Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни и сотни тысяч людей. Что с ними будет?

Святой и прекрасный подвиг родительства нужно прославлять и поддерживать, к матерям и отцам относиться как людям, несущим важнейшее общественное служение. Но к нему не нужно пытаться вынуждать грубым давлением или, тем более, угрозами.

Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.

Сланцевый бум в США подошел к концу Сланцевые компании США останавливают буровые установки и сокращают добычу, потому что мировые цены на нефть делают добычу невыгодной. Сланцевый бум в США заканчивается. Более того, эксперты уверены, что такого роста добычи, как это было еще десять лет назад, Штаты могут больше не ждать. Подробности Перейти в раздел

Роль Европы в войне на Украине поднимут на мировом уровне В Совбезе ООН последовательно состоятся два заседания: созванное ЕС и НАТО, а также запрошенное Россией. Москва планирует поднять вопрос о препятствовании европейцев мирному урегулированию конфликта на Украине. По мнению экспертов, это станет достойным ответом на риторику оппонентов и во многом создаст почву для изменения восприятия происходящего простыми европейцами. Подробности Перейти в раздел

Как новый пулемет поможет российским штурмовикам Впервые за десятилетия российские силовые структуры начали получать новый образец пулемета. Речь идет о системе вооружений, получившей название РПЛ-20. Чем он отличается от своих предшественников и какие задачи с его помощью будут в первую очередь решать бойцы российских подразделений в зоне спецоперации? Подробности Перейти в раздел

Неловкую политику Германии усугубило невезение ее канцлера Канцлер Германии Фридрих Мерц заставил мир гадать, что же он такое придумал с ракетами для Украины и какое табу отменил в отношении ударов по России. Ответ явно не обрадует Владимира Зеленского: он получит в Берлине не тот подарок, на который рассчитывал. Подробности Перейти в раздел

Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности Перейти в раздел