«Пора поговорить о падении Киева»

Оксана Синявская
Опыт 1990-х мешает разглядеть реальные процессы в экономике
Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.
Сергей Миркин
Режим Зеленского только на терроре и держится
Все, что сейчас происходит на Украине, является следствием 2014 года и заложенных тогда жестоких и аморальных, проще говоря – террористических традиций.
Ирина Алкснис
Предатели вынуждены старательно вылизывать сапоги новых хозяев
Реакция на трагедию в «Крокусе» показала, что у несистемной оппозиции, уехавшей из страны, за громкими словами о борьбе с тираническим государством и авторитарной властью скрывается ненависть к стране и ее народу.