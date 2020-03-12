Как западные спецслужбы ведут информационную войну против России

Принято считать, что специальные операции осуществляют здоровенные мужики в камуфляже, бегающие с пулеметом наперевес. На самом деле это далеко не так. Спецназовец – это прежде всего голова, которая думает иначе, чем военнослужащий обычных (так называемых конвенционных) сил.

Но самое главное – современные спецоперации далеко не всегда связаны с организацией налетов и засад, проведением диверсий и тому подобных мероприятий, которые в терминологии НАТО относятся к т.н. «операциям прямого воздействия». И хотя эти операции остаются одним из основных видов действий спецподразделений всех стран, в последние годы становятся все более актуальными психологические и информационные операции, составляющие суть гибридной войны. Той самой гибридной войны, в состоянии которой в настоящее время находятся Россия и коллективный Запад.

Нетрудно догадаться, что люди, занимающиеся психологическими операциями, мало похожи на киногероев Сильвестра Сталлоне. Тем не менее, они проводят операции, относящиеся к специальным, поскольку оказывают самое серьезное влияние и на армию, и на население стран противника.

Родоначальником такого рода психологических и пропагандистских спецопераций следует считать, конечно же, доктора Йозефа Геббельса. Он еще в тридцатые годы прошлого века сформулировал фундаментальные постулаты военной и политической пропаганды. Вот основные из них:

1. «Пушки и штыки – ничто, если вы не обладаете сердцами нации»;

2. Овладение массами – единственная цель пропаганды;

3. Мы обязаны говорить на языке, понятном народу, и даже на разных языках – один для столицы, другой – для провинции, один – для рабочих, другой – для служащих;

4. Для овладения массами хороши любые средства, главное, чтобы пропаганда была эффективной;

5. Ложь, сказанная сто раз, становится правдой. Мы добиваемся не правды, а эффекта правды;

6. Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят и тем быстрее она распространяется;

7. Чтобы у толпы не возникало сомнений, «послания» должны быть примитивными, без подробностей, на уровне односложного лозунга, Худший враг пропаганды – интеллектуализм;

8. Пропаганда должна воздействовать больше на чувства, чем на разум», а поэтому быть яркой, броской.

Все эти правила не утратили актуальности и в наши дни – и их активно используют против России.

Примерные ученики Геббельса

Американские Вооруженные силы давно и в полной мере используют данные правила воздействия на массовое сознание. Активно развивались и структура и технические средства воздействия.

В частности, еще в августе 1949 г., во время войны в Корее в вооруженных силах США было принято наставление FM-33-5 «Ведение психологической войны». Согласно ему важнейшей формой психологической войны является пропаганда, под которой понимается система мероприятий по распространению политической информации. Большое внимание в наставлении было уделено вопросам содержания пропаганды, технике ее ведения, характеристике видов листовок, а также методам противодействия пропаганде противника.

В 1956 году в Пентагоне было создано Управление специальных методов войны. Его начальник генерал Троксел сказал: «Специальные методы войны – это соединение приемов, «форм и методов психологической войны с другими средствами, направленными на подрыв противника изнутри. Они расширяют поле боя и превращаются из временно действующего тактического средства ограниченного воздействия в мощное стратегическое оружие, имеющее большие потенциальные возможности».

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Таким образом, психологическая война стала основной частью специальных операций, и в годы войны во Вьетнаме получила дальнейшее развитие. Именно во Вьетнаме американцы начали осуществлять сбор, обработку и накопление информации для нужд психологической войны с помощью ЭВМ. Они даже пытались создать единую информационную систему (PAMIS) в интересах психологических операций.

Кроме оказания влияния на сознание путем пропаганды американцы оказывали влияние и на подсознание аудитории. В качестве примера одной из таких психологических операций можно привести следующую. 101-я воздушно-штурмовая дивизия Вооруженных сил США (символом которой является кричащий орел) проводила наступление против вьетконговцев. Над районом, который занимали партизаны Вьетконга, регулярно летали самолеты, оснащенные громкоговорителями – и продолжительное время транслировали крик орла. На фоне этих криков передавался детский плач и озвученные на вьетнамском языке просьбы ребенка к отцу вернуться домой, не воевать. Также передавались заявления, что от орла невозможно укрыться и он, видя всё с небес, найдет и уничтожит своего врага. В результате впоследствии, когда над повстанцами снова транслировали крик орла, это вызывало у них панику и провоцировало массовую сдачу в плен.

Помимо «белой» (правдивой) информации в целях пропаганды американские спецслужбы использовали «серую» (полуправду, где достоверный факт совмещался с ложным утверждением), а также «черную» (откровенную ложь и грубые провокации). В качестве примера таких провокаций можно привести убийства авторитетных религиозных или политических лидеров Вьетнама, которые затем выдавались за работу Вьетконга.

Несмотря на поражение Штатов во Вьетнаме, следует отметить, что их психологические операции оказались вполне эффективными. За годы войны около 250 тысяч вьетнамцев перешли на сторону противника.

Работа со СМИ

После Вьетнама американцы весьма продвинулись в умении проводить психологическую войну. Совершенствовались и способы воздействия на аудиторию, а также взаимодействия с так называемыми независимыми СМИ.

Так, например, во время войны в Ираке, помимо штатных структур психологических операций, в структуре органов военного управления многонациональными силами было создано около 40 журналистских пресс-бюро. Специальный офицер по связям с общественностью занимался подборкой и обработкой информационных материалов, которые командование считало подходящими для передачи журналистам. Эти офицеры передавали телекомпаниям специально отснятые ролики, изображавшие в нужном свете подготовку сил коалиции к боевым действиям. Журналисты, аккредитованные при командовании, были обязаны подписать обязательства по строгому соблюдению правил распространения информации и ее содержания. Эта же технология активно применялась в Ираке в ходе кампании 2003 года.

Отдельные компоненты этой модели применялись в августе 2008 года в ходе агрессии режима Саакашвили против Южной Осетии. Тогда американцы, в силу отсутствия в Грузии подобных подразделений, привлекли для решения задач информационной войны несколько местных и иностранных информационных агентств. Эти агентства заваливали мир информационными вбросами, формируя образ России как агрессора против невинной Грузии.

Как это работает сегодня

Все это привело к тому, что сам термин «психологические операции» приобрел весьма негативный оттенок, что стало мешать военным США выполнять свои пропагандистские задачи. Поэтому в июне 2010 года директивой министра обороны США «психологические операции» (Psychological Operations, или PSYOP) были переименованы в «военные операции по информационному обеспечению» (Military Information Support Operation (MISO)). А за год до этого в 2009 в США было создано «Киберкомандование» – отдельная структура для проведения наступательных операций в интернете, где субъектами воздействия являются правительства разных стран, корпорации, искусственный интеллект, а также гражданское общество (т. е. пользователи, создающие и распространяющие контент).

В настоящее время информационно-психологические операции вышли на новый уровень и осуществляются при помощи создания информационного контента и управления им. Контент – это вся информация в мультимедийном, текстовом и графическом форматах. Контент формирует общественное мнение, алгоритмы поведения, побуждает к определенным действиям, будь то выбор одежды, еды, места учёбы, работы, страны для жизни, кандидата на выборах и т.д. Медиапродукты становятся инструментом для формирования стандартов мышления, ценностей.

Информационно-психологические операции следует разделить в зависимости от поставленных целей. Они могут быть тактическими (то есть решающими определенные задачи в интересах какой-либо локальной операции), оперативными (проводимыми в интересах достижения целей операции фронтового уровня) и стратегическими (для достижения более глобальных и долгосрочных целей).

Для реализации первых двух видов операций могут быть задействованы подразделения, находящиеся в распоряжении командования сил, проводящих войсковые операции или приданные им на определенное время для достижения поставленных целей. Но стратегические операции осуществляются как спецподразделениями, так и информационными агентствами и другими «независимыми» масс-медиа, то есть крупными структурами, специализирующимися на работе с информацией, с которыми государственные структуры достигают соответствующие соглашения.

Сосуществование различных культур, так или иначе, ведет к взаимному влиянию и проникновению, которое в обычной ситуации не представляет опасности. Однако специальные подразделения стремятся использовать и эту область влияния на массовое сознание людей. Россия – основной объект подобной идеологической и информационной атаки. При этом делается все, чтобы ограничить влияние российской культуры на западные цивилизации. Согласитесь, трудно назвать мирным сосуществованием и взаимным проникновением культур, когда для продвижения культурных ценностей одной страны создается «зеленая улица», для таких же ценностей другой ставят искусственные барьеры.

И важнейшим способом пропагандистского воздействия западных спецслужб на российскую аудиторию является непосредственно идеологическая работа, описывающая преимущества западного образа жизни. Это распространение ценностей и стандартов массовой (читай – западной) культуры через музыку, моду, развлекательные телепрограммы, кинофильмы и т.д. Современное медиапространство заполнено низкопробными передачами, формирующими потребительское мировоззрение и тягу к легкой жизни.

Для этого используется, прежде всего, психологическое давление, которое заключается в многократном повторении ложного тезиса со ссылками на авторитеты. Наверняка многие знакомы с соответствующими вирусными рассылками в мессенджерах и соцсетях. Для усиления эффекта подбирается яркий, эмоционально-окрашенный материал. Используются и другие приемы, рассчитанные на то, что получатель такой рассылки без критического анализа транслирует ее содержимое другим адресатам.

Еще один прием – скрытое искажение законов логики, подмена тезиса, ложная аналогия, вывод без достаточного основания, подмена причины следствием, подмена понятий и т. д. Так, например, в интернете можно встретить видеоролик, демонстрирующий стариков, копающихся на помойке, а за кадром звучат голос президента России: «Уважение к людям старшего поколения – признак зрелости общества и его устойчивости».

Таким образом информационное пространство наполняют пропагандой агрессии, невежества, извращений, ложными сообщениями. Человека намеренно перегружают информационным мусором, заставляют отказаться от своих принципов и через яркий и эмоциональный видеоряд загружают новые установки. Основной целевой аудиторией подобной пропаганды является молодежь до 25 лет.

В результате происходит изменение алгоритмов восприятия информации. Обрывки контента, просмотренного мимоходом, фиксируются в сознании. Подача информации в искажённом виде приводит к глубокому интеллектуальному поражению.

Люди перестают мыслить логично, объективно и целостно воспринимать мир. Описывая это явление, современные исследователи вводят понятие «клиповое мышление», которое приводит к тому, что человек не может длительное время сосредотачиваться на какой-либо информации и у него снижена способность к анализу. Характерные особенности клипового мышления: стереотипность, чрезмерная эмоциональность, инфантилизм, отсутствие системности, легкая внушаемость.

Безусловно, вся эта деятельность не может осуществляться спонтанно. За ней стоят вполне определенные силы. Cтраны т.н. коллективного Запада располагают мощнейшим оружием в виде инструментов и методик проведения информационно-психологических операций, которые показывают крайне высокую эффективность. Применяемые ими методы позволяют оказывать информационно-психологическое давление на политическое руководство других государств, а также инициировать их смену без силового вмешательства. При этом данные подразделения относительно малозатратны.

И сейчас это не только американские подразделения. В настоящее время на острие атаки находятся подразделения информационно-психологических операций (ИПсО) Командования ССО ВС Украины. Также активную работу против России ведет 103-й центр CIMIC / PSYOPS ВС Чехии. Их деятельность курируют и направляют Центр НАТО по вопросам стратегических коммуникаций (Рига), Киберцентр НАТО, Командование специальных операций и 4-я группа операций информационного обеспечения Пентагона.

Как проходят учения

Все эти подразделения отрабатывают свои действия в ходе регулярных учений. В частности, в настоящее время НАТО проводит самое масштабное учение Альянса за последние четверть века под названием «Defender (Защитник) 2020». Среди объявленных официально элементов и эпизодов учений (а их довольно много) не упомянуты действия сил специальных операций, а также действия подразделений информационной и психологической войны. Однако западные СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что в ходе «Защитника 2020» запланированы еще несколько учений (каких, не говорится). Можно предположить, что во время учений в полной мере будут задействованы и силы спецопераций, и подразделения информационных и психологических операций.

О характере этих действий можно судить по учениям, которые проходили в Восточной Европе в последние три года. Например, в 2017 году состоялись крупнейшие в истории учения чешского спецназа Dark Shadow (Темная тень) 2017, Flying Shadow и Repair Exercise Dark Shadow. В ходе учений были развернуты подразделения, входящие в состав специальных сил, подразделения INFOOPS (информационных операций) и PSYOPS (психологических операций). Спецназ отрабатывал борьбу с угрозами, которые обычно называют гибридными, действуя против «повстанцев». И что особенно важно - учения проходили не только в штабах и на полигонах, но и в медиа-пространстве.

«Противник развязал кампанию дезинформации, запятнал наших политических лидеров, дискредитировал факт развертывания сил НАТО. И поэтому мы обязаны реагировать. Исторически эти задачи решал 103-й CIMIC / PSYOPS. Но 2017 году Центр поддержки спецназа начал реализовывать собственные возможности проведения психологических операций. Теперь эти задачи внедряются в процесс планирования, а также реализуются при выполнении задач», – описывал задачу учений полковник Франта. – Наша роль – поддерживать деятельность спецназа посредством психологических и информационных операций... По условиям учений в области нашего развертывания довольно сильная пропаганда противника. Мы должны проанализировать это и принять соответствующие контрмеры».

«В сфере нашей ответственности контроль за настроением населения. Если пропаганда противника основана на вводящей в заблуждение информации, мы пытаемся ее опровергнуть, – объясняет аналитик Центра информационно-психологических операций. – Кроме того, мы поддерживаем как войска НАТО, так и местные вооруженные силы в информационной среде». «Одним из важных принципов психологических операций является своевременность. Первый человек, который прокомментирует ситуацию, получает значительное преимущество. Поэтому мы стараемся следить за всеми событиями не только в зоне действий. Мы следим за всем, главным образом для того, чтобы воспользоваться этим преимуществом», – добавляет аналитик.

Украинские военные также планируют принять участие в учениях «Defender 2020». Специалисты по информационному противодействию планируют выявлять любые возможные российские «дезинформационные мероприятия», связанные с учениями Defender 2020. Предполагается, что на полную мощь начнут работать развернутые против Российской Федерации и ее союзников названные выше подразделения информационно-психологической войны. А значит, по мере развития и реализации замысла учений следует ожидать активизацию информационных атак против нашей страны.

Противодействие

Что в таких условиях могла бы предпринять в ответ наша страна?

Прежде всего – открыто провозгласить, что Россия в настоящее время находится в состоянии гибридной войны с коллективным Западом. Следствием этого должна стать четко организованная система защиты, в основе которой должна лечь закрепленная законом государственная идеология. Появление государственной идеологии позволит организовать идеологическую работу с населением в рамках внутреннего информационного пространства, а также пропаганду за пределами России.

Противопоставить потоку лжи и дезинформации можно только правду. Поэтому следующим шагом должно стать законодательное введение ограничений на публикации, идущие вразрез с государственной идеологией, организация контроля над СМИ. В настоящее время деятельность целого ряда медийных структур работает не в интересах нашей страны.

Важнейшую роль должно играть патриотическое воспитание молодежи. Поэтому необходимо провести проверку всего учительского состава средних школ России. Ведь сами преподаватели зачастую являются источниками чуждой России идеологии. Необходимо подготовить учебники истории России, которые бы в полной мере отражали достоверные события героического прошлого нашей страны. Парадокс, но современная программа истории для старших классов предполагает всего пять часов, посвященных Великой Отечественной войне.

В целях противодействия информационному воздействию, направленному против нашей страны и ее населения, должно происходить формирование нравственных духовно-патриотических ценностей. Образовательные учреждения и прежде всего школа, как и в советское время, обязаны развивать профессиональные качества и навыки, чувство верности конституционному и воинскому долгу, а также готовность к их проявлению в различных сферах жизни российского общества.