Африканский позор Украины

Глеб Простаков
Искусственный интеллект обваливает мировые фондовые рынки
Взрывной рост сможет обеспечить так называемый общий искусственный интеллект, который и является «святым граалем» всех технологических решений, связанных с ИИ. Однако предсказать, как быстро будет пройден путь от нынешней стадии развития искусственного интеллекта к искомому – невозможно.
Тимур Шерзад
Современная война изменила облик танка, но не его сущность
«Революция дронов» серьезно сказалась на боевых действиях от Украины до Израиля. Она вновь оживила старые дискуссии о «похоронах» танка – или, по крайней мере, об утрате этим типом бронетехники былой эффективности.
Сергей Миркин
Зачем Зеленский заговорил о референдуме
Украинские чиновники во время Минского процесса поднаторели в том, чтобы находить причины затягивать выполнение договоренностей и в конце концов нивелировать их с благословения западных хозяев. Возможный новый референдум – это подготовка для подобной игры.