Украина нашла нового врага в НАТО

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21 мая, четверг  |  Последнее обновление — 21:30  |  vz.ru
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Почему первому «Северному потоку» повезло больше второго

Германия защитила «Северный поток – 1» от европейских законов Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
«Северный поток – 1» получил от Германии освобождение от норм Газовой директивы ЕС на 20 лет. Берлин сделал для него ровно то же самое, что не сумел сделать для строящегося «Северного потока – 2». Это исключение важно для первого северного морского газопровода. Но есть ли шансы добиться аналогичного решения для второго газопровода из России? Подробности...
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Как Европа и США ошиблись с выходом из карантина

Испанцев внезапно обязали носить маски в 40-градусный зной на улицеФото: Jesus Merida/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Россию коронавирус пришел позже, чем в другие страны. А поэтому у нас есть возможность изучить зарубежный опыт выхода из карантина. Тем более, что в США и странах ЕС были сделаны определенные ошибки, отметили политологи на прошедшем в среду круглом столе. Они положительно оценили российский план по выходу из режима ограничений, который учитывает эпидемиологические показатели и обстановку в регионах. Подробности...
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Должны ли летчики уводить падающий самолет от домов

1997 год, Иркутск. Ан-124 упал на жилые дома сразу после взлетаФото: Дружинин Алексей/ТАСС
Почему самолеты падают на жилые дома? Увести падающий самолет от людей – неписаный «кодекс чести» или продукт пропаганды? Да и вообще – способны ли летчики это сделать? Подобные вопросы возникают регулярно, и очередная авиакатастрофа вновь дала этому повод. В советское время на такие вопросы отвечали абсолютно однозначно, но было ли это правдой? Подробности...
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Судьба ядерных бомб подтверждает версию о тайном сговоре США и Германии

США разместили свои ядерные бомбы не только на территории ГерманииФото: USAF
В последние дни в центре внимания оказалось странное предложение передислоцировать ядерное оружие США из Германии в Польшу. Не менее симптоматичной выглядит реакция на это предложение в ФРГ как среди депутатов парламента, так и в правительстве страны. Эта реакция выглядит подтверждением конспирологических версий о тайных договоренностях между США и Германией. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Пора валить из городов

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Объективный и, как выяснилось, полезный для здоровья общества процесс расселения активного населения за город не может двигаться дальше без плотного участия государства. Подробности...
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Восстановление Большой России–Евразии

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Президент Владимир Путин считает, что Россия – не просто страна, а отдельная цивилизация. Так и хочется воскликнуть – ну, наконец-то! Ещё недавно мы слышали, что Россия – это корпорация, а её руководство – наёмный менеджмент. Вспомните об этом и ужаснитесь. Подробности...
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Украинский «карточный домик» рухнул

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Обнародование разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена раскрасило яркими красками лозунг «Украина давно находится под внешним управлением». Все дело, как обычно, в больших деньгах. Подробности...
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      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
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              Численность этнических болгар в Одесской области составляет не меньше 300 тысяч   21 мая 2020, 20:45
              Фото: Valentina Petrova/AP/ТАСС
              Текст: Михаил Мошкин,
              Иван Абакумов,
              Наталья Макарова

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              В НАТО и ЕС у Украины появился еще один недруг. На сей раз Киев умудрился поссориться с Болгарией. Причиной конфликта стало желание Украины разделить район, в котором компактно проживает болгарская община. Таким образом она не только будет разделена, но и потеряет этническое большинство в новых территориальных образованиях. Ранее Киев уже поссорился с Будапештом из-за живущих на Украине венгров.

              Киев обвинил Софию во вмешательстве в свои внутренние дела, выразив «удивление и непонимание» попытками болгарских властей остановить административную реформу в Одесской области. МИД Украины назвал «манипуляцией» утверждения о влиянии реформы на национальную самобытность этнических болгар Украины. Реформа относится «к исключительной компетенции» органов власти Украины, поэтому «попытки вмешательства иностранного государства неприемлемы», заявили в Киеве.

              Впрочем, после таких слов украинские дипломаты тотчас сменили тон и призвали Софию решать любые вопросы «путем конструктивного диалога», в соответствии с принципами дружбы и добрососедства, которые «традиционно существуют между Украиной и Болгарией», подытожили в МИДе.

              Поводом для ссоры стал призыв, с которым накануне выступил парламент Болгарии – Народное собрание, выразившее тревогу за судьбу проживающих в Одесской области этнических болгар. В ходе административно-территориальной реформы одесские власти собираются разрезать Болградский район, в котором сейчас компактно живет болгарская община. По неофициальным данным, она достигает 300 тысяч, то есть большинство населения района. Власти собираются разбить его на пять частей, в результате чего болгары везде окажутся в меньшинстве.

              Парламент Болгарии призвал совет министров принять меры для сохранения целостности общины, в частности, организовать экстренную межправительственную встречу с украинской стороной.

              В свою очередь зампред парламента, лидeр партии «Национальный фронт спасения Болгарии» Вaлeрий Cимeoнoв не скрывал своего удивления решением Киева, ведь украинские болгары в большинстве своем – верные граждане укрaинcкoгo гocудaрcтвa. Рeшeниe «рaстворить болгарское нaceлeниe Бoлгрaдcкoго района будeт ceрьeзным удaрoм для нaшeй крупнeйшeй зaрубeжнoй oбщины и oбeзличит бoлгaрcкую диacпoру». Симеонов пригрозил, что София перестанет поддерживать идею вступления Укрaины в Eвросоюз и НAТO.

              Болгарский общественный деятель, экс-депутат парламента Светлана Шаренкова считает заявление МИД Украины неадекватным. «Переговоры по поводу Болградского района шли уже достаточно долго, еще когда только обсуждался проект территориально-административного разделения. Со стороны украинских дипломатов звучали обещания, что общину болгар не будут делить», – сказала газете ВЗГЛЯД Шаренкова. Когда этот вопрос обговаривался по дипломатическим каналам, напомнила она, Киев не обижался и не называл действия Софии вмешательством в свои внутренние дела. Впрочем, стоит отметить, что публично Порошенко не давал никаких гарантий сохранить Болградский район в целости.

              Глава болгарского Евразийского института геополитики и экономики Пламен Милетков назвал нынешний спор следствием политики экс-министра иностранных дел Болгарии Кристиана Вигенина, который на переговорах с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко «продал наших болгар». «Однако у Болгарии – мягкая политика, она не будет блокировать сотрудничество с Украиной», – сказал Милетков газете ВЗГЛЯД, предположив, что Киев и София сумеют найти общий язык.

              Киевский политолог Андрей Золотарев считает происходящее демонстрацией имперских амбиций украинских ура-патриотов. «Для Украины скандалы с соседями и соседями соседей становятся нормой. Это уже не единичный случай, а тенденция, которая формирует определенное отношение к стране внутри Евросоюза. Это исходит из тезиса о том, что украинцы – титульная нация, а всем остальным – молчать. Но, думаю, через какое-то время людям с такой позицией выльют ведро ледяной воды на голову», – считает Золотарев.

              «Если у Киева хватит ума не обострять – инцидент будет скоро исчерпан. В противном случае Украине стоит ждать серьезных последствий на уровне Евросоюза. Например, в случае рассмотрения очередного вопроса о сотрудничестве голос Болгарии может оказаться решающим», – пояснил собеседник.

              В Москве считают, что манеру поведения Киева относительно этнических меньшинств вряд ли можно назвать «имперскими замашками».

              «Если считать империей Советский Союз – что многие и делают – то в этой империи книг на украинском языке издавалось существенно больше, чем теперь, в независимой Украине. Советская «империя» гарантировала сохранение национальных языков и культур всех народов, вплоть до самых малочисленных, – сказал газете ВЗГЛЯД первый зампред Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. – То, как ведет себя украинская власть – это не имперская амбиция, а прямая ее противоположность – узколобый национализм».

              «Украина никак не хочет признаться себе в том, что ее территория – «сложносочиненная», напоминающая лоскутное одеяло. Неуемное стремление Киева выстроить все и вся по шаблону унитарного государства привело к конфликтам со всеми соседями, чьи диаспоры исторически проживают на украинской территории, – посетовал Затулин. – Попытка унифицировать страну, упразднить ее национальное многообразие уже привела к конфликту в Донбассе. Во-вторых, привела к проблемам с западными соседями».

              Напомним, ранее Украина не раз ссорилась со своими западными соседями, не говоря уж о России. Наиболее серьезный конфликт возник у нее с Венгрией – как известно, украинские власти практически запретили обучение в школах на языках нацменьшинств. Сложно складываются отношения с Польшей. Поводом для этого стало решение Киева объявить национальным героем вождя украинских националистов Степана Бандеру.

              «Теперь дошел черед и до Болгарии. Пускают под нож все права самоуправления болгарских общин

              в Одесской области, пересматривается административное деление, – констатировал Затулин. – Вряд ли в этом можно усмотреть личное отношение Зеленского. Судя по всему, его интересует лишь удержание власти. Он с легкостью необыкновенной относится к национальным проблемам – прежде всего к проблеме русского языка на Украине».

              По мнению депутата, восточноевропейские соседи вполне могут асимметрично ответить Украине: «Венгрия на правах члена НАТО и ЕС уже блокирует все инициативы Украины, связанные со сближением с западными структурами. Также может поступить и Болгария».

              Однако экс-депутат болгарского парламента Шаренкова считает, что София пока к столь резкому конфликту с Киевом. «Парламент принял свою декларацию с подачи националистических и патриотических сил. Это отнюдь не позиция правящей партии. Прямых рычагов для давления на Киев у нас нет, только через структуры ЕС и НАТО. Но штаб-квартира НАТО также не будет вмешиваться, потому что ее интересует только отношение к Украине России, а не Болгарии», – отметила Шаренкова.

              Брюссель, по ее мнению, тоже не станет помогать Софии, «потому что даже сама Болгария там никого особо не волнует. Что уж говорить про этнических болгар на Украине».

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