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10 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 09:59  |  vz.ru
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Как разбогател бюджет России

Бюджет заработал в этом году на 5 трлн рублей больше Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС
В 2021 году произошел резкий рост доходов федерального бюджета на целых пять триллионов рублей. Это уникальный показатель. Вместо дефицита бюджета страна получила приличный профицит. Как получилось, что российский бюджет показал такую доходность в условиях второго года пандемии? Нефть и газ – важные, но не единственные источники доходов казны.  Подробности...
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Путин и Байден договорились договариваться

Российская сторона оценила разговор как откровенный и деловой Михаил Метцель/POOL/ТАСС
Переговоры между президентами России и США продолжались более двух часов, включив в себя обмен как откровенными мнениями, так и шутками. Главных моментов два: вопрос гарантий от НАТО, которые требует Россия, и участие США в урегулировании на Украине. Все прошло скорее хорошо, чем плохо, но в первые минуты после завершения беседы лидеров казалось иначе – что плохо все или почти все.  Подробности...
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Бороться с ковидом мешает «мозговой вирус»

Антипрививочники выступают против мер, которые власти принимают в целях борьбы с ковидом Zuma/ТАСС
Конспирологические настроения по поводу ковида можно сравнить с «мозговым вирусом». Это ментальная программа, построенная по технологиям создания компьютерных вирусов, чтобы подпитывать движение антиваксеров, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт российской IT-индустрии Игорь Ашманов. Подробности...
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Запрет магии в Азербайджане подает плохой пример

Государственная война с мистикой может быть частью дальнейшего укрепления личной власти Алиева president.az
В Азербайджане готов к принятию закон, который запретит СМИ «пропагандировать» экстрасенсов, медиумов, гадалок и парапсихологов, а по факту вообще упоминать об их существовании. Зачем это нужно президенту Ильхаму Алиеву? И стоит ли России последовать примеру Азербайджана, ограничив информационные возможности «мистических шарлатанов»? Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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России пора избавиться от иллюзий по поводу Германии и Австрии

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В Германии и Австрии пришли к власти новые правительства, которые явно станут для России менее удобными. Однако разногласий между нами значительно больше, чем точек соприкосновения, и нет никаких оснований считать немецкоязычные страны «понимающими партнерами». Подробности...

Нужно ли России восстановить СССР

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Для России прочертить линии «свой – чужой» сложно, даже если из стран-соседей уедут все русскоязычные соотечественники. Но меняются поколения, через 15–20 лет Россия будет более хладнокровно подходить к соседям. Подробности...
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Простить Ленина, простить Сталина, всех простить

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Мы должны научиться прощать! Как каждый из нас должен научиться прощать тех, кого он считает своим врагом. И это, в отличие от публичных национальных покаяний, станет живым инструментом излечения. Подробности...
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    Запрет магии в Азербайджане подает плохой пример

    Государственная война с мистикой может быть частью дальнейшего укрепления личной власти Алиева
    		   10 декабря 2021, 09:40
    Фото: president.az
    Текст: Дмитрий Бавырин

    В Азербайджане готов к принятию закон, который запретит СМИ «пропагандировать» экстрасенсов, медиумов, гадалок и парапсихологов, а по факту вообще упоминать об их существовании. Зачем это нужно президенту Ильхаму Алиеву? И стоит ли России последовать примеру Азербайджана, ограничив информационные возможности «мистических шарлатанов»?

    Азербайджанский парламент из тех, где самодеятельность не приветствуется: случайных законов туда не вносят, а если внесли – будут принимать. Система власти президента Ильхама Алиева не то чтобы совсем закрытая, как в КНДР, но малопрозрачная. Поэтому о ее решениях можно уверенно говорить, что идут они с самого верха, а чем президент Алиев их мотивирует, остается только гадать, как и в случае с его походом против экстрасенсов

    Но если это «сигнал», он совсем необязательно хороший.

    Еще пять лет назад Госкомитет по работе с религиозными образованиями и МВД Азербайджана провели рейды по выявлению гадалок, но все закончилось воспитательными беседами. Теперь страна продвинулась в борьбе с магическим дальше – в область права, что может свидетельствовать в пользу исламизации азербайджанской власти или того, что власть действует по наущению исламистских сил.

    В Коране есть аят, осуждающий колдовство и гадание. Христианство тоже относится к подобной деятельности с осуждением, но со времен инквизиции церковь стала значительно гуманнее и потеряла значительную часть своего влияния на политику.

    Не так в тех мусульманских странах, где путь власти по-прежнему определяют духовные особы. Гадалки, ясновидящие, парапсихологи и прочие вне закона и в суннитско-ваххабитской Саудовской Аравии, спонсирующей исламистские тенденции по всему миру, и в Исламской республике Иран – одном из четырех, наряду с Азербайджаном, шиитских государств мира и самым влиятельным из всех.

    Другое дело, что Ильхам Алиев не давал поводов сомневаться в том, что он сугубо светский правитель, который при формальной принадлежности к исламу руководствуется материалистичным видением.

    Даже в Турции выраженного исламиста Реджепа Тайипа Эрдогана гадать на картах и писать об этом в газетах пока что не запрещали, а ведь именно Анкара претендует на то, чтобы задавать цивилизационные тренды в Баку и играть при нем роль «старшего брата» (и у нее это в основном получается).

    В то же время Азербайджан пусть и просвещенная, но все-таки автократия. И как бы смешно это ни звучало, государственная война с мистикой может быть частью дальнейшего укрепления личной власти Алиева.

    Гадание с ворожбой – сфера, которую в демократических странах власти просто не замечают, но в авторитарных своя атмосфера: там экстрасенсам спуску не дают.

    Иногда это может быть следствием так называемого естественного развития авторитаризма, когда власть пытается поставить под полный контроль все, что может, и постепенно запрещает то, что не контролирует.

    Иногда это проистекает от убежденности лидера в своей цивилизационной миссии. Например, некоторые просоветские (то есть, как правило, чуть-чуть марксистские) африканские диктаторы запрещали в своих странах шаманизм, а астрологию с парапсихологией можно отнести к той же категории знания.

    Туркмения, где ворожей и астрологов запретили уже очень давно, пример и первого, и второго типа. Максимальный контроль государства над обществом уже давно стал там самоцелью. В то же время для ее президентов характерно просвещение через запреты. Часто это выглядит деспотией, но иногда с пользой таких запретов невозможно спорить. Как, например, тогда, когда Туркменбаши велел всей нации ценить белые зубы и не вставлять золотые, что становилось модным даже среди туркменских подростков. 

    В число тех стран, где медийное и общественное пространство зачистили от магического, также входит Таджикистан, где система власти пока что ближе к азербайджанской, чем к туркменской. Восток – дело тонкое, и относиться к гадалкам-ворожеям там могут как угрозе разного типа – политической, информационной или просто культурной, как в истории с золотыми зубами.

    В России не та система власти, чтобы брать пример с Азербайджана, и не та система ценностей, чтобы рассматривать астрологов или парапсихологов как серьезных конкурентов в борьбе за умы. Отдаленно похожий законопроект о запрете рекламы магических услуг в СМИ был внесен в Госдуму в 2016-м и имеет там своих лоббистов вроде депутата Виталия Милонова, но «лег под сукно» – и пока нет признаков, что его оттуда достанут.

    Гадалок, астрологов, экстрасенсов и прочих их «коллег» есть за что недолюбливать. Можно найти логику в том, чтобы воспринимать их как мошенников и с юридической точки зрения тоже. Но такую же логику можно применить к фокусникам или актерам.

    Рациональным представляется относить и тех, и других, и третьих к области шоу-бизнеса, когда человек добровольно платит за впечатление от иллюзии. Это давно поняли на российском телевидении, сняв неприличное количество сезонов «Битва экстрасенсов», в число участников которой регулярно попадаются провинциальные актеры.

    Кроме того, гадалки и ясновидящие проходят по части оказания психологической помощи населению. Этот бизнес, как и любой другой, заточен на привлечение клиента, а клиент не будет добровольно ходить туда, где его ждет стресс. Поэтому клиентам чаще сулят что-то приятное или интересное, видят удачу в изгибе ладони, долгую дорогу в картах и красивого избранника в пятнах кофе. Если это помогает кому-то верить в себя и в светлое будущее, если обеспечивает мотивацию и дофамин – пусть это существует.

    Возможно, в том числе и «утолением печалей» объясняется взрыв интереса ко всему мистическому в ходе развала СССР, когда советский материалистический человек из «самой читающей страны мира» вдруг начал «заряжать» тазики с водой перед телевизором с шарлатаном на экране. В тяжелое для страны и общества время магическое и непознанное отвлекало, давая надежду на то, что рубцы рассосутся, а чакры откроются, после чего наконец-то станет лучше жить.

    «В том числе и этим», поскольку главная причина – падение авторитета и моральное банкротство власти, которая годами насаждала материализм, но, как выяснилось в «перестройку», регулярно врала, а значит, могла врать и про материализм тоже. Именно это сомнение проложило дорогу Джуне, Чумаку и Кашпировскому

    Учитывая все особенности азербайджанского режима, нельзя исключать того, что запрещаемым ныне гадалкам и ворожеям в будущем уготован такой же взрыв популярности.

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