    Киев от затопления спасает российская стрессоустойчивость
    Журналист Карлсон назвал Путина самым популярным лидером в мире
    Россия подала заявку на проведение Евро-2032
    Школьников предупредили о притворяющихся учителями мошенниках
    Российский дипломат в ООН сделал новое заявление об испытании «Буревестника»
    МИД предупредил о риске задержания россиянок в США
    Россия заявила о готовности к переговорам с США по вооружениям в космосе
    Начата проработка железной дороги из России во Вьетнам
    При ударе дронами ВСУ по автомобилю в Брянской области ранены три женщины
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ядерная бомба стала слишком тяжелой для Европы

    Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.

    8 комментариев
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Сможет ли Ирак заменить России Сирию

    Россия встраивает Ирак в свою долгосрочную стратегию на Ближнем Востоке. Пока Сирия уходит в режим неопределенности, Ирак становится рабочей площадкой, где можно вести диалог, строить инфраструктуру, качать нефть, продавать технологии, а главное – сохранять влияние.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прогресс угрожает нам рабством

    Неужели мы обречены на то, чтобы за каждым технологическим или социальным поворотом, обещающим свободу, утыкаться в рабство? Возможно, дело в целях, которые общество перед собой ставит. Прибыль за счет человека, эффективность за счет человека, удобство за счет человека.

    15 комментариев
    27 октября 2025, 21:21 • Видео

    США смирились с мощью Китая

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что идея ввести против Китая повышенные тарифы более не актуальна. Судя по всему, в Вашингтоне испугались вступать с Пекином в полноценную экономическую войну и лихорадочно ищут мира.

    «Лукойл» объявил о намерении продать зарубежные активы
    Пушилин назвал численность окруженной группировки ВСУ в районе Красноармейска
    Орбан заявил о неэффективности санкций против российской нефти
    При опрокидывании плавучего крана в Севастополе погибли два человека
    Американец в TikTok предложил награду за убийство генпрокурора
    В Сочи умерла автор хитов Булановой Ирина Севастьянова
    Каток в Красноярске оценил выбитые зубы и шрам ребенка в 300 рублей

    ЦБ признал сложности в экономике

    ЦБ России четвертый раз подряд снижает ставку. Однако на этот раз шаг снижения был небольшой – 0,5%, до 16,5%. Более того, ЦБ впервые дал четкий сигнал, что в декабре снижения ставки больше не будет. Изменились оценки регулятора и по инфляции, и по российской экономике. Почему расслабляться еще рано? Подробности

    Западные СМИ: «Буревестник» – четкий сигнал, что Россию не запугать

    «Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», – так президент США Дональд Трамп прокомментировал успешные испытания российской ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Мировые СМИ отмечают, что для Трампа, который ранее назвал Россию «бумажным тигром», и для всего Запада «Буревестник» стал предостережением. Подробности

    Куда двинется российская армия после Красноармейска

    Российские войска окружили сразу две крупных группировки противника – под Купянском и под Красноармейском. В последнем случае «ситуация для украинской армии крайне плачевна», говорят эксперты. Когда можно ожидать освобождения этого города и как после этого будет развиваться наступление российских войск? Подробности

    Нациста в окружении Трампа выявили благодаря Джеку Воробью

    У президента США Дональда Трампа горе. Ему не дали назначить на важный пост в Белом доме одного из любимчиков – Пола Инграссию. Тридцатилетний блогер должен был стать спецпрокурором, но признан профнепригодным из-за нацистских взглядов. Если бы в президентском указе не были перепутаны фамилии двух руководителей ФБР, все могло сложиться иначе. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Кто вырастил Гитлера и почему он напал на СССР?

      Почему во главе Германии оказался Адольф Гитлер, как разоренная Первой мировой войной Германия нашла возможность для возрождения мощной армии – и почему она напала на Советский Союз?

    • Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

      Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Народные приметы на ноябрь 2025 года: как узнать погоду, урожай и здоровье по старинному календарю

      В наш век цифровых технологий и точных прогнозов погоды может показаться, что народные приметы безнадежно устарели. Зачем смотреть на поведение птиц или иней на деревьях, когда у нас есть спутники и суперкомпьютеры? Однако мудрость, накопленная поколениями, не теряет своей актуальности. Это не суеверия, а тонкие наблюдения за природой, ее ритмами и взаимосвязями. Осенние приметы – ключ к пониманию окружающего мира, который помогает нам чувствовать себя его частью, а не просто наблюдателем.

    • Магнитные бури в ноябре 2025 года: даты, прогноз, график геомагнитной активности

      Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, которые возникают в периоды повышенной солнечной активности. Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2025 года важен для понимания предстоящей геомагнитной обстановки. Эти явления являются следствием взаимодействия магнитосферы планеты с потоками солнечного ветра и корональных выбросов массы.

    • Лунный календарь на ноябрь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни

      Лунный календарь на 2025 год служит подробным ориентиром в мире природных ритмов, а ноябрьский его отрезок обладает особой энергетикой. Этот инструмент не просто отображает смену лунных фаз, но и предоставляет возможность синхронизировать с ними повседневную деятельность. Многие отмечают, что учет лунных циклов помогает упорядочить жизнь, снизить уровень стресса и повысить эффективность начинаний.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

