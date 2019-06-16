США намерены жестко управлять Британией

Вот уже несколько дней британские политики обсуждают нанесенное им невиданное оскорбление. Госсекретарь США Майк Помпео прямо заявил, что намерен противодействовать возможному избранию на пост премьера Британии лидера одной из ведущих британских партий. В какие еще выборы и каким образом вмешивались в последние годы Соединенные Штаты?

Американская традиция вмешательства в чужие выборы пополнилась новой главой.

Издание Washington Post получило в свое распоряжение аудиозапись закрытой частной встречи госсекретаря США Майка Помпео и группы еврейских лидеров в Нью-Йорке. В ходе беседы американский чиновник заверил своих собеседников в намерении Вашингтона помешать лидеру Лейбористской партии Джереми Корбину стать премьер-министром Великобритании – в случае, если на следующих парламентских выборах его партия наберет большинство голосов и попытается сформировать правительство. В частности, Помпео упомянул готовность правительства США «работать за кулисами» ради противодействия Корбину. Как известно, Джереми Корбина неоднократно упрекали в антисемитизме – и еврейские активисты обеспокоены его шансами занять пост британского премьера.

Удивительно слышать подобное из уст одного из самых высокопоставленных американских чиновников. Все знают, что США любят вмешиваться в выборы в странах третьего мира или в европейских государствах, но чтобы (пусть и в частном порядке) это было признано открыто? Американские политики предпочитают скрывать подобные намерения, а публично превозносить США в качестве образца «демократических ценностей».

Конечно, израильская лоббистская организация в США под названием AIPAC («Американо-израильский комитет по общественным связям») регулярно влияет на американские выборы. Достаточно посмотреть список политиков и бизнесменов США, участвующих в традиционных мероприятиях комитета. Однако никто не мог ожидать, что госсекретарь столь откровенно заявит о подобном грубом намерении вмешаться в демократический процесс в другой стране, к тому же являющейся важнейшей союзницей США.

По сути, госсекретарь США поручился противостоять одному из ведущих британских политиков всем весом и ресурсами американского правительства. А правительство США известно тем, что может бесплатно раздавать оружие союзникам или, наоборот, налагать карательные тарифы, не говоря уже о работе ЦРУ и АНБ.

Неудивительно, что в ответ на публикацию возмущению в Великобритании не было предела. Представитель партии лейбористов заявил Guardian: «Попытки президента Трампа и его должностных лиц решить, кто будет следующим премьер-министром Великобритании, являются абсолютно неприемлемым вмешательством в британскую демократию».

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Слова госсекретаря Помпео особенно скандальны на фоне одержимости американских политиков историей о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США в 2016 году. Ни одно из обвинений в адрес России и близко не стоит рядом с тем, что предлагает Помпео. Напомним, что Москву пытаются уличить в продвижении социальной рекламы в Facebook, якобы предназначенной для раскола американского общества, и использовании специальных ботов, которые будто бы сеяли слухи на различных социальных платформах.

В реальности же Россия неизменно демонстрирует приверженность к политике невмешательства и уважения к иностранным выборам. Даже в отношении абсолютно враждебных майданных властей Украины Москва проявляла удивительное терпение.

И в это время только за последние несколько лет Соединенные Штаты продолжили политику вмешательства в выборы других стран. Не обязательно это происходит по линии Госдепа, USAID или ЦРУ. Например, фонд «Открытое общество» Джорджа Сороса ежегодно тратит 940 миллионов долларов в ста странах мира ради достижения американских политических целей. В прошлом году был опубликован «список Сороса», в котором содержались имена 226 членов Европарламента со всего политического спектра, которые продвигают, прежде всего, идею об интеграции Украины в ЕС и политику дальнейших санкций в отношении России. Как минимум треть европарламентариев голосуют так, как им указывает американский магнат.

Пока изгнанный со своей родины венгерский миллиардер занят координацией деятельности либеральных фондов, бывший советник президента Трампа Стив Бэннон «окучивает» европейских правых. Под предлогом борьбы с тем же Соросом он учреждает некоммерческий фонд «Движение», сотрудничать с которым уже согласилась британская партия UKIP («Партия независимости Соединенного Королевства»).

Посол США в Германии Ричард Гренелл открыто признает в интервью Breitbart News, что поддерживает немецких и австрийских крайне правых, а также намеревается использовать свои полномочия, чтобы «расширить возможности других консервативных лидеров по всей Европе». Остается только догадываться, какой скандал мог бы получиться, если бы бывший российский высокопоставленный чиновник или российское посольство в США заявили бы о своей поддержке, например, представителей «Движения чаепития» или сторонников защиты второй поправки.

Daily Beast цитирует Рахима Кассама, бывшего редактора Breitbart News, заявившего следующее: «Забудьте своих меркелей. Сорос и Бэннон в ближайшие годы станут двумя крупнейшими игроками в европейской политике». Если Стиву Бэннону удастся воплотить задуманное, то не в столь уж отдаленном будущем два американца, связанные с правительственными кругами США, так или иначе начнут контролировать европейскую политику: одна треть (Бэннон) плюс еще одна треть (Сорос) равняется двум третям парламентариев – подавляющее большинство, состоящее из правых и либералов.

Если в Европе американцы еще стараются соблюдать приличия, то на других континентах их вовлеченность в местную политику переходит все границы.

Например, на фоне острого политического кризиса в 2015 году в Нигерии потребовался визит госсекретаря Джона Керри. Он указал, какие выборы считать правильными, по сути приведя к власти проамериканского президента Мохаммаду Бухари.

Совсем недавний пример – события в Венесуэле. США не только поддерживали оппозиционные партии финансами и дипломатическими заявлениями, но и вовсе взяли и официально признали самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо, явив миру отличный пример незамутненной демократии по-американски.

В ходе мадагаскарских президентских выборов осенью 2018 года американское посольство превратилось в неофициальный штаб избирательной кампании одного из кандидатов, экс-главы государства Марка Равалумананы. Однако это не помогло ему одержать победу, вследствие чего был немедленно дан старт информационным вбросам, обвинявшим победителя выборов Андри Радзуэлину в связях с Россией.

Подсчитано, что с 1946 по 2000 год Соединенные Штаты 81 раз вмешивались в выборы в других странах. Случай с госсекретарем Помпео свидетельствует о том, что, несмотря на смену президентских администраций в Белом доме, Вашингтон и дальше намерен участвовать в политической жизни и выборах везде, где только возможно. Конечно, все это под громкие слова о свободе и демократии.