ФАБ-1500 несет не несколько кг, а сотни кг взрывчатки. Эти сотни кг могут быть доставлены с помощью УМПК тютелька в тютельку прямо в макушку противника. И нанести там в одну секунду разрушения такого масштаба, какой не нанесет за сутки целый артиллерийский дивизион.

Деконструкцию ельцинского образа, созданного либералами, надо начинать с фразы «Берегите Россию!». Сегодня у нас есть все основания полагать, что Ельцин поддержал бы решение о начале СВО.

История с бывшим директором Института США и Канады РАН Валерием Гарбузовым поставила вопрос о том, работают ли российские аналитические центры на свое государство или же скорее обслуживают интересы конкурентов и противников России.

России удалось продавить западный потолок цен на нефть Россия уже два месяца продает свою нефть Urals выше санкционного потолка цены. Однако Запад не спешит корректировать санкции, хотя изначально грозил делать это каждые два месяца. США и Европа молчат не случайно. Они не хотят признавать, что их санкции против России опять не работают. Как российской нефти удается обходить эти запреты и пополнять бюджет? Подробности Перейти в раздел

Кладбище в Киеве помогло Блинкену оценить потенциал ВСУ Спустя год в Киев вновь прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Посетив Берковецкое кладбище, он дал положительную оценку «контрнаступу» ВСУ и заявил о продолжении поддержки Украины. Однако эти ритуальные действия – лишь декорация, которая оттеняет истинные мотивы визита Блинкена в Киев. Подробности Перейти в раздел

Чем Россия ответит на новую ядерную угрозу США МИД России назвал возможное размещение ядерного оружия США в Британии эскалационным шагом, который носит откровенно антироссийский характер. О том, что Вашингтон возвращает свои термоядерные бомбы на территорию Туманного Альбиона, стало известно из планов военно-воздушных сил США, которые займутся обслуживанием ядерного оружия на базе Лейкенхит. Чем и как может ответить Россия на эти планы? Подробности Перейти в раздел