Байдена из-за России поставили в позу Ван Дамма

Взгляд
30 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 23:15  |  vz.ru
Разделы

«Черная пятница» вскрыла необычное поведение россиян и иностранцев

Россияне стали покупать больше продуктов питания, чего не было в прошлую распродажу Сергей Бобылев/ТАСС
В 2021 году «черная пятница» выявила много необычных трендов. Начиная с того, что россияне стали скупать продукты питания наравне с телевизорами и смартфонами, чего в прошлом году еще не было. И заканчивая тем, что нарастить оборот российским онлайн-магазинам помогли также иностранные покупатели. Наконец, вкус товаров со скидками распробовали и в регионах, а не только в столицах. Откуда растут ноги у этих трендов? Подробности...
Перейти в раздел…

США подставили Украину под удар Китая

Желание угодить США в споре с Китаем обернется для Украины не только потерей денег Иван Николаев/ТАСС
Китайцы потребовали от Украины более 4,5 миллиарда долларов компенсации в арбитражном суде в Гааге. Киев ранее под давлением США сорвал сделку с китайскими инвесторами по авиастроительному предприятию «Мотор Сич». Как изменятся отношения двух стран на фоне судебной тяжбы и что будет с Украиной, если она ее проиграет? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия получит ядерное преимущество над НАТО

Новый «Белый лебедь» способен нанести врагу неотвратимые удары на море и на суше Марина Лысцева/ТАСС
Российские военные планируют испытать Ту-160М новой сборки – обновленный вариант стратегического ракетоносца с изменяемой геометрией крыла, известного как «Белый лебедь». Разработку «Туполева» успели оценить не только в наших ВКС, но и за океаном. Какие свойства «стратега» вызвали беспокойство американцев и какие вооружения он сможет нести, помимо традиционных? Подробности...
Перейти в раздел…

Госдеп провалил женевские договоренности Путина и Байдена

В Женеве президенты Путин и Байден договорились нормализовать работу посольств России и США, но Госдеп помешал этому Михаил Метцель/ТАСС
Посол России в США заявил о фактической высылке российских дипломатов, обвинив Вашингтон в искажении фактов и проведении политики по разъединению семей работников МИД. В Госдепе заявили прямо противоположное: отъезд дипломатов – не карательная мера, а стремление к «большему паритету» в отношениях. Кто прав и как дальше будут развиваться дипломатические отношения России и США? Подробности...
Перейти в раздел…

«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
Перейти в раздел…

Как Beatles писали свои песни

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Для тех, кто понимает, на чем основана вся современная поп- и рок-музыка, это фантастически интересно, буквально каждая деталь. А главное, и это просто до шевеления оставшихся волос на голове – впервые показан в деталях процесс написания песен The Beatles. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Почему США не признают поражение в борьбе против «Северного потока – 2»

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Отмена американских санкций против «Северного потока – 2» будет похожа на разрешение фараона солнцу вставать на востоке. Но других вариантов минимизировать ущерб американской глобальной стратегии от российской победы у США все равно нет. Подробности...

Джоан Роулинг стала врагом народа

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Большинство активистов, поддерживающих ЛГБТ-идеологию – натуралы. Идеология – это не про секс и не про права человека. Это про тоталитарную власть диктовать другим людям, во что они должны верить и как поступать. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
Перейти в раздел…

Украина требует репараций от Германии

«Омикрон» перепугал планету

Острый кризис в Турции

Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

Умер певец и композитор Александр Градский

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
Подробности...

Российские школьники установили абсолютный рекорд на Международной олимпиаде по астрономии

Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
Подробности...

В Лос-Анджелесе показали будущее мирового автопрома

Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
  • Да

  • Нет
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
  • Уменьшились

  • Увеличились

  • Остались на прежнем уровне
Как часто на вашем столе присутствует красная икра?
  • Каждый день

  • Не каждый день, но регулярно

  • Изредка, по праздникам

  • Никогда
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Цена нефти марки Brent упала до 68 долларов за баррель
    Лукашенко заявил, что его поездка в Крым станет признанием полуострова российским На новогодние праздники россиян призвали не выезжать за рубеж СМИ: Новым послом Молдавии в Москве станет сторонник сближения Кишинева и ЕС Возбуждено дело из-за высоких цен в ресторанах и кафе аэропорта «Шереметьево»
    Стало известно о готовности «Белавиа» совершать полеты в Крым Определен порядок возвращения россиян из стран, где выявлен «омикрон»-штамм В минфине США сочли уместным давление на Россию из-за Украины Газпром запустил российский аналог соцсети TikTok
    Лукашенко о полетах «Белавиа» в Крым: А разве мы не летаем? Rolling Stone: ФБР получает данные пользователей WhatsApp в реальном времени Власти украинского Первомайска отстояли название города от декоммунизации Вассерман: Зрители «Поля чудес» узнают себя в участниках передачи

    Главная тема


    Россия нашла ответ на развертывание сил НАТО у своих границ

    повышенная заразность


    Срок действия ПЦР-тестов на COVID сокращают до 48 часов из-за «омикрона»

    зона конфликта


    Шарий: Мать главы СНБО Данилова проживает на территории ЛНР

    российский хоккеист


    Губерниев запустил флешмоб в поддержку хоккеиста Панарина

    Видео

    Новый штамм ковида


    Почему «омикрон» заставил паниковать весь мир

    балет «Щелкунчик»


    «Культура отмены» дошла до сокровищ русской культуры

    товары со скидками


    «Черная пятница» вскрыла необычное поведение россиян и иностранцев

    «Белый лебедь»


    Россия получит ядерное преимущество над НАТО

    сделка по «Мотор Сич»


    США подставили Украину под удар Китая

    индекс цитируемости


    Юлия Лемарк: Нет такой цели – просто сказать правду

    отсутствие миропорядка


    Дмитрий Дробницкий: Третья мировая война уже идет

    досидеть до конца


    Глеб Простаков: Зеленский проигрывает медиавойну с олигархами

    на ваш взгляд


    Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?

    Байдена из-за России поставили в позу Ван Дамма

    Президенту США приходится искусно лавировать между противниками и сторонниками
    		   30 ноября 2021, 23:15
    Фото: REUTERS/Ints Kalnins
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Ужесточат или же ослабят Соединенные Штаты свою политику противостояния с Россией? Прямо сейчас различные аналитики в Вашингтоне советуют президенту Байдену две прямо противоположные линии поведения в данном вопросе. Какую из них выберет глава Белого дома и какие главные ошибки допускают американские аналитики?

    Президент США Джозеф Байден в последнее время очень напоминает американского актера Жан-Клода Ван Дамма в рекламе одного из производителей грузовиков. Ван Дамм там сидит на растяжке, обе его ноги покоятся на двух грузовиках, которые разъезжаются и съезжаются. Выглядит очень круто и красиво, однако сам Жан-Клод оказывается в крайне уязвимой позиции.

    Во-первых, потому, что его безопасность полностью зависит от синхронного и аккуратного движения грузовиков – малейшее отклонение одной из машин влево или вправо приведет к падению. Во-вторых, игрок абсолютно статичен. Опираясь на две находящиеся далеко друг от друга опоры, он не может двигаться и лишается свободы маневра. Важнейшего элемента для победы – как в спорте, так и в международных отношениях.

    Собственно, ровно в таком положении с политической точки зрения сейчас находится президент Байден. Дело в том, что американский президент не является полновластным сувереном а-ля Ким Чен Ын или Туркменбаши II. Не является он и бунтарем, который пытается навязать свои правила игры. Нет, Байден – системный игрок. Его политика – квинтэссенция основных точек зрения, которые курсируют у демократов и немножко у республиканцев в Конгрессе, в Белом доме, а также в академических кругах. В том числе точек зрения о том, в какой степени Соединенным Штатам необходимо конфликтовать с Россией – и в какой степени сотрудничать с ней.

    Обычно в этом нет ничего страшного. Компромиссный подход к политике всегда позволял придерживаться центристских позиций, а также проводить двухвекторную линию. Например, с одной стороны, регулярно обвинять Россию в стремлении вторгнуться на Украину и вообще в Европу, а с другой – пытаться наладить с Москвой диалог. Говорить о санкциях – и в то же время нивелировать их.

    «Пока российские войска скапливаются на границе с Украиной, вызывая опасения по поводу нового вторжения, администрация Байдена незаметно лоббирует своих союзников из числа демократов на Капитолийском холме, дабы они убрали санкции в отношении вызывающего споры российского газопровода «Северный поток – 2» из оборонного бюджета», – возмущается издание Foreign Policy. Речь идет прежде всего о таких санкциях, которые Байден не сможет отменить через специальную президентскую процедуру (т. н. waiver) и которые вполне могут спровоцировать новый виток российско-американской эскалации.

    Проблема, однако, в том, что баланс по линии «и нашим, и вашим» может рухнуть. Грузовики начали постепенно разъезжаться.

    «Грузовик сотрудничества с Москвой» идет прямо. В нем присутствуют мысли о необходимости прекращения бессмысленной конфронтации, о риске начала ядерной войны. «Если вы думали, что два триллиона долларов и 6000 американских жизней, заплаченных за окончание без победы 20-летнего сражения в Афганистане, являются непомерно высокой ценой, то еще не видели по-настоящему непомерно высокую цену. Издержки и потери США в войне с ядерной Россией станут катастрофичными. В такой войне невозможно победить, и не стоит жертвовать жизнями американцев ради ее ведения», – пишет Fox News. Есть в грузовичке и мысли о необходимости уважения к российским интересам (поскольку «веками Украина рассматривалась Россией как буфер безопасности от вторжения иностранных войск»), а также о том, что излишняя конфронтация с той же Москвой отвлекает Байдена от самого важного внешнеполитического направления – Восточной Азии.

    Однако в данном грузовичке не так много топлива. Лица, призывающие к реалистичному подходу в отношении Москвы, подвергаются в Штатах гонениям и обвинениям либо в слабости, либо чуть ли не в работе на русских. Этакий маккартизм XXI века.  

    Второй же грузовик – «грузовик конфликта» – постоянно уходит вправо. Те, кто призывает к давлению на Россию, с каждым месяцем требуют все более жестких мер. «Сдерживание и устрашение были в XX веке успешными стратегиями против военной сверхдержавы с неустойчивой политической системой и экономикой. Как же сейчас сдерживаются Китай и Россия? Никак», – возмущается Харлан Ульман из Атлантического совета.

    По мнению Джона Болтона (одного из самых «ястребиных» политиков администрации Буша-младшего), слабость Байдена приводит к усилению комплексной стратегии РФ по захвату всего постсоветского пространства. А значит, Америка должна действовать решительно – вплоть до вмешательства НАТО в приднестровский конфликт и новой волны расширения НАТО.

    Ну и наконец не отказываться от готовности первой нанести ядерный удар в случае «российского военного вторжения в Европу».  

    Проблема с радикальным грузовичком даже не в том, что его советы оторваны от реальности – та же стратегия Джона Болтона по Приднестровью вполне имеет право на существование. Они в том, что радикалы зачастую намеренно искажают российскую линию поведения и ее последствия. Причины искажения могут быть разные – ангажированность, русофобия, банальная внешнеполитическая инерция. Однако само наличие этого искажения крайне опасно. В том числе для самих Соединенных Штатов.

    Так, по мнению Стивена Пайфера из Брукингского института, Россия сейчас наносит одновременно три удара по Западу: через созданный Москвой энергокризис в Европе, через созданный Минском и Москвой миграционный кризис в Европе, а также через концентрацию российских войск на границе с Украиной.

    Удар действительно наносится, однако Кремль не является его организатором. Энергокризис возник из-за крайне неудачной энергетической политики самого Евросоюза. Миграционный стал следствием ошибок Запада на Ближнем Востоке и «итальянской забастовки» Александра Лукашенко (отказавшегося мешать мигрантам ломиться в Европу через белорусскую территорию). Перемещение российских войск по российской территории если уж и может обсуждаться, то в контексте радикальных заявлений украинского руководства и их намерения возобновить войну в Донбассе.

    Однако господин Пайфер не останавливается на ошибочном анализе поведения – основываясь на нем, он делает еще и неверные выводы о последствиях этих «новых сталинских ударов». По мнению господина Пайфера, все они приведут скорее не к победам, а к ущербу для Москвы. Хотя на самом деле все наоборот.

    Например, использование газа как оружия якобы поставило под вопрос репутацию России как надежного поставщика, и «европейские государства могут начать понимать, в каком уязвимом положении они находятся благодаря зависимости от российских энергоносителей». Хотя на самом деле все как раз наоборот. Нынешний кризис возник из-за искусственного препятствования наращиванию российского газового экспорта в ЕС, провалов в альтернативной энергетике и чрезмерных надежд на поставки американского СПГ (который отправлялся на премиальные рынки Восточной Азии). Так что этот кризис вполне может открыть глаза всем тем, кто на протяжении последних лет выступал за укрепление сотрудничества с Газпромом – в том числе и не желал отказываться от долгосрочных контрактов на поставки трубопроводного газа.

    С последствиями миграционного кризиса у Пайфера тоже все не совсем точно. По его мнению, кризис приведет к новым санкциям ЕС против Белоруссии, «и чем сильнее будут эти санкции, тем больше Лукашенко будет просить у Москвы финансовой помощи – что не сильно понравится Путину». Однако проблема в том, что чем сильнее будут эти санкции, тем больше Лукашенко будет зависеть от России и тем меньше у него останется шансов для возвращения «многовекторной политики по-белорусски», которая на деле превращалась в попытку маневрировать между Москвой и Брюсселем.

    Наконец, вторжение на Украину, как пишет Пайфер, приведет для РФ к большим жертвам среди российских военнослужащих, новым санкциям и срыву переговорного процесса с Байденом. Все было бы так, если бы Москва действительно собиралась вторгаться на Украину. В реальности если где война и начнется, то в Донбассе, и начнется она с украинской агрессии, которую будут отражать военнослужащие ДНР и ЛНР с российскими добровольцами. И никаких оснований лезть в этот конфликт у американцев (что бы там не говорили из радикального грузовичка) – нет.

    Соответственно, Байдену сейчас нужно принять решение. Он может попытаться удерживать «грузовичок конфликта» от ухода вправо (что крайне сложно – у нынешнего президента для этого недостаточно политических мышц). Может позволить грузовику уйти вправо – и тогда рухнет на дорогу.

    Наконец может просто выбрать, на какой грузовик встать. Либо на радикальный – и тогда, введя жесткие меры по сдерживанию России, получить полномасштабную холодную войну, в любой момент рискующую стать горячей. Либо встать на адекватный грузовичок и, отбившись от атак радикалов, попытаться выстроить с Москвой какие-то более-менее конструктивные отношения.

    В любом случае перед принятием решения Байдену стоит пересмотреть русский ответ на ролик Ван Дамма. Там, где солдат российской армии делает растяжку на разъезжающихся стволах танков.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •