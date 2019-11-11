Сбежавшие в Лондон русские олигархи объявлены врагами Британии

В Великобритании вот уже несколько дней полыхает очередной скандал, связанный с «русским вмешательством в выборы». На этот раз возникли подозрения в том, что некие российские богатеи накачивают деньгами одну из ведущих политических сил страны – и это прямо связано с Brexit. Что происходит и какое отношение все эти люди имеют к России?

На Британию вот-вот обрушится большая беда. Точно такая же, какая в 2016 году постигла Америку, когда «русские выбрали президентом Трампа».

Через месяц в Соединенном Королевстве состоятся всеобщие выборы. Они нужны правящей ныне Консервативной партии, чтобы добившись абсолютного большинства в парламенте страны, завершить мыльную оперу под названием Brexit. Развод с Евросоюзом – не самостоятельная английская операция, уверяют на острове противники Brexit. Она выгодна Москве, ее придумали в Кремле, а финансируется если не лично Путиным, то теми, кто с ним «на дружеской ноге». Именно в этом стремится убедить британскую общественность некоммерческий фонд Open Democracy Foundation, публикующий результаты проведенного им исследования «вмешательства России в британскую жизнь».

Open Democracy – информационный портал, созданный в 2000 году. Среди тех, кто его финансирует, значатся братья Рокфеллеры, Ford Foundation и некоторые другие организации и частные лица. Организаторы сайта так определяют направление своей деятельности: «Мы сосредоточены на вопросе прав человека, мы задаем неприятные вопросы о свободе, правосудии и демократии. Мы даем возможность высказать свою точку зрения тем, кто борется за свои права, и вдохновляем их».

В настоящий момент, как это следует из публикаций Open Democracy, сайт решил вдохновить всю прогрессивную часть британского общества на борьбу против Brexit. А те, кто пытается исполнить волю народа, реализованную в ходе референдума, объявлены проводниками иностранных интересов. В парламенте ждут не дождутся представления Борисом Джонсоном доклада Комитета по разведке и безопасности «о вмешательстве России в британские выборы», но он все откладывает это дело. И теперь, благодаря упомянутым выше «борцам за права, задающим неприятные вопросы», каждый рядовой британец должен понять, почему так происходит.

Оказывается, Консервативную партию активно накачивают деньгами «русские олигархи». А Москва по определению ничего хорошего народу Туманного Альбиона желать не может. «Тереза Мэй, занимая пост премьера, пообещала в 2018 году дистанцировать партию от русских денег, но этого не случилось», – отмечает портал.

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Итак, кто конкретно из «российских олигархов» финансирует тори, пытаясь сбить с пути истинного подданных Ее Величества Елизаветы II?

«Крупнейшим российским донором в последнее время стала Любовь Чернухина, – отмечают авторы исследования Питер Джоджегян и Сет Тевоз. – Только в нынешнем году она пожертвовала тори 450 тысяч фунтов стерлингов».

Если кто не знает, что это за магнатша (магнатка? магнатесса?) такая, сообщим, что она – бывшая жена бывшего заместителя министра финансов (2000 г.) правительства России Владимира Чернухина. Любовь вообще пылает любовью к британским консерваторам: однажды она поучаствовала в сборе средств для них, заплатив 160 тысяч фунтов за возможность сыграть теннисный матч против Дэвида Кэмерона. Кроме того, она же в феврале нынешнего года приняла участие в благотворительном балу в Баттерси-парке для крупных спонсоров тори. Именно там, «закружившись в ритме танца», она внесла в партийную кассу 135 тысяч фунтов за ужин один на один с Терезой Мэй и еще 30 тысяч – за обед с тогдашним министром обороны, а ныне – министром образования Гэвином Уильямсоном.

Страсть к финансированию британских консерваторов у Любови Чернухиной проснулась в 2010 году. Случилось это после того, как дамочка поселилась на острове «на всю оставшуюся жизнь» и обрела британское гражданство. Иначе говоря, британскую партию финансирует британская гражданка, а вовсе не представитель российского олигархата. Правда, об этой детали личной жизни «русской лоббистки» Open Democracy не сообщает.

«Бывший оружейный магнат Александр Темерко выделил партии Бориса Джонсона 1,2 миллиона фунтов», читаем там же. Темерко, вообще-то, объявлен Россией в международный розыск (за хищение акций компании «Енисейнефтегаз»), также имеет британское гражданство и живет в Лондоне. Но «с берегов Темзы выдачи нет», как известно. Корректно ли называть его «рукой Москвы», вмешивающейся в дела Соединенного Королевства – этим вопросом расследователи не заморачиваются.

Бывший шеф одной из команд «Формулы 1» Джерард Лопес пожертвовал тори 400 тысяч фунтов. «Лопес имеет контакты с Москвой». Какие именно – нет ответа. О том, что Лопес и вовсе никогда не был гражданином России, на портале почему-то ни слова.

«Лев Михеев, русский миллиардер и финансист, – продолжают увлеченно авторы Open Democracy. – За период с 2012 года он пожертвовал тори 212 тысяч фунтов. Михеев в свое время выделил 10 тысяч фунтов консерватору Рори Стюарту «на борьбу за пост премьер-министра».

Стюарт борьбу проиграл, деньги, значит, остались ему в качестве утешительного приза. Эта ценная информация прямо-таки обязывает процитировать из миниатюры в исполнении Геннадия Хазанова: «Я уже давала ему однажды три рубля на подкуп президента и пять рублей, чтобы изготовить ключи от сейфа в ЦРУ». Г-н Михеев, как об этом нетрудно, наверно, догадаться, является гражданином Великобритании. И проживает безвылазно в Лондоне, конечно же.

Всего за последние семь лет Михеев подарил консерваторам £1,2 млн. По утверждению издания, «русский миллиардер» состоит в дружеских отношениях с британским премьером Борисом Джонсоном (что подтверждается фотографиями, на которых эти двое в обнимку). А также выступал одним из участников внутрипартийного заговора, в результате которого была смещена со своего поста Мэй.

«Джонсон и Темерко зовут друг друга «Саша», кратким русским вариантом от полного «Александр», которое является официальным первым именем Джонсона. Reuters сообщает, что Темерко не раз рассказывал, как во времена, когда Борис-Саша был главным британским дипломатом, они по вечерам засиживались в его кабинете в МИДе, обсуждая разные вопросы за бутылочкой винца», – еще один нюанс, который должен убедить читателя в тотальной ориентированности на Москву нынешнего премьера Соединенного Королевства.

Что ответили консерваторы на обвинения в том, что Москва их купила с потрохами? Из офиса Бориса Джонсона подтвердили, что «партия не принимает никаких взносов от иностранных граждан и организаций. Все перечисленные в публикации лица являются гражданами Британии».

А если дело обстоит действительно так, то какие у авторов Open Democracy имеются основания считать вышеперечисленных персон «русскими лоббистами»? Строчка в биографии, отражающая место рождения? Ну тогда Темерко вообще украинец. В общем, консерваторы заявили, что вся шумиха – результат выступлений лейбористов, пытающихся накануне выборов утопить конкурентов.

Депутат-лейборист Бен Брэдшоу немедленно выступил с заявлением, что после выводов, сделанных Оpen Democracy, необходимость публикации соответствующего доклада Комитета по разведке и безопасности возрастает. «Мы знаем, что Кремль вмешивался в президентские выборы в США в 2016 году и в наш референдум по вопросу выхода из Евросоюза. И ничего с тех пор не изменилось. Сейчас мы – накануне самых важных всеобщих выборов в жизни нашей страны и у нас нет никакой уверенности в том, что они не будут подорваны враждебной иностранной державой».

«У самих лейбористов тоже рыльце в пушку, поскольку их лидер Корбин поддерживает Москву в деле об отравлении Скрипалей, а честные тори никогда не пойдут на сделку с отравителями», – ответили из офиса консерваторов.

Тяжела жизнь бывших российских граждан на чужбине. Даже получение британских паспортов ее не облегчает, а наоборот, усложняет. Став британским подданным, бывший российский денежный мешок обретает статус дойной коровы, обязанной кормить энное количество ртов на новой родине.

И зависимость между гражданством Соединенного Королевства и способностью платить тут прямая: как только пожертвования прекратятся, так истощившейся «корове» сразу возьмут билет до Москвы. Где у трапа встретят возвращенца люди с Уголовным кодексом в руках, раскрытым на нужной странице.