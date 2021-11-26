США собирают силы для длительной осады России

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26 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 16:54  |  vz.ru
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В чем секрет китайского автомобильного чуда в России

Россияне начали активно скупать китайские автомобили Сергей Коньков/ТАСС
Пандемия перевернула автомобильный рынок России с ног на голову: рынок покупателя ушел в прошлое, правила диктуют продавцы, констатируют эксперты. Дефицит живых машин вернул бизнес по продаже виртуальных очередей. Продажи падают уже четыре месяца подряд, но рост цен и не думает останавливаться. В этом автомобильном апокалипсисе на коне оказались китайские марки. Как им это удалось? Подробности...
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Восстановление престижа ФСИН поручили «жесткому» генералу МВД

Перед новым главой ФСИН стоит крайне сложная задача – навести порядок в ведомстве Пресс-служба МВД РФ/ТАСС
Владимир Путин уволил Александра Калашникова с поста главы Федеральной службы исполнения наказаний. Его место занял генерал МВД Аркадий Гостев. В Совете Федерации не исключили, что уход Калашникова связан с недавним скандалом вокруг пыток саратовских заключенных. Что известно о новом руководителе ФСИН и сможет ли он восстановить репутацию пенитенциарной системы? Подробности...
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Судьба единственного российского авианосца зависит от роботов

Палубный беспилотный заправщик MQ-25 «Стингрей» – пример уже серийного корабельного БПЛА Boeing/YouTube
Всё новые подробности появляются о третьем – перспективном – индийском авианосце, который, предположительно, будет называться «Вишал» («Гигант»). По данным СМИ, ссылающихся на источник в Минобороны Индии, на корабле планируется разместить инфраструктуру для применения беспилотных летательных аппаратов. России эта идея тоже могла бы весьма пригодиться – и вот почему. Подробности...
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Новые власти Германии надеются на российскую молодежь

Олаф Шольц (второй слева) – без пяти минут новый канцлер Германии Bildgehege/Imago/ТАСС
«К власти в Германии пришли поборники примата либеральных ценностей». Такими словами эксперты оценивают итоги долгих переговоров, которые привели наконец к формированию нового немецкого правительства. Как Берлин после Меркель будет строить отношения с Россией и почему он хочет дать безвиз молодым россиянам? Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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Россия и Армения по-разному видят будущее Кавказа

Иса Джавадов
Иса Джавадов, Историк, востоковед
Ряд политических сил в Армении сводят конструктивный нейтралитет России во второй карабахской войне и ее мирные инициативы к продолжению дискурса «предательского Карсского договора 1921 года». Подробности...
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Американская элита считает, что у преступности есть раса

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если кто-то думал, что расовый вопрос в США самоликвидировался после ухода с поста президента Дональда Трампа, то он ошибался. Расовые проблемы в стране только усугубляются – и отравляют американскую систему. Подробности...
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Китай будет долго наказывать Литву

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Давление Пекина на Литву, которая доставляет достаточно много хлопот и самой России, неизбежно станет фактором российской политики на европейском направлении. Подробности...
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Острый кризис в Турции

Расизм в русском балете

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Молдавию отключают за неуплату

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Российские школьники установили абсолютный рекорд на Международной олимпиаде по астрономии

Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
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В Москве прошел десятый бал дебютанток Tatler

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Как часто на вашем столе присутствует красная икра?
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    США собирают силы для длительной осады России

    Байден меняет подход США к союзникам
    		   26 ноября 2021, 16:35
    Фото: Evan Vucci/AP/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Россия и Китай демонстративно не приглашены на крупнейшее международное мероприятие, организованное Соединенными Штатами – так называемый саммит демократий. Чужими на этом сборище оказались и Турция, и даже Венгрия. Какова реальная цель саммита, почему Москва и Пекин реагируют на него крайне резко – и какие возможности тем не менее он может предоставить России?

    «Истинный лидер не ищет власти. Его призывают», – говорил герцог Лито Атрейдес своему сыну Полу в недавнем блокбастере «Дюна». Вот и сейчас мир, казалось бы, призывает лидера, который должен объединить все страны и вывести их из идеального шторма. Шторма, в котором смешались как старые угрозы (терроризм, угроза большой войны, голод, политическая нестабильность), так и новые (коронавирус, энергетический кризис, разрушение всех глобальных правил игры).

    Однако вместо того, чтобы ответить на этот зов, Соединенные Штаты – страна, позиционирующая себя в качестве мирового лидера – начинают искать власти и тем самым еще больше раскалывают мир. Делают это американцы через исполнение февральского обещания Джозефа Байдена – созыв так называемого саммита демократий.

    Старая идея...

    Казалось бы, в этом решении нет ничего такого. «Идея объединения демократий под началом США не нова. Это отражает их идеологизированный подход к внешней политике и традицию рассматривать демократии как легитимные страны и как естественных партнеров США. Байденовская идея о саммите демократий принципиально ничем не отличается от идеи Лиги демократий, которую продвигал в 2008 году тогдашний кандидат на пост президента США от Республиканской партии Джон Маккейн», – поясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

    Так, Госдеп опубликовал список приглашенных, и в нем оказалось 110 стран и территорий. «Саммит сосредоточится на вызовах и возможностях, которые стоят перед демократиями, а также предоставит площадку лидерам для анонсирования односторонних и многосторонних обязательств, реформ и инициатив в деле защиты демократии и прав человека как у себя дома, так и за рубежом», – поясняют в Госдепе.

    Анонсировать они должны действия по трем направлениям: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и продвижение прав человека. И правозащитники очень надеются на анонсирование по-настоящему серьезных инициатив. «США не могут допустить превращение саммита в поток пустых слов. Вместо этого они должны использовать ситуацию и убедить коллег по демократическому лагерю поддержать защитников прав человека, журналистов и демократических активистов по всему миру», – говорит президент организации Freedom House Майкл Амбрамовиц. Причем поддержать как в политическом плане, так и в финансовом.

    Для самих Штатов же саммит, по словам представителей Госдепа, предоставляет возможность «выслушать, понять и взаимодействовать со многими игроками, чья поддержка и обязательства являются критически важными для глобального демократического обновления». Примерно через год должен пройти новый саммит  – по словам Байдена, для того, чтобы «оценить достигнутый прогресс и проложить общий путь вперед».

    …новое содержание

    Однако проблема в том, что это не просто очередное правозащитное сборище. «Сейчас эта идея приобретает качественно новое содержание, – говорит Дмитрий Суслов. – Та внешнеполитическая парадигма, которая возобладала после окончания холодной войны и заключалась в стремлении распространить демократию на весь остальной мир, а также трансформировать его в соответствии с американскими ценностями, осталась в прошлом. США от нее отказались на обозримую перспективу, и вместо этого они переходят к новой парадигме: консолидации американских партнеров и союзников – прежде всего демократических – вокруг США в противостоянии врагам Америки. В первую очередь Китаю и России.

    Поэтому саммит демократии – это попытка США провести новый глобальный раскол, глобальное размежевание мира. Создать новую биполярность. Где на одном полюсе будут консолидированные демократии во главе с США, а на другом – те страны, которые США считают авторитарными. Те же Россия и Китай».

    Неудивительно, что в Москве и Пекине (которых, естественно, на саммит не пригласили) возмущаются очередным инспирированным США расколом. «Это мероприятие, безусловно, имеет конфронтационную, разобщающую направленность и представляет собой очередное звено в реализации Вашингтоном курса на реидеологизацию международных отношений в духе пресловутой концепции порядка, основанного на правилах, – говорит пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова. – Под лозунгом продвижения демократии США собирают очередной клуб по интересам для противостояния со странами, которые сохраняют стратегическую независимость от коллективного Запада, сохраняют свое суверенное видение справедливого миропорядка, в первую очередь это Россия и Китай».

    В Москве также не собираются мириться с попытками США узурпировать идеи. Например, эксклюзивным правом объявлять одни страны демократическими, а другие – недемократическими.

    «Все больше стран предпочитают сами решать, как жить, не оглядываясь ни на кого. Но такие попытки США предпринимаются, они пытаются приватизировать это слово «демократия». То есть демократией является только то, что соответствует пониманию Вашингтона. Но очевидно, что так быть не может и не должно, такого, собственно, и нет», – заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

    Под его словами подписываются и китайские товарищи, называющие саммит «антикитайской идеологической кликой». «Как солнечный свет разбивается на различные цвета в капле воды, так и демократия не может иметь один цвет или соответствовать лишь определению одной страны», – пишет китайская Global Times. «Действия США еще раз показывают, что демократия является лишь прикрытием и инструментом для достижения американских внешнеполитических задач, подавления других стран, разделения мира», – заявил представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.

    Новые вызовы – новые друзья?

    Не исключено, что Москва и Пекин перейдут от критики к действиям. Да, с одной стороны, саммит вызывает обеспокоенность Кремля. «Он является подтверждением долгосрочности американской стратегии глобальной конфронтации. То есть вне зависимости от конъюнктуры – усиления конфронтации, ее смягчения или желания администрации Байдена эту конфронтацию стабилизировать – Москва рассматривается как долгосрочный враг. Так что речь идет о глобальной конфронтации, новой холодной войне как минимум на несколько десятилетий», – говорит Дмитрий Суслов.

    С другой стороны, саммит предоставляет и естественные возможности. Он позволяет наладить отношения с новыми партнерами.

    Дело в том, что список приглашенных на саммит был весьма специфичным. Там не нашлось места стране НАТО и ЕС Венгрии (хотя поляков, вызывающих не меньшие вопросы по правозащитной тематике, пригласили – видимо, потому, что они лучше справляются с антироссийской повесткой). Нет в списке и другого союзника США по НАТО – Турции.

    Со всего Ближнего Востока пригласили лишь демократичный в своем отношении к палестинцам Израиль, а также пахнущий демократией Ирак. Не позвали ни Египет (ключевого союзника США), ни даже Катар, который принимает на своей территории важнейшую американскую военно-воздушную базу.

    «После того, как весь мир увидел пренебрежение к верховенству закона, усиление исполнительной власти и недоверие к выборам, которые распространились по всем Соединенным Штатам, возникает очень простой вопрос: какое моральное право имеют США читать всему остальному миру о демократии», – возмущается ручное СМИ эмира Катара «Аль-Джазира». Из азиатских стран не пригласили Таиланд, Вьетнам и даже Сингапур, который до сих пор является образцом экономического развития и демократизации с «восточной спецификой».

    Все эти страны, играющие важную роль в американских геополитических планах, сейчас обижены, по словам Дмитрия Суслова, статусом «союзника, но не партнера». А как известно, чем менее значима страна, тем больше в ней гордости. Поэтому Москва с Пекином могут воспользоваться их обидами. Ведь истинный лидер не ищет дружбы – друзья сами его находят.


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