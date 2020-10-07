Взгляд
7 октября, среда  |  Последнее обновление — 15:34  |  vz.ru
Разделы

Почему в России возник дефицит автомобилей

В Россию вернулись очереди за новым авто, как в 2008 году Михаил Джапаридзе/ТАСС
Автосалоны, которые еще несколько месяцев назад находились в ожидании массовых банкротств из-за отсутствия клиентов, сейчас переполнены. Более того – едва ли на не все модели автомобилей на российском рынке образовались огромные очереди. Почему возник этот ажиотаж, долго ли он продлится – и как в такой ситуации вести себя потребителю? Подробности...
Перейти в раздел…

Дагестан доверили генералу из «школы губернаторов»

И Владимир Васильев (слева), и его преемник Сергей Меликов дослужились до звания генерал-полковника Валерий Шарифулин/ТАСС,
Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Сменилось руководство в крайне тяжелом с точки зрения управления регионе России – Республике Дагестан. Еще недавно за решеткой там оказывались то местный премьер-министр, то мэр столицы республики. Почему подал в отставку Владимир Васильев – и что можно ожидать от нового руководителя, генерала Сергея Меликова? Подробности...
Перейти в раздел…

Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
Перейти в раздел…

Какими должны быть уступки Баку и Еревана по Карабаху

Ереван заявил о готовности к уступкам в карабахском конфликте Алексей Дружинин/РИА «Новости»
Никол Пашинян заявил о готовности Армении пойти на уступки по Карабаху в случае аналогичных действий со стороны Азербайджана. И хотя риторика Ильхама Алиева остается по-прежнему воинственной, эксперты отмечают заинтересованность Баку в прекращении конфликта. О каких взаимных уступках может идти речь и кто может стать гарантом выполнения перемирия между Баку и Ереваном? Подробности...
Перейти в раздел…

Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
Перейти в раздел…

Киргизии предстоит пережить тяжелые времена

Лейли Акилова, журналист, Бишкек
В Киргизии произошел очередной, третий со дня независимости страны, государственный переворот. Хотя многие предпочитают называть произошедшие события революцией. Подробности...

Школьные оценки тормозят развитие детей

Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru
Школа калечит. Уродует людей, делает их непригодными к современной жизни. Сейчас не нужны типовые «винтики». Ни в экономическом, ни в социальном смысле. И вред, который наносит сохранение оценок и оценивания в школе, гораздо больше потерь от коррупции. Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев

В карабахском конфликте есть еще один важный игрок

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Исламская Республика Иран является одним из главных внешних интересантов в армяно-азербайджанском конфликте. От его исхода зависит безопасность и даже само существование нынешней власти в Тегеране. Подробности...
Перейти в раздел…

Новая революция в Киргизии

Коронавирус в РФ: будет ли новый карантин

Коронавирус у Трампа: почему это важно

Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
Подробности...

Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
Подробности...

В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Как вы относитесь к людям, которые демонстрируют признаки ОРЗ и при этом не носят маски в публичном месте?
  • С опаской

  • С раздражением

  • С агрессией

  • С равнодушием

  • С пониманием

  • С одобрением

  • Иначе (указать в комментариях)
Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
  • Водород

  • Веселящий

  • Слезоточивый

  • Другой (указать в комментариях)
Готовы ли вы отказаться от отдыха в Турции в ответ на агрессивное поведение Эрдогана в конфликте вокруг Нагорного Карабаха?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны назвало причину пожара на арсенале в Рязанской области
    Газпром раскритиковал решение Польши о штрафе за «Северный поток – 2» В Кремле рассказали о разговоре Путина с Алиевым Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии Зарубежные политики критически оценили последние заявления Навального
    Варшава назвала «Северный поток – 2» угрозой поставкам газа в Польшу МИД счел недопустимым решение Анкары открыть город-призрак Варошу СК возбудил дело по загрязнению воды на Камчатке Прокуратура Берлина обвинила жителя Брянска в убийстве чеченца Хангошвили
    В Белоруссии объяснили «переименование» Украины, Польши и Литвы Сотрудники МИД и МВД Грузии задержаны по делу о демаркации границы с Азербайджаном Путина поздравили с днем рождения баннером напротив посольства США в Москве Названы особенности вакцинации пожилых людей от коронавируса

    разрыв договоров


    Польша оштрафовала Газпром за «Северный поток – 2» на 7,6 млрд долларов

    абсолютное преимущество


    Эксперт объяснил значение успешного пуска гиперзвукового «Циркона»

    карабахский конфликт


    Азербайджан извинился перед Ираном за случайные попадания ракет и снарядов

    Видео

    ракетные комплексы


    «Искандеры» способны перевернуть ситуацию в Карабахе

    тысячи спутников


    Илон Маск включается в борьбу против российского гиперзвукового оружия

    ажиотажный спрос


    Почему в России возник дефицит автомобилей

    обрушение власти


    Толпа устроила в Киргизии мгновенный переворот

    разговор о свободе


    Алексей Алешковский: Задача либеральных ополченцев – негодовать, а не воевать

    агитация и пропаганда


    Герман Садулаев: Раз это война, будьте готовы стать жертвами

    армяно-азербайджанский конфликт


    Сергей Мардан: Хорошее отношение России к Армении должно иметь свою цену

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Как вы относитесь к людям, которые демонстрируют признаки ОРЗ и при этом не носят маски в публичном месте?

    Какими должны быть уступки Баку и Еревана по Карабаху

    Ереван заявил о готовности к уступкам в карабахском конфликте    7 октября 2020, 14:56
    Фото: Алексей Дружинин/РИА «Новости»
    Текст: Наталья Макарова,
    , Ирина Яровая,
    Иван Абакумов

    Никол Пашинян заявил о готовности Армении пойти на уступки по Карабаху в случае аналогичных действий со стороны Азербайджана. И хотя риторика Ильхама Алиева остается по-прежнему воинственной, эксперты отмечают заинтересованность Баку в прекращении конфликта. О каких взаимных уступках может идти речь и кто может стать гарантом выполнения перемирия между Баку и Ереваном?

    Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана идти на уступки в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, если Азербайджан также согласится на некий компромисс. «Урегулирование конфликтов должно осуществляться на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах и Армения готовы к таким уступкам, к которым будет готов Азербайджан», – сказал Пашинян в интервью AFP.

    Кроме того, армянский премьер считает, что перемирие в Нагорном Карабахе возможно в том случае, если Турция прекратит свое непосредственное участие в вооруженном конфликте и выведет ближневосточных террористов из зоны боевых действий.

    Азербайджан, напротив, отрицает участие протурецких наемников в конфликте и на компромисс пока не настроен. Ранее глава Азербайджана Ильхам Алиев также опроверг утверждение о невозможности военного решения конфликта: «Я часто слышу, что у конфликта нет военного решения. Я с этим не согласен». По его словам, «если международное сообщество не может обеспечить исполнение международных резолюций, то Азербайджан сделает это сам».

    В Баку утверждают, что единственным условием приостановления конфликта является полный вывод армянских войск с территории Карабаха. Однако, как считают в Евросоюзе, такое условие является трудновыполнимым.

    «Я очень обеспокоен тем, что было сказано в моей беседе с главой МИД Азербайджана. Он мне сказал, что бои будут продолжаться до тех пор, пока Армения не согласится на конкретный график выхода из Карабаха. Это условие для возобновления переговоров очень сложное, а с каждым днем ситуация усугубляется», – заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

    Глава европейской дипломатии также «крайне озабочен тем, что Турция в полной мере поддерживает Баку». Отметим, что в Анкаре по-прежнему настаивают на необходимости продолжения конфликта. В частности, накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе встречи с Алиевым подчеркнул, что Анкара готова оказать помощь Азербайджану в любой сфере.

    При этом, как отмечают эксперты, несмотря на грозную риторику Баку, Азербайджан заинтересован в прекращении конфликта не меньше, чем Армения. «Первым шагом к урегулированию должно быть прекращение боевых действий и возобновление политического диалога между сторонами. Это касается как формата Минской группы ОБСЕ, где Россия, Франция и США являются сопредседателями группы, так и других форматов», – сказал в беседе с газетой ВЗГЛЯД гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

    «После этого можно будет говорить о снижении уровня милитаризации, отводе от линии разграничения тяжелых вооружений и обмене пленными, если таковые имеются. Кроме того, одним из шагов может быть размещение наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта или размещения миротворческих сил», – добавил эксперт.

    Собеседник также предположил, что, говоря о возможных уступках, Пашинян имел в виду решение вопроса семи буферных территорий, состоящих из районов Азербайджана, которые были оккупированы в ходе конфликта 90-х годов. Эти районы составляют так называемый пояс безопасности Нагорного Карабаха.

    «В Армении неоднократно высказывалась идея, что эта оккупация нужна лишь постольку, поскольку существует угроза наступления на Нагорный Карабах. Если эта угроза будет устранена, если отношения стабилизируются, тогда, возможно, Карабах и Армения могли бы пойти на уступки и вернуть эти земли под контроль Баку», – предположил Кортунов.

    Схожей точки зрения придерживается научный сотрудник ереванского Института Кавказа Грант Микаелян. По его словам, армянская сторона ожидает от Баку возвращения территорий, находящихся под контролем Азербайджана – Шаумяна, части Мартунинского и Мартакертского районов. В свою очередь Армения может передать от пяти до семи районов карабахского «пояса безопасности» и согласиться на возвращение азербайджанских беженцев в эти районы.

    «Но речь идет о том, что уступки должны быть равноценными, а не односторонними. Каждое действие Еревана и Баку должно быть параллельным и одновременным, чтобы стороны были уверены, что никто друг друга не обманывает», – подчеркнул эксперт в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

    В то же время руководитель политологического клуба «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде обратил внимание на то, что слова Пашиняна об уступках «лишены конкретики». «Возможно, он не говорит ни о чем конкретном, потому что понимает: никаких уступок не будет. Пашинян пытается выиграть время в надежде на перемирие», – сказал Велизаде газете ВЗГЛЯД.

    На ваш взгляд

     
    Какую позицию должна занимать Россия в конфликте между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе?




    Обсуждение:  116 комментариев
    Собеседник также убежден, что в случае отвода армянских войск, демилитаризации региона при международном посредничестве и «ввода регулирующих сил» Азербайджан утратит смысл в ведении боевых действий.

    «При этом для соблюдения условий прекращения конфликта нужны гарантии кого-то из крупных международных игроков. Гарантом может быть Россия. Но Москва не берет на себя такие обязательства, потому что в Кремле, скорее всего, не верят Пашиняну. Москва не может говорить за армянского премьера в ситуации, когда он не отвечает за свои слова», – сказал Велизаде.

    В свою очередь Микаелян считает, что в роли гарантов мира должны выступать сопредседатели Минской группы ОБСЕ, «но Иран и Турция тоже должны согласиться с этим решением». Однако в России пока не видят возможностей для того, чтобы Анкара могла поучаствовать в этом процессе. «Турция де-факто является участником конфликта. Поэтому предпочтение сторон может быть отдано РФ, поскольку именно Россия является наиболее значимым игроком на Кавказе», – резюмировал Кортунов.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •