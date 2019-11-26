Безбожная Европа прогневала мусульманский мир

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26 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 11:38  |  vz.ru
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Украина неожиданно сделала шаг навстречу Газпрому

«Нафтогаз» смягчился по отношению к Газпрому Фото: Егор Еремов/РИА «Новости»
«Нафтогаз» впервые за многие годы конструктивно ответил на официальное предложение Газпрома по газовому контракту. Риторика украинской компании резко изменилась: от мантры, что транзита с нового года не будет, до готовности «добросовестно работать» над заключением нового контракта. Почему Украина столь резко изменила свое мнение и можно ли эти заявления считать победой российской стороны? Подробности...
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Новый скандал с «Новичком» в Европе преследует три цели

«Разоблачители» выдали список «шпионов» с фотографиями, но не привели веских доказательств их виныФото: bellingcat.com
Приложившие массу усилий к раскручиванию дела Скрипаля СМИ выдали новую сенсацию об отравлении все тем же «Новичком» болгарского бизнесмена Гебрева. При ближайшем рассмотрении «сенсация» оказалась не новой и опровергнутой. Сама «жертва» вызывает подозрения. Но появление разоблачений синхронно со шпионским скандалом в Сербии выявило несколько целей, которые преследуют заказчики этой публикации. Подробности...
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Как наказать музыкантов за русофобию

Ротару прощупывает возможность новогоднего чеса по элитным корпоративам в РоссииФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
В России обсуждается идея запрета на гастроли тех артистов, кто допускает в ее отношении недружественные действия. Речь в данном случае идет о гражданах Грузии и Украины, а в первую очередь − о Софии Ротару, которая решила возобновить свои заработки в РФ. Логика ясна, но есть проблема − так мы встанем на один уровень с Украиной и Грузией, а ведь решить эту моральную дилемму можно гораздо изящнее. Подробности...
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Безбожная Европа прогневала мусульманский мир

Акция с сожжением Корана в норвежском городе КристиансаннФото: кадр из видео
В Норвегии противники исламизации страны попытались сжечь Коран. Пакистан вызвал норвежского посла, выступив в защиту мусульман всего мира, а в Карачи прошли массовые демонстрации с требованием привлечь виновных в сожжении книги к ответственности. Европе нечего ответить возмущенным мусульманам, которых она сама же и пригласила к себе. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Протесты против сострадания – старая болезнь России

Сергей Худиев, публицист, богослов
Уровень доверия между людьми, их готовность проявлять дружелюбие и благожелательность явно растет — а это очень важно для развития страны, даже важнее, чем нефть и газ. Подробности...
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Западу стыдно признать ошибку с «законом Магнитского»

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Удачно использованный печальный «казус Магнитского» – просто-напросто прикрытие мошенничества для широкой публики. Самое грустное, что такой склизкий чувак, как Браудер, сумел все это красиво упаковать и «продать» главам и парламентам нескольких государств пресловутый «закон Магнитского». А Россия это просто прощелкала. Подробности...
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Закон о семейном насилии позволит сбыться предсказанию патриарха

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
Если будет принят закон «О профилактике домашнего насилия», это внесет разлад в существующие семьи и поставит под угрозу создание новых. Потому что семья с точки зрения этого законопроекта – чистый ад. Подробности...
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              Акция с сожжением Корана в норвежском городе Кристиансанн   26 ноября 2019, 11:14
              Фото: кадр из видео
              Текст: Петр Акопов

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              В Норвегии противники исламизации страны попытались сжечь Коран. Пакистан вызвал норвежского посла, выступив в защиту мусульман всего мира, а в Карачи прошли массовые демонстрации с требованием привлечь виновных в сожжении книги к ответственности. Европе нечего ответить возмущенным мусульманам, которых она сама же и пригласила к себе.

              С террористического акта Брейвика, убившего 77 человек в знак протеста против исламизации Европы, прошло уже семь лет, но межнациональное и религиозное напряжение в норвежском обществе никуда не делись. На прошлой неделе в городке Кристиансанн прошла акция движения «Остановим исламизацию Норвегии» (с говорящей аббревиатурой – SIОN).

              Лидер движения Ларс Торсен публично поджег священную книгу мусульман, а потом, когда она не сгорела, выбросил ее в мусорный контейнер. Акция вызвала возмущение местных мусульман, двое из которых пытались помешать Торсену, а после завязавшейся потасовки одного из них задержала полиция. В социальных сетях установили его личность. И за освобождение парня по имени Ильяс, защитника Корана, началась массовая кампания.

              «Люди могут не соглашаться с исламом или даже критиковать его, но если кто-то специально унижает или оскорбляет нашу священную книгу – мы с этим не смиримся. Вы не можете надеяться, что мусульмане будут спокойно смотреть на такое. Поэтому то, что он сделал, весьма естественно».

              Петицию с требованием его освобождения уже подписали тысячи людей. Но главная реакция последовала из Пакистана, второй по численности мусульман страны в мире. В крупнейшем пакистанском городе Карачи прошла демонстрация, в ходе которой жгли флаги Норвегии и США, а МИД Пакистана вызвал к себе посла Норвегии, чтобы подчеркнуть, что «Пакистан осуждает это действие, ранящее чувства 1,3 миллиарда мусульман по всему миру, включая пакистанцев. Более того, такие действия не должны быть оправданы свободой самовыражения».

              Норвежский посол в Пакистане написал, что «правительство Норвегии решительно осуждает сожжение Корана на демонстрациях правого толка в Кристиансанне. Полиция остановила демонстрацию из соображений безопасности. В Норвегии все обладают правом на свободу слова и исповедование своей религии без притеснений».

              Это уже не первая подобная акция в Европе, там периодически проходят демонстрации со сжиганием Корана. Как только о них становится известно, следует бурная реакция в исламском мире с протестами правительств и демонстрациями возмущенных мусульман. Активность Пакистана не случайна – это не только одна из крупнейших исламских стран, но и родина миллионов «новых европейцев», то есть эмигрантов, переселившихся за последние годы и десятилетия в Европу. В той же Норвегии именно пакистанцы составляют самую большую часть местной мусульманской общины.

              И хотя в Норвегии мусульман всего 150 тысяч, то есть около трех процентов населения, но для пятимиллионной страны это уже заметное число.

              Тем более, что местные пакистанцы, сомалийцы и арабы не просто называют себя мусульманами, но и активно исповедуют ислам. В отличие от коренных норвежцев, считающихся христианами (в основном лютеранской церкви), регулярно посещают церковь около двух процентов населения, что меньше числа религиозных мусульман.

              Понятно возмущение норвежских мусульман при виде надругательства над их священной книгой. Но важно понимать, почему же именно так выражают свой протест некоторые норвежцы и действительно ли они недовольны просто исламом? На самом деле в основе как нынешнего случая, так и страшного теракта Брейвика, лежит не просто исламофобия, а страх и протест против изменения самого норвежского общества. Норвегия – это не только страна победившего феминизма, но и одна из самых толерантных и мультикультурных стран Европы, если посмотреть на всю политику ее властей.

              В прошлом году она была на 8-м месте в мире среди «лучших стран для атеистов», а поощрение переселения мигрантов с Ближнего Востока и Азии было важнейшей частью политики правившей в стране Рабочей партии (чей молодежный актив и расстрелял на острове Утойя официальный масон Брейвик). Хотя последние годы Рабочая партия не у власти, принципиальных изменений в политике нет: правящие правые тоже считают своим долгом бороться в первую очередь с неприязнью к мигрантам-мусульманам.

              А эта неприязнь только растет и несколько месяцев назад, после нападения на одну из мечетей, премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг выступила с планом по борьбе с расизмом и дискриминацией. При этом опросы показывают, что около 40 процентов норвежцев считают, что мусульмане представляют угрозу для норвежской культуры, более 30 процентов согласны с тем, что они «хотят захватить Европу», и почти половина уверены, что «мусульмане несут большую часть вины за растущую ненависть к ним».

              То есть в норвежском обществе есть напряжение между старыми и новыми гражданами. Но правительство отменяет закон о богохульстве, причем делает это как раз после парижской истории с убийством карикатуристов журнала «Шарли Эбдо», публиковавших карикатуры на пророка Мухаммеда. В 2015 году Норвегия прекратила действие этого закона, он не применялся с 1933 года, а первая попытка его отмены была предпринята еще в 2009-м. Уже тогда норвежский парламент проголосовал за ликвидацию этого закона, введя вместо него статью о борьбе с расизмом. Отмена законов о богохульстве и кощунстве прошла по всей Европе после того, как Совет Европы объявил богохульство проявлением свободной воли человека и отказался причислять его к противозаконным действиям. Дескать, богохульство не является оскорблением религиозных чувств, а просто выражением свободы слова.

              Получается, что Норвегия, как и другие страны Европы, поощряет переселение к себе мигрантов из мусульманских стран, которые в своем абсолютном большинстве являются верующими мусульманами. При этом собственные европейские христиане с каждым годом теряют свои позиции в обществе и государстве (хотя в Норвегии церковь была отделена от государства совсем недавно, всего семь лет назад). Им нельзя публично выступать с осуждением различных грехов (например, мужеложества), ссылаясь при этом на христианские заповеди. Это будет расценено как экстремизм и разжигание ненависти.

              Но если местные христиане уже смирились с подобным положением, а отдельные всплески вроде Брейвика или нынешней акции власти объявляют действиями сумасшедших экстремистов и видят в них повод усилить разъяснительную работу о пользе толерантности, то вновь прибывшие мусульмане не считают норвежское и вообще европейское общество достойным уважения. Они не видят в нем ни защиты традиционного уклада, ни защиты семьи, ни защиты веры, и считают его умирающим, слабым, уходящим. Отсюда и все призывы к исламизации Европы со стороны самых откровенных европейских имамов: если местная вера умерла, то значит на смену ей придет живая, исламская.

              Возражения обычных европейцев, недовольных миграцией, почти нигде (за исключением стран вроде Италии и Венгрии) не принимаются во внимание правящими элитами.

              Им просто говорят о том, что они недостаточно терпимы к приезжим, что нужно войти в их положение, что постепенно все научатся жить вместе. Неуклонный рост популярности антимигрантских партий по всей Европе, включая Скандинавию, объясняется популизмом, экстремизмом и чуть ли не происками России, вместо того, чтобы посмотреть правде в глаза и честно сказать: мы не знаем, как нам организовать совместное проживание в рамках одного общества представителей разных цивилизаций. Или хотя бы признать, что в итоге все недовольны – и местные, и приезжие.

              Можно, конечно, и дальше прятать голову в песок, но тогда не нужно удивляться тому, что все больше будут радикализироваться и белые европейцы, и приезжие мусульмане. Пока к власти не придут откровенные расисты, ведь обычных европейцев элиты слушать не хотят.


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