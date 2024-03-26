Япония хочет предотвратить войну

Видели в суде террористов, напавших на концерт в «Крокусе»? Что-то они не выглядят счастливыми от того, что их оставили в живых при задержании.

Едва ли когда-нибудь немцы и те же румыны возместят ущерб, который нанесли тому же Сталинграду. Согласно подсчетам, это около 17 трлн рублей на современный пересчет. Но предъявлять счета стоит всем.

Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.

Офис Зеленского мешает украинцам скорбеть вместе с Россией В Россию поступают слова соболезнований со всех концов света, кроме Украины. Там теракт в «Крокус Сити Холле» стал поводом для гнусных шуток и злорадства. Но не все так просто, подчеркивают эксперты. Киевские власти попросту запретили своим гражданам выражать солидарность с Россией. Подробности Перейти в раздел

80 лет назад десант проложил путь к освобождению Николаева Ровно 80 лет назад, 26 марта 1944 года началась одна из самых дерзких десантных операций Великой Отечественной. Небольшая группа советских морских пехотинцев совершила скрытый рывок в оккупированный гитлеровцами Николаев и удерживала плацдарм ценой массового героизма. По признанию немцев, советский десант воткнул нож в спину группировке противника. Подробности Перейти в раздел

Российские ракеты прилетели на праздник СБУ в Киеве ВС России нанесли сразу несколько ударов по Киеву. В результате атаки поражены два комплекса ЗРК Patriot в столичном аэропорту Жуляны, а также расположенный недалеко от центра города законспирированный офис СБУ, которая этот день отмечала свой профессиональный праздник. В чем заключались особенности этих ударов и почему поражение объекта СБУ признали даже местные журналисты? Подробности Перейти в раздел