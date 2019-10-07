Украина становится жертвой американской политики

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7 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 19:06  |  vz.ru
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Российский газ учит Европу благоразумию

Вызывающий столь большое раздражение среди некоторых стран газопровод уже почти готовФото: Nord Stream 2/Aксель Шмидт
До окончания строительства стратегического российского проекта – газопровода «Северный поток – 2» – остается совсем немного. Даже Дания, последняя страна, стоящая на его маршруте, сняла политические возражения против его создания. Почему даже антироссийски настроенные европейские чиновники снижают накал риторики против газопровода? Подробности...
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Три вывода для Москвы из оскорбительного допроса Юмашевой в США

Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям с Конгрессом СШАФото: Владимир Федоренко/РИА Новости
ФБР допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, предложив ей пообщаться затем в неформальной обстановке. Юмашева отправилась в США с дипломатической миссией и гневная реакция российских политиков на допрос не заставила себя долго ждать. По мнению экспертов, Москве давно пора пересмотреть подходы в вопросах защиты россиян за рубежом, особенно на территории Соединенных Штатов. Подробности...
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Россиянки позже создают семьи и заводят детей по двум причинам

Средняя россиянка рожает теперь первенца в возрасте 26 лет, тогда как в 90-е первенцев рожали в 21 годФото: Гавриил Григоров/ТАСС
Причины, по которым россиянки все чаще откладывают рождение первенца «на потом», кроются одновременно и в повышении доходов семей, и в их снижении. К такому парадоксальному выводу пришли социологи. Про бедных понятно – им дорого заводить ребенка. Но чем богаче становится молодая женщина, тем сильнее соблазн «пожить для себя». Выходит, одна из причин демографического спада – заурядный эгоизм? Подробности...
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С-400 помогли Эрдогану выгнать американцев с севера Сирии

Покупка Турцией российских систем ПВО С-400 сыграла на руку Эрдогану в переговорах с ТрампомФото: Burhan Ozbilici/AP/ТАСС
США бросили на произвол судьбы своих давних союзников в сирийской войне – курдов. Президент Реджеп Эрдоган по итогам переговоров с Дональдом Трампом объявил о выводе американских войск из Сирийского Курдистана, что позволяет Турции развернуть масштабную «антитеррористическую» операцию. Почему Вашингтон уступил в торге с Анкарой и как России следует реагировать на военную эскалацию в регионе? Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Медийный шабаш вокруг Украины пора прекращать

Глеб Простаков, журналист
В какой-то момент красная линия была перейдена. Любые разговоры о братском народе теряли смысл. Ведь не может же, в самом деле, братский народ жить во враждебном государстве. Подробности...
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Ошибка выжившего мертвого не научит

Алексей Алешковский, сценарист
Свобода выживать за счет других – не свобода, а закон джунглей. Древнейший этический закон гласит: поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой. Только она дает гарантии выживания. Подробности...
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Улыбкой на миллион стала улыбка психопата

Дмитрий Дабб, кинокритик
Возможно, это лучший фильм сразу за несколько лет. Наверняка лучший из всех, где брали за основу комиксы. Но «Джокеру» сулят даже более значимую роль − роль токсичного лекарства, которое при передозе отравит всю Америку. Подробности...
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    Гамлет против «Северного потока». Таинственный датский интерес

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      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
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      Флешмоб Tetris Challenge захватил соцсети

      Флешмоб Tetris Challenge, суть которого заключается в публикации снимка рядом с машиной и всем инвентарем с высокого ракурса, стартовал в соцсетях 1 сентября с фото полиции Цюриха. В конце сентября флешмоб добрался до России. К нему присоединились сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Сбербанка и «Яндекс.Такси»
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      В Мексике прошел конкурс красоты «Мисс Бум Бум»

      Конкурс красоты «Мисс Бум Бум», на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, прошел 30 сентября в новом месте – Мехико, столице Мексики. Среди участниц были девушки со всего мира, хотя обычно конкурс проводится только среди бразильянок
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              Украина становится жертвой американской политики

              Судьба украинской компании «Нафтогаз» оказалась тесно связана с интересами американских политиков   7 октября 2019, 18:34
              Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
              Текст: Антон Крылов

              Версия для печати  •
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              Все больше признаков того, что Украина жестоко расплачивается за тесное сближение с Соединенными Штатами. В Вашингтоне один за другим разворачиваются коррупционные скандалы, связанные с действиями высокопоставленных американских чиновников в Киеве. Какими могут оказаться для Украины политические последствия этих скандалов?

              Если раньше международную политику описывали как борьбу бульдогов под ковром, то теперь бульдоги грызутся прямо посреди ковра под ярким светом софитов и с прямой трансляцией в интернет. Особенно ярко эта пока еще не ставшая привычной политическая ситуация проявляется в отношениях США и Украины.

              Правило про революцию, неизбежно пожирающую своих детей, в данном случае сработало в отношении отцов. Мало сомнений в том, что именно из Вашингтона вдохновлялся и организовывался Евромайдан в 2014 году. И теперь украинский пулемёт без разбора поливает компроматом вашингтонских политиков, не делая поблажек ни для республиканцев, ни для демократов. И несмотря на то, что Украина в отличие от США или России не является значимым игроком на рынке углеводородов, главной скандало- и компроматообразующей темой является именно нефтегаз. Или, если говорить по-украински, «Нафтогаз».

              Хотя не только он. Компанию Burisma называют крупнейшей частной газовой компанией Украины, вот только ее основатель и основной владелец Николай Злочевский с 2010 по 2012 годы был министром природных ресурсов, а с 2012 по 2014-й - заместителем секретаря СНБО при президента Януковиче. Это на Украине не редкость, а скорее, традиция - делать бизнес в той сфере, какую государственную должность занимаешь.

              Скорее всего, введение в состав совета директоров компании сына вице-президента США Джо Байдена Хантера Байдена в мае 2014 года было попыткой владельца защититься от постреволюционного передела собственности - большинство не успевших или не сумевших вовремя перековаться соратников Януковича лишились активов и бизнеса на Украине. И, похоже, попытка Злочевского оказалась удачной - Burisma по-прежнему принадлежит ему и по-прежнему приносит прибыль.

              Поскольку Burisma была уже «занята» демократами, то нет ничего удивительного, что республиканцы попытались провести своих людей в государственный «Нафтогаз». И делали это как до, так и после того, как сделавший в 2016 году чересчур однозначную ставку на Хиллари Клинтон Петр Порошенко потерпел разгромное поражение на выборах. В этом совершенно нет ничего странного, США вели так себя во всех странах, чье руководство контролировали.

              Поэтому удивление и даже возмущение подконтрольной Демпартии прессы в стиле «вы посмотрите, граждане, что творится, Трамп пытается сожрать украинскую нефтегазовую компанию» выглядит абсолютным фарисейством. Так делали демократы до Трампа, так делали республиканцы до Трампа, так будут делать все после Трампа, политическая принадлежность и личность президента тут совершенно не имеют значения.

              Другой вопрос, что раньше делалось оно не так открыто и явно, но времена изменились, ничего не поделаешь.

              Самое смешное, что параллельно тому, как все самые грязные тайны американской политики выставляются на всеобщее обозрение, риторика про «газ свободы» тоже никуда не пропадает.

              Глава Минэнерго США Рик Перри на конференции трансатлантического энергетического сотрудничества в Вильнюсе заявил, что «Северный поток-2» станет сокрушительным ударом по энергетическому разнообразию и безопасности Европы», а американский сжиженный газ (СПГ) - это «возможность привнести на рынок больше свободы и конкуренции». Литовский министр иностраннных дела Линас Линкявичюс предложил сделать литовский порт Клайпеда воротами для поставляемого в Европу СПГ из США: «Нам нужны вы в Европе, нужен ваш сланцевый газ в Европе», - цитирует прибалтийского чиновника РБК. 

              При этом и Перри, и Линкявичус, и вообще любой окончивший хотя бы начальную школу и знающий азы арифметики и географии человек отлично понимает, что никак не может быть сжиженный газ из-за океана дешевле природного из соседней страны. Покупка более дорогого американского СПГ - это голая политика и никакого бизнеса тут нет и быть не может.

              После раскрытия настойчивого интереса США к «Нафтогазу» становится абсолютно прозрачным и интерес Вашингтона к продолжению украинского транзита. Опять-таки за счет политики достигаются банальные экономические цели - не дать лишить американских выгодоприобретателей украинской госкомпании ценного трубопроводного ресурса, который в случае прекращения транзита превратится в металлолом.

              На фоне продолжающихся утечек и обнародований фактов давления республиканцев на действующую украинскую власть, а демократов - на бывшую,

              крайне жалко выглядят попытки Владимира Зеленского доказать миру, что он - самостоятельный президент, а не марионетка, которую американцы дергают за ниточки.

              В интервью японскому агентству «Киодо» он опять заявил, что, мол, никто на него не давил, и ничего такого он Трампу не обещал. И вообще является независимым президентом независимой страны. Учитывая, что Япония сама во много остается зависимой от США страной, из-за чего уже которое десятилетие не может подписать мирный договор с Москвой, аудитория для откровений была выбрана не самая подходящая.

              В любом случае, как бы ни развивалась ситуация, похоже, что Украине уже не отвертеться от участия в американских президентских выборах следующего года. И совершенно неважно, чьим в итоге будет «Нафтогаз» и какие еще факты всплывут про компанию Burisma. На кону стоят куда более серьезные суммы, чем общая стоимость обеих компаний плюс весь госбюджет Украины. И последствия для Киева могут оказаться куда более серьезными, чем в 2014 году. Украина становится все более и более токсичной, и в итоге Киев может оказаться в реальной политической и экономической изоляции. 

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