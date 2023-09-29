  • Путин: Мировая финансовая система обслуживает интересы «золотого миллиарда»
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    Игорь Караулов Игорь Караулов «Глобальный Север» или «северная утопия»

    С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Год Донбасса в составе России – это год чистой воды

    Людям, которые никогда не испытывали проблем с водой, не понять, какое это благо, когда не думаешь, чем смыть унитаз, помыть посуду, и не размышляешь, что лучше сегодня: помыться или оставить воду про запас.

    4 комментария
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Они сражались за общую Родину

    У каждого из донбасских героев первой волны были свои особенности, но все они были выразителями глубинного движения внутри Донбасса и Новороссии.

    6 комментариев

    Конец Нагорного Карабаха

    Более 70% населения, почти 85 тыс. человек покинули Нагорный Карабах после армянской капитуляции. Проиграв войну 30 лет назад, Азербайджан сделал ставку на военную силу и навязал Армении свою волю. Остался только один вопрос – о ее разделе надвое.

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    «Чтобы вы не замерзли»: Почему Украина лжет о транзите газа в Европу

    На Украине объяснили, почему продолжают брать деньги у Газпрома и качать российский газ. Оказывается, это происходит исключительно ради европейских партнеров, чтобы они не замерзли. Однако в украинском «Нафтогазе» лукавят. Какие выгоды получает Украина от транзитного бизнеса и чего лишится, когда его придется закрыть? Подробности

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    В новых регионах завершается интеграция в Россию

    За минувший год новые регионы сделали многое в части интеграции в общественное и политическое поле России. Политическая интеграция ведется параллельно с восстановлением инфраструктуры. Этим обусловлены высокая явка и хороший результат «Единой России» на прошедших выборах. К таким выводам пришли политики и политологи в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Интеграция новых регионов: поствыборный этап». Подробности

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    Украинские военные летчики могут стать приоритетной целью

    Ответом России на последние удары Украины западными крылатыми ракетами могут стать удары не только по самолетам-носителям этого дальнобойного оружия, но и по экипажам данных машин. Почему украинские военные летчики являются для России законной целью с высоким приоритетом и как их можно найти? Подробности

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    Украина замахнулась на стратегические вооружения Запада

    Киев попросил у Запада аналоги российских крылатых ракет Х-101 и «Калибр». Это оружие Украине якобы нужно для того, чтобы поражать фабрики по производству беспилотников в Иране и Сирии. Однако для запуска таких ракет требуются стратегические бомбардировщики и подлодки. На что рассчитывает Украина? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Конец Нагорного Карабаха

      Более 70% населения, почти 85 тыс. человек покинули Нагорный Карабах после армянской капитуляции. Проиграв войну 30 лет назад, Азербайджан сделал ставку на военную силу и навязал Армении свою волю. Остался только один вопрос – о ее разделе надвое.

    • «Русофобский кружок» проворовался

      В США громкий скандал. Главу комитета по международным делам Сената, влиятельного демократа и строгого врага России Боба Менендеса обвиняют в коррупции и работе на Египет. Сам он обвиняет во всем травму, нанесенную его семье коммунистами. В лице Менендеса «русофобский кружок» Сената США понес тяжелую потерю. И не последнюю.

    • США дали Украине полтора года

      У США заканчиваются деньги на Украину, и даже в лучшем для себя случае президент Владимир Зеленский получит вчетверо меньше помощи, чем планировал предоставить ему Вашингтон. Хуже того: США выкатили Киеву список требований, дав на выполнение полтора года. Если Зеленский не справится, поддержка его режима полностью прекратится.

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