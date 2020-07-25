Опыт спецназа Израиля мог бы пригодиться и российской боевой авиации

Армия обороны Израиля объявила о существенной реформе – создано новое объединение спецназа ВВС страны. В какой-то мере израильские реформы могли бы быть интересны в том числе и как пример для российской действительности. Особенно учитывая действия российских ВКС в Сирии и потери, которые они там понесли.

В структуре ВВС (ВКС) России не существует спецподразделений, выполняющих те же задачи, что данные структуры в Израиле. Особенно показательно то, что в израильском спецназе служат призывники, а не контрактники, как в России или ряде других стран с высококвалифицированными спецподразделениями. Иначе говоря, важнейшие боевые задачи выполняют люди, подготовленные с нуля за полтора года. Правда, срок службы в Армии обороны Израиля (АОИ) составляет три года. При этом кандидаты, конечно, проходят строжайший отбор, да и сама подготовка очень сложна (об этом ниже).

Объединение сил

До последнего времени спецподразделения ВВС армии обороны Израиля находились в подчинении штаба специальных военно-воздушных сил (КААМ) Управления воздушных операций штаба ВВС, дислоцировались на различных базах ВВС Израиля и организационно подчинялись их командирам. Такое двоевластие создавало проблемы с точки зрения управления и применения этих подразделений.

И вот теперь, по официальному сообщению сайта АОИ, штаб КААМ был расформирован, а вместо него создано 7-е авиакрыло ССО ВВС («Канаф 7»). Крыло сформировано на авиабазе «Пальмахим», там же будут размещены все подчиненные данному крылу отряды. Подразделение возглавил тот же офицер, который был начальником штаба КААМ с 2019 года до его расформирования. Фамилии командиров спецподразделений в Израиле не разглашаются, поэтому для широкой публики командующим 7-го авиакрыла специальных операций является некий полковник А. В состав 7-го крыла войдут все сухопутные спецподразделения ВВС и будет сформировано новое разведывательное подразделение. Также к 2022 году планируется создать единую школу КААМ для подготовки личного состава – это значит, что все учебные задачи и подготовка будут переданы школе, а сами боевые подразделения смогут сосредоточиться исключительно на оперативных вопросах.

Консолидация руководства должна повысить оперативность реагирования, а также усилить ССО ВВС за счет улучшения качества планирования применения подразделений.

Кроме того, ожидается, что благодаря обучению военнослужащих в единой школе по единым методикам и унифицированным программам повысится качество подготовки бойцов. При этом данная реорганизация обеспечит экономию бюджета – объединение подразделений обеспечит возможность создания единой системы тылового обеспечения, унифицирует нормы снабжения. Не менее важно и то, что реформа повысит мотивацию военнослужащих. По мере прохождения службы они будут продвигаться в оперативный и учебный штабы ВВС, что обеспечит их служебный рост и одновременно поможет интегрировать задачи крыла в общие задачи ВВС.

Особый интерес, разумеется, представляет не сама реформа, а те отряды, которые входят в состав 7-го авиакрыла. И о них стоит рассказать подробнее.

Отряд «Шальдаг»

«Шальдаг» в переводе с иврита – зимородок. Отряд дислоцирован на авиабазе «Пальмахим». Это подразделение, задачами которого являются разведка целей и наведение на них, управление воздушным движением, спасение экипажей и другие виды обеспечения операций ВВС.

Отряд был сформирован полковником Моше Бецером в 1974 году после «Войны Судного дня». Однако по-настоящему развиваться подразделение стало только в конце 1980-х, когда командир отряда, майор Алик Рон, побывавший в 22-м полку САС, внедрил в подразделение опыт подготовки британских коллег. Кроме того, после 1990 года в подразделение стало поступать новейшее оборудование, снаряжение и оружие и были созданы все условия для занятий боевой подготовкой. В результате спустя пару лет «зимородки» встали в один ряд с самыми элитными частями израильской армии.

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В отряд отбирают кандидатов из числа из 18-летних призывников. Их учат десантироваться из вертолетов и самолетов разных типов и с разных высот, минно-взрывному делу и приемам рукопашного боя. Самым ценным навыком считается умение ориентироваться на местности (как с помощью компаса и карты, так и без них). Особое внимание при подготовке уделяется умению ориентироваться и выживать в пустыне, этому бойцы учатся у бедуинов. Причина в том, что сразу за пустыней Негев находится главный враг Израиля – Египет.

Важнейшее внимание уделяется тактико-специальной подготовке. Например, бойцов выбрасывают ночью в незнакомой лесистой местности с задачей совершить марш протяженностью 50 километров, выйти в заданную точку и установить специальный датчик на конкретной машине. В пути бойцов ждут засады «противника», командование постоянно подбрасывает новые вводные, а автомобиль-цель хорошо охраняется. Помимо этого, бойцов могут десантировать в пустыне прямо во время песчаной бури «хамсин». Их задача – перейти условную государственную границу, выйти в заданный район и обнаружить замаскированный полевой аэродром противника, определить его координаты и передать в штаб для нанесения удара авиации.

Общий курс подготовки составляет 20 месяцев. Лишь тот, кто прошел все трудности этого периода и остался в стою, имеет право называться бойцом спецназа и получить личное оружие – пистолет.

После этого бойцы совершенствуют свои навыки, учатся водить различную технику – от автомобилей до танков и бронетранспортеров. «Однажды мне довелось наблюдать мастерство их вождения, – рассказывал автору данного текста источник в спецслужбах Израиля. – Они ехали ночью, с потушенными фарами, на скорости 180 километров в час – и практически впритык друг к другу. Если бы мне кто-то это рассказал, я бы не поверил».

Вот пример одной из громких операций отряда. В феврале 1992 года в Ливане полным ходом шла партизанская война, которую вели шиитские фундаменталисты из «Хезболла» и «Амал». Особенно досаждали боевики «Хезболла», которых возглавлял шейх Мусави. Наконец израильским спецслужбам удалось вычислить место нахождения Мусави. 16 февраля 1992 года ракеты, выпущенные вертолетами «Апач», превратили машину шейха в груду металлолома. Именно бойцы отряда «Шальдаг» на земле координировали действия вертолетов и подали сигнал к атаке. Они же были готовы в случае неудачного пуска ракет расстрелять машину из засады.

Отдельную строку в историю подразделения вписала интифада «Аль-Аксы» в начале 2000-х. Тогда три четверти главарей боевиков были уничтожены после атак вертолетов, которые как раз наводили на цель «зимородки». Разведка при помощи своей агентуры выявляла места нахождения лидеров боевиков, а попадание именно в нужную машину обеспечивали бойцы «Шальдаг». Рискуя жизнью, они скрытно устанавливали на цель специальные датчики или помечали объект специальным составом.

Подразделение передовой авиапосадки – 5700

Одно из самых закрытых и малочисленных спецподразделений ВВС Израиля. Оно предназначено для подбора, проверки и подготовки к использованию передовых аэродромов (прежде всего полевых, не имеющих твердого покрытия) в целях развертывания сил ВВС и проведения воздушного десанта посадочным способом. Об оперативной деятельности подразделения известно очень мало, поскольку большинство операций подразделения засекречено. Известно, однако, что еще в 1947 году в одной из самых крупных военных организаций еврейского ишува и сионистского движения во время британского мандата начали действовать группы («Шлухот»), призванные обеспечить посадку самолетов вне постоянных баз.

Подразделение насчитывает всего около 60 человек и, предположительно, состоит из отделов («Гаф»). Среди прочего там имеется так называемый Гаф Бхинат Афар – отдел анализа почвы, включает геологов и специалистов по анализу аэрофотоснимков. Он занимается предварительным анализом местности до проведения операций.

Аналитик почвы – важнейшая для подразделения военная специальность. Именно аналитик решает, подходит ли местность для посадки летательных аппаратов и определяет конфигурацию самолетов, их взлетный и посадочный вес.

В подразделение отбирают только добровольцев мужского пола с очень высокими медицинскими и психологическими показателями, а также высоким уровнем допуска к секретной информации. Подготовка бойца занимает 10 месяцев, она включает в себя марш-броски, военную топографию и занятия по ориентированию на местности. Отрабатывают применение оружия и тактику – в частности, порядок организации обороны полевого аэродрома. Далее курсантов делят по специальностям: аналитик почвы, авиаконтролер, санитар и водитель. Программа подготовки завершается тактико-специальными учениями, которые длятся почти неделю.

Изначально подразделение состояло из резервистов, отслуживших срочную в боевых подразделениях и далее прошедших спецподготовку. Оно развертывалось в случае оперативной необходимости. Но из-за высокой нагрузки в начале текущего десятилетия подразделение стало регулярным, а резервистов используют для усиления в качестве специалистов. Численность команды призывников очень маленькая. Например, в ноябре 2017 года было призвано всего десять новобранцев.

Во время Ливанской войны 1982 года отрядом 5700 была захвачена и эксплуатировалась ВПП Анцар на берегу моря к югу от Бейрута, а позднее была создана еще одна ВПП, в долине Бекаа. В 1984-1985 годы подразделение принимало участие в репатриации эфиопских евреев через Судан, обеспечивая их вывоз по воздуху в рамках операции «Моше». Они также обеспечивали проведение воздушных гуманитарных операций, например в Руанде (1994 г.), Болгарии (после теракта в Бургасе 18.07.12), Индии, Мексике.

Подразделение 669

«Авиационное спасательно-эвакуационное подразделение» было создано в 1974 году по результатам анализа войны Судного дня. В то время основной задачей подразделения было спасение летчиков, сбитых за линией фронта, но со временем задачи расширились. Теперь это, в частности, эвакуация личного состава спецназа из-за линии фронта, медицинская авиационная эвакуация с поля боя, а в мирное время – эвакуация и спасение граждан, оказавшихся в бедственном положении (спасение моряков, заблудившихся в пустыне туристов, эвакуация жертв автокатастроф). Для выполнения задач подразделение использует вертолеты «UH-60 Black Hawk» и CH-53 Sea Stallion.

В подразделении также служат призывники, изъявившие желание служить именно в этой части. Но одного желания мало – кандидат должен иметь наивысшую оценку состояния здоровья (медицинский профиль 97). Годные по здоровью кандидаты в течение трех дней проходят серию интенсивных отборочных физических и психологических тестов (гибуш), проверяющих, помимо физической подготовки силу воли, инициативность и способность к импровизации, сплоченность и ответственность за товарищей в групповой работе.

Подготовка личного состава занимает 18 месяцев. В программе обучения решаются задачи эвакуации в условиях противодействия противника. На последней неделе курса все пройденные элементы проверяются в комплексе и в самых разнообразных условиях обстановки, эвакуации экипажей под огнем или выполнение спасательных миссий в условиях стихийных бедствий. Обучение завершается церемонией вручения заветной булавки с изображением кошки, после чего личный состав получает право участвовать в боевых спасательных операциях.

Судя по открытым данным, по итогам Второй ливанской войны подразделение 669 выполнило 94 операции по эвакуации (большинство –под огнем), в ходе которых было вывезено 332 раненных и 16 тел погибших. При этом ни один из раненых не умер на борту вертолета. Это свидетельствует о высоком профессионализме личного состава подразделения – несмотря на то, что это солдаты срочной службы.

Выводы для России

Есть ли в израильской практике что-либо, что можно было бы позаимствовать и российским Вооруженным силам?

Спецназ ВВС Израиля сам по себе структура довольно оригинальная и решает оригинальные задачи. Например, задачи и применение ССО ВВС США сильно отличаются от того, что делают израильтяне. Чего стоит только подразделение 5700 или «Шельдаг». Но эти подразделения нацелены на выполнение задач, которые стоят перед АОИ, в России же вообще ничего подобного нет. Есть эскадрилья ВВС, заточенная на взаимодействие с подразделениями ССО – и все.

Что касается поисково-спасательных подразделений, то в российских Вооруженных силах таких штатных единиц вовсе не существует. В российской практике отдельным приказом выделяются те или иные экипажи, которые в соответствии с графиком дежурств должны вылетать для поиска и спасения экипажа упавшего борта. Однако любая нештатная единица никогда не может быть сопоставима по уровню подготовки со штатным подразделением. Поиск, спасение и эвакуация экипажей сбитых или потерпевших аварию самолетов – это особая тактика, особое планирование и взаимодействие с обеспечивающими структурами.

Во время войны в Афганистане для спасения экипажей или летчиков сбитых летательных аппаратов поднимали группы специального назначения. Экипажи вертолетов ПСС могли бы их спасти только в мирной обстановке. По своему опыту могу сказать, что даже тогда действия спецназа и экипажа спасательных вертолетов не были слаженными, возникали накладки разного рода.

Много летчиков было потеряно в том числе из-за этого. К сожалению, потери среди летного состава в подобных условиях происходили и в новейшее время – в 2018-м году в Сирии во время выполнения боевого задания погиб летчик Роман Филиппов.

Да, сейчас в состав группы дежурного спасательного борта входит трое вооруженных военнослужащих – медик, парашютист и специалист по выживанию. Но когда при спасении экипажа по спасателю бьет практически в упор противник, искусство выживания состоит совсем не в навыках найти воду или развести огонь. И в таких условиях, прибыв к месту спасения потерпевшего аварию самолета, экипаж и спасатели сильно рискует увеличить число безвозвратных потерь, а не сократить их.

Создание отряда, подобного 669 отряду спецназа ВВС Израиля, могло бы быть полезно и для ВВС России. А может быть – и создание Сил специальных операций для ВВС РФ в целом, в состав которых могло бы входить и подразделение типа «Шальдаг». Цели их применения могут отличаться, а вот отработка четкого взаимодействия наземных групп СпН с воздушными ударными силами ничего, кроме пользы, не принесет. Когда в Афганистане каждому отряду спецназа был придан свой собственный вертолетный отряд, взаимодействие между летчиками и спецназовцами значительно улучшилось. После этого экипаж боевой воздушной машины знал, что на земле воюет и ждет его помощи не какой-то абстрактный командир спецназа, а конкретный Василий или Сергей, с которым они еще недавно общались.

Опыт Израиля в этом смысле – как минимум то, о чем стоило бы подумать.