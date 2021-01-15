«Случай Илларионова» показал масштаб политических репрессий в Америке

В США усиливается травля не только пока действующего президента Трампа и его сторонников, но и даже тех, кто посмел усомниться в официальной версии недавних беспорядков в Вашингтоне. Одной из наиболее знаковых жертв стал Андрей Илларионов - когда-то советник президента России, а ныне убежденный критик российских властей. Что с ним произошло и какую войну теперь ведут элиты США против несогласных и диссидентов?

Приписываемая французскому философу-просветителю Вольтеру крылатая фраза «я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить», на протяжении долгого времени в глазах американских либералов олицетворяла собой принципы свободы слова и демократии. Однако сегодня эти строчки все меньше вспоминают за океаном, а свобода слова начала ограничиваться победившими демократами сразу же после их прихода к власти под лозунгами о необходимости «единства».

Последним примером бесперебойного функционирования американских институтов подавления инакомыслия оказалась ситуация с увольнением Андрея Илларионова, старшего научного сотрудника Института Катона (Вашингтон) из рядов этой организации. Андрей Илларионов, бывший советник президента России, давно уехал на Запад, где стал одним из самых ярких критиков действующей российской власти и участником различного рода оппозиционных форумов. Однако сегодня его обвиняют ни много ни мало в распространении теорий заговоров о президентских выборах в США и штурме Капитолия.

8 января на своей странице в «Живом Журнале» Илларионов разместил пост под названием «Поджог Рейхстага – 2021», в котором усомнился в официальной трактовке событий 6 января, когда массовые беспорядки охватили столицу страны Вашингтон, в том числе и местопребывание Конгресса. Основная мысль Илларионова, изложенная в двадцати пунктах, постскриптумах и прикрепленных к записи видео, состоит в том, что «происходящее в течение последних месяцев в США с каждым днем все более напоминает то, что происходило в Германии ровно 88 лет тому назад, в 1932-33 гг. А так называемый «штурм Капитолия» 6 января 2021 года все более приобретает характерные черты поджога германского Рейхстага 27 февраля 1933 года».

По мнению уже бывшего сотрудника американского института, в силу особенностей национальной избирательной системы и спорных итогов голосования в ряде штатов, до сих пор непонятно, кто в действительности выиграл выборы президента США. К тому же 40% американских избирателей не верят в их честность. Политическая и судебная системы США не выполнили роль независимого арбитра в определении качества президентских выборов. А Демократическая партия США подготовила ловушку для сторонников Трампа и просто возмущенных монополией на политическое господство демократов граждан, когда при помощи инфильтрованных в ряды протестующих представителей движений «Антифа» и Black Lives Matter устроила «штурм» Капитолия.

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Кстати, Илларионов приводит любопытную статистику роста убийств и вообще насильственных преступлений в США, коррелирующуюся с расширением масштабов протестного движения под эгидой «Антифа» и Black Lives Matter при одновременном ослаблении ответных действий со стороны правоохранительных органов. Например, по сравнению с летом-осенью 2019 г. количество убийств в США выросло летом прошлого года на 42%, а осенью на 34%.

Илларионов утверждает, что насилие на Капитолийском холме 6 января не идет ни в какое сравнение с уровнем насилия в ходе погромов, устроенных летом-осенью 2020 г. сторонниками демпартии. Более того, американцы имеют законное право на петицию и протест, дарованные им отцами-основателями на тот случай, если правовая и политическая система отказываются отвечать на общественные вызовы.

В блоге приводятся примеры аналогичных случаев захвата парламентских зданий недовольными исходом выборов гражданами в Югославии, Грузии, Молдавии и Киргизии. Иронично, что вполне здравое сравнение автором различных «бульдозерных», «дынных»» и «сиреневых» революций с событиями в самих США не нашли понимания у американского истеблишмента, преподавшего зарвавшемуся русскому наглядный урок демократии.

В последние годы Андрей Илларионов часто говорил глупости, утверждая, например, что самолет с президентом Польши был намеренно уничтожен Россией при помощи взрывных устройств. Однако это не означает, что он всегда и во всем неправ. Профессор права Университета Висконсина Энн Альтхаус досконально изучила всю стенограмму выступления Трампа на марше «Спасем Америку» в среду 6 января и не нашла ничего похожего на подстрекательство к насилию. Из толпы в 200 тысяч человек в здание Капитолия проникли всего лишь несколько десятков невооруженных людей, что никак не указывает на попытку мятежа и госпереворота.

Отдельного упоминания заслуживают неоднозначные действия полиции, охраняющей комплекс зданий на Капитолийском холме, являющейся особой структурой и по закону подчиняющейся исключительно Конгрессу США.

Складывается впечатление, что полицейские позволили протестующим разбить стекла, проникнуть в здание и беспрепятственно передвигаться по нему для создания нужной телекартинки.

Какую же цель преследовали, по мысли Илларионова, заправилы Демократической партии, устраивая беспорядки вокруг и внутри Капитолия? Ответ: для установления монопольного господства и последующей «реализации неоднократно провозглашенных Дж. Байденом, К. Харрис, BLM программ радикального социализма, черного расизма, зеленого тоталитаризма». Очевидно, что подобные высказывания идут в разрез с официальной позицией Института Катона, озвученной директором организации Питером Геттлером, осудившим захват Капитолия сторонниками Трампа и назвавшим этот инцидент прямой атакой на Конституцию США.

Американская исследовательская организация Институт Катона, стоящая на позициях либертарианства, широко известна последовательной критикой внешнеполитических авантюр Вашингтона. Ряд научных сотрудников института в своих публикациях и подкастах упрекают США за интервенционизм, раздутый военно-промышленный комплекс, нежелание учитывать сферы интересов других держав. Недавно, к примеру, одним их авторов института была высоко оценена роль России в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

Однако когда зашла речь о внутренних американских проблемах, желание дистанцироваться от Трампа, по-видимому, взяло верх на принципами индивидуальной свободы. А ведь эта свобода, судя по недавнему интервью Андрея Илларионова, была гарантирована ему при приходе на работу в институт, названный в честь серии философских и политических памфлетов, опубликованных в Великобритании в XVIII в. и посвященных Марку Катону-младшему, последовательному защитнику республиканских принципов и противнику Цезаря. Известно, что Катон предпочел броситься на меч, чтобы не предавать свои идеалы. Современные последователи легендарного республиканца оказались далеко не столь принципиальными.

Любопытно, как информация о записи в русскоязычном блоге Андрея Илларионова стала известной руководству института. То ли всевидящее око американской цензуры действительно не дремлет, то ли руководству института «открыли глаза» на излишнее вольнодумие среди его сотрудников. В частности, издание Politico упоминает некоего Илью Заславского, в настоящее время занимающегося проектом на тему «постсоветской клептократии» и назвавшего пост Илларионова «откровенно опасным».

Известно, что несколько десятков лет назад Заславский уехал из Советского Союза в США, и недавно в одной из социальных сетей он не стал скрывать, что сделал синопсис поста Илларионова, который вместе со ссылкой на страницу в ЖЖ отослал в институт. По мнению Заславского, приезжие из России не имеют права критиковать политическое устройство США, американцы сами разберутся без чужих советов, а демократия (по его словам, этому его научили в Колумбийском университете) только тогда чего-то стоит, когда умеет защищать себя. В этом случае, видимо, при помощи доноса.

В конце концов, случай с Илларионовым – это всего лишь повод порассуждать о свободе слова и подлинно демократических институтах на примере России и США.

В нашей стране, зачастую называемой на Западе «авторитарным государством», можно свободно годами критиковать президента и правительство. Для этого есть специальные рупоры и платформы, например, в рамках ток-шоу на центральных тв-каналах регулярно озвучивается точка зрения, идущая вразрез с официальной позицией государства. Тот же Илларионов уже долгое время крайне резко и нелицеприятно высказывается о руководстве России, но разве в России его кто-то подверг цензуре, заблокировал его блог и т.п.?

Совсем другая картина предстает глазам стороннего наблюдателя в заокеанской «колыбели демократии», о чем на собственном примере убедился разоблачитель Илларионов, вздумавший поговорить о событиях в Капитолии с точки зрения операции под «фальшивым флагом». Цифровые гиганты, подменившие собой государственные структуры, блокируют учетную запись в Twitter действующего президента США, а значит лишают доступа к информации 88 млн его подписчиков. Онлайн-платформы удаляют социальные сети, не отвечающие леворадикальной повестке. Растущая волна банов словно цунами охватывает все большее число пользователей, не разделяющих или сомневающихся в точке зрения, утвержденной Нэнси Пелоси, CNN и New York Times. Тем временем появляется информация о лишении ряда консервативных организаций возможности пользоваться услугами со стороны крупнейших дебетовых платежных электронных систем.

Остракизму подвергаются даже легенды спорта: Клит Келлер, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпиона мира по плаванию, живший несколько лет на улице после развода с женой, объявлен врагом народа, уволен с работы и будет судим по трем статьям за то, что оказался 6 января в Капитолии, будучи последовательным сторонником Трампа.

Звезда бейсбола, трехкратный чемпион Мировой серии Курт Шиллинг был лишен (!) социальной страховки за активную поддержку Трампа в соцсетях. Причем сделала это по собственной инициативе частная страховая компания, клиентом которой он являлся на протяжении 17 лет.

Пока прогрессивные профессора из какого-нибудь Беркли и главы компаний Кремниевой долины рукоплещут промыванию мозгов рядовых американцев, подавлению инакомыслия и формированию общества в соответствии со своими пропагандистскими императивами, контролирующие исполнительную и законодательную власть демократы готовятся к зачистке своих политических оппонентов. Но, судя по последним опросам, 69% избирателей-республиканцев не верят в честную победу Джо Байдена, то есть более 50 млн взрослых граждан разделяют эту якобы «маргинальную» точку зрения. Это означает, что в Америке, которую намереваются построить избранный президент США и его сторонники, может не оказаться места для десятков миллионов американцев.