Кто и зачем провоцирует новую войну в Донбассе

Минометы, вертолеты, инструкторы и «Стингеры» – такой пакет военной помощи может получить Украина от США. В западной прессе все чаще звучат сообщения о том, что переброска техники и войск НАТО должна стать ответом на якобы усиление военного присутствия России на границе с Украиной. С какой целью нагнетается антироссийская истерика и к каким последствиям она может привести?

Накануне источники CNN сообщили, что США рассматривают возможность отправки на Украину военных советников и поставки Киеву различных вооружений, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер». Эти шаги, как утверждается, станут ответом на якобы имеющее место наращивание Россией военной группировки на границе с Украиной.

Также в Вашингтоне обсуждается возможность отправки Киеву вертолетов Ми-17, новых противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» и минометов. При этом в статье CNN указывается, что в администрации Джо Байдена нет консенсуса по данному вопросу. Некоторые политики считают, что отправка «Стингеров» и вертолетов может быть расценена Россией как серьезная эскалация конфликта.

Кроме того, официальные лица США ведут переговоры с европейскими союзниками о разработке нового пакета санкций, «который вступит в силу, если Россия вторгнется в Украину», добавляет CNN. При этом европейские политики отказались верить в заявления США о том, что Москва якобы готовит атаку на Украину. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на двух европейских дипломатов.

В Киеве, впрочем, только и говорят о возможном нападении России. Глава местной военной разведки даже спрогнозировал сроки вторжения на Украину – февраль 2022 года (хотя подобные прогнозы не сбывались ни при Порошенко, ни при Зеленском). Также он похвастался применением «Джавелинов» в Донбассе. Правда, в ЛНР подвергли сомнению подобные заявления, а в ДНР назвали их ложью.

Риски начала большого военного конфликта признают и в Москве. В воскресенье Кремль предостерег Запад от сотворения новой беды в Донбассе, а в среду опроверг обвинения в подготовке нападения на Украину и отметил нацеленность Киева на агрессивные действия в Донбассе. Также в России предостерегли Вашингтон от поставок «Стингеров» Украине и призвали не исключать получение Киевом военных систем не только из США, но из других стран НАТО.

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«Это очень опасная поставка, ведь Украина сегодня представляет собой проходной двор для международных преступных группировок, в том числе и для тех, кто занимается незаконным экспортом оружия», – пояснил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

«В итоге коррупция в администрации Зеленского может привести к тому, что «Стингеры» с помощью сложных схем попадут в руки террористов, которые орудуют на территории Европы и Азии. Таким образом «Стингеры» могут применяться на подлетной территории аэропортов для атак на гражданские авиалайнеры, в том числе – российские», – добавляет собеседник.

«Но США понимают, что не смогут в достаточной степени проконтролировать условия хранения и возможного применения оружия, поэтому, я думаю, они не будут поставлять ПЗРК Украине», – добавил аналитик.

«США могут поставить Украине «Стингеры» вместо комплексов Patriot, которые официальный Киев неоднократно просил у Вашингтона», – сказал в свою очередь военный эксперт Алексей Леонков. Но область возможного применения таких ПЗРК предположить трудно.

«Возможно, американские инструкторы научат украинских специалистов проникать на территорию республик Донбасса, Белоруссии и России, чтобы те оттуда осуществляли атаки против гражданских самолетов», – допустил собеседник.

«Что касается вертолетов Ми-17, то здесь речь идет, скорее всего, о тех машинах, которые были предназначены для Афганистана. Мы их поставили американцам, когда у нас были более-менее нормальные отношения, потому что их вертолеты Chinook в Афганистане оказались малоприменимы. А теперь США свернули афганскую миссию. И чтобы не утилизировать Ми-17, они могут их передать Украине. Возможно, в кредит», – добавил Леонков.

Также эксперты обратили внимание на одновременное сочетание истерии относительно «вторжения» России на Украину и информации о поставках оружия Киеву. По мнению украинского политолога Руслана Бортника, существует минимум четыре версии, которые объясняют происходящее.

«Первая версия касается попытки дискредитировать Россию через очередное создание образа «агрессора, стремящегося дестабилизировать мир». Информационная волна подрывает позиции Москвы в очень сложных переговорах в Женевском формате и по другим направлениям», – отметил собеседник.

«Обвинения в том, что Россия якобы концентрирует войска на границе с Украиной, позволяют западным партнерам Киева усилить свое военное присутствие в Восточной Европе. Логика у них следующая: если Москва готовится нападать на Украину, значит Украине следует передать новые виды вооружений», – продолжил эксперт.

«Вторая версия совсем иная и касается желания Белого дома отвести внимание от своего диалога с Кремлем. Ведь если бы не «угроза вторжения России на Украину», Джо Байдену было бы сложно обосновать цель визита директора ЦРУ в Москву, широкий спектр контактов с российским партнерами и подготовку будущих переговоров с Владимиром Путиным, – рассказал эксперт. –

Возможно, это элемент прикрытия, благодаря которому Байден в глазах коллег «спасает мир», а не «ведет сепаратные переговоры».

«Третья версия сводится к попыткам американских «ястребов» сорвать намечающиеся американо-российские переговоры на высшем уровне. Более того, насколько мне известно, попытки организовать диалог между лидерами России и Украины также продолжаются. Но «ястребы» задаются вопросом: «Как можно договариваться со страной, которая готовится развязать большую войну в Европе?», – пояснил Бортник.

«И четвертая версия заключается в том, что происходящее – это инструмент давления со стороны России на случай, если «Северный поток – 2» не будет сертифицирован, а политический диалог с Германией и Западом в целом – прерван. Так Москва якобы демонстрирует готовность решать многие вопросы с помощью силовых инструментов», – добавил эксперт.

В то же время киевский политолог Михаил Погребинский отметил, что нагнетание обстановки играет на руку и президенту Владимиру Зеленскому. «За последнюю неделю в связи с «вагнеровским» скандалом его позиции резко упали. Поэтому ему выгодно подыграть американцам в байке о готовящейся «атаке» со стороны России, – объяснил собеседник. – Когда враг у ворот, все будут консолидироваться вокруг вождя и лидера нации».

«Однако мое предположение заключается в том, что Москве сейчас невыгодно обострение конфликта с Украиной. Это касается не только ситуации с сертификацией «Северного потока – 2», которую в случае вооруженного конфликта могут отложить на неопределенный срок, но и общеполитической ситуации в целом», – рассказал Погребинский.

«При этом сценарии развития ситуации будут зависеть от того, разрешится ли на Украине энергетический кризис. Если коллапса не будет, то эта истеричная волна спадет и все вернется на круги своя», – прогнозирует политолог.

«В противном случае я допускаю вероятность военной провокации со стороны Украины. За этим может последовать жесткий локальный ответ Москвы. Но я убежден, что Россия не будет ввязываться в полномасштабный конфликт. Скорее всего, в этом случае будут уничтожены только те, кто был причастен к провокации. После этого стороны начнут переговорный процесс, и проблема дальнейшей эскалации ситуации будет снята с повестки», – резюмировал Погребинский.

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