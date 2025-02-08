Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.

С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.

Россия усложнила Украине доступ к газовым подземельям Замедление темпов извлечения газа из подземных хранилищ Украины в Киеве объяснили российскими ударами по энергетической инфраструктуре. Однако, как отмечают эксперты, в реальности проблемы вызваны плохой подготовкой офиса Зеленского к отопительному сезону. Чем грозит нехватка газа украинской экономике и бытовым потребителям? Подробности Перейти в раздел

Трамп и Орбан ударили в самое уязвимое место Евросоюза Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил «конец всему тому, что пытались навязать брюссельские бюрократы». Он празднует введение в США повышенных тарифов на товары из Евросоюза, так как считает, что Венгрию это не коснется, а в мировой торговле наступят новые времена – плохие времена для руководства ЕС. Прав ли он? Увы, не факт. Подробности Перейти в раздел

Освобождение Дзержинска открывает ворота в северную часть ДНР Российская армия освободила город Дзержинск (Торецк), который ВСУ превратили в укрепрайон. Теперь появился проход в северную часть ДНР, где находится мощная агломерация – Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск. По мнению экспертов, ВСУ лишились возможности проводить наступательные операции, а каждое их новое отступление происходит с большими потерями. Как освобождение Дзержинска повлияет на продвижение российских войск? Подробности Перейти в раздел

Зачем Белый дом бьет в первую очередь по вассалам США Всего за пару недель Соединенным Штатам удалось выиграть сразу три экономических блицкрига – против Канады, Мексики и Колумбии. И на этом в Белом доме обещают не останавливаться. Действительно ли США собираются вести экономическую войну со всем миром, включая Китай и Евросоюз? Даже если это так, новых блицкригов уже не получится, и вот почему. Подробности Перейти в раздел

Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности Перейти в раздел

Меркель: Нельзя допустить победы России Бывший канцлер Германии Ангела Меркель сделала ряд заявлений о конфликте вокруг Украины, в частности, призвала «не допустить победы России». Однако с этим заявлением все не так просто, как кажется на первый взгляд. Через две недели в Германии выборы, вся публичная политика подчинена им, а Меркель работает против «ястребов».

График примирения России и Украины Спецпредставитель президента США по конфликту на Украине выступил с рядом заявлений, из которых следует, что некий график действий уже намечен: презентация мирного плана до конца февраля, перемирие к Пасхе, выборы на Украине к концу года. Вашингтон намерен действовать быстро. Чего и когда ждать?

Зеленский отдает недра Украины США Помощь Украине со стороны США поставлена в зависимость от богатства ее недр. Новый глава Белого дома считает, что своими «редкоземельными металлами» украинцы должны расплатиться за поддержку. Владимир Зеленский, как ни странно, обрадовался этому требованию. А почему? Перейти в раздел