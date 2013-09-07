Снабжает ли Украина оружием сирийских боевиков

Ряд информационных ресурсов «разгоняют» скандал о снабжении сирийских боевиков через порты Одессы и Николаева. К этой новостной «сенсации» есть ряд вопросов. Тем не менее отнестись к ней нужно со всей серьезностью: в описанной схеме нет ничего невозможного, более того, она рифмуется с арестом Бориса Германа, которого в СБУ называют «заказчиком убийства Бабченко».

Декоммунизированный (то есть переименованный) в Ольвию николаевский порт Октябрьск стол точкой отправки тяжелых вооружений на Ближний Восток, в частности в Сирию. Таков результат совместного расследования журналистов, неких «общественников» и особо сознательной сотрудницы порта в Николаеве.

То есть украинские чиновники участвуют в незаконных схемах вооружения боевиков. При этом заказчиком якобы выступает американская фирма Alaska Reefer Managment из Сиэтла, штат Вашингтон.

Некие журналисты узнали, что в продуктовых контейнерах для отправки в Сирию, Ирак и Ливан из порта Николаева находились вовсе не колбасы и окорочка, а реактивные снаряды. «Как только информация об этом просочилась в прессу, к вопросу подключились международные правозащитные организации, которые вместе с журналистами начали осаждать офисы должностных лиц по всем правилам военного искусства», – говорится в материале.

Авторы расследования даже прилагают некие накладные (не показывая, впрочем, реквизитов и «шапок») и сообщают о «разгорающемся международном скандале»: Вашингтон-де снабжает террористические организации через украинское Причерноморье.

Никакого «международного скандала» в реальности не наблюдается. Однако просто «посмеяться и забыть» в данном случае нельзя, и вот почему.

Хотя информационный ресурс, о котором идет речь, обладает сомнительной репутацией, само расследование имеет под собой серьезно обоснованную базу. Еще в 2013 году газета Washington Post опубликовала результаты исследования негосударственной организации C4ADS, посвященного разветвленной логистической цепочке оружейных поставок правительству Башара Асада через черноморские порты Украины и России. Издание особо отмечает тот самый закрытый морской Октябрьск, который мог быть «ключевым фрагментом в цепочке».

Эту логистическую схему пресса США окрестила «одесской сетью», говоря о десятках судов, совершивших рейсы между Октябрьском и портами Сирии.

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Одним из решающих пунктов доказательной базы служило систематическое отключение транспондеров морской автоматизированной информационной системы, что позволяло судам скрыть свои передвижения из АИС. Так был выявлен целый ряд «подозрительных балкеров», среди которых уже в 2016-м исследователи особо выделили судно FINIKIA Сирийской государственной администрации морского транспорта, которое курсировало между Керчью, Новороссийском и сирийским портом.

В итоге управлением по контролю над иностранными активами минфина США на судно были наложены санкции.

То, что США категорически не нравятся поставки российских вооружений «силам диктатора Башара Асада» (на деле – законному правительству Сирии), понятно и в дополнительных пояснениях не нуждается. В контексте нашей темы важным видится признание со стороны Штатов самого факта существования такого оружейного канала и, очевидно, контроль с их стороны над портами Одессы (с 2014 года и вплоть до настоящего момента).

При этом осенью 2017 года раскрылась другая, не менее интересная схема, которая действительно вызвала международный скандал: два судна под флагами Дании регулярно совершали рейсы из болгарского порта Бургас в саудовскую Джедду с грузами вооружений стандарта «не-НАТО».

«Удивительным образом» прибыли болгарского предприятия «Вазовский машиностроительный завод» только за 2016 год выросли на 400%. Оно производит РПК, ракеты для РСЗО «Град», патроны для разных типов стрелкового вооружения советских образцов.

За год до обнародования этих фактов (то есть в конце 2016 года) в Алеппо были обнаружены четыре тысячи выстрелов для «Града» и три миллиона патронов для крупнокалиберных пулеметов, которых, согласно оценкам экспертов, боевикам террористической «Джебхат ан-Нусры» хватило бы на два года активных боевых действий.

Деятельностью этого оружейного завода уже занялась болгарская прокуратура.

Глазастые блогеры, фотографирующие проходы судов через Босфор, рассмотрели на борту Hanne Danica – одного из упомянутых судов под датским флагом – даже БТР (вероятнее всего, модификацию OT-64 SKOT, которые производились в странах Варшавского договора). При этом Hanne Danica оказалась зафрахтованной американской «дочкой» британской компании Chemring, которая, согласно госпрограмме США, занимается закупками вооружений «нестандарт-НАТО».

Сама британская Chemring ранее оказывалась в центре скандалов с поставками отравляющих веществ в Сирию и Египет во время «арабской весны», а класс контейнеров на фото из Босфора соответствовал взрывоопасному грузу. Факты распространения ими ОВ наводят на мысли и о заказчиках всемирно известной газовой атаки в Хан-Шейхуне.

Очевидно, что в самой идее поставок вооружений в страны Ближнего Востока из Черноморского региона нет ничего невозможного. Уже вскрыты конкретные схемы и бенефициары таких сделок.

И сложно найти объективные причины, по которым оружие для «Джебхат ан-Нусры» могло выйти исключительно из Болгарии, но не из Одессы или Николаева, которые с 2014 года находятся под контролем Пентагона.

Даже не слишком убедительные накладные, «слитые» в Сеть аккурат перед арестом Бориса Германа – исполнительного директора украинско-немецкого СП «Шмайсер» (единственного негосударственного предприятия в стране по производству оружия), могут оказаться подлинными. Благо вполне укладываются в логику передела бизнеса по производству и поставкам вооружений на Украине и за ее пределами.