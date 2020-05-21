Украина нашла нового врага в НАТО

В НАТО и ЕС у Украины появился еще один недруг. На сей раз Киев умудрился поссориться с Болгарией. Причиной конфликта стало желание Украины разделить район, в котором компактно проживает болгарская община. Таким образом она не только будет разделена, но и потеряет этническое большинство в новых территориальных образованиях. Ранее Киев уже поссорился с Будапештом из-за живущих на Украине венгров.

Киев обвинил Софию во вмешательстве в свои внутренние дела, выразив «удивление и непонимание» попытками болгарских властей остановить административную реформу в Одесской области. МИД Украины назвал «манипуляцией» утверждения о влиянии реформы на национальную самобытность этнических болгар Украины. Реформа относится «к исключительной компетенции» органов власти Украины, поэтому «попытки вмешательства иностранного государства неприемлемы», заявили в Киеве.

Впрочем, после таких слов украинские дипломаты тотчас сменили тон и призвали Софию решать любые вопросы «путем конструктивного диалога», в соответствии с принципами дружбы и добрососедства, которые «традиционно существуют между Украиной и Болгарией», подытожили в МИДе.

Поводом для ссоры стал призыв, с которым накануне выступил парламент Болгарии – Народное собрание, выразившее тревогу за судьбу проживающих в Одесской области этнических болгар. В ходе административно-территориальной реформы одесские власти собираются разрезать Болградский район, в котором сейчас компактно живет болгарская община. По неофициальным данным, она достигает 300 тысяч, то есть большинство населения района. Власти собираются разбить его на пять частей, в результате чего болгары везде окажутся в меньшинстве.

Парламент Болгарии призвал совет министров принять меры для сохранения целостности общины, в частности, организовать экстренную межправительственную встречу с украинской стороной.

В свою очередь зампред парламента, лидeр партии «Национальный фронт спасения Болгарии» Вaлeрий Cимeoнoв не скрывал своего удивления решением Киева, ведь украинские болгары в большинстве своем – верные граждане укрaинcкoгo гocудaрcтвa. Рeшeниe «рaстворить болгарское нaceлeниe Бoлгрaдcкoго района будeт ceрьeзным удaрoм для нaшeй крупнeйшeй зaрубeжнoй oбщины и oбeзличит бoлгaрcкую диacпoру». Симеонов пригрозил, что София перестанет поддерживать идею вступления Укрaины в Eвросоюз и НAТO.

Болгарский общественный деятель, экс-депутат парламента Светлана Шаренкова считает заявление МИД Украины неадекватным. «Переговоры по поводу Болградского района шли уже достаточно долго, еще когда только обсуждался проект территориально-административного разделения. Со стороны украинских дипломатов звучали обещания, что общину болгар не будут делить», – сказала газете ВЗГЛЯД Шаренкова. Когда этот вопрос обговаривался по дипломатическим каналам, напомнила она, Киев не обижался и не называл действия Софии вмешательством в свои внутренние дела. Впрочем, стоит отметить, что публично Порошенко не давал никаких гарантий сохранить Болградский район в целости.

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Глава болгарского Евразийского института геополитики и экономики Пламен Милетков назвал нынешний спор следствием политики экс-министра иностранных дел Болгарии Кристиана Вигенина, который на переговорах с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко «продал наших болгар». «Однако у Болгарии – мягкая политика, она не будет блокировать сотрудничество с Украиной», – сказал Милетков газете ВЗГЛЯД, предположив, что Киев и София сумеют найти общий язык.

Киевский политолог Андрей Золотарев считает происходящее демонстрацией имперских амбиций украинских ура-патриотов. «Для Украины скандалы с соседями и соседями соседей становятся нормой. Это уже не единичный случай, а тенденция, которая формирует определенное отношение к стране внутри Евросоюза. Это исходит из тезиса о том, что украинцы – титульная нация, а всем остальным – молчать. Но, думаю, через какое-то время людям с такой позицией выльют ведро ледяной воды на голову», – считает Золотарев.

«Если у Киева хватит ума не обострять – инцидент будет скоро исчерпан. В противном случае Украине стоит ждать серьезных последствий на уровне Евросоюза. Например, в случае рассмотрения очередного вопроса о сотрудничестве голос Болгарии может оказаться решающим», – пояснил собеседник.

В Москве считают, что манеру поведения Киева относительно этнических меньшинств вряд ли можно назвать «имперскими замашками».

«Если считать империей Советский Союз – что многие и делают – то в этой империи книг на украинском языке издавалось существенно больше, чем теперь, в независимой Украине. Советская «империя» гарантировала сохранение национальных языков и культур всех народов, вплоть до самых малочисленных, – сказал газете ВЗГЛЯД первый зампред Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. – То, как ведет себя украинская власть – это не имперская амбиция, а прямая ее противоположность – узколобый национализм».

«Украина никак не хочет признаться себе в том, что ее территория – «сложносочиненная», напоминающая лоскутное одеяло. Неуемное стремление Киева выстроить все и вся по шаблону унитарного государства привело к конфликтам со всеми соседями, чьи диаспоры исторически проживают на украинской территории, – посетовал Затулин. – Попытка унифицировать страну, упразднить ее национальное многообразие уже привела к конфликту в Донбассе. Во-вторых, привела к проблемам с западными соседями».

Напомним, ранее Украина не раз ссорилась со своими западными соседями, не говоря уж о России. Наиболее серьезный конфликт возник у нее с Венгрией – как известно, украинские власти практически запретили обучение в школах на языках нацменьшинств. Сложно складываются отношения с Польшей. Поводом для этого стало решение Киева объявить национальным героем вождя украинских националистов Степана Бандеру.

«Теперь дошел черед и до Болгарии. Пускают под нож все права самоуправления болгарских общин

в Одесской области, пересматривается административное деление, – констатировал Затулин. – Вряд ли в этом можно усмотреть личное отношение Зеленского. Судя по всему, его интересует лишь удержание власти. Он с легкостью необыкновенной относится к национальным проблемам – прежде всего к проблеме русского языка на Украине».

По мнению депутата, восточноевропейские соседи вполне могут асимметрично ответить Украине: «Венгрия на правах члена НАТО и ЕС уже блокирует все инициативы Украины, связанные со сближением с западными структурами. Также может поступить и Болгария».

Однако экс-депутат болгарского парламента Шаренкова считает, что София пока к столь резкому конфликту с Киевом. «Парламент принял свою декларацию с подачи националистических и патриотических сил. Это отнюдь не позиция правящей партии. Прямых рычагов для давления на Киев у нас нет, только через структуры ЕС и НАТО. Но штаб-квартира НАТО также не будет вмешиваться, потому что ее интересует только отношение к Украине России, а не Болгарии», – отметила Шаренкова.

Брюссель, по ее мнению, тоже не станет помогать Софии, «потому что даже сама Болгария там никого особо не волнует. Что уж говорить про этнических болгар на Украине».

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