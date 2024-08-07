Украинские чиновники во время Минского процесса поднаторели в том, чтобы находить причины затягивать выполнение договоренностей и в конце концов нивелировать их с благословения западных хозяев. Возможный новый референдум – это подготовка для подобной игры.

«Революция дронов» серьезно сказалась на боевых действиях от Украины до Израиля. Она вновь оживила старые дискуссии о «похоронах» танка – или, по крайней мере, об утрате этим типом бронетехники былой эффективности.

Взрывной рост сможет обеспечить так называемый общий искусственный интеллект, который и является «святым граалем» всех технологических решений, связанных с ИИ. Однако предсказать, как быстро будет пройден путь от нынешней стадии развития искусственного интеллекта к искомому – невозможно.

Как сделать вино новой нефтью России Десять лет назад, 6 августа 2014 года, в России были введены так называемые продовольственные контрсанкции – ограничения на поставки иностранной сельхозпродукции. Эти меры стали основой для многих других, направленных на рост российской продовольственной независимости. И результаты были достигнуты даже в областях, где отечественное сельское хозяйство переживало глубокий кризис, – например, в виноделии. Подробности Перейти в раздел

Обмен Красикова и Уилана показал разницу в принципах России и Запада Все, кто вернулся в Россию в результате сделки по обмену заключенными, будут представлены к государственным наградам. Всех их лично приветствовал в аэропорту президент Владимир Путин. Но в центре внимания европейских СМИ один человек – Вадим Красиков. Немцы не хотели его отпускать – и у них были на то причины. Подробности Перейти в раздел

ВСУ совместили ротацию бригад с отступлением Ротации бригад ВСУ в Донбассе привели к очередному скандалу. По данным западных СМИ, украинским солдатам отдают «бессмысленные приказы», из-за которых они сдают позиции. О каких направлениях идет речь и как ВС России могут воспользоваться организационным бардаком в украинских войсках? Подробности Перейти в раздел

Почему Трамп начал проигрывать В ходе закрытой партийной видеоконференции Камалу Харрис поддержали 99% делегатов-демократов, ее дальнейшее утверждение кандидатом в президенты США – формальность. Популярность преемницы Джо Байдена растет, тогда как Дональд Трамп теряет позиции и мрачнеет с каждым днем. Почему из фаворита выборов он превращается в аутсайдера? Подробности Перейти в раздел

Напавшие на Дагестан террористы били по единству России В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности Перейти в раздел