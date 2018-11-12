Почему провалилась операция израильского спецназа

В прессу утекла информация об одном из самых громких провалов израильских спецслужб последнего времени. Стали известны подробности операции спецназа ЦАХАЛ, в результате которой был убит командир элитного отряда. Выяснилось, какую именно задачу выполнял спецназ и что повлияло на провал операции.

Профессионалы в области спецподразделений продолжают изучать подробности громкой истории, связанной с работой израильского спецназа. Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, в ходе неудачной операции погиб командир элитного израильского отряда, и это событие является столь серьезным для вооруженных сил страны, что могло даже повлиять на отставку министра обороны Израиля.

ЦАХАЛ немедленно засекретил все связанное с этим случаем, однако не так давно появилась публикация, благодаря которой кое-что стало ясней. (В скобках заметим, что изложенная ниже история – лишь одна из версий. Полностью верить в ее достоверность мешает недостаток подробностей, и не исключено, что в дальнейшем появятся новые неожиданные детали).

Высокопоставленный чиновник ХАМАС Халил аль-Хайя в интервью телеканалу Аль-Акса сообщил по данному поводу буквально следующее:

«Враг доставил различные устройства, которые они хотели установить, чтобы быть бременем для нашего народа.

Израиль считает Газу безопасным местом и полагает, что может проводить здесь диверсии в любое время, когда пожелает, но въезд в Газу и подрыв ее безопасности запрещены».

Если отбросить восточную высокопарность и поверить представителю ХАМАС на слово, то вырисовывается следующая картина операции. Израильтяне пытались установить записывающую (прослушивающую) аппаратуру на дом Нур Дин Бараке – командира восточного округа Изз ад-Дин аль-Касам, боевого крыла ХАМАС. С этой целью группа спецназа во главе с командиром отряда подполковником М. и его заместителем в звании капитана, а также двумя солдатами-срочниками прибыли в селение Хан-Юнис вечером 11 ноября на автомобиле «Фольксваген». Для скрытности офицеры были переодеты в арабскую мужскую одежду, а двое солдат были переодеты в арабских женщин.

Подобный способ маскировки – давно принятая в некоторых спецподразделениях Израиля практика. Однако, по некоторым данным, из всей группы только командир отряда подполковник М. в совершенстве владел техникой «мистааравим» (буквально – маскировка под арабов), а также разговаривал по-арабски без акцента. Видимо, для того, чтобы «женщинам» не задавали вопросы, а обращались только к старшему, и был придуман этот маскарад. На Востоке посторонний мужчина не должен обращаться к чужой женщине напрямую, а только через сопровождающего ее мужчину.

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Прибыв на место, спецназовцы остановили машину прямо у окна дома Бараке. При возвращении домой Бараке обратил внимание на «Фольксваген», припаркованный столь близко к его окнам. Он подошел к машине и заговорил с пассажирами автомобиля. В том числе он стал общаться и с «женщинами», сидевшими сзади.

Ответы явно не удовлетворили Бараке, и он извлек оружие. После чего переодетые женщинами спецназовцы выхватили пистолеты, и Бараке был убит на месте. Машина попыталась скрыться, но на звуки выстрелов к месту стрельбы стали съезжаться автомобили с боевиками ХАМАС.

Израильским коммандос пришлось принять неравный бой. Но еще до того им удалось вызвать израильскую авиацию для прикрытия и эвакуации. В ходе перестрелки погиб командир отряда, а его заместитель получил ранение. Судя по всему, действия авиации и группы эвакуации, которая прибыла к месту боя на вертолетах, оказались блестящими. Именно благодаря им группу спецназа удалось вырвать из рук боевиков ХАМАС с минимальными потерями.

Не сумев захватить группу спецназа противника, боевики ХАМАС решили хоть как-то компенсировать неудачу. Вскоре после перестрелки боевики ХАМАС и «Исламского джихада» произвели обстрел территории Израиля ракетами и минометами, выпустив в общей сложности около 500 боеприпасов. Как считают боевики, в результате им удалось убить одного человека и ранить еще около сотни (хотя эта информация требует подтверждения с израильской стороны).

В итоге потери сторон оказались такими. ХАМАС – 7 человек, включая командующего восточным округом Бараке; Израиль – погиб командир отряда подполковник М., ранен его заместитель, а также пришлось бросить машину и разведывательную аппаратуру.

Что стало причиной провала израильской команды спецназа?

Как указывают СМИ, внимание вернувшегося домой Бараке привлек «Фольксваген», стоявший у него под окнами. То есть если бы машина стояла где-то в стороне, это не вызвало бы подозрений. Для чего же машину поставили так близко?

Как рассказали газете ВЗГЛЯД специалисты в соответствующей области, все дело в ряде технических особенностей.

Установка нужного датчика требует определенного времени и близкого расстояния к месту крепления.

Также время нужно и для проверки его работоспособности. Именно для этого и требовалась дополнительная аппаратура. Именно поэтому спецназовцы и задержались у дома, поэтому приблизились к нему настолько вплотную. Работали среди белого дня, чтобы не привлекать внимания, ведь если люди не прячутся, значит, ничего запрещенного и не делают. И это, очевидно, сработало, поскольку никто не подошел к «ряженым» спецназовцам вплоть до того момента, когда подозрительный чиновник на свою беду не решил сам заинтересоваться автомобилем под окнами.

Что называется, Бараке не повезло оказаться в это время в этом месте. Для него – как, собственно, и для израильтян – его бдительность стоила дорого. Дерзкий план спецназа потерпел фиаско из-за случайности, от которой никто не застрахован.