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    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Главное – не дать террористам разбудить зверя внутри себя

    Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.

    29 комментариев
    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Зачем спустя 80 лет судить нацистов и их пособников

    Едва ли когда-нибудь немцы и те же румыны возместят ущерб, который нанесли тому же Сталинграду. Согласно подсчетам, это около 17 трлн рублей на современный пересчет. Но предъявлять счета стоит всем.

    4 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Россия должна забыть про смертную казнь раз и навсегда

    Видели в суде террористов, напавших на концерт в «Крокусе»? Что-то они не выглядят счастливыми от того, что их оставили в живых при задержании.

    75 комментариев
    26 марта 2024, 14:36 • Видео

    Япония хочет предотвратить войну

    Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына заявила, что премьер-министр Японии Фумио Кисида напрашивается на встречу с ее братом. Такого раньше не было, у Токио и Пхеньяна даже нет дипломатических отношений. Зачем это Японии?

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    Цены на золото в рублях могут расти быстрее, чем в долларах

    Золото продолжает обновлять исторические максимумы. На прошлой неделе цена драгоценного металла достигла 2200 долларов за унцию, но затем немного откатилась. Эксперты уверены, что это лишь временное явление, и золото ждет еще более значительный рост. Подробности

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    Офис Зеленского мешает украинцам скорбеть вместе с Россией

    В Россию поступают слова соболезнований со всех концов света, кроме Украины. Там теракт в «Крокус Сити Холле» стал поводом для гнусных шуток и злорадства. Но не все так просто, подчеркивают эксперты. Киевские власти попросту запретили своим гражданам выражать солидарность с Россией. Подробности

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    80 лет назад десант проложил путь к освобождению Николаева

    Ровно 80 лет назад, 26 марта 1944 года началась одна из самых дерзких десантных операций Великой Отечественной. Небольшая группа советских морских пехотинцев совершила скрытый рывок в оккупированный гитлеровцами Николаев и удерживала плацдарм ценой массового героизма. По признанию немцев, советский десант воткнул нож в спину группировке противника. Подробности

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    Российские ракеты прилетели на праздник СБУ в Киеве

    ВС России нанесли сразу несколько ударов по Киеву. В результате атаки поражены два комплекса ЗРК Patriot в столичном аэропорту Жуляны, а также расположенный недалеко от центра города законспирированный офис СБУ, которая этот день отмечала свой профессиональный праздник. В чем заключались особенности этих ударов и почему поражение объекта СБУ признали даже местные журналисты? Подробности

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    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

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    • Япония хочет предотвратить войну

      Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына заявила, что премьер-министр Японии Фумио Кисида напрашивается на встречу с ее братом. Такого раньше не было, у Токио и Пхеньяна даже нет дипломатических отношений. Зачем это Японии?

    • Теракт в «Крокусе»: главное

      Подозреваемые в нападении на «Крокус Сити Холл» отправлены под стражу, им грозит пожизненное заключение. Но главная задача следствия: установить организаторов одного из самых страшных терактов в истории России.

    • Хуситы дали гарантии России и Китаю

      Как утверждает Bloomberg, Россия и Китай договорились с йеменскими хуситами о безопасном проходе судов в Красном море. Одна из важнейших артерий мировой торговли стала полем битвы между иранскими «прокси» и союзниками Израиля, прежде всего США. В этих условиях Россия пытается отстоять собственные интересы.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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