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    Глеб Простаков Глеб Простаков Искусственный интеллект обваливает мировые фондовые рынки

    Взрывной рост сможет обеспечить так называемый общий искусственный интеллект, который и является «святым граалем» всех технологических решений, связанных с ИИ. Однако предсказать, как быстро будет пройден путь от нынешней стадии развития искусственного интеллекта к искомому – невозможно.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Современная война изменила облик танка, но не его сущность

    «Революция дронов» серьезно сказалась на боевых действиях от Украины до Израиля. Она вновь оживила старые дискуссии о «похоронах» танка – или, по крайней мере, об утрате этим типом бронетехники былой эффективности.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленский заговорил о референдуме

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    7 августа 2024, 12:15 • Видео

    Африканский позор Украины

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    Обмен Красикова и Уилана показал разницу в принципах России и Запада

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    ВСУ совместили ротацию бригад с отступлением

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    Почему Трамп начал проигрывать

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Африканский позор Украины

      МИД Украины заявил, что государство не принимало участия в атаке джихадистов, в результате которой была уничтожена колонна группы «Вагнер». Ранее в Киеве заявляли иное: мол, это была наша операция. После этого заявления Мали разорвали дипотношения с Киевом, а другие африканские страны обвинили Украину в терроризме. Что случилось на самом деле?

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    • Почему Евросоюз боится Трампа

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

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