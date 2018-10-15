Почему погиб командир элитного израильского спецназа

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14 ноября, среда  |  Последнее обновление — 20:08  |  vz.ru
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Экспортеров заподозрили в нежелании возвращать валютную выручку обратно в Россию Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»
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Что не так со здоровьем пилотов гражданской авиации

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Руководитель «Аэрофлота» пожаловался в Госдуме на чрезмерно жесткие правила допуска пилотов по медицинским показателям. Эти правила превращаются в настоящую выбраковку опытных летчиков, обучение и подготовка которых, заметим, обходится в кругленькую сумму. Действительно ли российские правила допуска намного жестче европейских? Каким показателям должен удовлетворять пилот, чтобы его пустили за штурвал авиалайнера? Подробности...
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В Белоруссии объявили о намерении в сотрудничестве с Турцией и Украиной выстроить морской порт на реке Днепр. Таким образом Минск, по сути, включается в большой геополитический проект, который можно было бы условно назвать «новым путем из варяг в греки». При ближайшем рассмотрении видно, что проект имеет явно антироссийскую подоплеку. Каковы его реальные перспективы? Подробности...
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Кто гонит русских из Германии на родину

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Нарушение конституции и прочих законов страны со стороны меркелевской администрации гораздо больше бесит граждан, нежели присутствие самих иностранцев. И именно поэтому пропаганда пытается придумать немцам новый расизм. Подробности...
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Кого и как выбирали в Донецкой народной республике

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Наказать участвовавших в выборах в ДНР обещал Петр Порошенко, распространялась информация, что тех, кто опустит бюллетени в урну, не только лишат всех социальных выплат, но и будут арестовывать при пересечении границы. А в том, что списки избирателей окажутся на Украине, мало кто сомневается. Подробности...

Горбачёву место в пасти Люцифера, а Ленин всех перехитрил

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          Почему погиб командир элитного израильского спецназа

          Израильский военный спецназ считается подразделением крайне высокого уровня   14 ноября 2018, 18:50
          Фото: UPPA/ZUMA/Global Look Press
          Текст: Сергей Козлов

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          Отставка министра обороны Израиля подозрительно совпала с другим крайне болезненным для страны событием – гибелью офицера элитного спецназа ЦАХАЛа. Не исключено, что министр мог взять на себя ответственность за этот крупный провал израильских спецподразделений. Как действует спецназ Израиля, в чем характерные особенности его тактики и каким был предыдущий его подобный провал?

          По сообщениям в арабских социальных сетях, в воскресенье 11 ноября в ходе операции израильского спецназа в Газе убиты несколько высокопоставленных командиров ХАМАС. Пресс-представитель ХАМАС Фавзи Бархум осудил «трусливую сионистскую атаку» и воздал хвалу «героическому Сопротивлению».

          Однако потери понесли не только палестинцы. Пресс-служба ЦАХАЛ подтвердила, что в ходе ночного рейда израильского спецназа в Газу был убит командир элитного подразделения спецназа, подполковник М. Это серьезная потеря для израильского спецназа, ведь с момента окончания операции «Нерушимая скала» подобных потерь не было. Также был ранен еще один офицер, чье звание и имя не разглашаются.

          По данным газеты ВЗГЛЯД, на все, что касается этих событий, наложен гриф строжайшей секретности. И это, безусловно, правильно. Таким образом правительство Израиля защищает своих военных, участвовавших в операции, от возможной мести, агентуру от раскрытия, а тактические особенности операции – от разглашения. При всем при этом очевидно другое: гибель командира отряда специального назначения является признаком того, что группа израильских бойцов совершила ряд фатальных ошибок. А ранение второго офицера усиливает степень ошибки, причины которой и будет выявлять назначенная комиссия.

          Потерь подобного уровня спецназ ЦАХАЛ не нес уже довольно давно. А значит, не исключено, что данное происшествие могло стать как минимум одной из причин отставки министра обороны Израиля Авигдора Либермана (хотя лично его вина здесь, скорее всего, минимальна).

          Предоставим комиссии разбираться в подробностях операции и причинах ошибки. Но вполне можно рассказать, как именно обычно действует армейский спецназ Израиля – и как часто он допускает такие ошибки?

          Массовое переодевание

          Собственно, действия спецслужб, нацеленные на ликвидацию лидеров террористов, далеко не новы. А для спецназа Израиля и вовсе весьма типичны, учитывая ветхозаветную заповедь «око за око». Для израильтян характерно не оставлять безнаказанно ни одну атаку, нацеленную против их страны и граждан.

          Вот несколько примеров. В 1995 году на Мальте агентами одной из израильских спецслужб был убит главарь организации «Исламский джихад» Фатхи Шкаки. В апреле 2001 года в Дженине в телефонной будке в тюрьме, где он укрывался от израильской армии, взорван «инженер» Айада Хардана. В октябре 2001 года в результате штурма дома бойцами «Дувдевана» уничтожены два главаря – Уаэль Ассаф и Ассад Дека, которые ответственны за десятки терактов районе Самарии в период с октября 2000-го по сентябрь 2001 года.

          Спецподразделения Израиля весьма изобретательны. Так, например, в упомянутом отряде спецназа «Дувдеван» («Вишня») в свое время был создано подразделение «мистаравим» – то есть буквально «под арабов». В подразделение отбирают лиц, не имеющих характерной еврейской внешности и способных к актерскому перевоплощению. Их учат носить одежду, говорить, ходить, сидеть так, как это делают арабы. Задача – слиться с толпой и не привлекать внимания. Эти бойцы действуют в районах, где массово проживают арабы.

          Одной из главных задач данного подразделения является противодействие массовым митингам и манифестациям. Понятно, что любая «массовка» – дело рукотворное. Чтобы это мероприятие было успешным, организаторы готовят несколько (до 20) человек, которые распределяются в толпе и своими действиями заводят ее. Собственно, успех «массовки» и определяет их активность. «Мистаравы» внедрялись в толпу, выявляли активистов, приближались к ним, не привлекая внимания. Сблизившись с объектом, упирали ему в спину ствол и тихо предлагали отойти в сторону. В назначенное место подъезжала машина и стремительно увозила активиста. После того как в толпе исчезали зачинщики беспорядков, толпа успокаивалась и расходилась.

          Однако впоследствии подобную тактику стали применять и другие отряды спецназа ЦАХАЛ, в том числе и для похищения и ликвидации лидеров боевиков. Так, например, отряд «Шельдаг», ведя разведку, выявлял место проживания объекта ликвидации, его машину и по возможности устанавливал на машину или дом радиомаяк. По сигналу маяка авиация наносила ракетный удар.

          Живые свидетельства

          Существуют и подробные описания действий израильского спецназа словами непосредственных участников этих операций. Вот фрагмент воспоминаний одного из заслуженных спецназовцев Израиля о его первом опыте действий в составе «мистаравим». Напомним, что в ЦАХАЛ служат срочники, в том числе и в самых элитных подразделениях.

          «Нами руководил командир, который имел огромный опыт проведения таких операций. В один из дней командир договорился встретиться с группой боевиков, высадившихся в Газе с моря... Мы играли роль палестинцев из этих лагерей, призванных им помогать. Командир объяснил боевикам, что мы – недавно завербованные жители лагерей и разговаривать с нами пока не стоит. Это позволило нам молчать и скрыть незнание района и языка.

          Мы встретились с боевиками средь бела дня, разожгли костер, и я помню, как дрожал от страха, не зная, с какой стороны ожидать удар и какое неверное движение меня выдаст. Боевики были хорошо подготовлены и подозрительны. И хотя мы были вооружены пистолетами, которые скрывали под арабскими одеждами, все время не проходило ощущение, что сидишь на пороховой бочке. После разговора с нашим командиром боевики передали нам деньги для приобретения необходимого и вербовки новых людей. Но каждый раз, когда разговор переходил на повышенные ноты, мы были готовы немедленно выхватить пистолеты.

          Только потом, спустя много лет, я понял, каково же было командиру. Ведь если мы могли полагаться на него, то он на нас не всегда. В любой момент дело могли испортить не столько подозрительные боевики, сколько мы из-за своей невыдержанности.

          В один из дней, когда вся необходимая информация была собрана и игру было необходимо заканчивать, мы пришли на новое место встречи. Командир объявил, что боевики заподозрили неладное и могут попытаться убить нас. Мы решили устроить засаду. Правда, вооружены мы были слабо, но зато с нами был наш командир, фактор внезапности и сильная мотивация победить. Ну и кое-какая подготовка.

          Мы заняли позиции на деревьях, потому что другой возможности у нас не было. Связь мы поддерживали с помощью лески: одно движение – «внимание!», два – еще что-то. Не помню. Оборудовали позиции, позволяющие стрелять и быстро спускаться вниз. Но вместо ожидаемых четырех боевиков вдруг пришли десять. Они сели прямо под деревьями и принялись совещаться. При этом мы могли их видеть и слышать. В какой-то момент командир, услышав, что боевики решили нас ликвидировать, с помощью лески приказал приготовиться к атаке. Мы приготовили пистолеты, ножи и гранаты... Через несколько минут все было кончено. От неожиданности они даже не успели оказать сопротивление. Семерых мы убили, троих взяли в плен».

          А вот другой пример действий с переодеванием.

          8 сентября 2007 года подразделение израильской армии похитило одного из полевых командиров ХАМАС Муаваш аль-Кади, известного под прозвищем Абу-Халед. СМИ сообщали, что Аль-Кади причастен к похищению израильского солдата Гилада Шалита, который находится в руках у боевиков ХАМАС.

          Аль-Кади был похищен в пятницу вечером, когда вместе с семьей и еще одним человеком возвращался домой после проведения пятничной молитвы, в районе местного кладбища. На перекрестке дорога оказалась заблокирована микроавтобусом с открытым капотом. Аль-Кади выехал на соседнюю дорогу. Неожиданно на обочине показался старик, который начал оседать на землю. Аль-Кади остановил машину и вышел проверить, что произошло. В это время к нему подскочили несколько вооруженных людей, одетых в форму так называемого специального подразделения ХАМАС «а-Коах а-Бицуи» (к которому, кстати, официально и принадлежал Аль-Кади). Один из них, использовав спецсредство, нейтрализовал боевика, а другие вывели семью и произвели обыск машины. После этого Аль-Кади посадили в его машину и направились в сторону аэропорта Дахания, где вскоре приземлился вертолет и подобрал участников операции с захваченным боевиком.

          Ошибки и потери

          Так уж повелось, что о действиях спецназа становится известно в основном после провалов, которые нечасто, но все же случаются. Один из таких, самый болезненный за всю историю израильского спецназа, произошел в ночь на 5 сентября 1997 года.

          Группа из 16 бойцов под командованием подполковника Иоси Куракина высадилась на берегу Ливана. Бойцы направлялись в сторону деревни Анцария. С какой целью – широкой общественности неизвестно до сих пор. Как заявляет Израиль, группа налетела на случайную засаду боевиков «Хезболлы» и «Амаля» и установленные ими мины. От взрыва последних сдетонировали заряды, которые несли бойцы. В результате взрыва, а также от огня боевиков погибли 11 бойцов во главе с командиром группы, а также врач спасательной команды. Раненые бойцы в течение долгого времени вели бой несколькими десятками боевиков и солдат ливанской армии. Они сумели уничтожить машину с четырьмя боевиками «Хезболлы» и помогли эвакуировать большинство тел. Но тело старшего сержанта Итамара Илии осталось у боевиков... В последующем в результате операций спецназа были уничтожены несколько групп боевиков «Хезболлы». В одной из них находился и сын руководителя организации – Хади Насралла. Позднее его тело и тела других боевиков были обменяны на тело спецназовца.

          Что тогда на самом деле произошло в районе Анцарии, неизвестно до сих пор. Как бы то ни было, нельзя не признать, что израильский спецназ совершил ошибки при планировании и проведении операции.

          События, имевшие место недавно в Израиле, являются, по сути, первой потерей такого уровня с 1997 года. Именно поэтому провал действий израильского спецназа в Газе имеет для Израиля такое большое значение – и вполне мог если не спровоцировать, то повлиять на отставку министра обороны страны.


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