Швеция получила новый повод для антироссийской шпиономании

Шведская контрразведка заявляет, что арестовала «российского агента». В этом деле уже замечены некоторые странности и нестыковки. Что известно об этом человеке, как инцидент комментируют в России и как обычно ищут «русских шпионов» в рядах шведского общества?

В Швеции в центре Стокгольма местная полиция безопасности – СэПо (SäPo) –арестовала человека, обвиняемого в шпионаже в пользу России.

По данным, озвученным руководителем департамента контрразведки СэПо Даниэлем Стенлингом, задержанный персонаж (пол и возраст не разглашается, но наверняка станут известны 1 марта, когда королевский суд будет рассматривать меру пресечения) работал в шведской промышленности в сфере высоких технологий. Из этого не вытекает, что он подданный короля Карла XVI Густава – в Швеции достаточно приглашенных специалистов с рабочими видами на жительство. Шведские СМИ бездоказательно утверждают, что это все-таки этнический швед. Вместе с ним был задержан и еще один мужчина, который сослался на дипломатический иммунитет и был отпущен. СэПо утверждает, что это сотрудник посольства РФ.

Служба внешней разведки РФ ничего не комментирует, что в данном случае оправдано временем: прошло лишь несколько часов после задержания предполагаемого «российского агента», тут стоит подождать и привычно поиграть в «автоответчик». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков послал всех интересующихся на Смоленскую площадь: «Это опять не в Кремль, это к министерству иностранных дел», – заявил он.

Самую интересную позицию заняло посольство РФ в Стокгольме. Сперва там сказали, что задержанный вместе с подозреваемым человек более в «ведомстве» (видимо, имеется в виду МИД) не работает. Как же он тогда продемонстрировал дипломатическую карточку? После этого посольство перестало давать комментарии от греха подальше.

СэПо утверждает, что задержанный с 2017 года передавал РФ секретные данные. Шведские контрразведчики на фоне задержания в Стокгольме вдруг заявили, что по подозрению в шпионаже ведется разработка 10 человек, чья деятельность угрожает интересам страны.

Правда, генпрокурор Матс Лундквист пояснил, что их дела о шпионаже никак не связаны с нынешним арестом. Очень странное и профессионально необъяснимое заявление. Хотя бы потому, что если эта «десятка» существует, а не является плодом воображения СэПо, то теперь им самое время попрятаться или приостановить деятельность. И пойди потом докажи чего.

На эту тему

В Швеции 37 аккредитованных российских дипломатов, и ранее газета Dagens Nyheter утверждала, что «треть из них – сотрудники спецслужб». Правда, источником этих данных был шведский журналист Маттиас Карлссон, сделавший карьеру на «русских шпионах» в силу хорошего знания русского языка. При этом однажды он утверждал, что над Швецией летал российский самолет-шпион, который пилотировал лично командующий ВКС РФ. Позже выяснилось, что самолет принимал участие в финансируемом ЕС проекте по исследованию климата и никакого российского генерала в нем не было, но осадок остался. Также Карлссон безуспешно искал российские подводные лодки в стокгольмских шхерах.

Помимо этого, Карлссон на основании фотографий в социальных сетях обвинил одного карельского журналиста, проходившего в Швеции обучение по программе Scoop Russia, в шпионаже против королевства и работе в ГРУ. Беда в том, что российский журналист никогда не скрывал, что когда-то давно служил в спецназе в Таджикистане, а программа Scoop Russia имеет противоположный знак. Шведы приглашают на стажировку российских журналистов Северо-Западного региона, а затем выделяют им гранты на расследовательские проекты в России. Обвиненный карельский журналист, например, активно борется с вывозом в Карелию мусора из Ленинградской области.

Шпиономания в Швеции – обыденное явление, как и другая национальная забава – поиск «российских подводных лодок» в стокгольмских шхерах.

Кроме того, СэПо в королевстве традиционно очень активна и пользуется особым статусом, что неоднократно приводило к расследованиям о превышении полномочий и вообще странном поведении ее сотрудников. Некоторые случаи выявления «российских шпионов» граничат с самодурством и манией.

Лидирует заполярный город Лулео, столица шведской Лапландии с ее оленями и саамами. Последним известным случаем был скандал в местном баре, в ходе которого так и неустановленный «российский шпион» угрожал офицеру НАТО во время учений в соседней Норвегии с целью получить какие-то секретные данные. Командующий северным военным округом Швеции Микаэль Фриселль после разбора инцидента в баре заявил, что «такие случаи происходят каждую неделю» (он, наверное, имел в виду каждые выходные, ибо кроме как пить водку в баре в Лулео в выходные больше делать нечего).

«Все это направлено на то, чтобы повлиять на наши дела и наш народ», – сказал тогда Фриселль, имея в виду не только разведдеятельность россиян на крайнем севере страны, но и пропагандистскую работу, которую они там якобы ведут. Среди оленей, наверное, поскольку создание Саамской народной республики (СНР) все-таки представляется утопичным проектом. Для шведов, у которых плохо с чувством юмора, придется пояснить, что это – сарказм.

Кстати, инцидент в баре Лулео произошел в ходе просмотра семейных фотографий. Впоследствии обиженный офицер НАТО утверждал, что россиянин продемонстрировал ему фотографии его (натовца) семьи, то есть угрожал. А полковнику Фриселлю лично очень досаждает радио «Спутник», которое он, видимо, не выключает никогда.

Нейтральный статус Швеции давно сделал СэПо государством в королевстве, деятельность которого на территории бывшего СССР просто беспрецедентна. Это все знают и понимают, а шведские дипломаты давно активно вовлечены в странные операции, в том числе и в зонах военных конфликтов на территории бывшего СССР, чему способствует именно нейтральное позиционирование Швеции.

В самом же королевстве СэПо крайне активно разгоняет и так уже устоявшуюся атмосферу шпиономании. Пару лет назад два туриста-экстремала (бельгиец и англичанин), специализирующиеся на проникновениях на таинственные военные объекты, от большого ума и сообразительности полезли на базу подводных лодок в Мускё. Это уникальное инженерное сооружение, представляющее собой вырубленные в скале доки для подводных лодок на побережье Балтики, которые во время войны должны там прятаться от русских (еще тогда советских).

Сейчас большая часть скальных доков сдана в аренду коммерсантам, а шведские военные «надеются на использование базы, в случае если обстановка изменится», то есть войны ждут.

Задержали этих двух дураков не сотрудники СэПо или охраны базы, а местные охотники, которые для пущей важности открыли по ним огонь во время «гражданского задержания» подозрительно шляющихся у военного объекта лиц.

Такой гражданской ответственности в России от таежных охотников не дождешься. У нас таких туристов скорее накормят, отогреют, напоят и еще экскурсию проведут. И в какой стране после этого шпиономания?

Никто не отрицает, что инцидент в Стокгольме имел место. Надо только немного подождать и посмотреть, как будут развиваться события. СэПо, несмотря на скандинавское происхождение, иногда склонна к театральным жестам. Например, все высылки советских и российских дипломатов, объявленных нон грата, они традиционно проводят к празднику 20 декабря, Дню чекиста. Сейчас до этого далеко, а по горячим следам в Швеции не принято решение о чьей-либо высылке, что странно.

Как правило, решение о задержании с поличным (будем исходить из этого, пока СэПо не продемонстрировала доказательства) принимаются в экстренных случаях. Например, при сворачивании деятельности агентуры или при возможности утери контроля над обстановкой. Сейчас же все выглядит так, как будто СэПо просто отчиталась о проделанной работе.

Тем не менее это не отменяет того прискорбного факта, что шведской контрразведке вообще удалось все это сделать. Опять же – если все сказанное СэПо соответствует действительности.