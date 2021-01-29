Зеленский невольно выдал реальную цель Украины в Донбассе

Взгляд
30 января, суббота  |  Последнее обновление — 00:23  |  vz.ru
Разделы

Когда доллар начнет дешеветь

Аналитики ждут 80 рублей за доллар Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Обычно после длинных каникул рубль приходит в себя и укрепляется. Однако на этот раз неудачное стечение факторов играет против российской валюты. Не вовремя вернулся к скупке валюты и Банк России. В итоге отмечается самый резкий спад рубля с октября прошлого года. Ни о каких 68 рублях за доллар уже не может быть и речи, считают эксперты. И все же для рубля еще не все потеряно. Подробности...
Перейти в раздел…

Общую историю России и Украины нужно поделить с пользой

Это уже вторая по счету попытка объявить об украинском происхождении Байдена Общественное достояние/Evan Vucci
/АР/ТАСС
Президент США Джо Байден, на политику которого Киев имеет большие надежды, объявлен потомком династии Рюриковичей, «украинских князей». Переезд демократа в Белый дом является хорошим поводом для России, чтобы размежевать общее историческое наследие с Украиной и на высоком уровне включиться в спор, что в нем – русское, а что все-таки украинское.  Подробности...
Перейти в раздел…

Как спасти детей из ловушки сетевых манипуляторов

Популярность в соцсетях для подростков важнее, чем предостережения родителей Zuma/ТАСС
Соцсети и видеохостинги вняли увещеваниям Роскомнадзора и начали удалять ролики и сообщения, которые провоцируют подростков выходить на очередные незаконные акции сторонников Навального. Подобные усилия уже частично оправдали себя – накануне беспорядков в прошлую субботу часть опасного контента удалось блокировать. Что еще можно предпринять, чтобы убедить подростков не быть пешками в протестных играх? Подробности...
Перейти в раздел…

Фармацевтические гиганты срывают массовую вакцинацию от COVID-19

В Европе выстраиваются большие очереди из желающих привиться от коронавируса ROBERT GHEMENT/EPA/ТАСС
Великобритания может остаться без вакцины от коронавируса – по крайней мере, европейского происхождения. А все потому, что странам Евросоюза, как внезапно выяснилось, самим не хватает спасительного препарата от COVID-19. Почему десятки самых богатых и развитых стран испытывают острый дефицит вакцины собственной разработки? Подробности...
Перейти в раздел…

Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
Перейти в раздел…

Герои сопротивления опять хотят обмануть небогатого человека

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Идея борьбы с нынешним государством состоит не в том, чтобы даровать людям еще намного больше пенсий, зарплат, больниц, доступных лекарств, низких дотированных тарифов, газовых труб, пособий, стипендий и прочих ништяков. Она состоит в том, чтобы забрать – если для себя, и отдать – если для заграницы. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Прогрессивная интеллигенция ведет к разбитому корыту

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Если представить себе фантастическую ситуацию, в которой люди, которые хотят захватить власть, ее захватили – что они будут делать с 80% населения, которое им не радо? Запугивать, сажать, промывать мозги? Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Прививка от демагогической заразы

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Демагог тужится, пыжится и страшно завывает, но при достаточном уровне антител он завывает, а мне только смешно. После эффективной прививки получается иммунитет – вроде как на звонки самозванцев от имени Сбербанка. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
Перейти в раздел…

Казаки против мата в интернете

Главу Киргизии ревнуют к Китаю

Главой Госдепа стал критик России

Перейти в раздел…

Умер Василий Лановой

28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
Подробности...

Ми-8 в Красноярском крае винтами порубил аэродромные постройки

В поселке Богучаны в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ при неудачной посадке зацепил несколько зданий на территории аэропорта и другой вертолет. На борту находились три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности
Подробности...

Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках

Президент России Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе. Глава государства напомнил, что раньше местным жителям было сложно добраться из района в район, на это уходило очень много времени. Президент поздравил строителей с этим событием и поблагодарил за работу
Подробности...
Перейти в раздел…
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Сталкивались ли вы с блокировкой или удалением ваших постов в соцсетях?
  • Да

  • Нет

  • Не пользуюсь соцсетями
В России пора ослаблять введенные из-за пандемии ограничительные меры?
  • Да, пора ослаблять

  • Нет, оставить как есть

  • Меры надо ужесточить
Как изменятся отношения между Москвой и Вашингтоном после прихода Джозефа Байдена?
  • Улучшатся

  • Ухудшатся

  • Останутся такими же
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Представители TikTok, Facebook и Telegram вызваны в Роскомнадзор
    Путин подписал закон о продлении СНВ-3 Общественная палата поставила вопрос об удалении TikTok из Appstore и Google Play Разработчики назвали сроки появления однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» На перепродаже театральных билетов преступники заработали миллиард рублей
    Тбилиси объяснил правила въезда для привитых от коронавируса россиян Лукашенко объяснил, почему он против обучения сына на Западе В Петербурге показали рассекреченные карты Ленинградского фронта Собянин: Больше половины жителей Москвы переболели коронавирусом
    Слепаков ответил на атаку сторонников Навального новым стихотворением В Британии выпустили разрушающую западные стереотипы книгу о России ПНС Ливии заявило о необходимости помощи РФ в выводе иностранных войск из страны Большунов назвал победу на Кубке мира лучшим ответом на инцидент в Финляндии

    кино и телевидение


    Немецкие СМИ: Фильм Навального о «дворце» был сделан в Германии по заказу из США

    официальные церемонии


    Зеленскому посоветовали не возлагать цветы к могиле Неизвестного Солдата в Киеве

    стратегические вооружения


    Впервые раскрыты характеристики ракетного комплекса «Ярс»

    Видео

    золотые монеты


    Россия создает новый товар для экспорта

    массовые беспорядки


    Европейцы восстают против власти

    форум в Давосе


    Путин послал позитивный сигнал в Европу

    «токсичный» блогер


    Почему россияне игнорируют акции Навального

    угрозы и оскорбления


    Украинский закон вызвал волну агрессии против защитников русского языка

    РЕЧЬ НА ФОРУМЕ


    Дмитрий Юрьев: Путин сказал о том, что страшнее атомной войны

    ГЕРОЙ ИХ ВРЕМЕНИ


    Максим Соколов: Прививка от демагогической заразы

    ЦЕЛИ И СРЕДСТВА


    Алексей Алешковский: Прогрессивная интеллигенция ведет к разбитому корыту

    на ваш взгляд


    Сталкивались ли вы с блокировкой или удалением ваших постов в соцсетях?

    Зеленский невольно выдал реальную цель Украины в Донбассе

       29 января 2021, 23:10
    Фото: president.gov.ua
    Текст: Николай Стороженко

    Очередной вклад в современную украинскую мифологию внес президент страны Владимир Зеленский. На этот раз он сравнил т.н. «героев Крут» - участников событий гражданской войны в России столетней давности - с современными военными Украины, напавшими на мятежный Донбасс. Почему подобные параллели выглядят ударом прежде всего по самой Украине?

    Конец января на Украине – время традиционно нерадостное. Сначала в поминальнике идёт годовщина Акта Злуки (соединения). Расскажем об этой феноменальной истории как-нибудь в другой раз, достаточно сказать, что после Акта Злуки Украина в очередной раз развалилась.

    Ну а 29 января – это годовщина битвы под Крутами, украинская версия 300 спартанцев. И орды Ксеркса, конечно же, имеются – в их роли выступают большевистские силы Второй революционной армии под командованием Михаила Муравьёва и Рейнгольда Берзина, наступавшие на Киев в январе 1918 года. В общем, всё как любят на Украине: бессмысленная бойня, сакральная жертва, оборванные на взлёте жизни распропагандированных мальчишек, слабо понимавших, во что они вообще ввязались. Ну а идеологические наследники организаторов и вдохновителей этой бойни уже вторую сотню лет стригут с этой трагедии купоны.

    Однако в этом году президент Украины Владимир Зеленский внёс в традиционный церемониал свежую струю. «Для Украины теперь и более ста лет назад угроза одинакова. Защитники государства выполняли в бою под Крутами, по сути, ту же задачу, что и сейчас военные под Марьинкой», – заявил он во время возложения цветов к памятному кресту Героям Крут на Аскольдовой могиле в Киеве.

    И это как раз тот случай, когда постоянно врущие люди случайно говорят правду. Хотя совсем не собирались. 

    Круты. Исторический фон

    Никакое событие не существует в истории само по себе, в отрыве от исторического процесса. Нет никаких висящих в воздухе «героев сражения под Крутами». И для лучшего понимания случившегося более сотни лет назад под Киевом напомним некоторые важные детали. 

    В конце 1917 года в России сменилась власть. Не утвердилась, поскольку в кутерьме 1917 года люди отвыкли от такого глагола. Сменилась. Никто тогда не подозревал, что Советская власть – реальность на ближайшие 74 года. Киеву бы и радоваться: в кои-то веки России не до них. Преемником Временного правительства объявил себя русский военачальник, герой Белого движения Алексей Каледин - и взявшее власть Советское правительство разбиралось с ним. Но тогдашняя украинская власть умудрилась влезть в эту борьбу, причём на стороне Каледина. 

    Конфликта с большевиками Центральной Раде (ЦР) Украины было, конечно, не избежать. Но его можно было оттянуть. И условие было простым. Каледин собирал против большевиков силы на Дону, а Центральная Рада начала пропускать через свою территорию эшелоны с войсками и оружием. Более того: через 2 недели после Октябрьской революции ЦР принимает так называемый Третий универсал, в котором заявила о создании Украинской народной республики в составе Российской республики. И это не просто слова: Российской республикой договорилось считать Россию Временное правительство в сентябре 1917 года.

    То есть смысл этого документа не в том, что в Киеве продолжали считать себя частью России. А в том, что тогдашняя киевская власть, фактически, присягнула Каледину. Или признала его законным  претендентом на власть.

    Все эти подробности крайне важны. Дело в том, что влияние Каледина в провозглашённой УНР было нулевым. Зато на Украине были влиятельны большевики и эсеры. И Киев с отставанием на несколько месяцев шёл тем же маршрутом, что Москва и Петербург: людей, не знавших, что делать со свалившейся на них властью, готовились сменить люди, прекрасно знавшие, что с этой властью делать.

    29 января 1918 года на киевском заводе «Арсенал» начинается восстание сторонников установления советской власти на Украине (сама УССР будет провозглашена чуть позже – в апреле 1918 года, в Харькове). Незадолго до восстания власти провели на заводе обыск, изъяли часть запасов оружия, арестовали ряд видных киевских большевиков. Один из них (Леонид Пятаков) был бессудно убит, труп сбросили в Днепр. Вскоре за этим последовал Четвёртый универсал: УНР провозгласила независимость. Восстание началось успешно, рабочие даже смогли взять под контроль центр Киева. Ситуацию переломило только прибытие в Киев 1 февраля лояльных Центральной Раде сил.

    Бой за «Арсенал» был жестоким, погибло более 1000 оборонявших его рабочих. Ещё 300 было казнено петлюровцами после подавления восстания. Но казнить у Петлюры получалось всегда лучше, чем править: в феврале 1918 года войска Муравьёва всё же отбили Киев. А вернуть его Петлюра сотоварищи смог только в авангарде немецкой армии.

    Круты: вымысел и реальность

    Но где же тут герои Крут? В день начала восстания на «Арсенале» отряд из лояльных УНР киевских юнкеров, студентов и даже старших школьников (т.н. Студенческий курень, ополчение УНР) занял оборону на станции Круты (Черниговская область, примерно 170 км от Киева). Не только в СМИ, но и в более серьёзной литературе можно встретить крайне полярные описания событий того дня. В ура-патриотической версии этот сводный отряд нанёс чудовищный урон силам Муравьёва и был полностью вырезан упырями-большевиками, максимально задержав их продвижение на Киев.

    Зачем задерживать? Якобы для того, чтобы украинская делегация успела провести в Брест-Литовске переговоры с немцами, заключить с ними сепаратный мир и уже в союзе с ними выбить большевиков с Украины. Как раз поэтому во время ежегодных отмечаний всегда повторяется: наступавшие войска Муравьёва.

    Да, войска были, был и  Муравьёв. Но кроме них – и гораздо больше – на Украине и в Киеве было большевиков местных. Или вовсе даже не большевиков, а просто русских людей, для которых Киев был русским городом, а Украина – Малороссией. И для которых вся эта вдруг начавшаяся сине-жёлтая чехарда была непонятна и враждебна.

    В более умеренных версиях говорится о примерно равных потерях (причём их число также разнится – от нескольких до нескольких десятков убитых и раненых). И, конечно, отрицается факт кровавой расправы, призванный как-то затушевать бойню Петлюры в ходе боёв за «Арсенал». Ведь петлюровцы не просто вовремя вошли в Киев и на несколько дней оттянули установление советской власти в Киеве. Они вошли в него, отступая перед войсками Муравьёва. И выместили свою злость на рабочих.

    Под Крутами же никакой бойни не было, никаких сотен павших. Это подтверждается даже тогдашней киевской прессой. В братской могиле захоронили 18 убитых под Крутами. А будущий советский поэт Павел Тычина оперативно набросал стихотворение «Памяти тридцати» – немного округлил.

    Что же до немцев и Брест-Литовска, то это и вовсе притянуто за уши. Отторжение Украины от России как условие заключения мира было выдвинуто немцами ещё в конце 1917 года. Поэтому с какой стороны ни смотри – пострелушки на ж/д путях и попытки остановить одних русских, шедших на подмогу другим русским, глупы и бессмысленны. 

    В чём правда Зеленского

    Публицистическая перестрелка в СМИ по поводу Крут случается ежегодно. Одни пафосно пишут о том, какой же это подвиг. Другие, в ответ, – что никакой это не подвиг, а банальная дурость, которая привела к трагедии (и многолетней спекуляции на трагедии).

    Второе, конечно, более верно. Но главное всё же не в этом. Владимир Зеленский на 120% прав, проведя параллели с сегодняшними событиями на Донбассе. На территории нынешней Украины жили и живут русские. Они жили там задолго до того, как эта самая Украина вокруг них образовалась и любые декларации и универсалы не в силах этого факта отменить. Этим русским не нравится, когда им заявляют «Мы тут писульку важную составили, по ней теперь всё это – Украина, вы – украинцы, а русские – враги».

    И тогда, и теперь, чтобы переломить это сопротивление, власть пользуется сочетанием активности и невежества – качеств, присущих молодёжи во все времена. Киевские студенты поехали останавливать большевиков под Круты точно так же, как киевские майданеры в 2014-м поехали на Донбасс воевать с сепаратизмом и с Россией. Как и тогда, всё это кончилось тысячами убитых с обеих сторон. 

    Дело в том, что в обоих случаях студенты неверно определили своего врага. Врагом был не кто-то внешний, не большевики, не Россия. Врагом был собственный народ и русские как его неотъемлемая часть. Поэтому история действительно повторяется. Вопрос лишь в том, зачем Киев так упорно её повторяет?

    P.S. Офицер Аверкий Гончаренко, один из командовавших ополчением под Крутами, спустя годы обнаружился в дивизии ваффен-СС «Галиция». Как видим, путь «героев Украины» неизменен.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •