЯД), в республике популярна индийская медицина и индийские врачи», – поясняет газете ВЗГЛЯД глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

    Индия стала возмущаться, однако российский МИД объяснил критерии выбора.

    «Расширенная тройка» в составе России, США, Китая и Пакистана была создана на основе критериев влияния всех ее участников на обе конфликтующие стороны в Афганистане. Индия же имеет влияние только на одну из сторон – и по этому критерию она не была приглашена на консультации в Москву», – заявил российским журналистам спецпредставитель России по Афганистану Замир Кабулов, отметив, что потом Индию обязательно пригласят.

    «Одна из сторон» – это афганское правительство, за которое активно топит Нью-Дели. Причем топит для того, чтобы создать из Афганистана антипакистанский плацдарм. «Индия исторически поддерживает хорошие отношения с Афганистаном, в первую очередь со светскими режимами в Кабуле. Это связано в том числе с тем, что Индия пытается не допустить прихода к власти в Афганистане пропакистанских элементов, что даст Пакистану стратегическую глубину и развяжет Исламабаду руки в Кашмире», – поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. И под «пропакистанскими элементами» имеются в виду талибы. «Пакистан давно и активно финансирует талибов и поддерживает с ними отношения», – напоминает Никита Мендкович.

    Индийцы хотят, чтобы пакистанцев и их креатур в коридорах власти в Кабуле не было. По словам посла Индии в России Венкатеша Вармы, его страна приветствует и поддерживает «все попытки скорейшего и инклюзивного примирения под руководством афганцев, под контролем афганцев и с участием афганцев». То есть в переводе на русский язык, с минимальным участием Пакистана или вообще без оного. Для Исламабада же важно превратить Афганистан в свой надежный, стабильный тыл.

    Казалось бы, Москве должно быть все равно, кто победит в Кабуле – проиндийские или пропакистанские элементы. Однако некоторыми российскими дипломатами пакистанская позиция, похоже, все-таки воспринимается как более близкая. Считается, что условный «талибский» флаг принесет Афганистану стабильность, основанную на балансе и учете интересов всех внешних держав. Индийский же сделает Афганистан индо-американским активом, направленным против Пакистана и Китая – а значит, не позволит навести в стране долгожданный порядок. И в Индии это восприятие чувствуют, и оно индийскому экспертному сообществу не нравится.

    Друг моего врага

    Однако при всех сложностях, афганский вопрос не является главным шипом в двусторонних отношениях России и Индии. Главный – это китайский. Нью-Дели очень обеспокоен уровнем российско-китайских отношений и воспринимает их как угрозу если не для своего настоящего, то будущего.

    Например, на сегодняшний день между Москвой и Нью-Дели очень тесное сотрудничество в сфере ВПК. По состоянию на середину 2020 года, примерно 60-70% вооруженных сил страны были укомплектованы оружием российского или советского производства. Гибкость Москвы в вопросе передачи технологий, локализации производственных мощностей или совместного производства помогает реализовать амбиции индийских властей о превращении их страны в одного из крупнейших экспортеров недорогого и высококачественного оружия.

    Это благо – но в то же время и слабость для Индии. Ведь получается, что Индия очень зависит от России в области оружия и оборонных технологий (напомним, что поставщик оружия не просто получает от страны деньги, но и «подсаживает» все вооруженные силы на свои оборонные системы). Причем зависит от страны, у которой не просто тесные отношения с враждебным Индии Китаем, но еще по уровню гораздо превосходящие российско-индийские.

    Так, например, российско-индийская торговля балансирует в районе 10 миллиардов долларов, и стороны намерены довести ее к 2025 году до 30 миллиардов. Для сравнения: российско-китайский товарооборот уже пробил планку в 100 миллиардов долларов. Кроме того, Китай не участвует в проектах, которые считаются Россией враждебными или не соответствующими ее интересам – а Индия участвует. Например, в четырехстороннем неформальном стратегическом диалоге Quad (с Австралией, США и Японией, в рамках которого стороны планируют устанавливать правила игры в Индо-Тихоокеанском регионе). «Он эксклюзивный, сиречь антикитайский, а мы поддерживаем концепцию инклюзивного региона и выступаем последовательно против формирования там военных блоков», – поясняет Алексей Куприянов.

    Неудивительно, что ряд политологов в Индии призывает осторожно оценивать будущее российско-индийских отношений. Например, не жертвовать ради улучшения отношений с Москвой куда более реальными перспективами углубления сотрудничества с США (которые не будут балансировать между Индией и Китаем).

    Поговорим?

    Такая точка зрения отнюдь не является в Индии маргинальной. «Она достаточно распространена в вестернизированной части экспертных кругов. Ее носители составляют неотъемлемую часть экспертного сообщества, очень активны в публичном пространстве, но их влияние не является определяющим в определении индийской внешней политики. По крайней мере, пока», – говорит Алексей Куприянов.

    Но «пока» не вечно. Чем более агрессивно будет действовать в регионе Китай, тем больше беспокойства будет у Индии. И тем громче будут звучать в Индии голоса против углубления российско-индийских отношений. И стоит ли для индийских властей такая рискованная игра свеч?

    «Безусловно, в российско-индийских отношениях возможен прогресс, однако Индия, пытаясь одновременно дружить с Россией и США, должна быть реалистом в вопросе международных приоритетов России», – пишет индийский политолог Анита Сингх (отработавшая во множестве индийских и американских научных центров). «Конфронтация между Россией и Западом в целом (а также США в частности) заставляет Москву больше полагаться на Пекин. Это означает, что польза Индии и России друг для друга через какое-то время уменьшится. Да, обе страны мечтают о многополярном мировом порядке, но этот порядок нельзя наколдовать просто потому, что мы его хотим. Китайская экономика в три раза больше, чем российская и индийская вместе взятые. Азия сама по себе уже однополярна, и мир движется к американо-китайской биполярности. Нельзя подменять реальность хотелками», – соглашается Раджеш Раджагопалан.

    В этой ситуации Москве остается лишь пытаться найти способ снять индийские опасения. «У России нет рычагов влияния на Индию. Наше взаимодействие в значительной степени держится на симпатиях, которые к нам по старой памяти питают многие представители индийской элиты и общества, а также взаимовыгодном военном сотрудничестве и понимании общности глобальных целей. Поэтому, во-первых, нужно вести себя максимально осторожно и уважительно, чтобы не вредить своему имиджу; во-вторых, постоянно вести разъяснительную работу, объясняя, что мы не младший китайский партнер и тем более не вассал, и что отношения с Индией для нас ценны безотносительно того, как складываются наши отношения с Китаем», – говорит Алексей Куприянов.

    Начать можно, например, с приглашения Индии на все будущие круглые столы, посвященные урегулированию в Афганистане. Хотя бы для того, чтобы не зарождать лишние подозрения у индийцев. 


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