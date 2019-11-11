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11 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 16:08  |  vz.ru
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Трамп выбрал следующую жертву торговой войны

Эйфория от мира США с Китаем продлится недолгоФото: Carlos Barria/Reuters
США и Китай делают первые шаги к завершению торговой войны, которая прошлась по всем глобальным игрокам. Полноценный мир с Пекином возможен аккурат к американским президентским выборам. В выигрыше окажутся многие страны, в том числе и российская экономика с рублем. Однако эйфория может оказаться недолгой. У Вашингтона уже есть новая «жертва» – на то время, когда он разделается с Китаем. Подробности...
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Европа начала подбирать место России на мировой арене

Европа хочет развернуть Россию в свою сторонуФото: общественное достояние
О геополитической стратегии России, ее месте и будущем спорят во всем мире. Но практически никто из лидеров великих держав не делится своим мнением с публикой. Тем не менее французский президент Макрон уже не в первый раз вслух размышляет о том, какой выбор стоит перед Россией. А сейчас он назвал три сценария будущего для нашей страны. Но они чересчур категоричны. Подробности...
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Чем обернется очищение смартфонов от иностранных программ

Экраны мобильных телефонов в ближайшем будущем, возможно, будут выглядеть гораздо более русифицированнымиФото: Сергей Коньков/ТАСС
Одним из главных событий уходящей недели стало принятие Госдумой законопроекта, касающегося едва ли не каждого россиянина. Речь идет о перспективе запрета продажи в стране смартфонов и даже компьютеров без российского программного обеспечения. Чем обернется реализация этой идеи и для отечественного ИТ-рынка, и для всех пользователей смартфонов? Подробности...
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Сбежавшие в Лондон русские олигархи объявлены врагами Британии

«Бывший оружейный магнат Александр Темерко» – один из тех, кто, по мнению британских политиков, является русским агентом влияния в ЛондонеФото: alexandertemerko.co.uk
В Великобритании вот уже несколько дней полыхает очередной скандал, связанный с «русским вмешательством в выборы». На этот раз возникли подозрения в том, что некие российские богатеи накачивают деньгами одну из ведущих политических сил страны – и это прямо связано с Brexit. Что происходит и какое отношение все эти люди имеют к России? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Как справляться с произволом западных интернет-гигантов

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Китай смог добиться уважения от самых разных мировых брендов, раз за разом «нагибая» их; что же тогда должно случиться еще с нами и у нас, чтобы, наконец, открылись глаза и в России? Подробности...
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Батюшки болеют теми же болезнями, что и прихожане

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
В России очень мало православных священников – всего 20 тысяч на всю страну. И на задушевные беседы с прихожанами часто просто не хватает времени. Но только ли в количестве проблема? Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

У нас будет очень много счастливых беременностей

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Государство не должно быть дурачком, который стоит перед женщиной и выпрашивает у нее ребеночка: «а то мы вымрем», «а кто же экономику будет поднимать», «ты рожай, пожалуйста». Подробности...
Обсуждение: 144 комментария
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    Как менялась дорога из Петербурга в Москву

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      Появились кадры сборки первого серийного истребителя Су-57, проходящей в Комсомольске-на-Амуре на авиазаводе им. Гагарина. Замминистра обороны Алексей Криворучко пообещал, что самолет поступит в ВКС уже к концу года, а в следующем году армия получит еще один такой истребитель
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      На Красной площади прошел марш в честь годовщины парада 1941 года

      На Красной площади в Москве прошел марш в честь 78-й годовщины знаменитого парада 7 ноября 1941 года, который историки считают одним из важнейших эпизодов Великой Отечественной войны. Тогда около 28 тысяч советских солдат прямо с парада отправились на передовую
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      В России празднуют День народного единства

      В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов
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          • В худшую сторону

          • Не изменило

          Готовы ли вы переехать в северный регион России?
          • Готов

          • Да, но только при определенных условиях (указать в комментариях)

          • Нет, ни при каких условиях

          • Я уже живу в Арктике

          Таксисты планируют забастовку из-за низких тарифов, устанавливаемых агрегаторами. А вы считаете расценки на такси:
          • Низкими

          • Нормальными

          • Высокими

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              «Бывший оружейный магнат Александр Темерко» – один из тех, кто, по мнению британских политиков, является русским агентом влияния в Лондоне   11 ноября 2019, 14:48
              Фото: alexandertemerko.co.uk
              Текст: Владимир Добрынин

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              В Великобритании вот уже несколько дней полыхает очередной скандал, связанный с «русским вмешательством в выборы». На этот раз возникли подозрения в том, что некие российские богатеи накачивают деньгами одну из ведущих политических сил страны – и это прямо связано с Brexit. Что происходит и какое отношение все эти люди имеют к России?

              На Британию вот-вот обрушится большая беда. Точно такая же, какая в 2016 году постигла Америку, когда «русские выбрали президентом Трампа».

              Через месяц в Соединенном Королевстве состоятся всеобщие выборы. Они нужны правящей ныне Консервативной партии, чтобы добившись абсолютного большинства в парламенте страны, завершить мыльную оперу под названием Brexit. Развод с Евросоюзом – не самостоятельная английская операция, уверяют на острове противники Brexit. Она выгодна Москве, ее придумали в Кремле, а финансируется если не лично Путиным, то теми, кто с ним «на дружеской ноге». Именно в этом стремится убедить британскую общественность некоммерческий фонд Open Democracy Foundation, публикующий результаты проведенного им исследования «вмешательства России в британскую жизнь».

              Open Democracy – информационный портал, созданный в 2000 году. Среди тех, кто его финансирует, значатся братья Рокфеллеры, Ford Foundation и некоторые другие организации и частные лица. Организаторы сайта так определяют направление своей деятельности: «Мы сосредоточены на вопросе прав человека, мы задаем неприятные вопросы о свободе, правосудии и демократии. Мы даем возможность высказать свою точку зрения тем, кто борется за свои права, и вдохновляем их».

              В настоящий момент, как это следует из публикаций Open Democracy, сайт решил вдохновить всю прогрессивную часть британского общества на борьбу против Brexit. А те, кто пытается исполнить волю народа, реализованную в ходе референдума, объявлены проводниками иностранных интересов. В парламенте ждут не дождутся представления Борисом Джонсоном доклада Комитета по разведке и безопасности «о вмешательстве России в британские выборы», но он все откладывает это дело. И теперь, благодаря упомянутым выше «борцам за права, задающим неприятные вопросы», каждый рядовой британец должен понять, почему так происходит.

              Оказывается, Консервативную партию активно накачивают деньгами «русские олигархи». А Москва по определению ничего хорошего народу Туманного Альбиона желать не может. «Тереза Мэй, занимая пост премьера, пообещала в 2018 году дистанцировать партию от русских денег, но этого не случилось», – отмечает портал.

              Итак, кто конкретно из «российских олигархов» финансирует тори, пытаясь сбить с пути истинного подданных Ее Величества Елизаветы II?

              «Крупнейшим российским донором в последнее время стала Любовь Чернухина, – отмечают авторы исследования Питер Джоджегян и Сет Тевоз. – Только в нынешнем году она пожертвовала тори 450 тысяч фунтов стерлингов».

              Если кто не знает, что это за магнатша (магнатка? магнатесса?) такая, сообщим, что она – бывшая жена бывшего заместителя министра финансов (2000 г.) правительства России Владимира Чернухина. Любовь вообще пылает любовью к британским консерваторам: однажды она поучаствовала в сборе средств для них, заплатив 160 тысяч фунтов за возможность сыграть теннисный матч против Дэвида Кэмерона. Кроме того, она же в феврале нынешнего года приняла участие в благотворительном балу в Баттерси-парке для крупных спонсоров тори. Именно там, «закружившись в ритме танца», она внесла в партийную кассу 135 тысяч фунтов за ужин один на один с Терезой Мэй и еще 30 тысяч – за обед с тогдашним министром обороны, а ныне – министром образования Гэвином Уильямсоном.

              Страсть к финансированию британских консерваторов у Любови Чернухиной проснулась в 2010 году. Случилось это после того, как дамочка поселилась на острове «на всю оставшуюся жизнь» и обрела британское гражданство. Иначе говоря, британскую партию финансирует британская гражданка, а вовсе не представитель российского олигархата. Правда, об этой детали личной жизни «русской лоббистки» Open Democracy не сообщает.

              «Бывший оружейный магнат Александр Темерко выделил партии Бориса Джонсона 1,2 миллиона фунтов», читаем там же. Темерко, вообще-то, объявлен Россией в международный розыск (за хищение акций компании «Енисейнефтегаз»), также имеет британское гражданство и живет в Лондоне. Но «с берегов Темзы выдачи нет», как известно. Корректно ли называть его «рукой Москвы», вмешивающейся в дела Соединенного Королевства – этим вопросом расследователи не заморачиваются.

              Бывший шеф одной из команд «Формулы 1» Джерард Лопес пожертвовал тори 400 тысяч фунтов. «Лопес имеет контакты с Москвой». Какие именно – нет ответа. О том, что Лопес и вовсе никогда не был гражданином России, на портале почему-то ни слова.

              «Лев Михеев, русский миллиардер и финансист, – продолжают увлеченно авторы Open Democracy. – За период с 2012 года он пожертвовал тори 212 тысяч фунтов. Михеев в свое время выделил 10 тысяч фунтов консерватору Рори Стюарту «на борьбу за пост премьер-министра».

              Стюарт борьбу проиграл, деньги, значит, остались ему в качестве утешительного приза. Эта ценная информация прямо-таки обязывает процитировать из миниатюры в исполнении Геннадия Хазанова: «Я уже давала ему однажды три рубля на подкуп президента и пять рублей, чтобы изготовить ключи от сейфа в ЦРУ». Г-н Михеев, как об этом нетрудно, наверно, догадаться, является гражданином Великобритании. И проживает безвылазно в Лондоне, конечно же.

              Всего за последние семь лет Михеев подарил консерваторам £1,2 млн. По утверждению издания, «русский миллиардер» состоит в дружеских отношениях с британским премьером Борисом Джонсоном (что подтверждается фотографиями, на которых эти двое в обнимку). А также выступал одним из участников внутрипартийного заговора, в результате которого была смещена со своего поста Мэй.

              «Джонсон и Темерко зовут друг друга «Саша», кратким русским вариантом от полного «Александр», которое является официальным первым именем Джонсона. Reuters сообщает, что Темерко не раз рассказывал, как во времена, когда Борис-Саша был главным британским дипломатом, они по вечерам засиживались в его кабинете в МИДе, обсуждая разные вопросы за бутылочкой винца», – еще один нюанс, который должен убедить читателя в тотальной ориентированности на Москву нынешнего премьера Соединенного Королевства.

              Что ответили консерваторы на обвинения в том, что Москва их купила с потрохами? Из офиса Бориса Джонсона подтвердили, что «партия не принимает никаких взносов от иностранных граждан и организаций. Все перечисленные в публикации лица являются гражданами Британии».

              А если дело обстоит действительно так, то какие у авторов Open Democracy имеются основания считать вышеперечисленных персон «русскими лоббистами»? Строчка в биографии, отражающая место рождения? Ну тогда Темерко вообще украинец. В общем, консерваторы заявили, что вся шумиха – результат выступлений лейбористов, пытающихся накануне выборов утопить конкурентов.

              Депутат-лейборист Бен Брэдшоу немедленно выступил с заявлением, что после выводов, сделанных Оpen Democracy, необходимость публикации соответствующего доклада Комитета по разведке и безопасности возрастает. «Мы знаем, что Кремль вмешивался в президентские выборы в США в 2016 году и в наш референдум по вопросу выхода из Евросоюза. И ничего с тех пор не изменилось. Сейчас мы – накануне самых важных всеобщих выборов в жизни нашей страны и у нас нет никакой уверенности в том, что они не будут подорваны враждебной иностранной державой».

              «У самих лейбористов тоже рыльце в пушку, поскольку их лидер Корбин поддерживает Москву в деле об отравлении Скрипалей, а честные тори никогда не пойдут на сделку с отравителями», – ответили из офиса консерваторов.

              Тяжела жизнь бывших российских граждан на чужбине. Даже получение британских паспортов ее не облегчает, а наоборот, усложняет. Став британским подданным, бывший российский денежный мешок обретает статус дойной коровы, обязанной кормить энное количество ртов на новой родине.

              И зависимость между гражданством Соединенного Королевства и способностью платить тут прямая: как только пожертвования прекратятся, так истощившейся «корове» сразу возьмут билет до Москвы. Где у трапа встретят возвращенца люди с Уголовным кодексом в руках, раскрытым на нужной странице.


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