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6 июня, среда  |  Последнее обновление — 12:21  |  vz.ru
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Почему «Нафтогаз» так торопится отобрать у Газпрома 2,6 млрд долларов

«Нафтогаз» боится остаться без многомиллионных премийФото: Benoit Tessier/Reuters
Украина продолжает создавать проблемы Газпрому. На этот раз речь идет о попытках арестовать активы ряда дочерних компаний российской монополии в Нидерландах – и все в счет уплаты 2,6 млрд долларов, которые выиграны «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже. Казалось бы, апелляция еще не закончена – почему же Украина так торопится забрать у Газпрома эти деньги? Подробности...
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Почему нельзя оскорблять Путина

Институт президентской власти является одним из важнейших в РоссииФото: Алексей Дружинин/ТАСС
Призыв ввести ответственность СМИ за оскорбление высших должностных лиц, с которым на заседании Госдумы выступил Владимир Жириновский, нашел отклик у руководителя нижней палаты Вячеслава Володина – спикер поручил изучить европейское законодательство на эту тему. Нужно ли у нас принимать отдельный закон о защите чести и достоинства президента и что именно он будет охранять? Подробности...
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Россия готова противопоставить Маску собственную уникальную разработку

Многоразовый ускоритель «Байкал – Ангара» за 17 лет так и не взлетел дальше стадии проектов и макетовФото: Яковлев Александр/ТАСС
Российские космические разработчики, кажется, начали брать пример с Илона Маска. Появились сообщения о возрождении полузабытого проекта отечественной многоразовой ракеты с возвращаемыми на Землю ступенями. Сможет ли предлагаемая технология составить реальную конкуренцию американским ракетам? Подробности...
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Снабжает ли Украина оружием сирийских боевиков

Утверждается, что порт Октябрьск стол точкой отправки тяжелых вооружений на Ближний ВостокФото: ZUMA/Global Look Press
Ряд информационных ресурсов «разгоняют» скандал о снабжении сирийских боевиков через порты Одессы и Николаева. К этой новостной «сенсации» есть ряд вопросов. Тем не менее отнестись к ней нужно со всей серьезностью: в описанной схеме нет ничего невозможного, более того, она рифмуется с арестом Бориса Германа, которого в СБУ называют «заказчиком убийства Бабченко». Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Где у украинских киборгов кнопка самоуничтожения

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Так работает «казус Бабченко» – после позорной буффонады с участием самого Порошенко кричать «Волки! Волки!» перестал даже нераспятый украинский мальчик. Подробности...
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Откуда берется желание въехать в Москву на танке «Абрамс»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди всерьез видят в текущем политическом режиме в России аналог национал-социалистического режима в Германии 1933–1945 годов. Конечно, эта аналогия со стороны выглядит не то что натянутой, а полностью безумной. Подробности...
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Была ли советская пенсионная система «лучшей в мире»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Сегодня пенсионный возраст воспринимается как некая «феодальная привилегия» многими. Я понимаю, когда мы говорим про шахтеров, но когда речь идет про погоны, которые никогда не покидали пределов Садового кольца? Подробности...
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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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        Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?
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          Снабжает ли Украина оружием сирийских боевиков

          Утверждается, что порт Октябрьск стол точкой отправки тяжелых вооружений на Ближний Восток   6 июня 2018, 11:02
          Фото: ZUMA/Global Look Press
          Текст: Александр Христофоров

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          Ряд информационных ресурсов «разгоняют» скандал о снабжении сирийских боевиков через порты Одессы и Николаева. К этой новостной «сенсации» есть ряд вопросов. Тем не менее отнестись к ней нужно со всей серьезностью: в описанной схеме нет ничего невозможного, более того, она рифмуется с арестом Бориса Германа, которого в СБУ называют «заказчиком убийства Бабченко».

          Декоммунизированный (то есть переименованный) в Ольвию николаевский порт Октябрьск стол точкой отправки тяжелых вооружений на Ближний Восток, в частности в Сирию. Таков результат совместного расследования журналистов, неких «общественников» и особо сознательной сотрудницы порта в Николаеве.

          То есть украинские чиновники участвуют в незаконных схемах вооружения боевиков. При этом заказчиком якобы выступает американская фирма Alaska Reefer Managment из Сиэтла, штат Вашингтон.

          Некие журналисты узнали, что в продуктовых контейнерах для отправки в Сирию, Ирак и Ливан из порта Николаева находились вовсе не колбасы и окорочка, а реактивные снаряды. «Как только информация об этом просочилась в прессу, к вопросу подключились международные правозащитные организации, которые вместе с журналистами начали осаждать офисы должностных лиц по всем правилам военного искусства», – говорится в материале.

          Авторы расследования даже прилагают некие накладные (не показывая, впрочем, реквизитов и «шапок») и сообщают о «разгорающемся международном скандале»: Вашингтон-де снабжает террористические организации через украинское Причерноморье.    

          Никакого «международного скандала» в реальности не наблюдается. Однако просто «посмеяться и забыть» в данном случае нельзя, и вот почему.

          Хотя информационный ресурс, о котором идет речь, обладает сомнительной репутацией, само расследование имеет под собой серьезно обоснованную базу. Еще в 2013 году газета Washington Post опубликовала результаты исследования негосударственной организации C4ADS, посвященного разветвленной логистической цепочке оружейных поставок правительству Башара Асада через черноморские порты Украины и России. Издание особо отмечает тот самый закрытый морской Октябрьск, который мог быть «ключевым фрагментом в цепочке».

          Эту логистическую схему пресса США окрестила «одесской сетью», говоря о десятках судов, совершивших рейсы между Октябрьском и портами Сирии.

          Одним из решающих пунктов доказательной базы служило систематическое отключение транспондеров морской автоматизированной информационной системы, что позволяло судам скрыть свои передвижения из АИС. Так был выявлен целый ряд «подозрительных балкеров», среди которых уже в 2016-м исследователи особо выделили судно FINIKIA Сирийской государственной администрации морского транспорта, которое курсировало между Керчью, Новороссийском и сирийским портом.

          В итоге управлением по контролю над иностранными активами минфина США на судно были наложены санкции.

          То, что США категорически не нравятся поставки российских вооружений «силам диктатора Башара Асада» (на деле – законному правительству Сирии), понятно и в дополнительных пояснениях не нуждается. В контексте нашей темы важным видится признание со стороны Штатов самого факта существования такого оружейного канала и, очевидно, контроль с их стороны над портами Одессы (с 2014 года и вплоть до настоящего момента).

          При этом осенью 2017 года раскрылась другая, не менее интересная схема, которая действительно вызвала международный скандал: два судна под флагами Дании регулярно совершали рейсы из болгарского порта Бургас в саудовскую Джедду с грузами вооружений стандарта «не-НАТО».

          «Удивительным образом» прибыли болгарского предприятия «Вазовский машиностроительный завод» только за 2016 год выросли на 400%. Оно производит РПК, ракеты для РСЗО «Град», патроны для разных типов стрелкового вооружения советских образцов.

          За год до обнародования этих фактов (то есть в конце 2016 года) в Алеппо были обнаружены четыре тысячи выстрелов для «Града» и три миллиона патронов для крупнокалиберных пулеметов, которых, согласно оценкам экспертов, боевикам террористической «Джебхат ан-Нусры» хватило бы на два года активных боевых действий.

          Деятельностью этого оружейного завода уже занялась болгарская прокуратура.

          Глазастые блогеры, фотографирующие проходы судов через Босфор, рассмотрели на борту Hanne Danica – одного из упомянутых судов под датским флагом – даже БТР (вероятнее всего, модификацию OT-64 SKOT, которые производились в странах Варшавского договора). При этом Hanne Danica оказалась зафрахтованной американской «дочкой» британской компании Chemring, которая, согласно госпрограмме США, занимается закупками вооружений «нестандарт-НАТО».

          Сама британская Chemring ранее оказывалась в центре скандалов с поставками отравляющих веществ в Сирию и Египет во время «арабской весны», а класс контейнеров на фото из Босфора соответствовал взрывоопасному грузу. Факты распространения ими ОВ наводят на мысли и о заказчиках всемирно известной газовой атаки в Хан-Шейхуне.

          Очевидно, что в самой идее поставок вооружений в страны Ближнего Востока из Черноморского региона нет ничего невозможного. Уже вскрыты конкретные схемы и бенефициары таких сделок.

          И сложно найти объективные причины, по которым оружие для «Джебхат ан-Нусры» могло выйти исключительно из Болгарии, но не из Одессы или Николаева, которые с 2014 года находятся под контролем Пентагона.

          Даже не слишком убедительные накладные, «слитые» в Сеть аккурат перед арестом Бориса Германа – исполнительного директора украинско-немецкого СП «Шмайсер» (единственного негосударственного предприятия в стране по производству оружия), могут оказаться подлинными. Благо вполне укладываются в логику передела бизнеса по производству и поставкам вооружений на Украине и за ее пределами.


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