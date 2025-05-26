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    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как связаны книги и рождаемость

    Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Для жизни русского человека «африканский тест» очень важен

    Схема, по которой людей на одном континенте покупали в качестве рабов, набивали ими корабль и отправляли на другой континент – создание абсолютно извращенного ума. До этого ведь как-то додуматься надо было! Почему-то русские, освоившие громадные пространства и имевшие дело с очень разными народами, до этого не додумались.

    11 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева «В окопах не так страшно, как в родной Горловке»

    Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.

    2 комментария
    26 мая 2025, 19:25 • Видео

    Мерц угрожает России ракетами

    «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, которое было поставлено Украине, ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. И что теперь?

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    Расстроенный несговорчивостью Брюсселя, Дональд Трамп пригрозил введением, по сути, заградительных пошлин на все европейские товары. Американский президент выдвинул целый список обвинений в адрес Евросоюза. Это и манипуляции с валютой, и торговые барьеры, и налоги, и несправедливые иски против американских компаний. Какие обвинения Трампа в адрес европейцев обоснованы, а какие нет? Подробности

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    Как Обама предотвратил войну между Россией и США

    Бывший президент США Джо Байден уже мертв как политик, а как человеку ему осталось максимум полтора года. По крайней мере, на это указывают врачи. Реальное состояние здоровья Байдена скрывалось и стало частью полноценного заговора. История грозила развиваться по худшему из возможных путей, пока в ситуацию не вмешался еще один экс-президент – Барак Обама. Подробности

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    Как лишить Украину производства беспилотников

    Российские силы нанесли массированный авиаудар по ключевым украинским площадкам производства дронов, в том числе – по заводу «Антонов» в Киеве. Местная ПВО не справилась с атакой, что привело к масштабным разрушениям и пожарам. Тем не менее Украина в короткие сроки собирает из зарубежных деталей тысячи БПЛА в кустарных мастерских. Как Россия может уничтожить беспилотную отрасль противника? Подробности

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    Эстония испугалась собственной выходки против интересов России

    В Эстонии внезапно испугались антироссийских операций собственного флота в Балтийском море. «Действия, предпринятые против российского флота, показывают, что лица, ответственные за нашу безопасность, утратили связь с реальностью», заявляет местная оппозиция. А правящие политики и военные перекладывают друг на друга ответственность за соответствующий приказ. Что происходит? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Мерц угрожает России ракетами

      «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, которое было поставлено Украине, ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. И что теперь?

    • Обама спас США от войны с Россией

      Как заявил бывший главный врач администрации президента США Ронни Джексон, экс-президенту Джо Байдену осталось жить 12-18 месяцев. Его диагноз скрывали, сейчас на этот счет начато расследование. Там есть, что расследовать: эта ситуация грозила миру ядерной войной.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

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    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

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      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

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      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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