Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».

Об опасности спиться знают все – а вот перспектива закончить свою жизнь из-за увлечения ставками в интернете выглядит какой-то нереальной. Как она в свое время выглядела нереальной и для тех, кто уже завершил свой жизненный путь таким образом.

Диалог между БРИКС и странами ЕС сегодня носит достаточно условный характер, но может стать шагом к построению новой системы отношений в Евразии. Особенно если Европа вовремя одумается.

Российская IT-отрасль показывает феноменальный рост пять лет подряд В России есть одна отрасль, которая уже пять лет лидирует среди всех крупных отраслей российской экономики по темпам роста вклада в ВВП. Это IT-отрасль. Причем, споры о том, как правильней считать ее вклад в экономику страны, не мешают признанию того факта, что это самая быстрорастущая сфера. Какой же вклад IT вносит в российскую экономику? Подробности Перейти в раздел

США выбирают из трех военных целей в Америке Президент США Дональд Трамп включил режим «плохого полицейского» в отношении не только Владимира Зеленского. Касательно «заднего двора США» – Латинской Америки – у него тоже много планов. Только, в отличие от ситуации на Украине, он не хочет прекращения боевых действий. Скорее, наоборот: готовится к военным ударам. Подробности Перейти в раздел

Лондон подтвердил лидерство в рейтинге недругов фирменным лицемерием Британия, которая в 2022 году торпедировала заключение стамбульских соглашений, «потребовала» от России сесть за стол переговоров по Украине. При этом, как сообщили в СВР, в самом Лондоне хотят сбить настрой Дональда Трампа на разрешение конфликта. Удастся ли «англичанке» снова помешать миротворческим усилиям Москвы и Вашингтона? Подробности Перейти в раздел

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности Перейти в раздел

Лавров ответил Евросоюзу по Украине Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений о новом мирном плане Соединенных Штатов и о роли Евросоюза в урегулировании на Украине. Если коротко: мнение ЕС больше не учитывается.

На что рассчитывает Украина Спикер Верховной рады – единственного безоговорочно легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

Кто платит за Украину больше всех? Датчане оказались абсолютными лидерами по материальной поддержке Украины. С чем связаны упорство, щедрость и русофобия Копенгагена? Почему именно Дании «больше всех надо»? Перейти в раздел