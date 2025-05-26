Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.

Схема, по которой людей на одном континенте покупали в качестве рабов, набивали ими корабль и отправляли на другой континент – создание абсолютно извращенного ума. До этого ведь как-то додуматься надо было! Почему-то русские, освоившие громадные пространства и имевшие дело с очень разными народами, до этого не додумались.

Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?

За что США наказывают Евросоюз заградительными пошлинами Расстроенный несговорчивостью Брюсселя, Дональд Трамп пригрозил введением, по сути, заградительных пошлин на все европейские товары. Американский президент выдвинул целый список обвинений в адрес Евросоюза. Это и манипуляции с валютой, и торговые барьеры, и налоги, и несправедливые иски против американских компаний. Какие обвинения Трампа в адрес европейцев обоснованы, а какие нет? Подробности Перейти в раздел

Как Обама предотвратил войну между Россией и США Бывший президент США Джо Байден уже мертв как политик, а как человеку ему осталось максимум полтора года. По крайней мере, на это указывают врачи. Реальное состояние здоровья Байдена скрывалось и стало частью полноценного заговора. История грозила развиваться по худшему из возможных путей, пока в ситуацию не вмешался еще один экс-президент – Барак Обама. Подробности Перейти в раздел

Как лишить Украину производства беспилотников Российские силы нанесли массированный авиаудар по ключевым украинским площадкам производства дронов, в том числе – по заводу «Антонов» в Киеве. Местная ПВО не справилась с атакой, что привело к масштабным разрушениям и пожарам. Тем не менее Украина в короткие сроки собирает из зарубежных деталей тысячи БПЛА в кустарных мастерских. Как Россия может уничтожить беспилотную отрасль противника? Подробности Перейти в раздел

Эстония испугалась собственной выходки против интересов России В Эстонии внезапно испугались антироссийских операций собственного флота в Балтийском море. «Действия, предпринятые против российского флота, показывают, что лица, ответственные за нашу безопасность, утратили связь с реальностью», заявляет местная оппозиция. А правящие политики и военные перекладывают друг на друга ответственность за соответствующий приказ. Что происходит? Подробности Перейти в раздел

Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности Перейти в раздел