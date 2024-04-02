Нейросети идут по планете семимильными шагами. Но они способны не только нарисовать красивую аватарку или написать сочинение за восьмиклассника. Еще они могут распознать цель и нанести удар.5 комментариев
Сербию ждут очень тяжелые времена
Нейросети идут по планете семимильными шагами. Но они способны не только нарисовать красивую аватарку или написать сочинение за восьмиклассника. Еще они могут распознать цель и нанести удар.5 комментариев
Так называемые православные активисты решили вдруг уличить папу римского в недостаточной любви к России и свободном отношении к нравственности. Того самого папу, который первым из политиков такого масштаба призвал Украину к переговорам. Иногда лучше молиться, чем говорить.8 комментариев
Поддавшись эмоциям – совершенно справедливому чувству гнева и ярости – мы, как и Израиль, тут же останемся один на один со своим чувством утоленного отмщения. И как Израиль, проиграем, даже если победим в войне.25 комментариев