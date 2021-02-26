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26 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 11:17  |  vz.ru
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Китай разгадал секрет борьбы с бедностью Zhou Zhiyong/Keystone Press Agency/
Global Look Press
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Как командование Красной армии выиграло «битву с велосипедами»

Широко известно использование велосипедов в Вермахте – но и Красная армия этим не гнушалась German Federal Archives/wikimedia.org
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Германия спасает грузин от кризиса и нищеты

Трудолюбивый грузинский народ с радостью готов работать в Германии Сергей Кузнецов/РИА Новости
Колоссальный ажиотаж возник в Грузии вокруг щедрого предложения, поступившего из ФРГ. Берлин готов принять грузинских граждан в качестве гастарбайтеров для сезонных работ в сельском хозяйстве. Десятки тысяч грузин пожелали покинуть родину ради такой возможности. А все потому, что коронавирус и русофобия ввергли Грузию в крупнейший экономический кризис. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

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    Германия спасает грузин от кризиса и нищеты

    Трудолюбивый грузинский народ с радостью готов работать в Германии    26 февраля 2021, 10:54
    Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Колоссальный ажиотаж возник в Грузии вокруг щедрого предложения, поступившего из ФРГ. Берлин готов принять грузинских граждан в качестве гастарбайтеров для сезонных работ в сельском хозяйстве. Десятки тысяч грузин пожелали покинуть родину ради такой возможности. А все потому, что коронавирус и русофобия ввергли Грузию в крупнейший экономический кризис.

    «Сталин, самый великий грузин, победил Германию. А сегодня тысячи грузин спешат в Германию на работу, чтобы прокормить свои семьи. Это беда нашего народа!» – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель горийского отделения «Единой компартии Грузии» Александр Лурсманашвили.

    Это одно из мнений по поводу начала массового выезда грузин на сезонные работы в Германию. В обществе развернулись дискуссии, а их квинтэссенция такова: социально-экономическая обстановка на фоне пандемии коронавируса такая тяжелая, что на заработки надо ехать куда только это возможно. И хорошо, если это получится официально.

    Итак, с 1 апреля в Германии начнутся сезонные работы в секторе сельского хозяйства. Впервые граждане Грузии смогут выехать на них полностью законно. Официальная регистрация грузин, желающих поехать на заработки в Германию, началась 15 февраля. До сих пор граждане Грузии тоже ездили в Европу заработать, но опасаясь всевозможных правовых преследований, вплоть до депортации. Кстати, чаще всего грузин-нелегалов в массовом порядке высылала именно Германия. Очевидно, что сейчас процесс решили втиснуть в юридические нормы. Осталось дождаться, получится ли это.

    А начиналась трудовая миграция граждан Грузии с потока в Россию. В начале 1990-х, когда страну охватили вооруженные конфликты и разразились экономические беды, тысячи жителей южной страны рванули на север. И заработать, и просто жить в тепле и с электричеством (в Грузии тех времен и то, и другое было в большом дефиците). До сих пор нет точной статистики, сколько грузин выехало искать лучшей доли в России. Максимум говорят о миллионе, но ближе к истине, судя по экспертным оценкам, цифра в 600 тысяч.

    Сейчас население Грузии официально составляет 3,7 миллиона. На деле, скорее, еще меньше. Грузия – страна политизированная, а на выборы ходят в среднем два миллиона человек, то есть можно предположить, что в Грузии (без Абхазии и Южной Осетии, естественно) проживает около трех миллионов.

    И вот в Грузии, которая весной отметит тридцать лет независимости, опять неспокойно. Как, впрочем, и в большинстве из прожитых после распада Советского Союза лет. Нескончаемые политические баталии, митинги, демонстрации снова накладываются на тяжелую экономическую ситуацию – страна в последние годы была почти полностью ориентирована на туризм и поэтому теперь потеряла миллиарды долларов.

    Сначала из-за того, что обрушилось российское туристическое направление. То, что будет так, что Москва ответит жестко, прикрыв туризм из России, стало понятно, когда радикалы двинулись летом 2019-го штурмовать парламент из-за приезда российских депутатов. Поток российских туристов молниеносно обмелел. А пандемия коронавируса поставила жирную точку. Ориентированный на туризм бизнес – отельеры, рестораторы, экскурсоводы и прочие – прямо заявил о гибели. Этот бизнес постараются оживить, как-то реанимировать. Но ясно, что прежней занятости в нем уже не будет – как минимум несколько лет.

    Как же жить и выживать? Запад поможет? Есть же Соглашение об ассоциации Грузии с ЕС от 2014 года?

    И вот Германия смилостивилась первой и подписала с Грузией в середине января соглашение «О трудоустройстве грузинской рабочей силы на сезонных работах в Федеративной Республике Германия». Срок трудоустройства – от одного до трех месяцев, режим работы – пять-шесть дней в неделю, от восьми до десяти часов в день. Минимальная заработная плата – 9,50 евро в час (начисленная), с вычетом налогов, расходов на питание и проживание.

    Речь идет только о сезонных работах в сельском хозяйстве, и желающие должны соответствовать определенным требованиям. В первую очередь быть готовыми к нелегкому труду. И, по данным грузинской газеты «Резонанси», на соответствующем портале в первый же день зарегистрировались на поездку более 53 тысяч человек! Издание отмечает, что это «чрезвычайная цифра», которая является индикатором бедственного положения в экономике Грузии.

    Хотя можно сделать мину и даже в этом найти хорошее. Некоторые аналитики считают, что грузины во время сезонных работ в Германии получат европейский опыт деятельности. Ну и выручку такую, которая поможет им потом долго жить безбедно.

    Эксперт по вопросам внешней политики Каха Гоголашвили напомнил, что Германия еще в семидесятые годы прошлого века стала таким вот образом ввозить рабочих из Турции. Выехало не менее двух миллионов человек, и Германия ликвидировала за их счет дефицит рабочей силы. А турки, вернувшиеся на родину, вложили заработанное в развитие собственного бизнеса. «Это хороший проект, – считает Каха Гоголашвили. – Наши граждане смогут временно легально трудоустроиться. За день заработают столько, что потом долго смогут нормально жить. Получат опыт. Смогут на родине начать бизнес». Его не пугает цифра в 53 тысячи зарегистрированных. «У нас столько безработных, а еще сколько работают и получают небольшие деньги», – говорит он.

    А сколько же в Грузии безработных? По данным Грузстата, уровень безработицы в Грузии в четвертом квартале 2020 года повысился на 3,8% по сравнению с тем же периодом 2019 года и составил в общем и целом 20,4%. Это более трехсот тысяч человек. Численность работающих составила в четвертом квартале 2020 года, по данным официальной статистики, около 1,2 миллиона. За год работы – опять же официально (многие связанные с турбизнесом не регистрировались) – безработными стали почти 80 тысяч человек.

    Грузия как могла помогала своим гражданам, потерявшим работу в пандемию. Оплачивала счета за свет и газ, а еще в течение полугода ежемесячно выплачивает по 200 лари (60 долларов). Крохи, но страна ведь небогатая! «Спасибо, конечно, и за это, но раньше я в день могла столько заработать, отвозя российских или других туристов на экскурсию и дегустацию вина в Кахетию», – с сожалением вспоминает золотые времена экскурсовод Ирина Б.

    Важен и еще один аспект. В Грузии очень много пенсионеров – 783 тысячи. А если добавить к ним получателей различных социальных пакетов, то цифра составит 958 тысяч человек. То есть в реальности это треть населения. Пенсия в стране – 250 лари (75 долларов). Прожиточный минимум – 173 лари, но это так, чтобы не просто скромно, а разве что не умереть от голода. Средняя зарплата – 1180 лари. То есть примерно 300 евро. Вот и сравнение с тем, что можно заработать в Германии. А именно: в Германии за неделю можно заработать больше, чем за месяц в Грузии на приличной работе. Не считать же приличным оклад продавцов в грузинских магазинах в 300-400 лари.

    А потом, возможно, получится не только с Германией. Власти работают по созданию аналогичной схемы с Израилем и Францией, а также с Болгарией. Министр труда и здравоохранения Екатерина Тикарадзе это подтвердила, выступая в парламенте: «Государство работает по двум основным направлениям – содействие занятости в местном секторе, непосредственно на родине, и временное легальное трудоустройство граждан Грузии за рубежом».

    По ее словам, правительство предоставило гражданам возможность получить временную работу в государстве – члене ЕС, где они получат «достойную заработную плату и здоровую рабочую среду». «Кроме экономического интереса, наши граждане получат значительный опыт и узнают о существующей в европейских странах системе. После возвращения на родину обмен опытом и использование его в национальной деятельности снова и снова будут приносить пользу нашей стране», – сказала Тикарадзе.

    Эксперт Петрэ Мамрадзе также в целом позитивно оценивает соглашение о трудоустройстве в Германии. «Что делать, такова реальность – зарабатывать и кушать нужно сегодня. По моим данным, уже свыше 85 тысяч желающих хотят поехать на сезон в Германию. Уверен, что к подавляющему большинству из них нареканий у тамошних властей не будет. Они накопят деньги честным трудом, вернутся, прокормят семьи. Кому здесь хорошо, тот не уедет. А кому живется плохо – для них это форточка возможностей. Германию надо за это только поблагодарить. При том, что правительство Грузии должно денно и нощно работать над улучшением социально-экономического климата здесь. Тогда и уехавшие вернутся, и новые желающие не поедут. Но это завтра. А семьи кормить нужно сегодня, и вот она, отдушина», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

    Таким образом, Грузия попытается спасти экономику и за счет сезонных рабочих в Германии.

    А что делать, если ВВП из-за пандемии упал в прошлом году на 6,1% – худший показатель за четверть века, то есть с середины 1990-х, времени перманентных потрясений и военных разборок в центре Тбилиси. Примечательно, что даже 2008-й, год войны с Россией, не давал такого отрицательного результата. Тогда ВВП сократился на 3,7%. Рост экономики замедлился из-за коронавируса на шесть процентов. Что же касается потерь от провала в туризме, во многом обесцененного без российских гостей, то это более трех миллиардов долларов.

    В Минэкономики Грузии считают, что параллельно с вакцинацией рост экономики вернется: называются разные цифры – то четыре процента, то пять. Но это, как говорится, время покажет. Вакцинация начнется (обещают в марте), а ждать невозможно. Поэтому правительство решило рискнуть и открыло зимние курорты, а с 1 марта разрешен въезд туристам, в том числе из России, только по воздуху, но зато нужен всего лишь отрицательный тест на коронавирус. Потихоньку открываются рестораны, кафе, бары, то есть готовится плацдарм под турсезон.

    Гражданам Грузии остается мечтать, что пройдет время, и распиаренные еще Саакашвили либеральные реформы – юридическая простота делать бизнес, налоговый либерализм, открытость – дадут эффект. Но это завтра. А сегодня, жестко говоря, хочешь жить – арбайтен! В Германии, а не в Грузии.


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