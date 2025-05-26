Мерц угрожает России ракетами

Дмитрий Самойлов
Как связаны книги и рождаемость
Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?
Игорь Караулов
Для жизни русского человека «африканский тест» очень важен
Схема, по которой людей на одном континенте покупали в качестве рабов, набивали ими корабль и отправляли на другой континент – создание абсолютно извращенного ума. До этого ведь как-то додуматься надо было! Почему-то русские, освоившие громадные пространства и имевшие дело с очень разными народами, до этого не додумались.
Анна Долгарева
«В окопах не так страшно, как в родной Горловке»
Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.