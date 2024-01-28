Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.

Украинские черноземы, это то ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности. Но возможности по завершению поглощения украинских земель иностранным капиталом в значительной мере осложнились рисками от проводимой Россией спецоперации.

К Европе и ее выходкам можно относиться по-разному. Но одно отрицать нельзя: без конкурентных международных соревнований российский футбол продолжит стагнировать.

Как газ пойдет через Украину без контракта Словакия начала договариваться с Украиной о том, чтобы продолжить получать российский газ после окончания транзитного договора с Газпромом в этом году. Завершение соглашения – не приговор. Транзит может быть продолжен даже без него. Как это возможно и что может помешать? Подробности Перейти в раздел

Снять блокаду Ленинграда помогли два ключевых удара 27 января – одна из важнейших дат в истории России. В этот день, 80 лет назад, Красная армия полностью избавила Ленинград от немецко-фашистской блокады. Ключевую роль в успехе этой операции в итоге сыграли два удара: один – крайне рискованный, а другой – почти случайный. Однако оба они оказались победными. Подробности Перейти в раздел

Запад нашел ответ на провальный «контрнаступ» Украины США работают над новой стратегией поддержки Украины на десять лет вперед. Смена тактики заключается в укреплении военной силы и экономики, отказе от возвращения утраченных территорий и отражении наступления России. Также США рассчитывают на удары Украины дальнобойным оружием и диверсии. Эксперты говорят, что смена тактики после провального «контрнаступа» ВСУ закономерна. Но Россия, понимая замысел противника, должна корректировать ход и цели СВО. Подробности Перейти в раздел

К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности Перейти в раздел

Еще одна война: Корея против Кореи Одна из ведущих газет США The New York Times, ссылаясь на чиновников, пишет о возможном начале войны между двумя Кореями уже через несколько месяцев. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын действительно сделал ряд крайне смелых и резких шагов. Но начнется ли новая корейская война на самом деле?

США затрещали по швам Половина штатов США поддержали штат Техас в его противостоянии с федеральными властями и Верховным судом. Миграционный кризис на границе привел к тому, что на юге США воодушевились сепаратисты. Доведет ли Джо Байден Америку до распада?

Польша закрыла русофобское дело Министерство обороны Польши признало окончательным доклад по расследованию авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб президент страны Лех Качиньский. Это значит, что польская сторона берет вину на себя, хотя еще недавно пыталась обвинять Россию. Что изменилось? Перейти в раздел