Поддавшись эмоциям – совершенно справедливому чувству гнева и ярости – мы, как и Израиль, тут же останемся один на один со своим чувством утоленного отмщения. И как Израиль, проиграем, даже если победим в войне.

Так называемые православные активисты решили вдруг уличить папу римского в недостаточной любви к России и свободном отношении к нравственности. Того самого папу, который первым из политиков такого масштаба призвал Украину к переговорам. Иногда лучше молиться, чем говорить.

Нейросети идут по планете семимильными шагами. Но они способны не только нарисовать красивую аватарку или написать сочинение за восьмиклассника. Еще они могут распознать цель и нанести удар.

Как Россия удерживает стабильность на рынке топлива Власти рассказали о мерах обеспечения стабильности на топливном рынке, который оказался под атаками украинских беспилотников. Так, риски дефицита и роста цен на рынке бензина оказались выше, чем по дизелю. Поэтому основные меры были направлены в этот сегмент. Как именно России удается избегать удорожания бензина? Подробности Перейти в раздел

Украина атаковала Татарстан переделанными в дроны легкомоторными самолетами ВСУ впервые ударили по городам Татарстана. При помощи нескольких беспилотников были атакованы Елабуга и Нижнекамск. В результате нападения имеются пострадавшие. Ущерб нанесен нефтеперерабатывающему комплексу «Танеко», повреждено общежитие. Какие цели преследовал противник и как не допустить подобных инцидентов в глубоком тылу впредь? Подробности Перейти в раздел

Как системы ПВО России стали лучшими в мире Президент России отметил высочайшую эффективность средств российской противовоздушной обороны. Как сказал Владимир Путин, «около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются нашими средствами ПВО». Как удалось добиться такого результата, какие именно системы показывают наибольшую эффективность и как будет выглядеть российская ПВО будущего? Подробности Перейти в раздел

Зеленский отправил нациста в Молдавию с особой миссией Неожиданная смена посла Украины в Молдавии не сулит Молдавии ничего хорошего. Новым представителем Киева станет Алексей Данилов, недавно отставленный президентом с поста секретаря СНБО. Этот нацист, хам и «ястреб» по-прежнему нужен Владимиру Зеленскому. В Молдавии у него будет важная роль – втянуть Кишинев в войну с Россией. Подробности Перейти в раздел