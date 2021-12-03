Страх Америки перед Китаем помогает России

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3 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 22:40  |  vz.ru
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Российский СПГ обнажил двойные стандарты «зеленой» Европы

Россия к 2030 году сможет производить порядка 120 млн тонн СПГ в год Владимир Песня/РИА Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон удивил своим запретом французским банкам инвестировать в завод по производству сжиженного газа «Арктик СПГ-2» на Ямале якобы по экологической причине. Такие запреты находятся на грани с наложением санкций. Российскому СПГ-заводу от этого ни холодно ни жарко. От желающих вложиться в столь перспективный проект, где поставки СПГ расписаны на два года вперед, отбоя нет.  Подробности...
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Как соратники Ельцина уничтожили КГБ

От КГБ СССР осталась только символика Малышев Николай/ТАСС
Ровно тридцать лет назад ушла в небытие организация, наводившая страх на половину планеты – Комитет государственной безопасности СССР. Почему столь могущественная структура оказалась бессильной против пришедших в 1991 году к власти политиков и как выглядел хаос, наступивший в стране в результате этой реформы? Подробности...
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Как стали легендой советские подлодки проекта 613

С-189 - лодка-музей в Санкт-Петербурге Руслан Шамуков/ТАСС
Ровно семьдесят лет назад, 2 декабря 1951 года, в состав Военно-морского флота СССР вошла самая первая подводная лодка проекта 613. Какое отношение к созданию этого корабля имели немецкие инженеры и какую важнейшую для СССР задачу смогли решить сотни этих подлодок, построенных во времена холодной войны? Подробности...
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Китай обнулил Литву

Экономические потери от ссоры с Китаем Литва надеется возместить политическими бонусами от Запада Reuters
Литвы для Китая больше не существует. Во всяком случае, в таможенном реестре КНР. В результате Вильнюс потерял возможность продавать свои товары в Поднебесную. Это произошло сразу же после того, как в литовской столице открылось представительство Тайваня. Эксперты говорят, что хотя Литва и получит помощь от ЕС или США, эта компенсация не сравнится с долгосрочными убытками от потери китайского рынка. Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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"Зеленой" энергетике Германии нужен "Северный поток – 2"

Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
Потребность Германии в природном газе в ближайшее время будет только расти, и газ этот будет в первую очередь российским – уже просто потому, что возможности переключиться на других крупных поставщиков у немцев пока нет и в обозримом будущем не будет. Подробности...
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Инвалидность изоляцией не лечится

Вероника Леонтьева
Вероника Леонтьева, руководитель направления помощи людям с инвалидностью Синодального отдела по благотворительности Русской Православной Церкви
В России сегодня около 600 психоневрологических интернатов, в них проживают более 155 тысяч человек. И практически каждый из них может жить полноценной жизнью и приносить пользу себе и обществу. Но не живет и не приносит. Подробности...
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Украина стала Меккой для нацистов всего мира

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Ультраправые по-прежнему остаются особой опричной кастой, неприкосновенной для украинских законов, а Зеленский заигрывает с этой зигующей публикой, пытаясь заработать ее симпатии. Подробности...
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Меркель проводили на пенсию музыкой из ГДР и факелами

В Берлине во дворе министерства обороны прошла церемония прощания с покидающей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн и марш. Кроме того, по традиции зажигаются факелы
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Сибирячки встретили приход зимы в купальниках и катанием на сап-досках

Жители Новосибирска устроили акцию «Белые пляжи Сибири» в честь прихода зимы. Несмотря на мороз, сибирячки организовали заплыв на сап-досках в купальниках и провели фотосессию на фоне Оби. Акция проходит уже несколько лет и приобрела популярность
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Умер певец и композитор Александр Градский

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Страх Америки перед Китаем помогает России

    Отношения США и Китая все более осознаются как ключевые на этой планете
    		   3 декабря 2021, 22:00
    Фото: REUTERS/Carlos Barria
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Американцы все меньше боятся Россию, и все больше – Китай. По крайней мере, соответствующие результаты показывают социологические опросы. Почему настроения жителей США меняются столь заметно, как на происходящее влияют американские власти – и каким образом Россия может использовать все это в своих интересах?

    В СМИ есть такое понятие – «эхо-камера». Это когда находишься в закрытой системе или сообществе, и твои идеи со взглядами усиливаются за счет постоянного дублирования этих взглядов другими участниками системы. В какой-то момент возникает впечатление, что весь окружающий мир думает так, как твои товарищи по «эхо-камере».

    Ровно такое же впечатление создается у читателей западных СМИ по российской тематике. Львиная доля статей носит алармистский характер, Москва там позиционируется как главный враг – причем не только Соединенных Штатов, но и всей западной цивилизации. Североатлантический альянс объявляет Россию основной угрозой, Соединенные Штаты накапливают войска в Восточной Европе, а украинцы и немножко прибалты активно эксплуатируют антироссийские страхи.

    Однако реалии восприятия России в американском обществе несколько отличаются от тех, которые рисует западная пропаганда. И увидеть эти реалии можно на примере трех опросов Фонда Рейгана: 2018, начала 2021 и ноября 2021 года.

    На первый-второй...

    В 2018 году реальность более-менее соответствовала состоянию «эхо-камеры». 73% американцев называли Россию «угрозой». Более того, она воспринималась как главная угроза – 30% респондентов назвали ее таковой. На втором месте был Китай с 21%, затем Северная Корея с 18% и Иран, за который проголосовало лишь 7% респондентов.

    В начале 2021 года, однако, ситуация изменилась. Да, Россию еще считали угрозой (таковой ее назвали 69% американцев), однако она потеряла пальму первенства. По состоянию на начало года 37% американцев называли главной угрозой Китай, тогда как Россия сместилась на второе место с 16% (то есть почти двукратное падение). У КНДР и Ирана было соответственно 15% и 8%.

    Взлет Китая объясняется очень просто. «Он отражает тот дискурс, тот нарратив, который существует в США как минимум с 2018 года, когда Вашингтон резко изменил свою политику в отношении Китая в сторону однозначной конфронтации. Американские власти идентифицируют Китай как главного противника, главную угрозу США. И действительно, Китай – единственная страна мира, которая бросает вызов американскому первенству и может сделать США «державой номер два» в технологическом и военном отношении», говорит газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

    Это признают не только американские эксперты, но и даже высокопоставленные политики. Они говорят о потере американцами технологичного преимущества. А причина тому – во многом устаревший в США подход к научным исследованиям, где упор делается на объемах выделяемых средств, а не на технологических изысках как таковых. «Даже одно проваленное испытание новой технологии может повлечь за собой серьезные последствия для карьер офицеров. Такое отношение сдерживает инновации и побуждает использовать старые проверенные технологии, которые не способны противостоять современным угрозам», – возмущается лидер республиканцев в комитете по вооруженным делам палаты представителей американского Конгресса Майк Роджерс.

    Неудивительно, что в США пошла массовая информационная мобилизация против КНР. «Началась накрутка антикитайского дискурса. Китай обвиняется во всех смертных грехах (в том числе и геноциде против жителей Синьцзян-Уйгурского автономного округа КНР), резко усиливается экономический нажим на КНР (причем количество антикитайских санкций с большим отрывом превосходит количество антироссийских)», –  продолжает Дмитрий Суслов. Именно поэтому число американцев, называющих Китай угрозой (не главной, а просто угрозой), выросло с 2018 к началу 2021 года на 12% пунктов – с 55 до 67%.

    Демократы сдались

    Правда, Россия сместилась на место «врага номер два» не по всем категориям респондентов. Демократы еще держали марку – 28% респондентов, считающих себя приверженцами Демократической партии, поставили Москву на первое место (28%), а Пекин на второе (20%). Для сравнения, как у республиканцев расклад был соответственно 55% и 6%, а у беспартийных – 39% и примерно 9%.

    Республиканцы даже Иран и Северную Корею боялись больше, нежели Россию.  Во многом, конечно, из-за перегибов использования России для внутриполитической борьбы. «Республиканцы в массе своей не верили в российский фактор на выборах 2016 года, называли RussiaGate провокацией против Трампа», – говорит Дмитрий Суслов. Но вот демократы к моменту прихода Байдена продолжали верить в то, что Россия вмешивается в американские выборы и всячески пытается навредить США.

    Казалось бы, при Байдене (пришедшем на смену «русскому агенту Трампу») они должны были лишь утвердиться в своей вере. Однако ноябрьский опрос зафиксировал их капитуляцию. 44% демократических респондентов (то есть более чем в два раза большее, чем в начале 2021 года) уже поставили Китай на место главной угрозы. Среди республиканцев этот показатель вырос до 64%, независимых – до 44%.

    В итоге 52% американцев сейчас считают, что главная угроза их стране сейчас исходит из Китая, и лишь 14% отдают это сомнительное лидерство России. Причем Москва вполне может скатиться со второго на третье место – ей в спину уже дышит вотчина Ким Чен Ына с 12% голосов.

    «С уходом Трампа резко сократилось использование России в качестве инструмента американской внутриполитической борьбы. Если в период Трампа фактор России был главным орудием в руках его оппонентов, то сейчас Москву используют гораздо менее активно. Она начинает восприниматься как внешнеполитический вызов и второй соперник США, вставая тем самым на «свое место» в общественном видении, – поясняет Дмитрий Суслов. – Более того, администрация Байдена хочет даже ослабить антироссийский дискурс в США (он мешает Белому дому наладить отношения с Германией и о чем-то договариваться с Россией, будь то Украина или контроль за вооружениями)».

    Если расценивать ситуацию с точек зрения интересов России (именно России, а не отдельных отечественных политиков, которым нравится статус страны как главной занозой в американских планах), то она скорее оптимистичная. Чем меньше внимания США будут уделять Москве, чем меньше будут пытаться консолидировать американскую публику и западное общество на антироссийских началах, тем лучше.

    С другой стороны, РФ все-таки враг. «Большая часть элит не рассматривает Россию угрозой номер один, не означает, что Россия не воспринимается в качестве противника номер два – идеологического, геополитического, военного. Так что элиты не предрасположены идти Москве на уступки. Они хотят продолжать конфронтацию с Кремлем – но не эскалировать ее до той степени, когда она нанесет удар по американским интересам или усилит российско-китайское военно-технологическое партнерство», – говорит Дмитрий Суслов.

    Вот в этом коридоре возможностей, по всей видимости, Владимир Путин и Джозеф Байден попытаются провести свои переговоры, которые, по некоторым данным, должны пройти в первой декаде декабря. Благо оба президента не находятся ни в каких эхо-камерах и прекрасно осознают реальные расклады.


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