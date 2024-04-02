  • Новость часаПутин: Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокусе»
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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Битва с дронами становится все более футуристической

    Нейросети идут по планете семимильными шагами. Но они способны не только нарисовать красивую аватарку или написать сочинение за восьмиклассника. Еще они могут распознать цель и нанести удар.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Оставьте папу римского в покое

    Так называемые православные активисты решили вдруг уличить папу римского в недостаточной любви к России и свободном отношении к нравственности. Того самого папу, который первым из политиков такого масштаба призвал Украину к переговорам. Иногда лучше молиться, чем говорить.

    8 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Гнев – чувство естественное, но бессмысленное

    Поддавшись эмоциям – совершенно справедливому чувству гнева и ярости – мы, как и Израиль, тут же останемся один на один со своим чувством утоленного отмщения. И как Израиль, проиграем, даже если победим в войне.

    25 комментариев
    2 апреля 2024, 14:54 • Видео

    Сербию ждут очень тяжелые времена

    В Сербии новый премьер-министр Милош Вучевич, которому предстоит провести страну через «тяжелые как никогда времена», о которых предупредил президент Александр Вучич. Что ждет страну, которая остается одним из последних союзников России в Европе?

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    Как Россия удерживает стабильность на рынке топлива

    Власти рассказали о мерах обеспечения стабильности на топливном рынке, который оказался под атаками украинских беспилотников. Так, риски дефицита и роста цен на рынке бензина оказались выше, чем по дизелю. Поэтому основные меры были направлены в этот сегмент. Как именно России удается избегать удорожания бензина? Подробности

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    Украина атаковала Татарстан переделанными в дроны легкомоторными самолетами

    ВСУ впервые ударили по городам Татарстана. При помощи нескольких беспилотников были атакованы Елабуга и Нижнекамск. В результате нападения имеются пострадавшие. Ущерб нанесен нефтеперерабатывающему комплексу «Танеко», повреждено общежитие. Какие цели преследовал противник и как не допустить подобных инцидентов в глубоком тылу впредь? Подробности

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    Как системы ПВО России стали лучшими в мире

    Президент России отметил высочайшую эффективность средств российской противовоздушной обороны. Как сказал Владимир Путин, «около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются нашими средствами ПВО». Как удалось добиться такого результата, какие именно системы показывают наибольшую эффективность и как будет выглядеть российская ПВО будущего? Подробности

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    Зеленский отправил нациста в Молдавию с особой миссией

    Неожиданная смена посла Украины в Молдавии не сулит Молдавии ничего хорошего. Новым представителем Киева станет Алексей Данилов, недавно отставленный президентом с поста секретаря СНБО. Этот нацист, хам и «ястреб» по-прежнему нужен Владимиру Зеленскому. В Молдавии у него будет важная роль – втянуть Кишинев в войну с Россией. Подробности

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    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

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    • Сербию ждут очень тяжелые времена

      В Сербии новый премьер-министр Милош Вучевич, которому предстоит провести страну через «тяжелые как никогда времена», о которых предупредил президент Александр Вучич. Что ждет страну, которая остается одним из последних союзников России в Европе?

    • Судьба Зеленского решится скоро

      Ровно пять лет назад 30% избирателей Украины проголосовали в первом туре президентских выборов за комика Владимира Зеленского. Он выступал как «кандидат мира», но в итоге привел страну к военной катастрофе и узурпировал власть. Развязка должна наступить скоро.

    • Санду предложат способ влезть в войну

      К лету Украина получит первые истребители F-16, до конца года страны НАТО пообещали предоставить ВСУ 60 таких машин. Ходят слухи, что для их использования в боевых действиях подключат Молдавию и ее аэропорты. В этом случае они станут целью ВС РФ.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

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      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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