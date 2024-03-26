Япония хочет предотвратить войну

Дмитрий Михайлин
Главное – не дать террористам разбудить зверя внутри себя
Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.
Марк Лешкевич
Зачем спустя 80 лет судить нацистов и их пособников
Едва ли когда-нибудь немцы и те же румыны возместят ущерб, который нанесли тому же Сталинграду. Согласно подсчетам, это около 17 трлн рублей на современный пересчет. Но предъявлять счета стоит всем.
Андрей Медведев
Россия должна забыть про смертную казнь раз и навсегда
Видели в суде террористов, напавших на концерт в «Крокусе»? Что-то они не выглядят счастливыми от того, что их оставили в живых при задержании.