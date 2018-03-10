В «деле Скрипаля» нашелся испанский след

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8 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 20:22  |  vz.ru
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Многие нефтяные запасы России еще только предстоит найти и извлечьФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Через 19 лет России грозит полная потеря добычи нефти. С таким прогнозом выступил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Еще более страшную участь он отвел Китаю. Светлое нефтяное будущее Аль Сауд предрекает только Эр-Рияду. Насколько обоснован прогноз наследного принца и что ожидает российскую нефтяную отрасль в ближайшие десятилетия? Подробности...
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Как Киев будет «украинизировать» храмы Московского патриархата

Экспроприировать Почаевскую лавру раскольникам будет так же сложно, как и другие храмыФото: Mykola Vasylechko/wikipedia.org
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Зачем Благовещенску нужен мост с Китаем

Так выглядит Китай со стороны БлаговещенскаФото: Владимир Смирнов/ТАСС
В эти дни в Амурской области отметили годовщину начала приграничного туризма: 30 лет назад открылась граница между Благовещенском и Хэйхэ, стоящими на берегах Амура. Что сегодня происходит на единственном участке нашей государственной границы, где два города – российский и китайский – стоят в буквальном смысле друг напротив друга? Подробности...
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Чем глава Интерпола насолил властям Китая

Исчезнувший глава Интерпола был найден в руках китайского правосудияФото: INTERPOL/EPA/ТАСС
Глава Интерпола Мэн Хунвэй уехал в Китай и не вернулся. Лишь когда его начали активно искать, выяснилось, что власти КНР арестовали его сразу после приезда на родину. После некоторых раздумий ему официально предъявили обвинения в коррупции. Однако этому не поверили даже сами китайцы. В чем могут быть реальные причины задержания столь высокопоставленного международного чиновника? Подробности...
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Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
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«Общество спектакля» получило по роже

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Странная штука. Дерутся россиянин и иностранец, а мы ломаем голову. Меня тоже спросили: «Ты за кого?» Я ответил: «Русские своих не бросают». И получил уточняющий вопрос: «А кто русский?» Рассказываю. Подробности...
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Кто важнее – муж или дети?

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В каком-то смысле ответ на вопрос, есть ли у нас традиционное общество со всеми его так называемыми скрепами или нету, зависит от нашего ответа на другой вопрос, дурацкий, конечно, но существенный. Подробности...
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          В «деле Скрипаля» нашелся испанский след

          Роберто Флорес Гарсия, по данным испанской прессы, один из тех, кто вербовал Скрипаля на Западе   8 октября 2018, 18:55
          Фото: La Republica/Files/Reuters
          Текст: Владимир Добрынин,
          Мадрид

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          Скандал вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля имеет не британские, а испанские корни. По крайней мере, на эту тему с удовольствием спекулирует испанская пресса, приводя «адреса, пароли и явки». При этом выводы, к которым приходят местные журналисты, прямо противоречат всему тому, что утверждается в Лондоне.

          Механизм работы испанской прессы довольно своеобразен: она очень ревниво относится к тому, как СМИ других стран упоминают Испанию. И если партнеры (по Евросоюзу, НАТО или еще какой другой дружественной Мадриду организации) забывают при освещении какого-то события упомянуть королевство, журналисты El Mundo, El País, ABC и прочих El Confidencial бросаются заполнять незаслуженно возникший вакуум.

          Более того – к любому сколько-нибудь важному мировому событию Испания должна иметь отношение, красит это ее или нет. Вот и с делом Сергея Скрипаля все обстоит ровно таким же образом. Согласно испанской прессе, хоть и травили двойного агента на британской территории, корни ситуации – на земле пиренейского королевства. Да и агент он не двух разведок (ГРУ и MI6), а гораздо большего их количества. В частности, как выясняется, испанская CNI тоже при делах.

          «Все началось еще в 1993 году, когда Сергея Скрипаля Москва определила служить в Испании, где он должен был не только влиться в агентурную сеть, но и развивать ее, – информирует своих читателей издание El Confidencial Digital. – В первые месяцы после своего назначения Скрипаль подружился с испанцем Роберто Флоресом Гарсией. Они настолько сошлись, что даже решили открыть совместное дело по торговле вином на экспорт».

          После того, как два друга стали кровью, то есть вином, конечно же, повязаны, выяснилось, что Гарсия – на самом деле никакой не коммерсант, а офицер испанской разведки с агентурным именем Луис.

          «Луис познакомил Сергея с резидентом британской спецслужбы, после чего русский начал сдавать членов разведсети Кремля, действующих и «спящих» в Испании. Но сдавал Скрипаль, как выяснилось, все-таки не полноценных «рыцарей плаща и кинжала», а всего лишь членов «русской мафии», отмывавшей в банках нашей страны преступно нажитые на российских просторах деньги». По крайней мере, именно так пишет издание. Оно подчеркивает, что британская MI6 интересовалась исключительно этой категорией лиц, прибывших из государства, где медведи играют на балалайках.

          «Испанский друг Скрипаля, сам работавший, кроме испанской, еще и на разведку Туманного Альбиона, стал плюс ко всему и агентом ГРУ, предоставив Москве практически полный список испанской агентуры по всему миру. И получил за это 200 тысяч долларов, – сообщает АВС. – Скрипаль в то же самое время стал порциями передавать британцам имена всех членов российской разведсети в Европе, получая за это 3000 евро в месяц плюс различные бонусы».

          «Испания считается в Москве самой подходящей площадкой для работы российской разведки, – утверждает El País. – Здесь работать не только легче, но и безопаснее. Лондон же – это практически как вторая Москва: там и шпионы британские и русские, и олигархи, и критики путинского режима, и специально «заточенные» под нужные вопросы адвокаты и пиар-агентства. В Испании все проще – без подобного надувания щек и пафоса, а значит, менее заметно».

          Такое заявление одной из ведущих испанских газет фактически лишает Берлин титула «шпионской столицы мира». Городом всех разведок становится Нью-Васюки, то есть Мадрид, ну а как будет называться отныне Берлин – смотрите у Ильфа и Петрова.

          «В чем причина химической атаки на Скрипаля? – задается вопросом названное выше издание. – Экс-полковник шесть лет провел в тюрьме и еще восемь – в Солсбери, далеком от всего. Какими знаниями он может обладать? Даже Путин вряд ли вспомнит информацию, которой владел 20 лет назад. Нам остается согласиться с российским финансистом Романом Борисовичем, ведущим борьбу из Лондона с российской коррупцией: Скрипаль знает все пути поставок кокаина из Южной Америки в Европу и в Россию в том числе».

          В этой сентенции прекрасно все. От загадочного Романа Борисовича (не уточняется, последнее – это отчество или фамилия) до ведения борьбы с коррупцией «в удаленном режиме». Авторы El País, вольно или невольно, в погоне за приданием значимости Испании в скандале с отравлением экс-гээрушника разрушают британскую систему highly likely улик, «изобличающих» коварную Москву в желании умертвлять всех отступников без разбора.

          Скончавшегося ранее от передоза полония Александра Литвиненко испанская пресса тоже считает причастным к организации наркотрафика и жертвой наркомафии. По мнению все той же El País, ссылающейся также на экс-корреспондента Guardian в Москве Люка Хардинга, «Литвиненко регулярно наведывался в Мадрид и рассказывал испанским спецслужбам, как организована мафиозная сеть русских в Испании. В частности, рассказал о мафиозной структуре, действующей на побережье Коста-дель-Соль (Малага), и ее связях с коррумпированными политиками и чиновниками в Москве». За что и был отравлен.

          Как версия, конечно же, прокатывает. Но опять-таки

          идет вразрез с потугами туманно-альбионных спецслужб доказать причастность к смерти Литвиненко его бывших сослуживцев по совсекретному российскому ведомству.

          Дальше других пошли репортеры из каталонской La Vanguardia, выяснившие (по их признанию, с помощью германского еженедельника Focus), что Скрипаль работал не на три разведки в целом, а «на четыре спецслужбы стран НАТО». Количество рабочих мест экс-полковника ГРУ растет не по дням, а по часам. Одно из ранее не известных – эстонская контрразведка, которой он в 2016 году раскрыл трех российских агентов. За четыре года до этого, в 2012-м, Скрипаль выдал трех шпионов Москвы чешским «партнерам».

          Последние сведения – самые свежие – наводят на мысль, что испанской прессе в определенных организациях все-таки объяснили, что дудеть всем государствам Евросоюза надо в одну дуду. И показали, в какую именно. Не отказавшись от своих предыдущих показаний и размышлений о том, что «покушение – дело рук наркомафии», пиренейские СМИ теперь постепенно подводят читателя к мысли, что виноваты все-таки российские спецслужбы, с каждым разом добавляя число разведок натовских стран в качестве тех, кто перешел дорогу Москве при помощи Скрипаля.


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