Меркель: Нельзя допустить победы России

Дмитрий Губин
Почему на Украине не будет ни выборов, ни переговоров
С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.
Геворг Мирзаян
Виктор Орбан и Роберт Фицо – товарищи, но не помощники
Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.
Глеб Простаков
По кому ударят торговые войны США
«Пошлинная дипломатия» нового руководства США окончательно зафиксирует смерть правил международной торговли, действовавших на протяжении десятилетий. Всемирную организацию торговли можно списывать в утиль.