США наносят удар в самое сердце Китая

Австралия вслед за США объявила о дипломатическом бойкоте Пекинской Олимпиады. Почему бойкот носит столь странный характер, какие ответные меры предпримет против участников этого бойкота Китай – и почему Вашингтон в любом случае проиграет этот этап длительного противостояния с КНР?

Вот уже несколько лет Вашингтон ведет против Китая самую настоящую «прохладную войну». США нападают по всем фронтам, кроме непосредственно военного. На политическом (создание антикитайского блока AUKUS и провоцирование тайваньского сепаратизма), экономическом (многочисленные санкции против китайских компаний), информационном (КНР объявлена врагом номер один не только Соединенных Штатов, но и всего «западного» мира), правозащитном (критика за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском округе).

В последние же месяцы целью атак стала дискредитация Зимней Олимпиады в Пекине, которая должна пройти в феврале 2022 года. Американские СМИ и правозащитники уже клеймили ее как «Геноцидную Олимпиаду».

«Не позволим отмыть»

Выбор цели действительно был очень удачным – американцы бьют по сердцу китайского режима. И сердцем этим является не имидж КНР (Олимпиада должна стать выставкой достижений современного Китая), а глава Китая Си Цзиньпин, выставкой достижений которого Олимпиада тоже будет.

А признание достижений и статуса ему нужно, поскольку уже осенью 2022 года пройдет XX съезд Компартии Китая. Судьбоносный и для страны, и для самого Си – депутаты должны будут избрать его на третий срок (в нарушение установленного Дэн Сяопином правила, что лидеры страны должны находиться во власти максимум два срока, то есть десять лет). И если Олимпиада будет сорвана или даже смазана, то это может усилить позиции противников Си Цзиньпина, поставить под вопрос его переизбрание – а значит, создаст в КНР политическую нестабильность.

Неудивительно, что на протяжении всех последних месяцев китайские товарищи опасались того, что США попытаются организовать бойкот Игр странами Запада – на примере того, как они сделали это в 1980 году, во время Олимпиады в Москве. Такие слухи активно ходили, однако в итоге Вашингтон от тотального бойкота отказался. По всей видимости, Соединенные Штаты поняли, что (в отличие от 1980 года) не обладают достаточным авторитетом и возможностями для того, чтобы убедить львиную долю своих союзников и сателлитов не отправлять спортсменов на Игры – мало кто рискнет сейчас так оскорбить Китай. И если этот «тотальный бойкот» выльется в лишь в отсутствие американских спортсменов да атлетов из парочки ближайших союзников, он станет выглядеть как самая настоящая имиджевая победа Китая.

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Именно поэтому Соединенные Штаты решили ограничиться дипломатическим бойкотом. «Учитывая продолжающийся геноцид в Китайской Народной Республике, преступления против человечества в Синьцзяне и другие нарушения прав человека, администрация Байдена не отправит никаких своих официальных представителей и дипломатов на Пекинскую Олимпиаду», – заявила представитель Белого дома Джен Псаки. Хоть «мы полностью поддерживаем американских атлетов и будем приветствовать их из дома, мы не собираемся вкладываться в прославление Игр», добавила она.

И Вашингтон сейчас просит, чтобы другие страны тоже не вкладывались. «Международное сообщество не должно помогать КНР отмывать ее преступление против уйгуров и других меньшинств», – говорит председатель Комитета по международным делам Конгресса США Грегори Микс.

«А вас кто-то звал?»

Китайские товарищи ответили оригинально – по их словам, дипломатический бойкот не могут устраивать те, кто и не должен был быть на Играх. «Олимпийские правила четко гласят, что политики могут присутствовать на Играх в официальном своем качестве лишь по приглашению их национальных Олимпийских комитетов, причем финальное слово остается за МОК и страной, которая принимает Игры», – напоминает китайский канал CGTN. А в Пекине такое разрешение американцам не давали.

«Американские политики продолжают хайпить на идее бойкота, хотя их, вообще-то, никто и не приглашал. Их действия являются показушными и стремлением выдать желаемое за действительное», – говорит спикер китайского МИДа Чжао Лицзянь.

«По факту всем плевать на то, приедут они на Игры или нет», – утверждает представитель посольства КНР в Соединенных Штатах. «Только супернарциссы могут рассматривать свое отсутствие как мощный бойкот. Большинство из этих представителей американских властей имели, с точки зрения китайских стандартов, тесные контакты с больными коронавирусом... Вы являетесь людьми, которых жители Китая меньше всего желают лицезреть (на Олимпиаде – прим. ВЗГЛЯД)», – поясняет главный редактор китайской газеты Global Times Ху Сицзинь.

Однако в то же время Чжао Лицзянь опровергает тезис о том, что Китаю наплевать на американский дипломатический бойкот. Он пообещал «жесткие контрмеры» в случае, если «США и дальше пойдут по этому пути».

Можно, конечно, анализировать варианты этих контрмер. Вспомнить, что в свое время китайские журналисты из Global Times (а газета эта всегда отражает официальную точку зрения Пекина) предлагали наказывать наиболее антикитайских конгрессменов через институт американских выборов. Убеждать китайский бизнес уходить из округов провинившихся политиков, вызывая там спад экономической активности и, соответственно, провалы проблемы этих политиков на партийных праймериз.

Можно вспомнить и другие предложения – например, в пику американцам интенсифицировать сотрудничество с Россией или другими государствами, играющими на американских нервах (с Ираном, например, Пекин уже интенсифицировал, заключив инвестиционный контракт на сотни миллиардов долларов).

Однако возникает впечатление, что слова о наказании, сказанные Чжао Лицзянем, были обращены не к американцам. У китайского руководства все-таки пока не хватает политической воли для того, чтобы использовать свои экономические инструменты в целях жесткого наказания Соединенных Штатов (либо китайские власти считают, что еще не время демонстративно бросать перчатку в американскую физиономию). Слова представителя китайского МИДа были обращены скорее к другим игрокам, которые могли поддержать дипломатический бойкот Игр. Как экономическим игрокам, так и политическим.

Нестройные ряды

Обращены, например, к компаниям – спонсорам Олимпиады: Пекин фактически призывает их вспомнить, как он умеет наказывать оскорбляющих Китай бизнесменов за счет ограничения допуска их организаций на китайский рынок. В 2019 году твит генерального менеджера одной из команд NBA Дерила Мори в поддержку гонконгских протестов привел к отказу от трансляции игр NBA в Китае на протяжении нескольких последующих месяцев и стоил Ассоциации, по некоторым оценкам, 400 миллионов долларов. Неудивительно, что сейчас ни один из спонсоров Игр даже не заикается о бойкоте.

В Международном Олимпийском Комитете тоже против бойкота. «Ждать, что Олимпийские игры могут коренным образом изменить страну, ее политическую систему или ее законы, является совершенно преувеличенным ожиданием. Олимпиада не может решить проблемы, которые не решали поколения политиков», – заявил глава МОК Томас Бах.

Что же касается возможного присоединения к американской инициативе отдельных государств, то первой в этом списке оказалась Австралия. «Официальные лица правительства Австралии не поедут в Китай на эти Игры. Тем не менее, австралийские спортсмены поедут», – заявил премьер-министр этой страны Скотт Моррисон.

Возможно, аналогичный шаг сделает союзник США по антикитайскому блоку AUCUS Великобритания. В британском парламенте уже потребовали от премьера Бориса Джонсона присоединиться к американской инициативе «без всяких «если», «но» и других оправданий».

Не исключено, что дипломатический бойкот поддержит Канада и еще несколько американских союзников – но на этом все. Лидеры Европейского союза – Франция, Германия – о бойкоте пока ничего не говорят. Ведь одно дело – критиковать КНР за нарушения прав человека, а другое – рисковать многомиллиардными контрактами с Китаем, а также ограничением доступа европейских товаров на китайский рынок. Тем более сейчас, когда национальная экономика должна восстанавливаться от последствий коронавируса.

В итоге если не произойдет каких-то радикальных инцидентов (наподобие войны в Тайваньском проливе, вариант которой «под Олимпиаду» тоже исключать нельзя), то Игры станут триумфом Китая и товарища Си. А «визитный бойкот» США станет имиджевым поражением самих Соединенных Штатов.