О каком теракте США предупредили Россию

Ольга Андреева
Почему на месте большой литературы обнаружилась дыра
Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра.
Дмитрий Губин
Что такое геноцид по-украински
Из всех национальных групп, находящихся на территории Украины, самоорганизовываться запрещено только русским. Им также отказано в праве попасть в список «коренных народов». Это и есть тот самый нацизм, ради искоренения которого и была начата российская спецоперация на Украине.
Геворг Мирзаян
Вопрос о смертной казни должен решаться на холодную голову
На первый взгляд, аргументы противников возвращения смертной казни выглядят бледно по отношению к справедливой ярости в отношении террористов, расстрелявших мирных людей в «Крокусе».