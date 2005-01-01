Швеция получила новый повод для антироссийской шпиономании

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27 февраля, среда  |  Последнее обновление — 22:35  |  vz.ru
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Крым запланировал новый туристический рекорд

Крым постепенно превращается во вполне престижное для российского туриста место под солнцемФото: Станислав Красильников/ТАСС
Крым провел свой самый успешный курортный сезон, причем за все постсоветские годы. Число туристов приблизилось к 7 млн человек. Они принесли в бюджет более 3,2 млрд рублей в виде налоговых отчислений. Во всех успехах «винят» Крымский мост. Что же будет дальше? Удастся ли крымчанам взять новые вершины или хотя бы удержаться на текущей высоте? Подробности...
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Россия собрала «административный кулак» для решения проблем Севера

Опять, как и 80 лет назад, во времена папанинцев, наша страна пытается победить АрктикуФото: Н. М. Аввакумов
Владимир Путин создал «министерство Арктики». По его решению, развитие этого региона стало задачей Минвостокразвития. Специалисты полагают: это не просто бюрократический ход, а старт практического освоения арктических территорий и акваторий. В частности, современные управленцы призваны осуществить то, что на протяжении 80 лет было мечтой героев-полярников: проложить Северный морской путь. Подробности...
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Что ответить на претензии Нурмагомедова к «порноспектаклю» в Махачкале

Знаменитый боец единоборств не стал сдерживать своих эмоций по поводу театральной постановкиФото: John Locher/AP/TASS
Знаменитый боец единоборств Хабиб Нурмагомедов счел нужным высказаться о театральном искусстве. По его мнению, идущий в Махачкале спектакль «Охота на мужчин» является «порнухой» и «оскорблением», за которое организаторы должны «понести наказание по закону». Что ж, в законе действительно есть четкие указания относительно того, как сам Нурмагомедов должен реагировать на этот спектакль. Подробности...
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Индия и Пакистан угрожают «взорвать» Азию

Индии и Пакистану ради мира в регионе следует проявить по-истине верблюжье спокойствеФото: Partha Sarkar/Zuma/ТАСС
Индия и Пакистан оказались как никогда близки к очередной, четвертой за 70 лет, войне. Обмениваясь авиаударами, стороны начали нести потери на земле и в воздухе, из-за чего уже пострадало международное пассажирское авиасообщение. Какими военными потенциалами обладают Дели и Исламабад и как дальше будет развиваться военный конфликт двух ядерных держав? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Пять лет Майдана – современное искусство погрома

Андрей Манчук, политолог
Украинские националисты разгромили выставку китчевых портретов Тараса Шевченко. Погром поддержал дьякон Владимирского собора Ярослав Ясенец. Он назвал картины «дегенеративным искусством», прямо процитировав Адольфа Гитлера. Подробности...
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Не забудьте навсегда выключить телевизор

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Из новостей вырисовывалась апокалиптическая картина войны всех против всех и единого порыва ненависти всего мира к русским. Отовсюду звучали тревожные сообщения: русских не заселили в отель в Чехии, оскорбили в Германии, задержали в США. Подробности...
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Важная штука – готовность подчиниться воле большинства

Алексей Фельдгендлер, программист, предприниматель (Осло)
Что меня восхищает в норвежской культуре, так это умение организовываться. Причем, в отличие от успехов в лыжном спорте и добыче шельфовой нефти, об этом поводе для гордости сами норвежцы, похоже, не знают. Подробности...
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          Швеция получила новый повод для антироссийской шпиономании

          Шведские спецслужбы активно ищут «российских агентов»   27 февраля 2019, 21:30
          Фото: Rob Schoenbaum/ZUMA/ТАСС
          Текст: Евгений Крутиков

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          Шведская контрразведка заявляет, что арестовала «российского агента». В этом деле уже замечены некоторые странности и нестыковки. Что известно об этом человеке, как инцидент комментируют в России и как обычно ищут «русских шпионов» в рядах шведского общества?

          В Швеции в центре Стокгольма местная полиция безопасности – СэПо (SäPo) –арестовала человека, обвиняемого в шпионаже в пользу России.

          По данным, озвученным руководителем департамента контрразведки СэПо Даниэлем Стенлингом, задержанный персонаж (пол и возраст не разглашается, но наверняка станут известны 1 марта, когда королевский суд будет рассматривать меру пресечения) работал в шведской промышленности в сфере высоких технологий. Из этого не вытекает, что он подданный короля Карла XVI Густава – в Швеции достаточно приглашенных специалистов с рабочими видами на жительство. Шведские СМИ бездоказательно утверждают, что это все-таки этнический швед. Вместе с ним был задержан и еще один мужчина, который сослался на дипломатический иммунитет и был отпущен. СэПо утверждает, что это сотрудник посольства РФ.

          Служба внешней разведки РФ ничего не комментирует, что в данном случае оправдано временем: прошло лишь несколько часов после задержания предполагаемого «российского агента», тут стоит подождать и привычно поиграть в «автоответчик». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков послал всех интересующихся на Смоленскую площадь: «Это опять не в Кремль, это к министерству иностранных дел», – заявил он.

          Самую интересную позицию заняло посольство РФ в Стокгольме. Сперва там сказали, что задержанный вместе с подозреваемым человек более в «ведомстве» (видимо, имеется в виду МИД) не работает. Как же он тогда продемонстрировал дипломатическую карточку? После этого посольство перестало давать комментарии от греха подальше.

          СэПо утверждает, что задержанный с 2017 года передавал РФ секретные данные. Шведские контрразведчики на фоне задержания в Стокгольме вдруг заявили, что по подозрению в шпионаже ведется разработка 10 человек, чья деятельность угрожает интересам страны.

          Правда, генпрокурор Матс Лундквист пояснил, что их дела о шпионаже никак не связаны с нынешним арестом. Очень странное и профессионально необъяснимое заявление. Хотя бы потому, что если эта «десятка» существует, а не является плодом воображения СэПо, то теперь им самое время попрятаться или приостановить деятельность. И пойди потом докажи чего.

          В Швеции 37 аккредитованных российских дипломатов, и ранее газета Dagens Nyheter утверждала, что «треть из них – сотрудники спецслужб». Правда, источником этих данных был шведский журналист Маттиас Карлссон, сделавший карьеру на «русских шпионах» в силу хорошего знания русского языка. При этом однажды он утверждал, что над Швецией летал российский самолет-шпион, который пилотировал лично командующий ВКС РФ. Позже выяснилось, что самолет принимал участие в финансируемом ЕС проекте по исследованию климата и никакого российского генерала в нем не было, но осадок остался. Также Карлссон безуспешно искал российские подводные лодки в стокгольмских шхерах.

          Помимо этого, Карлссон на основании фотографий в социальных сетях обвинил одного карельского журналиста, проходившего в Швеции обучение по программе Scoop Russia, в шпионаже против королевства и работе в ГРУ. Беда в том, что российский журналист никогда не скрывал, что когда-то давно служил в спецназе в Таджикистане, а программа Scoop Russia имеет противоположный знак. Шведы приглашают на стажировку российских журналистов Северо-Западного региона, а затем выделяют им гранты на расследовательские проекты в России. Обвиненный карельский журналист, например, активно борется с вывозом в Карелию мусора из Ленинградской области.

          Шпиономания в Швеции – обыденное явление, как и другая национальная забава – поиск «российских подводных лодок» в стокгольмских шхерах.

          Кроме того, СэПо в королевстве традиционно очень активна и пользуется особым статусом, что неоднократно приводило к расследованиям о превышении полномочий и вообще странном поведении ее сотрудников. Некоторые случаи выявления «российских шпионов» граничат с самодурством и манией.

          Лидирует заполярный город Лулео, столица шведской Лапландии с ее оленями и саамами. Последним известным случаем был скандал в местном баре, в ходе которого так и неустановленный «российский шпион» угрожал офицеру НАТО во время учений в соседней Норвегии с целью получить какие-то секретные данные. Командующий северным военным округом Швеции Микаэль Фриселль после разбора инцидента в баре заявил, что «такие случаи происходят каждую неделю» (он, наверное, имел в виду каждые выходные, ибо кроме как пить водку в баре в Лулео в выходные больше делать нечего).

          «Все это направлено на то, чтобы повлиять на наши дела и наш народ», – сказал тогда Фриселль, имея в виду не только разведдеятельность россиян на крайнем севере страны, но и пропагандистскую работу, которую они там якобы ведут. Среди оленей, наверное, поскольку создание Саамской народной республики (СНР) все-таки представляется утопичным проектом. Для шведов, у которых плохо с чувством юмора, придется пояснить, что это – сарказм.

          Кстати, инцидент в баре Лулео произошел в ходе просмотра семейных фотографий. Впоследствии обиженный офицер НАТО утверждал, что россиянин продемонстрировал ему фотографии его (натовца) семьи, то есть угрожал. А полковнику Фриселлю лично очень досаждает радио «Спутник», которое он, видимо, не выключает никогда.

          Нейтральный статус Швеции давно сделал СэПо государством в королевстве, деятельность которого на территории бывшего СССР просто беспрецедентна. Это все знают и понимают, а шведские дипломаты давно активно вовлечены в странные операции, в том числе и в зонах военных конфликтов на территории бывшего СССР, чему способствует именно нейтральное позиционирование Швеции.

          В самом же королевстве СэПо крайне активно разгоняет и так уже устоявшуюся атмосферу шпиономании. Пару лет назад два туриста-экстремала (бельгиец и англичанин), специализирующиеся на проникновениях на таинственные военные объекты, от большого ума и сообразительности полезли на базу подводных лодок в Мускё. Это уникальное инженерное сооружение, представляющее собой вырубленные в скале доки для подводных лодок на побережье Балтики, которые во время войны должны там прятаться от русских (еще тогда советских).

          Сейчас большая часть скальных доков сдана в аренду коммерсантам, а шведские военные «надеются на использование базы, в случае если обстановка изменится», то есть войны ждут.

          Задержали этих двух дураков не сотрудники СэПо или охраны базы, а местные охотники, которые для пущей важности открыли по ним огонь во время «гражданского задержания» подозрительно шляющихся у военного объекта лиц.

          Такой гражданской ответственности в России от таежных охотников не дождешься. У нас таких туристов скорее накормят, отогреют, напоят и еще экскурсию проведут. И в какой стране после этого шпиономания?

          Никто не отрицает, что инцидент в Стокгольме имел место. Надо только немного подождать и посмотреть, как будут развиваться события. СэПо, несмотря на скандинавское происхождение, иногда склонна к театральным жестам. Например, все высылки советских и российских дипломатов, объявленных нон грата, они традиционно проводят к празднику 20 декабря, Дню чекиста. Сейчас до этого далеко, а по горячим следам в Швеции не принято решение о чьей-либо высылке, что странно.

          Как правило, решение о задержании с поличным (будем исходить из этого, пока СэПо не продемонстрировала доказательства) принимаются в экстренных случаях. Например, при сворачивании деятельности агентуры или при возможности утери контроля над обстановкой. Сейчас же все выглядит так, как будто СэПо просто отчиталась о проделанной работе.

          Тем не менее это не отменяет того прискорбного факта, что шведской контрразведке вообще удалось все это сделать. Опять же – если все сказанное СэПо соответствует действительности.


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