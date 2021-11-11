Власть в Чехии отдали упертым русофобам

Правительство Чехии подало в отставку вскоре после того, как президент нашел замену премьеру Андрею Бабишу. Выбор пал на Петра Фиалу – триумфатора выборов в местный парламент. Что о нем известно, кто будет с ним в команде и как при новом премьере изменятся отношения Москвы и Праги?

В четверг правительство Чехии подало в отставку. Соответствующее прошение глава кабмина Андрей Бабиш направил президенту Милошу Земану. «Ожидаю, что он поручит нам выполнять обязанности до тех пор, пока будет сформирован новый кабмин», – заявил премьер-министр на пресс-конференции.

В середине октября партия Бабиша ANO 2011 сенсационно проиграла парламентские выборы, уступив коалиции либеральных сил «Вместе». Она состоит из Гражданской демократической партии, движения ТОР 09 и Христианско-демократического движения. «Вместе» решила объединиться с другой либеральной коалицией, состоящей из Пиратской партии и движения «Старосты и независимые», чтобы сформировать правящую коалицию из пяти партий и новое правительство.

Соответствующее соглашение на 42 страницах они заключили 10 ноября. В своей программе члены коалиции в числе прочего заявили о «необходимости ревизии отношений» с Москвой и Пекином. «Говорим и о принятии «закона Магнитского», – добавил член рабочей группы по подготовке программы правящей коалиции Мартин Дворжак.

Газета ВЗГЛЯД писала, что смена власти в Чехии может сулить России проблемы, хотя отношения государств и так серьезно ухудшились. Последней каплей стала «врбетицкая размолвка», когда Чехия обвинила российские спецслужбы России в якобы причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В середине мая правительство России внесло Чехию в список недружественных государств.

Новую страницу в истории чешско-российских отношений может открыть будущий премьер Чехии. 9 ноября президент Земан попросил приступить к формированию нового правительства Петра Фиалу – главу коалиции «Вверх». Именно он подписал соглашение о создании нового коалиционного кабмина из пяти либеральных партий. Интересно, что в нем будет 18 министров, не 15, как при Бабише.

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Сейчас и СМИ, и эксперты, и сам Земан ожидают , что Фиала займет кресло премьер-министра. К себе в команду Фиала может взять , по данным чешской прессы, Збынека Станюру (на пост главы минфина) и Яна Липавского (претендента на портфель министра иностранных дел). По другим данным, новым главой МИД Чехии может стать вышеупомянутый Мартин Дворжак.

«Новым премьером, конечно же, будет Фиала. Это стало ясно сразу по итогам парламентских выборов, то есть еще месяц назад. Он возглавлял победившую коалицию, поэтому других вариантов не было изначально», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ Вадим Трухачев.

Примерно десять лет назад собеседник встретился с Фиалой – тогда еще ректором Университета Брно. Он был далек от реальной политики, хотя считается едва ли не самым известным чешским политологом. «Для нас этот человек – хуже не придумаешь, просто неприемлемый, – считает Трухачев. – Потому что академическая среда – самый главный рассадник русофобии в Чехии».

«Это не говоря уже о его установке: мол, Россия – варварская азиатская страна, которая понимает только язык силы.

Я думаю, что наши отношения при новом чешском правительстве будут просто мертвы. Нужно приготовиться к тому, что для нас Бурунди, Восточный Тимор и Сент-Люсия в ближайшие годы будут более интересными партнерами, чем Чехия», – считает эксперт.

По его мнению, «смерть» диалога между Москвой и Прагой может оказаться заслугой не только лично Фиалы, но и его товарищей. «Не столь важно, кому достанется должность главы МИД – Дворжаку или Липавскому. Важнее то, что для нас это в любом случае плохие варианты. Хотя Дворжак немного лучше», – сказал Трухачев.

«Также надо отметить Маркету Пекарову Адамову – председательницу партии TOP 09. Она сменила на этом посту Карела Шварценберга – одного из кураторов Евромайдана. Это довольно молодая женщина, лет 37, работала в IT-сфере, оттуда ушла в политику. Человек вроде бы нового поколения, но не очень профессиональная. Упертейшая русофобка», – подчеркнул собеседник.

Место главы парламентского комитета по международным делам займет, вероятно, Ондржей Коларж. Ему прочили портфель председателя чешского МИД, но «по коалиционному раскладу не получится», пояснил Трухачев. «Молодой человек, 36 лет, также упертый русофоб, в представлении не нуждается. Это староста района Прага-6, который снес памятник Коневу», – напомнил он.

Еще одна важная политическая фигура «из поколения Фиалы» – Михал Коуделка, глава чешской информационной службы безопасности BIS. «Он затеял скандал с рицином и раскрутил историю со взрывами складов. Близкий к Фиале человек, тоже убежденный русофоб, стажировался в секретной британской службе MI6», – рассказал эксперт.

«Коуделка может не только сохранить свой пост, но и стать более публичной фигурой, серым кардиналом, вторым человеком в кабмине после Фиалы. Как вариант, его могут сделать куратором всей внешней политики и безопасности Чехии. Ближайший аналог – верховный комиссар ЕС по внешней политике», – уточнил он.

«Главную роль в новом правительстве действительно будут играть проевропейские либералы. По всей вероятности, мы вряд ли увидим позитивные сдвиги в российско-чешских отношениях»,

– отметил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Во-первых, пришедшие к власти либералы уже сделали все необходимые заявления, касающиеся европейских приоритетов, трансатлантической солидарности и акцента на права человека. Во-вторых, тестом на европейскость и атлантизм все еще остается приверженность жестким позициям в отношении России», – напомнил собеседник.

«Поэтому ожидать, что в адрес Москвы прекратят сыпаться различные претензии, включая пресловутые обвинения во взрывах в Врбетице в 2014 году, бессмысленно. Я не вижу со стороны новых властей Чехии готовности как-то модифицировать свою позицию по линии большей умеренности. Скорее, все будет как раз наоборот», – предрек Кортунов.

Однако бизнес-интересы двух стран все равно сохранятся. «Прага по-прежнему заинтересована в российских туристах и развитии бизнеса с нашей страной. Более того, у многих россиян есть недвижимость в Чехии. Так что, несмотря на существенную деградацию двусторонних отношений в политической сфере, в практической плоскости скорее всего сотрудничество будет продолжаться», – резюмировал политолог.

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