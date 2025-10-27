США смирились с мощью Китая

Неужели мы обречены на то, чтобы за каждым технологическим или социальным поворотом, обещающим свободу, утыкаться в рабство? Возможно, дело в целях, которые общество перед собой ставит. Прибыль за счет человека, эффективность за счет человека, удобство за счет человека.

Россия встраивает Ирак в свою долгосрочную стратегию на Ближнем Востоке. Пока Сирия уходит в режим неопределенности, Ирак становится рабочей площадкой, где можно вести диалог, строить инфраструктуру, качать нефть, продавать технологии, а главное – сохранять влияние.

Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.

ЦБ признал сложности в экономике ЦБ России четвертый раз подряд снижает ставку. Однако на этот раз шаг снижения был небольшой – 0,5%, до 16,5%. Более того, ЦБ впервые дал четкий сигнал, что в декабре снижения ставки больше не будет. Изменились оценки регулятора и по инфляции, и по российской экономике. Почему расслабляться еще рано?

Западные СМИ: «Буревестник» – четкий сигнал, что Россию не запугать «Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», – так президент США Дональд Трамп прокомментировал успешные испытания российской ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Мировые СМИ отмечают, что для Трампа, который ранее назвал Россию «бумажным тигром», и для всего Запада «Буревестник» стал предостережением.

Куда двинется российская армия после Красноармейска Российские войска окружили сразу две крупных группировки противника – под Купянском и под Красноармейском. В последнем случае «ситуация для украинской армии крайне плачевна», говорят эксперты. Когда можно ожидать освобождения этого города и как после этого будет развиваться наступление российских войск?

Нациста в окружении Трампа выявили благодаря Джеку Воробью У президента США Дональда Трампа горе. Ему не дали назначить на важный пост в Белом доме одного из любимчиков – Пола Инграссию. Тридцатилетний блогер должен был стать спецпрокурором, но признан профнепригодным из-за нацистских взглядов. Если бы в президентском указе не были перепутаны фамилии двух руководителей ФБР, все могло сложиться иначе.

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

США смирились с мощью Китая Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что идея ввести против Китая повышенные тарифы более не актуальна. Судя по всему, в Вашингтоне испугались вступать с Пекином в полноценную экономическую войну и лихорадочно ищут мира.

Кто вырастил Гитлера и почему он напал на СССР? Почему во главе Германии оказался Адольф Гитлер, как разоренная Первой мировой войной Германия нашла возможность для возрождения мощной армии – и почему она напала на Советский Союз?

Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.