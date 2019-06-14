Чем британский спецназ опасен для России

Военный спецназ Британии переориентируют на противостояние России. Вместо борьбы с террористами на Ближнем Востоке элитных военных начнут использовать для раскрытия «тайных действий» Москвы на Украине, в Прибалтике или Африке. Насколько опасны намерения Лондона, и чем может ответить Россия?

Британский спецназ должен быть переориентирован с борьбы против террористов «Исламского государства*» на Ближнем Востоке на «российское» направление. Как пишет британская пресса, об этом говорится в концепции руководителя армейских спецподразделений Британии. Военных, в частности, предлагается использовать для раскрытия «тайных действий» Москвы в Прибалтике или Африке.

Британские военные убеждены, что Кремль успешно использует Главное разведовательное управление Генштаба не только на африканском континенте, но также на Украине и в Сирии. Поэтому Лондону следует расширить свои возможности в этом «конкурентном пространстве».

Еще осенью прошлого года стало известно о планах британцев усилить военную поддержку Киева и направит в Черное море свой многоцелевой корабль гидрографической разведки (последний раз корабль приходил в одесский порт в начале мая), а также военных для обучения украинских морпехов и спецназовцев.

В документе, который будет рассмотрен британским кабинетом министров, также говорится о том, что на смену традиционным методам войны приходят более сложные формы конфликтов между странами.

Таким образом, в случае поддержки правительством этого предложения произойдет реструктуризация специальной авиационной службы (SAS), службы десантных кораблей (SBS) и полка спецразведки. Все эти подразделения начнут активно сотрудничать с секретной разведывательной службой MI6.

Одним из поводов для создания концепции называется попытка отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Напомним, после инцидента в марте 2018 года отношения Москвы и Лондона резко обострились. Британские власти голословно обвиняют Россию в причастности к этому отравлению, а Москва последовательно отвергает обвинения.

В экспертном сообществе произошедшее не вызвало сильных удивлений, так как на Западе Россию давно воспринимают не иначе как одного из главных геополитических противников.

Заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко напомнил, что британский спецназ участвовал «во всех конфликтах недавнего времени». «То, что они переориентируются на Россию – не удивительно, если учесть, что США доктринально объявили Россию противником, а Британия традиционно следует в политическом фарватере США. Да и с самой Британией у нас в последнее время есть большое количество конфликтных ситуаций», – сказал Дрозденко газете ВЗГЛЯД.

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По его словам, ранее британский спецназ уже появлялся в Арктике, принимал участие в учениях в Норвегии и сейчас готовится к выполнению боевых действий в холодных регионах планеты, что потенциально может угрожать интересам России.

«К Арктике проявляют существенный интерес и США, и Британия. Поэтому Россия активно укрепляет рубежи своих территорий в Арктике вооруженными силами, базами, строит ледоколы и суда ледового класса. И то, что эти орлы там появятся – это факт. Главное, чтобы мы были к этому готовы», – отметил собеседник.

Дрозденко не исключает, что против России британский спецназ будет действовать путем разведки и диверсий. «Главная цель спецподразделений – нарушение коммуникаций, совершение диверсий в местах хранения боеприпасов, атаки на системы управления. То есть внесение дезорганизации в слаженную работу вооруженных сил противника. Но для борьбы с ними существуют весьма эффективные контрдиверсионные подразделения, об этом тоже не надо забывать», – резюмировал Дрозденко.

«Для России, понятно, это ничего хорошего не значит. Но с другой стороны нужно понимать, что силы британского спецназа и так уже давно действуют против России на различных театрах военных действий необъявленной войны, – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. – На Украине, в Сирии, в Центральной Азии – специалисты SAS присутствуют везде. Если говорить об Украине, то там британские специалисты о военно-политическим операциям работают уже давно. Мы помним, что с территории Украины происходил ряд действий, телефонных звонков и так далее, как во время трагедии в Кемерово, так в ряде других случаев».

По словам эксперта, то, что Британия «перебрасывает» свои спецподразделения на «российское направление» означает лишь то, что малоизвестное отныне подается как факт.

«Это декларация того, что они теперь будут этим открыто заниматься. В России и раньше прекрасно понимали, что за многими операциями, как говорится, торчали британские уши, их спецслужб. Для российских специалистов это не новость, а просто легализация тех вопросов, которые раньше оставались за кадром, – поделился Алексей Леонков.

Говоря о том, что в сообщениях британской прессы упоминается Прибалтика и Африка, эксперт отметил, что теперь в этих регионах стоит ждать большого количества вбросов и провокаций, в которых попытаются обвинить Россию.

«Я даже не исключаю серии терактов в Прибалтике, в организации которых потом обвинят «агрессивную Москву»,

якобы посягающую на независимость прибалтийских государств, – отметил Алексей Леонков. – То же можно ожидать и на африканском континенте. Россия и Китай сейчас реанимируют африканские страны, подключают их к экономическим проектам, стараются выступать посредниками в некоторых вооруженных конфликтах. Идет такая кропотливая осторожная работа, все эти конфликты имеют стадию глубокого запустения и признаки массового вмешательства со стороны иностранных спецслужб, в том числе и Великобритании».

Россия вполне способна противостоять таким недружественным планам, подчеркнул эксперт. Он напомнил, что есть Федеральная служба безопасности, которая занимается как раз такими вопросами, есть СОБР, который может привлекаться при необходимости.

«На случай открытого проникновения диверсионных групп также есть специалисты, которые работают по этим направлениям. Нам обычно сообщают только сухую статистику в конце года – сколько было предотвращено, захвачено и так далее. О текущей работе информация не распространяется. И видимо этой работы теперь у российских специалистов прибавится, – заключил Алексей Леонков.